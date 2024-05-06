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Россия СФО Томская область Томский район Томская агломерация

Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация


06.05.2024 МТС запустила сеть LTE еще в 21 населенном пункте Томской области

ПАО «МТС» сообщает о масштабном расширении LTE-покрытия на территории Томской области. Голосовую связь и быстрый мобильный интернет МТС впервые получили жители 21

04.04.2024 «Первый Бит» перевел на электронный документооборот СМЭУ Томской области

одного из старейших предприятий Томска – Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения Томской области (СМЭУ), которое с 1976 г. отвечает за дорожные знаки и светофоры региона. Пре
27.02.2024 Cognitive Pilot роботизирует транспорт «Газпром трансгаз Томск» при поддержке Администрации области

27 февраля в Томске подписано трехстороннее соглашение между Администрацией Томской области, ООО «Газпром трансгаз Томск» и компанией Cognitive Pilot о развитии в регион
16.02.2024 Губернатор Томской области подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве с «Группой Астра» и АНО «Томский консорциум»

Губернатор Томской области Владимир Мазур подписал трехстороннее соглашение о долгосрочном стратегическо
14.02.2024 «Ростелеком» усилил защиту данных «Томскэнергосбыта»

овместно с ГК «Солар» усовершенствовал защиту каналов связи между 46 объектами «Томскэнергосбыта» в Томской области. Оператор установил во всех территориальных подразделениях клиента криптошлюз
12.01.2024 Ученые Томского политеха совместно с коллегами нашли способ проектировать суда как единую систему

Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из российских вузов разработали методику моделирования судна как единой системы. Ранее полноценной единой модели, описывающей в сово
02.11.2023 В ПИШ Томского политеха создают алгоритм для обнаружения пожаров на атомных предприятиях

В Передовой инженерной школе (ПИШ) Томского политехнического университета работают над созданием программно-аппаратного комплекса для обнаружения, локализации и ликвидации возгораний на объектах атомной промышленности. В основе

22.09.2023 МТС внедрила eSIM в умные приборы учета для Томской распределительной компании

та с eSIM, еще почти 900 устройств будут установлены до конца года. Здорово, что передовые технологичные практики активно применяются в коммунальном хозяйстве нашего региона», — сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев. «Интеллектуальные приборы учета существенно облегчают съем показаний потребления электроэнергии. Нет необходимости проводить обходы и беспокоить людей. Компания в
20.09.2023 В двух деревнях Томской области появился 4G-интернет

Стабильная голосовая связь и быстрый интернет впервые заработали в двух деревнях Томской области – Астраханцево в Кожевниковском районе и Оськино в Шегарском районе. «Мегафон
20.09.2023 МТС запустила сеть LTE еще в пяти селах Томской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о расширении LTE-покрытия на территории Томской области. Мобильную связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС получили жители ещ
05.09.2023 Гостей Томской области встретит цифровой путеводитель МТС

ирования отелей МТС Travel, входящий в цифровую экосистему «МТС», запустил мобильный гид для гостей Томской области. Путешественники и иногородние студенты, которые приезжают в Томскую область,
30.08.2023 «Мегафон» улучшил покрытие сети в селе Красный Яр Томской области

«Мегафон» расширил покрытие в Красном Яре Кривошеинского района Томской области. Благодаря запуску дополнительного слоя LTE в низкочастотном диапазоне и пере
18.08.2023 МТС обеспечит «цифровой комфорт» для гостей международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора»

ьным интернетом и необходимыми цифровыми сервисами участников и гостей самого масштабного праздника Томской области. С этой целью на территории парка «Околица» было установлено дополнительное м
27.07.2023 Ученые Томского политеха разработали экологичный оптический переключатель для применения в «зеленой» фотонике

Исследователи Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политеха впервые представили и продемонстрировали концепцию «зеленого» оптического переключателя. Она основана на возможности замерзающей капли воды вести себя как биосовместимая приро
20.07.2023 В Томской области увеличилось число мест для подключений к мобильной сети

ти передачи данных. В 2023 г. «Мегафон» провел масштабную модернизацию сети в 58 населенных пунктах Томской области — от крупных городов до небольших деревень. В восьми поселениях сеть «Мегафон
07.07.2023 «Мегафон» расширил покрытие LTE в Томской области

«Мегафон» провел модернизацию сети в 58 населенных пунктах Томской области – от крупных городов до небольших деревень. Оператор увеличил зону покрытия 4
15.06.2023 В России создана цифровая система безопасности для вузов на основе отечественных навигационных технологий

