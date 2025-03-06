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Малахов Марк
Малахов Марк и организации, системы, технологии, персоны:
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5271 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2766 1
|Минцифры РФ - Госключ 144 1
|Ципорин Павел 102 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
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