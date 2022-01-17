Индексная книга CNews*
Нанотехнология Nanotechnology междисциплинарная наука область фундаментальной и прикладной науки и техники
Публикаций - 248, упоминаний - 263
Нанотехнология упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 12
|Свидиненко Юрий 14 4
|Фурсенко Андрей 121 3
|Меламед Леонид 149 3
|Лужков Юрий 109 3
|Feynman Richard - Фейнман Ричард 9 3
|Чубайс Анатолий 193 3
|Цицин Константин 8 2
|Красников Геннадий 67 2
|Колпачев Георгий 11 2
|Moore Gordon - Мур Гордон 60 2
|Сютин Олег 14 2
|Калюжный Сергей 5 1
|Масленников Олег 3 1
|Ковальчук Михаил 21 1
|Железнов Михаил 1 1
|Сахненко Сергей 76 1
|Исанин Антон 9365 1
|Минниханов Рустам 101 1
|Виноградов Александр 46 1
|Иванов Сергей 360 1
|Митрофанов Андрей 9 1
|Катрушенко Максим 1 1
|Промоторов Дмитрий 1 1
|Батченко Дмитрий 1 1
|Числер Наталья 7 1
|Оленева Полина 1 1
|Селютин Артем 1 1
|Александров Анатолий 9 1
|Сергунина Наталья 223 1
|Чернышенко Дмитрий 320 1
|Кузьмин Сергей 33 1
|Кусенков Денис 1 1
|Рожкова Елена 1 1
|Cameron James - Кэмерон Джеймс 26 1
|Wood Lowell - Вуд Лоуэлл 0 1
|Соболев Сергей 0 1
|Буренков Андрей 6 1
|Чемезов Сергей 134 1
|Меламед Александр 60 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194661, в очереди разбора - 944792.
Создано именных указателей - 88369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194661, в очереди разбора - 944792.
Создано именных указателей - 88369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.