нологий с применением искусственного интеллекта. Решение масштабируют на образовательные учреждения Томской области и всей страны. Соответствующее соглашение на полях Петербургского международн
13.06.2023 Технологии МТС помогут сохранить экспонаты в Томском областном краеведческом музее

омск и крупнейший музей в регионе – Томский областной краеведческий музей», – сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев. «До сегодняшнего для мониторинга климата в помещениях музея мы
18.05.2023 МТС прокачала сеть в Томском районе накануне дачного сезона

оступны все цифровые сервисы, которыми они привыкли пользоваться в городе», – сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев. В 2022 г. мобильная связь и высокоскоростной интернет МТС впер
12.05.2023 МТС выходит на рынок фиксированной сети в Томской области

МТС объявила о выходе на рынок фиксированной сети в Томской области. Это стало возможно в результате завершения сделки по приобретению активов гр
28.02.2023 В Томской области создадут систему повышения безопасности и расширения применения авиационных беспилотников

го проекта, предполагающего использование исключительно российских технологий, подписали губернатор Томской области Владимир Мазур, ректор Национального исследовательского Томского государствен
23.12.2022 Жители сел Верхне-Сеченово, Малиновка и Моисеевка впервые встретят Новый год с интернетом

ет, пользоваться порталами государственных услуг. «В сельской местности проживает около 30% жителей Томской области, и далеко не все из них сейчас имеют возможность пользоваться скоростным моби
30.11.2022 Директором МТС в Томской области назначен Антон Гриднев

и телекоммуникационных сервисов, сообщает о назначении Антона Гриднева на должность директора МТС в Томской области. Ранее топ-менеджер занимал руководящие позиции в компаниях телеком-отрасли н
16.11.2022 ПИШ Томского политеха будет готовить разработчиков цифровых двойников для энергетики

В Передовой инженерной школе (ПИШ) Томского политеха «Интеллектуальные энергетические системы» в 2023 г. откроется набор на пять магистерских программ, на них доступно 88 бюджетных мест. Программы ПИШ ТПУ созданы на стыке ИТ и п
01.06.2022 МТС обеспечила связью нефтяников Томского Севера

D качестве или играть в онлайн-игры. «Благодаря запуску LTE еще на трех нефтегазовых месторождениях Томской области тысячи работников получили возможность оставаться на связи с родными и близки
17.05.2022 МТС обновила виртуальный путеводитель для гостей Томской области

оставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обновила виртуальный путеводитель по Томской области, с помощью которого туристы смогут получить необходимую информацию для комфор
13.04.2022 «Синий утес», «Строитель», «Радуга» и еще более двадцати СТН в пригороде Томска получили доступ к LTE от МТС

телекоммуникационных сервисов, сообщает о покрытии высокоскоростным мобильным интернетом садоводств Томской области. Теперь владельцы двадцати пяти садоводств Томского района впервые получили д
12.04.2022 «Гринатом» завершил перевод администрации Томской области на отечественное программное обеспечение

В Томской области завершился проект перевода рабочих мест сотрудников местной администрации и о
18.03.2022 В Томском политехе нашли способ улучшить российские томографы

Исследователи Томского политеха разработали протоколы, которые позволяют повысить производительность традиционных томографов и качество томограмм. Протоколы применимы к оборудованию, которое используется в г
08.11.2021 Группа компаний АЛМИ осуществила поставку ПО в Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области

В рамках стратегии импортозамещения ГК АЛМИ поставила в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» бессрочные лицензии своей операционной системы AlterOS в редакции Desktop. П
04.02.2021 МТС и НИИ кардиологии Томского НИМЦ договорились о стратегическом партнерстве в области цифрового здравоохранения

агое дело – сохранение здоровья и даже жизни тысяч людей по всей стране», – отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.
01.09.2020 Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты

участии ведущих томских компаний, компании Cognitive Pilot, университетов и поддержке Администрации Томской области, на территории Томской области был сформирован кластер высокотехнологи
20.08.2020 МТС запустила первую в Томске пилотную сеть 5G

ПАО «МТС» при содействии администрации Томской области, запустила в Томске первую пилотную сеть связи «пятого» поколения на базе Том
17.12.2019 Danycom.Mobile запустился в Томской области

альный оператор Danycom.Mobile, входящий в группу компаний (ГК) Danycom, начал работу на территории Томской области. Она стала 56 регионом оказания мобильных услуг MVNO-оператора. Danycom.Mobil
21.08.2019 МТС расширила сеть NB-IoT для интернета вещей в промышленных городах Томской области

рвисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе NB-IoT (Narrow Band IoT) на территории Томской области. Инфраструктура для работы перспективных технологий интернета вещей развернут
07.06.2019 В Томске будет создан научно-образовательный центр мирового уровня

