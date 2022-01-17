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Нанотехнология Nanotechnology междисциплинарная наука область фундаментальной и прикладной науки и техники

Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники


17.01.2022 Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях
17.10.2012 Эксперимент: наночастицы управляли тысячами клеток
29.06.2012 Наночастицы золота распаковывают ДНК
21.03.2012 Ученые предупреждают: наночастицы серебра "бьют" по здоровью человека
06.02.2012 4 апреля во Фрязино начнет работу конференция «Нанотехнологии – Производству»
05.04.2011 Наночастицы убивают устойчивых к лекарствам бактерий
03.12.2010 Корица заменит токсины при производстве нанозолота
24.05.2010 ЖКХ переходит на нанотехнологии
02.02.2010 Открыт творческий тур интернет-олимпиады «Нанотехнологии - прорыв в Будущее»
14.04.2008 23 апреля пройдет семинар «Нанотехнологии в строительных материалах и конструкциях»
08.04.2008 23 апреля пройдет семинар «Нанотехнологии в строительных материалах и конструкциях»
07.04.2008 23 апреля состоится семинар «Нанотехнологии в строительных материалах и конструкциях»
14.12.2007 "Нанотехнологии - производству 2007": итоги конференции
14.11.2007 Нанотехнологии и здоровье человека: дебаты продолжаются
12.11.2007 28 ноября откроется конференция «Нанотехнологии - производству 2007»
04.09.2007 28 ноября откроется конференция «Нанотехнологии - производству 2007»
27.07.2007 Нанотехнологии в отечественной космической технике: итоги совещания
18.07.2007 Нанотехнологии сделают Марс пригодным для жизни
12.07.2007 Нанотехнологии и гражданская безопасность: тенденции
19.06.2007 Наночастицы лечат глаукому
28.04.2007 Нанотехнологии упрощают пломбирование зубов
23.11.2006 Новая нанопрограмма РФ: еще одна попытка пробиться в лидеры
13.09.2006 Новая нанопрограмма РФ: еще одна попытка пробиться в лидеры
13.09.2006 Новая нанопрограмма РФ: еще одна попытка пробиться в лидеры
12.09.2006 Новая нанопрограмма РФ: еще одна попытка пробиться в лидеры
12.09.2006 Новая нанопрограмма РФ: еще одна попытка пробиться в лидеры
13.07.2006 Наночастицы расширяют сферу применения энзимов
13.07.2006 Наночастицы расширяют сферу применения энзимов
07.06.2006 Нанотехнологии привлекают модельеров
07.06.2006 Нанотехнологии привлекают модельеров
24.03.2006 Производство нанозолота становится серийным
24.03.2006 Производство нанозолота становится серийным
09.12.2005 Наночастицы: новый метод борьбы с раком
09.12.2005 Наночастицы: новый метод борьбы с раком
27.04.2005 Nokia намерена использовать нанотехнологии в производстве мобильников
27.04.2005 Nokia намерена использовать нанотехнологии в производстве мобильников
11.04.2005 Наночастицы помогут победить рак
11.04.2005 Наночастицы помогут победить рак
24.07.2003 Высокотехнологичные брюки не боятся пятен
24.07.2003 Высокотехнологичные брюки не боятся пятен

