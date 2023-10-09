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Нанотехнология Nanotechnology междисциплинарная наука область фундаментальной и прикладной науки и техники

Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники

СОБЫТИЯ


09.10.2023 ИИ научили искать наночастицы, токсичные только для рака

ресурсы для синтеза частиц, а также поможет уменьшить побочные эффекты от противораковой терапии. Исследование опубликовано в журнале Small. Об этом CNews сообщили представители ИТМО. Неорганические наночастицы используют для доставки лекарства к раковым клеткам. Кроме того, они уменьшают негативное действие препарата на здоровые клетки организма, увеличивают его растворимость и даже сами

17.01.2022 Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

т толщину 80 000–100 000 нм. Ниже — еще несколько фактов, которые стоит знать о нанотехнологиях. 1. Нанотехнологии – это не отрасль Часто считается, что нанотехнологии – это отрасль прои
25.07.2020 Наночастицы смогут восстанавливать зрение

частиц, которые выступают в качестве светочувствительных проводников к нейронам сетчатки. В недавно опубликованном в Nature Nanotechnology исследовании ученые показали, как конъюгированные полимерные наночастицы (P3HT-NP) распространяются в субретинальном пространстве и восстанавливают зрение. В состав исследовательской группы вошли специалисты из Итальянского технологического института (Ге
23.08.2016 Созданы наночастицы, которые помогают крови свертываться

Уникальные наночастицы при внутривенном введении в организм способны в два раза ускорить образование тромбов при травмах. Этого времени может быть достаточно, чтобы спасти человеку жизнь при внутреннем кр
23.01.2015 Нано-рельеф отпугнёт ржавчину и лёд
27.02.2014 2 апреля во Фрязино откроется научно-практическая конференция «Нанотехнологии — Производству»

Со 2 по 4 апреля 2014 г. в г. Фрязино Московской области пройдет X Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии — Производству». Цель конференции — содействие деловому сотрудничеству в сфере создания и развития наноиндустриальных производств, ориентированных на получение принципиально новы
14.05.2013 Наночастицы серебра обеспечат семью чистой водой всего за 2 долл. в год

ом для изготовления фильтра требуется немного воды: на литр, потраченный при производстве фильтра, приходится 500 литров отфильтрованной. Индийский фильтр работает просто: вода проходит через фильтр, наночастицы серебра окисляются и освобождают ионы, которые убивают вирусы, бактерии и нейтрализуют токсичные химические вещества, такие как свинец и мышьяк. Одиночные наночастицы попадаю
25.03.2013 10 апреля во Фрязино начнет работу конференция «Нанотехнологии – Производству»

С 10 по 12 апреля 2013 г. в наукограде Фрязино Московской области состоится IX-я Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству». Цель конференции заключается в содействии деловому сотрудничеству в сфере создания и развития наноиндустриальных производств, ориентированных на получение принци
11.03.2013 10 апреля во Фрязино начнет работу конференция «Нанотехнологии – Производству»

С 10 по 12 апреля 2013 г. в наукограде Фрязино Московской области состоится IX-я Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству». Цель конференции заключается в содействии деловому сотрудничеству в сфере создания и развития наноиндустриальных производств, ориентированных на получение принци
18.02.2013 "Косметические" наночастицы накапливаются в еде

Широко используемые наночастицы через сточные воды могут попасть в еду, а затем в наши организмы. Последствие этого процесса пока непредсказуемы. Неприятное открытие было сделано в ходе нового исследования, провед
18.12.2012 Наночастицы заставят раковые клетки "засветиться"

учших технологий их обнаружения, опухоль яичников удастся обнаружить только через 8-10 лет после начала развития болезни. Зачастую это слишком поздно для эффективного лечения. Инженеры из MIT создали наночастицы, которые могут выступать в качестве синтетических биомаркеров онкологического заболевания. Обычно раковая клетка изготавливает слишком мало биомаркеров, но новые частицы, первоначал
21.11.2012 Наночастицы помогут справиться со склерозом, не задевая иммунитет

Биоразлагаемые наночастицы оказались прекрасным транспортировщиком антигена, способного остановить рецидивирующий рассеянный склероз. Они буквально обманывают иммунную систему, заставляя ее прекратить атаку н
17.10.2012 Эксперимент: наночастицы управляли тысячами клеток

мкими и продолжительными. Чтобы решить эту проблему, американские ученые разработали технологию, позволяющую с высокой точностью манипулировать магнитными наночастицами внутри клеток несложной формы. Наночастицы могут оказывать механическое воздействие на тысячи клеток и таким образом дают ученым знание об усредненной реакции клеток на то или иное воздействие. Ученым впервые удалось преодол
09.10.2012 Наночастицы остановят старость?