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Усков
06.06.2019 Tele2 инвестирует в цифровизацию экономики в регионах

Tele2 подписала соглашения о взаимодействии в сфере развития услуг связи с правительствами Томской и Рязанской областей и Красноярского края. В течение 2019 года компания инвестирует в
14.05.2019 Беспилотные системы управления агротехникой внедряются в Томской области

о внедрении систем беспилотного вождения сельскохозяйственной техники с рядом ведущих агрохозяйств Томской области. В их числе ООО «Агро», ОАО «Агрохолдинг Томский», ООО «Сибирское молоко», СП
10.10.2018 Cognitive Technologies внедряет ИИ в Томской области

Cognitive Technologies объявила о подписании соглашения с администрацией Томской области, направленного на развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта д
07.09.2018 «БАРС Груп» внедрила медицинскую систему со специальными функциями

ректор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров. В ближайшей перспективе МИС позволит Департаменту здравоохранения Томской области своевременно отслеживать ситуацию по данной группе заболеваний в регионе. В р

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

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Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 68
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8634 44
Microsoft Corporation 24449 37
МегаФон 8476 36
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2828 30
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 229 27
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3192 27
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2014 24
Ростелеком - Связьинвест 1707 20
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8027 17
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Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 217 14
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МегаФон - Синтерра - Synterra 795 12
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1146 12
БАРС Груп 539 12
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Газпром Тех - Микран НПФ - научно-производственная фирма 43 11
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ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 991 10
АйТи 1357 10
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Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 588 9
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Т-Платформы - T-Platforms 394 8
Рамэк-ВС 91 8
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Россети Ленэнерго 1700 12
Почта России ПАО 2087 11
РЖД - Российские железные дороги 1869 9
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УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 8
Газпром ПАО 1319 8
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Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 6
Томскнефть ВНК 9 6
Томскэнергосбыт - Томская энергосбытовая компания 7 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 316 5
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HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 403 4
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2754 3
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ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 5
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 637 3
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 3
Международная академия связи - МАС 40 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 2
Единая Россия - Политическая партия 289 2
Союз развития наукоградов России НП 5 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 286 2
Greenpeace - Гринпис 128 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Московская ассоциация предпринимателей 7 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 19 1
ТомКИТ 1 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
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СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 16 1
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LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 125 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 50 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
АЮР - Ассоциация юристов России 37 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 17 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 251 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 237 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 217 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48513 167
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7247 66
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7112 55
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15357 54
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9244 53
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10632 49
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12605 47
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12174 46
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3948 46
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12208 46
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12281 46
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24750 44
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10708 44
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11412 42
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4565 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20525 38
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1594 38
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство 9243 37
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5666 37
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7643 37
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6365 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28964 36
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8005 35
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15982 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23646 32
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23635 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26134 31
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10974 30
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8392 30
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5112 30
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3197 30
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2831 28
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5006 54
Linux OS 9670 46
Microsoft Windows 15459 24
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 470 19
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1385 17
Google Android 13818 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4930 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2691 13
Microsoft Windows 2000 8660 12
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 299 12
Cognitive Agro Pilot 37 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1382 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3143 9
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 749 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 955 8
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Cyberia 14 7
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1327 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 222 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 514 6
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 145 6
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 455 6
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 62 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 378 6
СКР РФ - АИК Надзор - автоматизированный информационный комплекс 27 5
МТС Big Data 232 5
Apple iPhone 6 4861 5
Microsoft Office 3677 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 918 5
Apple - App Store 2847 5
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 82 5
Apache OpenOffice 468 5
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 4
ДЭГ - Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 28 4
Microsoft Dynamics 1170 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 482 4
Apple iOS 7610 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 432 4
Google Play - Google Store - Android Market 3241 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 382 4
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 4
Орловский Виктор 371 21
Путин Владимир 3105 20
Медведев Дмитрий 1652 16
Фещенко Марина 16 16
Ускова Ольга 165 16
Махорин Алексей 15 14
Гриднев Антон 19 13
Рейман Леонид 1047 13
Семенов Максим 24 12
Никифоров Николай 1135 10
Соловьев Александр 88 10
Новодворский Алексей 109 8
Жвачкин Сергей 8 8
Смирнов Алексей 233 8
Щеголев Игорь 698 6
Санфиров Вадим 6 6
Кузовкин Алексей 155 6
Греф Герман 414 6
Горбатов Игорь 25 6
Соловенчук Александр 99 6
Галажинский Эдуард 11 6
Кресс Виктор 6 5
Мазур Владимир 9 5
Малахов Марк 6 5
Дадыкин Иван 31 5
Алкснис Виктор 70 5
Поносов Александр 69 5
Сомс Леонид 9 4
Попов Алексей 333 4
Исаев Александр 33 4
Ведяхин Александр 122 4
Сахненко Сергей 88 4
Никулин Анатолий 19 4
Месяц Геннадий 14 4
Мишустин Михаил 650 4
Шалманов Сергей 201 4
Чубайс Анатолий 210 4
Прянишников Николай 291 4
Козырев Алексей 300 4
Слизень Виталий 242 4
Россия - РФ - Российская федерация 140557 538
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42424 221