Публикаций - 248, упоминаний - 263

Нанотехнология упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8941 23
Элемент ГК - Elementec 1523 17
Intel Corporation 11262 16
Samsung Electronics 9333 13
Microsoft Corporation 22497 8
HP Inc. 5313 7
LG Electronics 3372 7
Infineon Technologies 392 6
Siemens AG - Siemens Group 2311 6
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 4
Apple Inc 10683 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 4
Oracle Corporation 6035 4
HP - Hewlett-Packard 3567 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 3
Dell EMC 4736 3
Т-Платформы - T-Platforms 347 3
Nvidia Corp 3118 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 2
HP EDS - Electronic Data Systems 227 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 2
Hitachi - Хитачи 1421 2
NEC 1740 2
Micron Technology - Crucial 293 2
Sony 6145 2
ИнфоТех 16 2
Canon 1339 2
Ситроникс - Sitronics 941 2
Huawei 3222 2
Seiko Hephaist 2 2
Google LLC 10352 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
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Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 2
Lenovo Motorola 3463 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 1
Технологии Распознавания 455 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 152 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 10
Наукоград - технопарк 42 3
Лента - Сеть розничной торговли 912 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 3
Магнит - Сеть магазинов 447 3
Levi Strauss - Леви Страусс 7 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 2
Мегаполис ТК 152 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 2
Miele - Миле 120 2
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 5 2
United Colors of Benetton 37 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 1
BMW Group 392 1
Honda Motor Company 222 1
Airbus Defence and Space - EADS 150 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Kärcher 34 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 1
Самолёт ГК 216 1
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 15 1
ОНЭКСИМ ГК 43 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 1
Бином 21 1
Bayer AG - Байер 66 1
Elsevier 10 1
Perla Penna 6 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 1
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 1
Sela 16 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
Альфа-Капитал УК 56 1
РВК - Российская венчурная компания 530 1
re:Store 144 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 34
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 28
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 10
Президент Российской Федерации 3770 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 4
Правительство Москвы 1640 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
Совет при президенте Российской Федерации 55 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 2
Верховная рада Украины - парламент Украины 52 1
Кабинет министров Украины 84 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Мэр города Москвы 98 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 19 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 34 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
Федеральное собрание Российской Федерации 187 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
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Солнце - звезда Солнечной системы 1379 28
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 6
Израиль 1756 5
США - Флорида 734 5
Казахстан - Республика 4467 5
Россия - СФО - Новосибирск 3269 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 712 5
Европа 12319 4
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Франция - Французская Республика 5665 4
Бразилия - Федеративная Республика 1945 4
США - Аризона 468 4
США - Калифорния 3381 4
Украина 6212 4
Южная Корея - Республика 4394 4
Китай - Тайвань 2115 3
Швеция - Королевство 2072 3
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Солнечная система - Solar system 2236 3
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 3
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Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 2
Образование в России 460 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 2
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 1
Алкоголь - Этанол - Ethanol - EtOH - этиловый спирт, этилгидрат, метилкарбинол - винный спирт 0 1
Федеральное законодательство 1944 1
Nature 770 6
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 131 5
Phys.org 972 5
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
CNews RND - R&D.CNews 2112 4
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 2
NEWSru.com 221 2
ScienceDaily 400 2
AsiaBizTech 97 2
Silicon 459 2
CNews TV 524 2
EE Times 156 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 2
NYT - The New York Times 956 2
New Scientist 1447 1
Regnum - Регнум 101 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
РИА Новости 766 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
FT - Financial Times 1118 1
The Verge - Издание 482 1
Nanotechweb 92 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
IBM Research 107 2
Torrey Pines Research 2 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 1
BDI - Business Date Israel 1 1
РАН - Российская академия наук 1397 13
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 6
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 5
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 3
University of Bristol - Бристольский университет 65 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 2
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 143 2
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 10 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 83 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 65 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
НИЦ Курчатовский институт - ГосНИИгенетика - Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов 1 1
НАН РК - Национальная академия наук Республики Казахстан 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 114 1
University of California - Калифорнийский университет 76 1
NIPH - Norwegian Institute of Public Health - Норвежский институт общественного здравоохранения 1 1
Waseda University - Университет Васэда 3 1
Duke University - Дьюкский университет 45 1
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 12 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина 18 1
University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
РАН ИПТМ - Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 8 1
РАН СО ИСЗФ ФГБУН - Институт солнечно-земной физики - Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук 0 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 14 1
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 4 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 47 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 71 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 5
Высокие технологии XXI века 76 4
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 3
Неогеография XXI - форум 52 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка 9 1
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 1
Intel Developer Forum - IDF 250 1
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