Специально сконструированные наночастицы могут выборочно освобождать лекарственные препараты в старых клетках организма человека. Потенциал данной технологии очень большой: она может справиться с такими недугами, как рак,

18.09.2012 Ртуть найдут наночастицы

тод обнаружения ртути в воде. Их метод в тысячи раз быстрее, в миллион раз - точнее современных и намного дешевле. Его основой стала специальная стеклянная полоска, на которой как волоски расположены наночастицы. Опуская полоску в воду, можно определить наличие в ней ртути: при обнаружении, наночастицы опутывают её молекулы, предоставляя неопровержимые улики для анализа.
22.08.2012 Как наночастицы портят урожай

Попадающие в окружающую среду наночастицы способны проникать в корни растений, замедляя их рост, усиливая поглощение других загрязняющих веществ и потребность растений в удобрениях. Наночастицы, содержащиеся в выхлоп
21.08.2012 Наночастицы помогут РНК добраться до опухоли

Ученые из Массачусетского технологического института разработали новую технологию использования наночастиц, которая позволяет лечить широкий спектр заболеваний, включая онкологические. Новые наночастицы не только позволяют проводить быстрое тестирование новых лекарственных препаратов на мышах, но и способны доставлять короткие нити РНК, отключающие конкретный ген. В рамках проекта

29.06.2012 Наночастицы золота распаковывают ДНК

ные работали над совершенствованием методов упаковки генетического материала для использования в генной терапии, которая решает медицинские проблемы с помощью изменения ДНК в соответствующих клетках. Наночастицы золота способны распаковывать ДНК Исследовательская группа изготовила наночастицы золота диаметром около 1,5 нанометров и ввела их в раствор, содержащий двухцепочечную ДНК. <
01.06.2012 Наночастицы подготовили прорыв в генной инженерии

ий растений. В ходе демонстрационных экспериментов с помощью наночастиц, несущих ДНК и белки, ученые смогли изменить цвет растительных клеток Ученые использовали специально разработанные мезопористые наночастицы диоксида кремния. Изначально исследователи создали частицы небольшого размера, 100 нанометров, в которых трудно было разместить какие-либо функциональные молекулы, такие как белки и
28.04.2012 Наночастицы меди уродуют и убивают растения

Исследователи из Национального Института стандартов и технологий (NIST) и Массачусетского университета Амхерст представили первые доказательства того, что наночастицы могут накапливаться в растениях и повреждать их ДНК. Ученые смогли в лабораторных условиях выяснить, что наночастицы оксида меди обладают способностью проникать в клетки корн
18.04.2012 Медно-золотые наночастицы превратят СО2 в топливо

что медь легко окисляется, в результате чего реакция с углекислым газом сильно замедляется, и появляются нежелательные побочные продукты, такие как окись углерода и муравьиная кислота. Медно-золотые наночастицы способны превращать углекислый газ в топливо Исследователи из Массачусетского технологического института наконец нашли решение этой, казалось бы, непреодолимой, проблемы. Они создал
21.03.2012 Ученые предупреждают: наночастицы серебра "бьют" по здоровью человека

и диоксида титана могут повлиять на половые клетки человека и в худшем случае привести к бесплодию. Нанотехнологии все чаще используются для производства потребительских товаров, медикаментов и
06.02.2012 4 апреля во Фрязино начнет работу конференция «Нанотехнологии – Производству»

С 4 по 6 апреля во Фрязино состоится VIII-я Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству». К участию в конференции приглашаются разработчики, представители промышленности, бизнеса, инвесторы и все, заинтересованные в использовании достижений нанотехнол
14.11.2011 23 ноября откроется конференция «Нанотехнологии — производству 2011»

