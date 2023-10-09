Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники

ИИ научили искать наночастицы, токсичные только для рака ресурсы для синтеза частиц, а также поможет уменьшить побочные эффекты от противораковой терапии. Исследование опубликовано в журнале Small. Об этом CNews сообщили представители ИТМО. Неорганические наночастицы используют для доставки лекарства к раковым клеткам. Кроме того, они уменьшают негативное действие препарата на здоровые клетки организма, увеличивают его растворимость и даже сами

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях т толщину 80 000–100 000 нм. Ниже — еще несколько фактов, которые стоит знать о нанотехнологиях. 1. Нанотехнологии – это не отрасль Часто считается, что нанотехнологии – это отрасль прои

Наночастицы смогут восстанавливать зрение частиц, которые выступают в качестве светочувствительных проводников к нейронам сетчатки. В недавно опубликованном в Nature Nanotechnology исследовании ученые показали, как конъюгированные полимерные наночастицы (P3HT-NP) распространяются в субретинальном пространстве и восстанавливают зрение. В состав исследовательской группы вошли специалисты из Итальянского технологического института (Ге

Созданы наночастицы, которые помогают крови свертываться Уникальные наночастицы при внутривенном введении в организм способны в два раза ускорить образование тромбов при травмах. Этого времени может быть достаточно, чтобы спасти человеку жизнь при внутреннем кр

2 апреля во Фрязино откроется научно-практическая конференция «Нанотехнологии — Производству» Со 2 по 4 апреля 2014 г. в г. Фрязино Московской области пройдет X Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии — Производству». Цель конференции — содействие деловому сотрудничеству в сфере создания и развития наноиндустриальных производств, ориентированных на получение принципиально новы

Наночастицы серебра обеспечат семью чистой водой всего за 2 долл. в год ом для изготовления фильтра требуется немного воды: на литр, потраченный при производстве фильтра, приходится 500 литров отфильтрованной. Индийский фильтр работает просто: вода проходит через фильтр, наночастицы серебра окисляются и освобождают ионы, которые убивают вирусы, бактерии и нейтрализуют токсичные химические вещества, такие как свинец и мышьяк. Одиночные наночастицы попадаю

10 апреля во Фрязино начнет работу конференция «Нанотехнологии – Производству» С 10 по 12 апреля 2013 г. в наукограде Фрязино Московской области состоится IX-я Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству». Цель конференции заключается в содействии деловому сотрудничеству в сфере создания и развития наноиндустриальных производств, ориентированных на получение принци

10 апреля во Фрязино начнет работу конференция «Нанотехнологии – Производству» С 10 по 12 апреля 2013 г. в наукограде Фрязино Московской области состоится IX-я Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству». Цель конференции заключается в содействии деловому сотрудничеству в сфере создания и развития наноиндустриальных производств, ориентированных на получение принци

"Косметические" наночастицы накапливаются в еде Широко используемые наночастицы через сточные воды могут попасть в еду, а затем в наши организмы. Последствие этого процесса пока непредсказуемы. Неприятное открытие было сделано в ходе нового исследования, провед

Наночастицы заставят раковые клетки "засветиться" учших технологий их обнаружения, опухоль яичников удастся обнаружить только через 8-10 лет после начала развития болезни. Зачастую это слишком поздно для эффективного лечения. Инженеры из MIT создали наночастицы, которые могут выступать в качестве синтетических биомаркеров онкологического заболевания. Обычно раковая клетка изготавливает слишком мало биомаркеров, но новые частицы, первоначал

Наночастицы помогут справиться со склерозом, не задевая иммунитет Биоразлагаемые наночастицы оказались прекрасным транспортировщиком антигена, способного остановить рецидивирующий рассеянный склероз. Они буквально обманывают иммунную систему, заставляя ее прекратить атаку н

Эксперимент: наночастицы управляли тысячами клеток мкими и продолжительными. Чтобы решить эту проблему, американские ученые разработали технологию, позволяющую с высокой точностью манипулировать магнитными наночастицами внутри клеток несложной формы. Наночастицы могут оказывать механическое воздействие на тысячи клеток и таким образом дают ученым знание об усредненной реакции клеток на то или иное воздействие. Ученым впервые удалось преодол

