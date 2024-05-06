Россия СФО Томская область Томский район Томская агломерация
|06.05.2024
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МТС запустила сеть LTE еще в 21 населенном пункте Томской области
ПАО «МТС» сообщает о масштабном расширении LTE-покрытия на территории Томской области. Голосовую связь и быстрый мобильный интернет МТС впервые получили жители 21
|04.04.2024
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«Первый Бит» перевел на электронный документооборот СМЭУ Томской области
одного из старейших предприятий Томска – Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения Томской области (СМЭУ), которое с 1976 г. отвечает за дорожные знаки и светофоры региона. Пре
|27.02.2024
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Cognitive Pilot роботизирует транспорт «Газпром трансгаз Томск» при поддержке Администрации области
27 февраля в Томске подписано трехстороннее соглашение между Администрацией Томской области, ООО «Газпром трансгаз Томск» и компанией Cognitive Pilot о развитии в регион
|16.02.2024
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Губернатор Томской области подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве с «Группой Астра» и АНО «Томский консорциум»
Губернатор Томской области Владимир Мазур подписал трехстороннее соглашение о долгосрочном стратегическо
|14.02.2024
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«Ростелеком» усилил защиту данных «Томскэнергосбыта»
овместно с ГК «Солар» усовершенствовал защиту каналов связи между 46 объектами «Томскэнергосбыта» в Томской области. Оператор установил во всех территориальных подразделениях клиента криптошлюз
|12.01.2024
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Ученые Томского политеха совместно с коллегами нашли способ проектировать суда как единую систему
Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из российских вузов разработали методику моделирования судна как единой системы. Ранее полноценной единой модели, описывающей в сово
|02.11.2023
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В ПИШ Томского политеха создают алгоритм для обнаружения пожаров на атомных предприятиях
В Передовой инженерной школе (ПИШ) Томского политехнического университета работают над созданием программно-аппаратного комплекса для обнаружения, локализации и ликвидации возгораний на объектах атомной промышленности. В основе
|22.09.2023
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МТС внедрила eSIM в умные приборы учета для Томской распределительной компании
та с eSIM, еще почти 900 устройств будут установлены до конца года. Здорово, что передовые технологичные практики активно применяются в коммунальном хозяйстве нашего региона», — сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев. «Интеллектуальные приборы учета существенно облегчают съем показаний потребления электроэнергии. Нет необходимости проводить обходы и беспокоить людей. Компания в
|20.09.2023
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В двух деревнях Томской области появился 4G-интернет
Стабильная голосовая связь и быстрый интернет впервые заработали в двух деревнях Томской области – Астраханцево в Кожевниковском районе и Оськино в Шегарском районе. «Мегафон
|20.09.2023
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МТС запустила сеть LTE еще в пяти селах Томской области
ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о расширении LTE-покрытия на территории Томской области. Мобильную связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС получили жители ещ
|05.09.2023
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Гостей Томской области встретит цифровой путеводитель МТС
ирования отелей МТС Travel, входящий в цифровую экосистему «МТС», запустил мобильный гид для гостей Томской области. Путешественники и иногородние студенты, которые приезжают в Томскую область,
|30.08.2023
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«Мегафон» улучшил покрытие сети в селе Красный Яр Томской области
«Мегафон» расширил покрытие в Красном Яре Кривошеинского района Томской области. Благодаря запуску дополнительного слоя LTE в низкочастотном диапазоне и пере
|18.08.2023
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МТС обеспечит «цифровой комфорт» для гостей международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора»
ьным интернетом и необходимыми цифровыми сервисами участников и гостей самого масштабного праздника Томской области. С этой целью на территории парка «Околица» было установлено дополнительное м
|27.07.2023
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Ученые Томского политеха разработали экологичный оптический переключатель для применения в «зеленой» фотонике
Исследователи Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политеха впервые представили и продемонстрировали концепцию «зеленого» оптического переключателя. Она основана на возможности замерзающей капли воды вести себя как биосовместимая приро
|20.07.2023
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В Томской области увеличилось число мест для подключений к мобильной сети
ти передачи данных. В 2023 г. «Мегафон» провел масштабную модернизацию сети в 58 населенных пунктах Томской области — от крупных городов до небольших деревень. В восьми поселениях сеть «Мегафон