С 23 по 25 ноября 2011 г. во Фрязино Московской области пройдет VIII Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии — производству 2011». К участию в мероприятии приглашаются разработчики и все, заинтересованные в использовании нанотехнологий в реальных секторах экономики. Цель конференции сос
02.11.2011 23 ноября откроется конференция «Нанотехнологии — производству 2011»

С 23 по 25 ноября 2011 г. во Фрязино Московской области пройдет VIII Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии — производству 2011». К участию в мероприятии приглашаются разработчики и все, заинтересованные в использовании нанотехнологий в реальных секторах экономики. Цель конференции сос
22.09.2011 Инновации во зло: наночастицы убивают мозг

роко используются в качестве отбеливающего вещества во многих товарах, включая краски, некоторые средства личной гигиены, а также многочисленных видах продукции пищевой промышленности. Оказалось, что наночастицы провоцируют образование отверстий в нервных клетках некоторых частей мозга, что вызывает смерть нервных клеток. Подобные негативные эффекты ранее уже наблюдались в некоторых клеточн
17.08.2011 Нано-записи на стекле производят революцию в хранении информации
23.06.2011 Наночастицы убивают рак в два приема

в опухоль препарата в 40 раз по сравнению с контролем (введение препарата без носителя). Опухоли таких животных прекращали расти, тогда как этого нельзя было сказать об опухолях животных, получавших наночастицы одного типа. Вдохновителем для разработки этой системы послужила система свертывания крови, способная в кратчайшие сроки обеспечить интенсивную реакцию в зоне повреждения. Исследова
05.04.2011 Наночастицы убивают устойчивых к лекарствам бактерий

наночастиц разработчики обратились за помощью к специалистам Сингапурского института биоинженерии и нанотехнологии. Эксперименты показали, что наночастицы эффективно разрушают и уничтожают грам
25.03.2011 Органические наночастицы будут лечить опухоль разогревом

Многофункциональные наночастицы из натуральных компонентов – порфисомы – позволят выявить и уничтожить опухоль без вреда для организма. Исследователи госпиталя принцессы Маргарет, входящего в структуру канадской У
17.03.2011 Наночастицы с дистанционным управлением помогут в лечении рака

Дистанционно управляемые магнитные наночастицы повысят эффективность и снизят токсичность химиотерапии. С помощью усовершенствованной установки для магнитно-резонансной томографии исследователи Монреальской политехнической школы
03.12.2010 Корица заменит токсины при производстве нанозолота

ом процессе не используется электроэнергия и токсичные вещества. "Наша работа в области экологичной нанотехнологии позволит использовать корицу, другие травы, листья и семена в качестве запаса

15.11.2010 С 1 по 3 декабря во Фрязино пройдёт научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству 2010»

С 1 по 3 декабря 2010 г. в городе Фрязино Московской области пройдет VII Научно-практическая конференция «Нанотехнологии – производству 2010». Целью конференции является содействие деловому сотрудничеству в сфере создания и развития наноиндустриальных производств, ориентированных на получение принц
09.11.2010 С 1 по 3 декабря во Фрязино пройдёт научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству 2010»

С 1 по 3 декабря 2010 г. в г. Фрязино Московской области пройдёт конференция VII Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству 2010». Целью конференции является содействие деловому сотрудничеству в сфере создания и развития наноиндустриальных производств, ориентированных на получение принц
08.10.2010 С 1 по 3 декабря пройдет VII Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии - Производству 2010»

C 1 по 3 декабря 2010 года в г. Фрязино Московской области пройдет VII Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии - Производству 2010» Цель конференции – содействие деловому сотрудничеству в сфере создания и развития наноиндустриальных производств, ориентированных на получение принципиально

07.07.2010 В Курчатовском институте открылись Высшие курсы "СИН-нано-2010"
24.05.2010 ЖКХ переходит на нанотехнологии