Наночастицы остановят старость? Специально сконструированные наночастицы могут выборочно освобождать лекарственные препараты в старых клетках организма человека. Потенциал данной технологии очень большой: она может справиться с такими недугами, как рак,

Ртуть найдут наночастицы тод обнаружения ртути в воде. Их метод в тысячи раз быстрее, в миллион раз - точнее современных и намного дешевле. Его основой стала специальная стеклянная полоска, на которой как волоски расположены наночастицы. Опуская полоску в воду, можно определить наличие в ней ртути: при обнаружении, наночастицы опутывают её молекулы, предоставляя неопровержимые улики для анализа.

Как наночастицы портят урожай Попадающие в окружающую среду наночастицы способны проникать в корни растений, замедляя их рост, усиливая поглощение других загрязняющих веществ и потребность растений в удобрениях. Наночастицы, содержащиеся в выхлоп

Наночастицы помогут РНК добраться до опухоли Ученые из Массачусетского технологического института разработали новую технологию использования наночастиц, которая позволяет лечить широкий спектр заболеваний, включая онкологические. Новые наночастицы не только позволяют проводить быстрое тестирование новых лекарственных препаратов на мышах, но и способны доставлять короткие нити РНК, отключающие конкретный ген. В рамках проекта

Наночастицы золота распаковывают ДНК ные работали над совершенствованием методов упаковки генетического материала для использования в генной терапии, которая решает медицинские проблемы с помощью изменения ДНК в соответствующих клетках. Наночастицы золота способны распаковывать ДНК Исследовательская группа изготовила наночастицы золота диаметром около 1,5 нанометров и ввела их в раствор, содержащий двухцепочечную ДНК. <

Наночастицы подготовили прорыв в генной инженерии ий растений. В ходе демонстрационных экспериментов с помощью наночастиц, несущих ДНК и белки, ученые смогли изменить цвет растительных клеток Ученые использовали специально разработанные мезопористые наночастицы диоксида кремния. Изначально исследователи создали частицы небольшого размера, 100 нанометров, в которых трудно было разместить какие-либо функциональные молекулы, такие как белки и

Наночастицы меди уродуют и убивают растения Исследователи из Национального Института стандартов и технологий (NIST) и Массачусетского университета Амхерст представили первые доказательства того, что наночастицы могут накапливаться в растениях и повреждать их ДНК. Ученые смогли в лабораторных условиях выяснить, что наночастицы оксида меди обладают способностью проникать в клетки корн

Медно-золотые наночастицы превратят СО2 в топливо что медь легко окисляется, в результате чего реакция с углекислым газом сильно замедляется, и появляются нежелательные побочные продукты, такие как окись углерода и муравьиная кислота. Медно-золотые наночастицы способны превращать углекислый газ в топливо Исследователи из Массачусетского технологического института наконец нашли решение этой, казалось бы, непреодолимой, проблемы. Они создал

Ученые предупреждают: наночастицы серебра "бьют" по здоровью человека и диоксида титана могут повлиять на половые клетки человека и в худшем случае привести к бесплодию. Нанотехнологии все чаще используются для производства потребительских товаров, медикаментов и

4 апреля во Фрязино начнет работу конференция «Нанотехнологии – Производству» С 4 по 6 апреля во Фрязино состоится VIII-я Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству». К участию в конференции приглашаются разработчики, представители промышленности, бизнеса, инвесторы и все, заинтересованные в использовании достижений нанотехнол

23 ноября откроется конференция «Нанотехнологии — производству 2011» С 23 по 25 ноября 2011 г. во Фрязино Московской области пройдет VIII Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии — производству 2011». К участию в мероприятии приглашаются разработчики и все, заинтересованные в использовании нанотехнологий в реальных секторах экономики. Цель конференции сос

