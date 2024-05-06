Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация

МТС запустила сеть LTE еще в 21 населенном пункте Томской области ПАО «МТС» сообщает о масштабном расширении LTE-покрытия на территории Томской области. Голосовую связь и быстрый мобильный интернет МТС впервые получили жители 21

«Первый Бит» перевел на электронный документооборот СМЭУ Томской области одного из старейших предприятий Томска – Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения Томской области (СМЭУ), которое с 1976 г. отвечает за дорожные знаки и светофоры региона. Пре

Cognitive Pilot роботизирует транспорт «Газпром трансгаз Томск» при поддержке Администрации области 27 февраля в Томске подписано трехстороннее соглашение между Администрацией Томской области, ООО «Газпром трансгаз Томск» и компанией Cognitive Pilot о развитии в регион

Губернатор Томской области подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве с «Группой Астра» и АНО «Томский консорциум» Губернатор Томской области Владимир Мазур подписал трехстороннее соглашение о долгосрочном стратегическо

«Ростелеком» усилил защиту данных «Томскэнергосбыта» овместно с ГК «Солар» усовершенствовал защиту каналов связи между 46 объектами «Томскэнергосбыта» в Томской области. Оператор установил во всех территориальных подразделениях клиента криптошлюз

Ученые Томского политеха совместно с коллегами нашли способ проектировать суда как единую систему Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из российских вузов разработали методику моделирования судна как единой системы. Ранее полноценной единой модели, описывающей в сово

В ПИШ Томского политеха создают алгоритм для обнаружения пожаров на атомных предприятиях В Передовой инженерной школе (ПИШ) Томского политехнического университета работают над созданием программно-аппаратного комплекса для обнаружения, локализации и ликвидации возгораний на объектах атомной промышленности. В основе

МТС внедрила eSIM в умные приборы учета для Томской распределительной компании та с eSIM, еще почти 900 устройств будут установлены до конца года. Здорово, что передовые технологичные практики активно применяются в коммунальном хозяйстве нашего региона», — сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев. «Интеллектуальные приборы учета существенно облегчают съем показаний потребления электроэнергии. Нет необходимости проводить обходы и беспокоить людей. Компания в

В двух деревнях Томской области появился 4G-интернет Стабильная голосовая связь и быстрый интернет впервые заработали в двух деревнях Томской области – Астраханцево в Кожевниковском районе и Оськино в Шегарском районе. «Мегафон

МТС запустила сеть LTE еще в пяти селах Томской области ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о расширении LTE-покрытия на территории Томской области. Мобильную связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС получили жители ещ

Гостей Томской области встретит цифровой путеводитель МТС ирования отелей МТС Travel, входящий в цифровую экосистему «МТС», запустил мобильный гид для гостей Томской области. Путешественники и иногородние студенты, которые приезжают в Томскую область,

«Мегафон» улучшил покрытие сети в селе Красный Яр Томской области «Мегафон» расширил покрытие в Красном Яре Кривошеинского района Томской области. Благодаря запуску дополнительного слоя LTE в низкочастотном диапазоне и пере

МТС обеспечит «цифровой комфорт» для гостей международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора» ьным интернетом и необходимыми цифровыми сервисами участников и гостей самого масштабного праздника Томской области. С этой целью на территории парка «Околица» было установлено дополнительное м

Ученые Томского политеха разработали экологичный оптический переключатель для применения в «зеленой» фотонике Исследователи Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политеха впервые представили и продемонстрировали концепцию «зеленого» оптического переключателя. Она основана на возможности замерзающей капли воды вести себя как биосовместимая приро

В Томской области увеличилось число мест для подключений к мобильной сети ти передачи данных. В 2023 г. «Мегафон» провел масштабную модернизацию сети в 58 населенных пунктах Томской области — от крупных городов до небольших деревень. В восьми поселениях сеть «Мегафон

«Мегафон» расширил покрытие LTE в Томской области «Мегафон» провел модернизацию сети в 58 населенных пунктах Томской области – от крупных городов до небольших деревень. Оператор увеличил зону покрытия 4

