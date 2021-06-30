Tele2 направит на цифровое развитие ХМАО 520 млн рублей в 2021 году

Оператор мобильной связи Tele2 и Департамент информационных технологий и цифрового развития Югры подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровой экономики автономного округа. Среди основных задач – развитие телекоммуникационной инфраструктуры в регионе с использованием современных стандартов мобильной связи. Планируемый объем инвестиций Tele2 в 2021 г. составит 520 млн руб.

Соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики подписали директор филиала Tele2 ХМАО Марк Малахов и директор департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин. Стороны нацелены на активное развитие телекоммуникационной инфраструктуры в регионе и реализацию программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В фокусе оператора: совершенствование и расширение зоны покрытия сотовой сети в стандартах 4G и 2G, повышение доступности услуг связи, формирование предложений по развертыванию в автономном округе технологий для обслуживания устройств интернета вещей и проектов на основе аналитики больших данных.

До конца 2021 г. Tele2 модернизирует действующие объекты сети и запустит новые базовые станции в Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском муниципальных районах и в городах: Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Покачах, Пыть-Яхе, Сургуте. На реализацию этого проекта оператор направит 520 млн руб.

Для Tele2 это уже второй инвестиционный проект при поддержке правительства ХМАО. В рамках соглашения 2015 г. оператор развернул покрытие сети LTE во всех районах округа, а также модернизировал сеть 2G. В зоне охвата сети Tele2 проживает свыше 99,7% населения округа.