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1606 214
Россия - СФО - Томская область - Томск 913 212
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1235 191
Россия - СФО - Кемеровская область 874 180
Россия - СФО - Омская область 648 142
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1322 140
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2812 130
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2386 129
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17060 122
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1506 116
Россия - СФО - Иркутская область 1049 114
Россия - СФО - Хакасия Республика 481 102
Россия - СФО - Новосибирск 4209 97
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1398 95
Россия - ДФО - Бурятия Республика 569 88
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1605 78
Россия - ПФО - Нижегородская область 1811 69
Россия - СЗФО - Калининградская область 1249 69
Россия - УФО - Челябинская область 1165 68
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1690 65
Россия - ЮФО - Ростовская область 1479 62
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7251 60
Россия - ЦФО - Калужская область 959 58
Россия - УФО - Свердловская область 1445 56
Россия - ЦФО - Тульская область 1197 56
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 631 50
Россия - ЦФО - Курская область 633 50
Россия - ЦФО - Тамбовская область 560 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51709 48
Россия - ПФО - Саратовская область 710 48
Россия - ЦФО - Липецкая область 532 47
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1151 47
Россия - ЦФО - Воронежская область 768 47
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2345 46
Россия - ПФО - Ульяновская область 600 45
Россия - СФО - Республика Тыва 290 45
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1188 45
Россия - ПФО - Самарская область 1277 44
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49792 273
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28223 238
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47019 92
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17935 88
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9756 77
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9529 47
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13011 46
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16001 44
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23484 44
Образование в России 2121 44
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5617 39
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8374 38
Абонентская база - Абонентская плата 5796 38
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4880 38
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7694 34
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6280 29
Энергетика - Energy - Energetically 4957 28
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3511 28
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2859 24
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3045 23
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5181 22
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 855 22
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2059 21
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7411 20
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4275 20
Физика - Physics - область естествознания 2606 20
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10714 19
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13680 18
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2126 18
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2775 17
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7396 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6782 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3818 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11187 30
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 977 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 906 5
Ведомости 925 4
РИА Новости 896 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 470 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 873 3
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1755 2
Ставропольская правда 4 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 616 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 408 1
Forbes - Форбс 788 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
FT - Financial Times 1207 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1272 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 82 1
Autonomous Vehicle Technology 1 1
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Intelligent Enterprise 27 1
News Corp 187 1
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ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
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Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 12 1
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Казахстан Сегодня 308 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3065 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
Рустелеком ТК 303 3
IDC - International Data Corporation 4899 2
Сбер - СберДанные 4 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 79 1
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QS World University Rankings 4 1
Mobile Research Group 73 1
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CNews Инновация года - награда 110 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
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BCG - Boston Consulting Group 106 1
Markets&Markets Research 111 1
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 159 81
ТГУ - Томский государственный университет 168 65
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 70 29
РАН - Российская академия наук 1830 25
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 149 17
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 151 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1471 10
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 972 9
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 185 9
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 29 7
РАН СО ИФПМ - Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 7 6
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 27 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 295 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 280 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 318 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 516 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 357 5
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 423 5
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 7 5
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 147 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 876 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 154 4
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 92 4
ТПУ - Научно-образовательный центр И.Н.Бутакова - Инженерная школа энергетики - Школа инженерного предпринимательства 5 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 164 4
ТОУНБ имени А.С.Пушкина - Томская областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина 3 3
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 9 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 357 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 519 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 135 3
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 44 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 236 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 227 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 46 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 71 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 570 2
АГУ - Алтайский государственный университет 37 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 236 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 25
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2369 7
День молодёжи - 27 июня 859 6
Единый день голосования 129 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1200 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1968 4
ИнфоКом 97 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 41 3
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 53 3
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 17 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 369 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
Startup Village - международная стартап-конференция 60 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 303 2
CNews AWARDS - награда 479 2
Цифровая прокачка региона 29 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 2
РИФ - Российский Интернет Форум 69 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
VolgaCTF - соревнования в области информационной безопасности 2 1
Электронное государство XXI века 32 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 116 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 59 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 25 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 20 1
Capture the Flag - CTF 31 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 98 1
МТС Телеком Идея 52 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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