В России создана цифровая система безопасности для вузов на основе отечественных навигационных технологий нологий с применением искусственного интеллекта. Решение масштабируют на образовательные учреждения Томской области и всей страны. Соответствующее соглашение на полях Петербургского международн

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МТС выходит на рынок фиксированной сети в Томской области МТС объявила о выходе на рынок фиксированной сети в Томской области. Это стало возможно в результате завершения сделки по приобретению активов гр

В Томской области создадут систему повышения безопасности и расширения применения авиационных беспилотников го проекта, предполагающего использование исключительно российских технологий, подписали губернатор Томской области Владимир Мазур, ректор Национального исследовательского Томского государствен

Жители сел Верхне-Сеченово, Малиновка и Моисеевка впервые встретят Новый год с интернетом ет, пользоваться порталами государственных услуг. «В сельской местности проживает около 30% жителей Томской области, и далеко не все из них сейчас имеют возможность пользоваться скоростным моби

Директором МТС в Томской области назначен Антон Гриднев и телекоммуникационных сервисов, сообщает о назначении Антона Гриднева на должность директора МТС в Томской области. Ранее топ-менеджер занимал руководящие позиции в компаниях телеком-отрасли н

ПИШ Томского политеха будет готовить разработчиков цифровых двойников для энергетики В Передовой инженерной школе (ПИШ) Томского политеха «Интеллектуальные энергетические системы» в 2023 г. откроется набор на пять магистерских программ, на них доступно 88 бюджетных мест. Программы ПИШ ТПУ созданы на стыке ИТ и п

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«Гринатом» завершил перевод администрации Томской области на отечественное программное обеспечение В Томской области завершился проект перевода рабочих мест сотрудников местной администрации и о

В Томском политехе нашли способ улучшить российские томографы Исследователи Томского политеха разработали протоколы, которые позволяют повысить производительность традиционных томографов и качество томограмм. Протоколы применимы к оборудованию, которое используется в г

Группа компаний АЛМИ осуществила поставку ПО в Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области В рамках стратегии импортозамещения ГК АЛМИ поставила в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» бессрочные лицензии своей операционной системы AlterOS в редакции Desktop. П

МТС и НИИ кардиологии Томского НИМЦ договорились о стратегическом партнерстве в области цифрового здравоохранения агое дело – сохранение здоровья и даже жизни тысяч людей по всей стране», – отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты участии ведущих томских компаний, компании Cognitive Pilot, университетов и поддержке Администрации Томской области, на территории Томской области был сформирован кластер высокотехнологи

МТС запустила первую в Томске пилотную сеть 5G ПАО «МТС» при содействии администрации Томской области, запустила в Томске первую пилотную сеть связи «пятого» поколения на базе Том

Danycom.Mobile запустился в Томской области альный оператор Danycom.Mobile, входящий в группу компаний (ГК) Danycom, начал работу на территории Томской области. Она стала 56 регионом оказания мобильных услуг MVNO-оператора. Danycom.Mobil

МТС расширила сеть NB-IoT для интернета вещей в промышленных городах Томской области рвисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе NB-IoT (Narrow Band IoT) на территории Томской области. Инфраструктура для работы перспективных технологий интернета вещей развернут

В Томске будет создан научно-образовательный центр мирового уровня Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Усков

Tele2 инвестирует в цифровизацию экономики в регионах Tele2 подписала соглашения о взаимодействии в сфере развития услуг связи с правительствами Томской и Рязанской областей и Красноярского края. В течение 2019 года компания инвестирует в

Беспилотные системы управления агротехникой внедряются в Томской области о внедрении систем беспилотного вождения сельскохозяйственной техники с рядом ведущих агрохозяйств Томской области. В их числе ООО «Агро», ОАО «Агрохолдинг Томский», ООО «Сибирское молоко», СП

Cognitive Technologies внедряет ИИ в Томской области Cognitive Technologies объявила о подписании соглашения с администрацией Томской области, направленного на развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта д