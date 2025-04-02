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Россия УФО ХМАО-Югра Мегион

Россия - УФО - ХМАО-Югра - Мегион


02.04.2025 Аналитика «МегаФона»: садоводством в Югре увлеклись даже подростки 1
13.11.2024 Цифровая связь пришла в загородные локации между Мегионом и Нижневартовском 2
20.06.2023 «Мегафон» на треть увеличил скорость мобильного интернета в Югре 1
30.06.2021 Tele2 направит на цифровое развитие ХМАО 520 млн рублей в 2021 году 1
14.09.2017 Сервис пассажирских перевозок inDriver начал использовать карты 2ГИС 1
14.07.2017 Бюджетная сфера г. Мегиона автоматизирована на базе «Парус – Бюджет 8» 1
16.06.2017 «Сканэкс» и MDA развернут сеть для прямого приема радарных данных на территории России 1
15.05.2017 «Ростелеком» устранил аварию в Югре на магистрали «Северный оптический поток» 1
17.04.2017 DEPO Computers модернизировала телекоммуникации «Мекаминефти» 2
17.01.2017 «Ростелеком» подытожил развитие телеком-инфраструктуры в ХМАО-Югре в 2016 году 1
27.04.2016 Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях 1
18.04.2016 МТС открыла новые салоны в 12 населенных пунктах ХМАО-Югры 1
03.02.2016 По итогам 2015 г. потребление интернет-трафика в Югре выросло на 18% 1
08.07.2015 «Мотив» продолжит развитие сетей 4G в ХМАО 1
06.07.2015 Tele2 инвестирует 1,2 млрд руб. в развитие сетевой инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа 1
08.06.2012 «Ростелеком-Урал» обеспечит оптикой 300 тыс. домохозяйств ХМАО-Югры 1
01.12.2010 Институт «НижневартовскНИПИнефть» выбрал Model Studio CS 1
27.02.2010 Мегафон запустил сети 3,5G на Урале 1
18.06.2009 Расширена коммерческая сеть станций приема космической информации 2
04.06.2008 «Позитроника» открыла два новых магазина 1
01.02.2005 Реформу бюджетного учета переводят на "рельсы" ИТ 1
22.04.2004 Нижневартовская сеть СDMA2000 1х будет работать под брендом I-Tell 1
20.04.2004 В Нижневартовске запущена сеть стандарта СDMA2000 1х 1
27.11.2003 "Ермак RMS" подключил 150 тыс. югорских абонентов 1
14.07.2003 "Ермак RMS" увеличил абонентскую базу более чем в 2 раза 1
04.06.2003 Тюменский "Ермак RMS" с начала года увеличил абонентскую базу на 44% 1

Публикаций - 26, упоминаний - 29

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9101 6
Ростелеком 9828 5
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Ермак RMS 36 4
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 242 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12979 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 2
Microsoft Corporation 24741 1
Huawei 3979 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 68 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8819 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 642 1
1С-Битрикс - Bitrix 587 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 303 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
inDriver 17 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 270 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
MDA GmbH - Macdonald Dettwiler And Associates Gmbh 9 1
Huawei Technologies 399 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 473 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Хантымансийскокртелеком - Сургуттелекомсеть 19 1
Вектор МЦИКТ МБУ - Вектор Мегионский центр информационно-коммуникационных технологий 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Урал макрорегион 1 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Тюменьтелеком 12 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - КТС - Комплексные телекоммуникационные системы - КСС - Кузбасская сотовая связь 24 1
Telegram Group 2102 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Роснефть - НижневартовскНИПИнефть - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие - ТНК-Нижневартовск 9 1
Почта России ПАО 2136 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
LEGO 246 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 1
Роснефть - РН-Варьеганнефтегаз 10 1
Роснефть - РН-Тюменнефтегаз 3 1
МеКаМинефть 2 1
Технопарка высоких технологий Югры 2 1
Мир БРИКС - Центр компетенции и аккредитации 1 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5031 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1394 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2007 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
Федеральное казначейство России 1794 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 80 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 415 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 288 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 30 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 38 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 49 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 3
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
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