|07.07.2023
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«Мегафон» расширил покрытие LTE в Томской области
«Мегафон» провел модернизацию сети в 58 населенных пунктах Томской области – от крупных городов до небольших деревень. Оператор увеличил зону покрытия 4
|15.06.2023
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В России создана цифровая система безопасности для вузов на основе отечественных навигационных технологий
нологий с применением искусственного интеллекта. Решение масштабируют на образовательные учреждения Томской области и всей страны. Соответствующее соглашение на полях Петербургского международн
|13.06.2023
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Технологии МТС помогут сохранить экспонаты в Томском областном краеведческом музее
омск и крупнейший музей в регионе – Томский областной краеведческий музей», – сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев. «До сегодняшнего для мониторинга климата в помещениях музея мы
|18.05.2023
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МТС прокачала сеть в Томском районе накануне дачного сезона
оступны все цифровые сервисы, которыми они привыкли пользоваться в городе», – сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев. В 2022 г. мобильная связь и высокоскоростной интернет МТС впер
|12.05.2023
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МТС выходит на рынок фиксированной сети в Томской области
МТС объявила о выходе на рынок фиксированной сети в Томской области. Это стало возможно в результате завершения сделки по приобретению активов гр
|28.02.2023
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В Томской области создадут систему повышения безопасности и расширения применения авиационных беспилотников
го проекта, предполагающего использование исключительно российских технологий, подписали губернатор Томской области Владимир Мазур, ректор Национального исследовательского Томского государствен
|23.12.2022
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Жители сел Верхне-Сеченово, Малиновка и Моисеевка впервые встретят Новый год с интернетом
ет, пользоваться порталами государственных услуг. «В сельской местности проживает около 30% жителей Томской области, и далеко не все из них сейчас имеют возможность пользоваться скоростным моби
|30.11.2022
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Директором МТС в Томской области назначен Антон Гриднев
и телекоммуникационных сервисов, сообщает о назначении Антона Гриднева на должность директора МТС в Томской области. Ранее топ-менеджер занимал руководящие позиции в компаниях телеком-отрасли н
|16.11.2022
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ПИШ Томского политеха будет готовить разработчиков цифровых двойников для энергетики
В Передовой инженерной школе (ПИШ) Томского политеха «Интеллектуальные энергетические системы» в 2023 г. откроется набор на пять магистерских программ, на них доступно 88 бюджетных мест. Программы ПИШ ТПУ созданы на стыке ИТ и п
|01.06.2022
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МТС обеспечила связью нефтяников Томского Севера
D качестве или играть в онлайн-игры. «Благодаря запуску LTE еще на трех нефтегазовых месторождениях Томской области тысячи работников получили возможность оставаться на связи с родными и близки
|17.05.2022
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МТС обновила виртуальный путеводитель для гостей Томской области
оставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обновила виртуальный путеводитель по Томской области, с помощью которого туристы смогут получить необходимую информацию для комфор
|13.04.2022
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«Синий утес», «Строитель», «Радуга» и еще более двадцати СТН в пригороде Томска получили доступ к LTE от МТС
телекоммуникационных сервисов, сообщает о покрытии высокоскоростным мобильным интернетом садоводств Томской области. Теперь владельцы двадцати пяти садоводств Томского района впервые получили д
|12.04.2022
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«Гринатом» завершил перевод администрации Томской области на отечественное программное обеспечение
В Томской области завершился проект перевода рабочих мест сотрудников местной администрации и о
|18.03.2022
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В Томском политехе нашли способ улучшить российские томографы
Исследователи Томского политеха разработали протоколы, которые позволяют повысить производительность традиционных томографов и качество томограмм. Протоколы применимы к оборудованию, которое используется в г
|08.11.2021
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Группа компаний АЛМИ осуществила поставку ПО в Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области
В рамках стратегии импортозамещения ГК АЛМИ поставила в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» бессрочные лицензии своей операционной системы AlterOS в редакции Desktop. П
|04.02.2021
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МТС и НИИ кардиологии Томского НИМЦ договорились о стратегическом партнерстве в области цифрового здравоохранения
агое дело – сохранение здоровья и даже жизни тысяч людей по всей стране», – отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.