чем корпорации рассчитывают на высокий интерес к такому тендеру со стороны крупных западных и российских игроков. "В современных условиях быстрый прорыв в области реформирования ЖКХ могут дать только нанотехнологии, - уточнил Константин Цицин, генеральный директор Фонда ЖКХ. - Поэтому Фонд ЖКХ выступает перед РОСНАНО весьма заинтересованным заказчиком". В свою очередь генеральный директор Р
02.02.2010 Открыт творческий тур интернет-олимпиады «Нанотехнологии - прорыв в Будущее»

Официально открыт творческий тур IV Всероссийской Интернет-олимпиады «Нанотехнологии - прорыв в Будущее». Организатором олимпиады является Московский государственн
23.11.2009 С 1 по 3 декабря пройдёт конференция «Нанотехнологии – производству 2009»

1-3 декабря 2009 г. в городе Фрязино Московской области пройдет VI Научно-практическая конференция «Нанотехнологии – производству 2009» и совмещенная с ней выставка. На мероприятии будут предст
17.11.2009 1 декабря откроется конференция «Нанотехнологии – производству 2009»

декабря 2009 г. в наукограде Фрязино Московской области пройдет VI Научно-практическая конференция «Нанотехнологии – производству 2009» и совмещенная с ней выставка. На мероприятии будут предст

Публикаций - 874, упоминаний - 993

Нанотехнология и организации, системы, технологии, персоны:

