Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия УФО ХМАО-Югра Мегион
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Комарова Наталья 15 4
|Лукошков Дмитрий 43 3
|Мелихов Дмитрий 44 2
|Ципорин Павел 102 1
|Жигарев Сергей 16 1
|Комаров Александр 22 1
|Лопатухин Дмитрий 19 1
|Урусов Виктор 131 1
|Забозлаев Алексей 5 1
|Тезейкин Алексей 2 1
|Карпачев Александр 25 1
|Тихомиров Александр 2 1
|Панкратова Оксана 42 1
|Малахов Марк 12 1
|Макаров Эдуард 2 1
|Катырин Сергей 13 1
|Малышев Денис 10 1
|Орлов Степан 11 1
|Баринберг Валерий 5 1
|Шумаков Андрей 3 1
|Зиненк Дмитрий 1 1
|Игнатов Максим 3 1
|Коростелев Юрий 1 1
|Сафеев Рустем 4 1
|Пфлаумер Евгений 22 1
|Юдин Вячеслав 1 1
|Бокова Ирина 2 1
|Маклева Галина 1 1
|Федоров Егор 1 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 864 1
|Югорская шахматная академия АУ 2 1
|СурГУ - Сургутский государственный университет 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350676, в очереди разбора - 760871.
Создано именных указателей - 172189.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.