|01.09.2020
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Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты
участии ведущих томских компаний, компании Cognitive Pilot, университетов и поддержке Администрации Томской области, на территории Томской области был сформирован кластер высокотехнологи
|20.08.2020
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МТС запустила первую в Томске пилотную сеть 5G
ПАО «МТС» при содействии администрации Томской области, запустила в Томске первую пилотную сеть связи «пятого» поколения на базе Том
|17.12.2019
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Danycom.Mobile запустился в Томской области
альный оператор Danycom.Mobile, входящий в группу компаний (ГК) Danycom, начал работу на территории Томской области. Она стала 56 регионом оказания мобильных услуг MVNO-оператора. Danycom.Mobil
|21.08.2019
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МТС расширила сеть NB-IoT для интернета вещей в промышленных городах Томской области
рвисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе NB-IoT (Narrow Band IoT) на территории Томской области. Инфраструктура для работы перспективных технологий интернета вещей развернут
|07.06.2019
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В Томске будет создан научно-образовательный центр мирового уровня
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Усков
|06.06.2019
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Tele2 инвестирует в цифровизацию экономики в регионах
Tele2 подписала соглашения о взаимодействии в сфере развития услуг связи с правительствами Томской и Рязанской областей и Красноярского края. В течение 2019 года компания инвестирует в
|14.05.2019
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Беспилотные системы управления агротехникой внедряются в Томской области
о внедрении систем беспилотного вождения сельскохозяйственной техники с рядом ведущих агрохозяйств Томской области. В их числе ООО «Агро», ОАО «Агрохолдинг Томский», ООО «Сибирское молоко», СП
|10.10.2018
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Cognitive Technologies внедряет ИИ в Томской области
Cognitive Technologies объявила о подписании соглашения с администрацией Томской области, направленного на развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта д
|07.09.2018
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«БАРС Груп» внедрила медицинскую систему со специальными функциями
ректор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров. В ближайшей перспективе МИС позволит Департаменту здравоохранения Томской области своевременно отслеживать ситуацию по данной группе заболеваний в регионе. В р
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 371 21
|Путин Владимир 3105 20
|Медведев Дмитрий 1652 16
|Фещенко Марина 16 16
|Ускова Ольга 165 16
|Махорин Алексей 15 14
|Гриднев Антон 19 13
|Рейман Леонид 1047 13
|Семенов Максим 24 12
|Никифоров Николай 1135 10
|Соловьев Александр 88 10
|Новодворский Алексей 109 8
|Жвачкин Сергей 8 8
|Смирнов Алексей 233 8
|Щеголев Игорь 698 6
|Санфиров Вадим 6 6
|Кузовкин Алексей 155 6
|Греф Герман 414 6
|Горбатов Игорь 25 6
|Соловенчук Александр 99 6
|Галажинский Эдуард 11 6
|Кресс Виктор 6 5
|Мазур Владимир 9 5
|Малахов Марк 6 5
|Дадыкин Иван 31 5
|Алкснис Виктор 70 5
|Поносов Александр 69 5
|Сомс Леонид 9 4
|Попов Алексей 333 4
|Исаев Александр 33 4
|Ведяхин Александр 122 4
|Сахненко Сергей 88 4
|Никулин Анатолий 19 4
|Месяц Геннадий 14 4
|Мишустин Михаил 650 4
|Шалманов Сергей 201 4
|Чубайс Анатолий 210 4
|Прянишников Николай 291 4
|Козырев Алексей 300 4
|Слизень Виталий 242 4
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