23 ноября откроется конференция «Нанотехнологии — производству 2011» С 23 по 25 ноября 2011 г. во Фрязино Московской области пройдет VIII Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии — производству 2011». К участию в мероприятии приглашаются разработчики и все, заинтересованные в использовании нанотехнологий в реальных секторах экономики. Цель конференции сос

Инновации во зло: наночастицы убивают мозг роко используются в качестве отбеливающего вещества во многих товарах, включая краски, некоторые средства личной гигиены, а также многочисленных видах продукции пищевой промышленности. Оказалось, что наночастицы провоцируют образование отверстий в нервных клетках некоторых частей мозга, что вызывает смерть нервных клеток. Подобные негативные эффекты ранее уже наблюдались в некоторых клеточн

Наночастицы убивают рак в два приема в опухоль препарата в 40 раз по сравнению с контролем (введение препарата без носителя). Опухоли таких животных прекращали расти, тогда как этого нельзя было сказать об опухолях животных, получавших наночастицы одного типа. Вдохновителем для разработки этой системы послужила система свертывания крови, способная в кратчайшие сроки обеспечить интенсивную реакцию в зоне повреждения. Исследова

Наночастицы убивают устойчивых к лекарствам бактерий наночастиц разработчики обратились за помощью к специалистам Сингапурского института биоинженерии и нанотехнологии. Эксперименты показали, что наночастицы эффективно разрушают и уничтожают грам

Органические наночастицы будут лечить опухоль разогревом Многофункциональные наночастицы из натуральных компонентов – порфисомы – позволят выявить и уничтожить опухоль без вреда для организма. Исследователи госпиталя принцессы Маргарет, входящего в структуру канадской У

Наночастицы с дистанционным управлением помогут в лечении рака Дистанционно управляемые магнитные наночастицы повысят эффективность и снизят токсичность химиотерапии. С помощью усовершенствованной установки для магнитно-резонансной томографии исследователи Монреальской политехнической школы

Корица заменит токсины при производстве нанозолота ом процессе не используется электроэнергия и токсичные вещества. "Наша работа в области экологичной нанотехнологии позволит использовать корицу, другие травы, листья и семена в качестве запаса

С 1 по 3 декабря во Фрязино пройдёт научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству 2010» С 1 по 3 декабря 2010 г. в городе Фрязино Московской области пройдет VII Научно-практическая конференция «Нанотехнологии – производству 2010». Целью конференции является содействие деловому сотрудничеству в сфере создания и развития наноиндустриальных производств, ориентированных на получение принц

С 1 по 3 декабря во Фрязино пройдёт научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству 2010» С 1 по 3 декабря 2010 г. в г. Фрязино Московской области пройдёт конференция VII Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству 2010». Целью конференции является содействие деловому сотрудничеству в сфере создания и развития наноиндустриальных производств, ориентированных на получение принц

С 1 по 3 декабря пройдет VII Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии - Производству 2010» C 1 по 3 декабря 2010 года в г. Фрязино Московской области пройдет VII Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии - Производству 2010» Цель конференции – содействие деловому сотрудничеству в сфере создания и развития наноиндустриальных производств, ориентированных на получение принципиально

ЖКХ переходит на нанотехнологии чем корпорации рассчитывают на высокий интерес к такому тендеру со стороны крупных западных и российских игроков. "В современных условиях быстрый прорыв в области реформирования ЖКХ могут дать только нанотехнологии, - уточнил Константин Цицин, генеральный директор Фонда ЖКХ. - Поэтому Фонд ЖКХ выступает перед РОСНАНО весьма заинтересованным заказчиком". В свою очередь генеральный директор Р

Открыт творческий тур интернет-олимпиады «Нанотехнологии - прорыв в Будущее» Официально открыт творческий тур IV Всероссийской Интернет-олимпиады «Нанотехнологии - прорыв в Будущее». Организатором олимпиады является Московский государственн

С 1 по 3 декабря пройдёт конференция «Нанотехнологии – производству 2009» 1-3 декабря 2009 г. в городе Фрязино Московской области пройдет VI Научно-практическая конференция «Нанотехнологии – производству 2009» и совмещенная с ней выставка. На мероприятии будут предст