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Индексная книга (каталог) CNews*
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Малахов Марк


06.03.2025 «МегаФон» «включил» быстрый 4G в микрорайоне «Левобережный лайф» 1
02.12.2024 Мобильный интернет 4G разогнался в Томске до 190 Мбит/с 1
06.11.2024 «МегаФон» расширил покрытие 4G в Томской области 1
09.10.2024 «МегаФон»: голос томичей уходит в цифру 1
20.09.2023 В двух деревнях Томской области появился 4G-интернет 1
30.08.2023 «Мегафон» улучшил покрытие сети в селе Красный Яр Томской области 1
01.08.2023 Новые базовые станции «Мегафона» «раздают» 4G томским дачникам 1
20.07.2023 В Томской области увеличилось число мест для подключений к мобильной сети 1
07.07.2023 «Мегафон» расширил покрытие LTE в Томской области 1
30.06.2021 Tele2 направит на цифровое развитие ХМАО 520 млн рублей в 2021 году 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Малахов Марк и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8993 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 2
Samsung Electronics 10298 1
Huawei 3963 1
Xiaomi 1759 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2925 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Урал макрорегион 1 1
Александровский Банк 23 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8320 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24641 6
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1037 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3483 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20796 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7423 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2935 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7130 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3999 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13340 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7832 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27993 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3020 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8128 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24338 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16070 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3755 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1006 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1473 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6673 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7722 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1730 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7663 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3268 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2750 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11255 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12654 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10336 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10606 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5818 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4814 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5271 1
Google YouTube - Видеохостинг 2766 1
Минцифры РФ - Госключ 144 1
Ципорин Павел 102 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 893 8
Россия - СФО - Томская область - Томск 938 6
Россия - РФ - Российская федерация 145861 5
Россия - СФО - Томская область - Кривошеинский район 7 3
Россия - СФО - Томская область - Верхнекетский район - Белый Яр 4 2
Россия - СФО - Томская область - Парабельский район - Парабель 9 2
Россия - СФО - Томская область - Каргасокский район - Каргасок 11 2
Россия - СФО - Томская область - Северск 67 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Мегион 25 1
Россия - СФО - Томская область - Шегарский район 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 1
Южная Корея - Республика 6674 1
Россия - СФО - Томская область - Стрежевой 14 1
Россия - Молчановский район - Молчаново 6 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 92 1
Россия - Юдино 4 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2890 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1217 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 65 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 325 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 96 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1673 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18756 3
Дача - дачники 839 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16443 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 505 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 130 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2111 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2967 1
Образование в России 2222 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1661 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 1
Паспорт - Паспортные данные 2530 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4030 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2420 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1219 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10021 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5806 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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