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Samsung Electronics 11064 28
Intel Corporation 12811 26
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 26
Microsoft Corporation 25775 17
LG Electronics 3735 14
HP Inc. 5883 13
Google LLC 12688 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 8
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 8
Toshiba Corporation 2980 7
Т-Платформы - T-Platforms 412 7
Lenovo Motorola 3566 7
Huawei 4675 6
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Dell EMC 5180 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Apple Inc 13154 5
9594 5
Oracle Corporation 7074 5
Sony 6739 5
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Ростелеком 10948 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Yandex - Яндекс 9215 4
Xiaomi - Сяоми 2231 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
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Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 4
Nvidia Corp 4002 4
SAP SE 5601 3
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РВК - Российская венчурная компания 571 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 11
Композит 99 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 5
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Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 4
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Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 4
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 4
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Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 4
Резонанс НПП 407 4
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ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 3
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IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
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VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
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Знание - Российское общество 10 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 97
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 59
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 56
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 55
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 53
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 52
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 52
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 51
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 50
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 50
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 48
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 44
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 44
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 43
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 42
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 32
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 32
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 32
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 29
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 29
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 26
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 26
Микроскоп - Microscope 347 25
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 422 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 24
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 24
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 23
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 23
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 21
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 20
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 20
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 20
Композит - композитный материал - композиционный материал 395 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
Apple iPhone 6 4861 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Google Android 15243 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
Apple iPod 1553 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Linux OS 11533 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 6
FreePik 1841 5
Microsoft Windows 16882 5
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 5
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 5
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 4
Google Android TV 381 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 4
Apple iPad 4011 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Microsoft Office 4170 3
Samsung Galaxy Note 702 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 3
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 3
Xiaomi Mi Store 44 3
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 3
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 3
Intel Pentium II 174 3
PTC Inc - MathCAD 26 2
Apple iPod nano 215 2
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 2
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Чубайс Анатолий 222 21
Путин Владимир 3454 20
Меламед Леонид 150 13
Иванов Сергей 405 10
Меламед Александр 95 10
Фурсенко Андрей 128 10
Свидиненко Юрий 14 9
Шалманов Сергей 202 8
Алфёров Жорес 57 8
Drexler Eric - Дрекслер Эрик 9 7
Crichton Michael - Кричтон Майкл 10 6
Tour James - Тур Джеймс 14 5
Ковальчук Михаил 24 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Firman Keith - Фирмен Кит 4 4
Рейман Леонид 1065 4
Греф Герман 485 4
Дегтев Геннадий 271 4
Moore Gordon - Мур Гордон 66 4
Лужков Юрий 113 4
Садовничий Виктор 64 4
Feynman Richard - Фейнман Ричард 13 3
Ромашов Сергей 4 3
McKinley Gareth - МакКинли Гарет 3 3
Bhatia Sangeeta - Бхатиа Санджита 5 3
Williams Stan - Уильямс Стэн 8 3
Bishop David - Бишоп Дэвид 7 3
Lanza Gregory - Ланза Грегори 3 3
Wickline Samuel - Виклин Сэмюэль 3 3
Rohrer Heinrich - Рорер Генрих 4 3
Опанасенко Всеволод 139 3
Евтушенков Владимир 217 3
Шаров Андрей 19 3
Агамирзян Игорь 74 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 3
Левкевич Михаил 59 3
Прохоров Михаил 41 3
Колпачев Георгий 13 3
Провинцев Павел 8 3
Вышегородцев Михаил 8 3
Россия - РФ - Российская федерация 166164 324
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 209
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 127
Европа 24963 62
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 61
Германия - Федеративная Республика 13221 55
Япония 13807 54
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 39
Южная Корея - Республика 7051 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 33
Земля - планета Солнечной системы 10865 33
США - Калифорния 4829 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 30
Индия - Bharat 5869 30
Сатурн - Титан (спутник) 533 24
Канада 5081 21
Франция - Французская Республика 8177 21
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 20
Италия - Итальянская Республика 4508 19
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 17
Россия - СФО - Новосибирск 4875 17
Китай - Тайвань 4245 16
Израиль 2856 15
Нидерланды 3745 15
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 15
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 15
США - Джорджия 335 15
Беларусь - Белоруссия 6289 13
Украина 7928 13
Финляндия - Финляндская Республика 3697 12
США - Нью-Йорк 3180 12
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 12
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 10
США - Иллинойс 340 10
США - Калифорния - Беркли 286 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 319
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 173
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 108
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 103
Молекула - Molecula 1102 94
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 87
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 82
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 82
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 79
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 78
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 78
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 74
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 71
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 70
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 64
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 63
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1324 62
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 61
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 60
Физика - Physics - область естествознания 2940 59
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 58
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 56
Энергетика - Energy - Energetically 5855 53
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 51
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 48
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 46
Металлы - Серебро - Silver 827 45
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 43
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 41
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 41
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 37
Металлы - Золото - Gold 1251 35
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 32
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 29
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1711 29
Зоология - наука о животных 2887 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 26
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 530 25
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 24
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 24
Phys.org 972 34
EurekAlert 291 31
Nanotechweb 92 27
CNews RND - R&D.CNews 2274 23
New Scientist 1448 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
CNews - ZOOM.CNews 1866 10
Nature 832 9
ScienceDaily 399 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 6
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 6
Nature Nanotechnology 24 5
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
Известия ИД 770 4
CNews TV 747 4
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 4
Nature Materials 20 3
РИА Новости 1033 3
EE Times 160 3
MIT Technology Review 66 3
Space Daily 528 3
PhysicsWeb 184 3
PhysicsWorld 90 3
Newsday 47 2
Computer.Tradeshow.Ru 59 2
Silicon Strategies 45 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
The Verge - Издание 619 2
FT - Financial Times 1295 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
NYT - The New York Times 1100 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Wired - Издание 276 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Physical Review Letters 164 2
Silicon 494 2
Silicon.com 364 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 30
CNews Мишень 186 5
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
IBM Research 111 3
Torrey Pines Research 2 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
ЦМАКП - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 4 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Рустелеком ТК 305 1
Strategy Analytics 285 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
BDI - Business Date Israel 1 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
РАН - Российская академия наук 2122 57
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 26
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 25
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 24
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 18
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 17
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 16
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 12
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 12
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 10
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 10
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 10
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 10
U.S. Federal government - NNI - National Nanotechnology Initiative - Национальная инициатива в области нанотехнологий в США 9 9
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 9
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 9
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 8
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 8
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 8
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 8
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 7
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 7
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 7
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 7
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 30 6
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 6
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 5
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 5
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 5
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 5
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 5
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 5
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 13
Высокие технологии XXI века 78 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
Неогеография XXI - форум 65 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 4
Московский Венчурный форум 9 3
SEMICON 13 3
МТС - Телеком Идея 51 3
Intel Developer Forum - IDF 317 3
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
CeBIT 614 2
Red Dot Design Award 57 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 2
Фотофорум 48 1
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
Росатом Инновационный форум 7 1
ITU - World Information Society Day - Всемирный день электросвязи и информационного общества - 17 мая 9 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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