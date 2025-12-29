Разделы

Роснефть НижневартовскНИПИнефть Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие ТНК-Нижневартовск


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


29.12.2025 «Нанософт» подводит итоги 2025 года: массовый переход на nanoCAD, расширение портфеля отраслевых решений, запуск продуктов на базе ИИ 1
30.05.2017 «НижневартовскНИПИнефть» внедрил систему контроля времени TimeInformer 4
01.12.2010 Институт «НижневартовскНИПИнефть» выбрал Model Studio CS 5
04.08.2010 «Эвола» автоматизировала управление персоналом в «ТНК-Нижневартовск» на базе SAP ERP HCM 1
30.07.2010 «Гипроспецгаз» выбрал КАС «Бизнес Люкс» и Directum для управления договорами и финансами 1
18.12.2009 СЭД Directum внедряют в «НижневартовскНИПИнефти» 2
18.09.2009 НПО «Компьютер» внедряет КАС «Бизнес Люкс» в «НижневартовскНИПИнефти»: первый этап 3
28.07.2009 «НижневартовскНИПИнефть» автоматизирует бизнес-процессы на базе КАС «Бизнес Люкс» и Directum 3
24.06.2008 Акционера "Билайна" атаковал брат владельца "Альфа-групп" 1
10.08.2001 HTML Client будет работать на Нижневартовском месторождении СП "Ваньеганнефть" 1

Публикаций - 10, упоминаний - 22

Роснефть и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1172 4
Компьютер НПО 73 4
МегаФон 9960 1
SAP SE 5441 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 83 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 475 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9213 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 385 1
Evola - Эвола 31 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 199 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 1
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 1
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 3
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 40 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Роснефть НК - Ваньеганнефть СП 3 1
Роснефть НК - нефтяная компания 530 1
Альфа-Групп 731 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 140 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
Farimex - Фэримекс 29 1
Eco Telecom 16 1
Роснефть - РН-Варьеганнефтегаз 10 1
Роснефть - РН-Тюменнефтегаз 3 1
Роснефть - РН-Рязанский НПЗ - Рязанский нефтеперерабатывающий завод - Рязанская нефтеперерабатывающая компания - РНПК, РНПЗ - Рязаньнефтепродукт 10 1
Farimex Products 10 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 754 1
Международный арбитраж 30 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13367 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 4
Учет ТМЦ - Учет товарно-материальных ценностей - Материальный учет - Управление материальными ресурсами - Инвентаризация товаров и материалов - Material management 102 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1400 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 2
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 185 2
Управляемость - Manageability 1956 2
Client Computing - клиент-серверная вычислительная система 230 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7642 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 625 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1913 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 571 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4148 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28946 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1565 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 429 1
Бухгалтерия - Платежный календарь - Payment calendar - Календарь бухгалтера 72 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 1
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 57 4
Directum СЭД - ECM-система 297 2
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 55 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 321 1
CSoft Model Studio CS 20 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 926 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 86 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 1
Infor Systems Union Group - Infor FMS SunSystems PSA - Infor FMS SunSystems Professional Services Automation - Infor FMS SunSystems Vision Enterprise 28 1
Тезейкин Алексей 2 2
Фридман Михаил 143 1
Комаров Александр 23 1
Ермолаев Алексей 7 1
Богатов Антон 79 1
Солдатов Сергей 19 1
Макаренко Виктор 14 1
Фридман Дмитрий 2 1
Стельченко Дмитрий 1 1
Melgaard Dag - Мельгард Даг 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 252 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 306 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Мегион 26 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Самотлор - Самотлорское нефтяное месторождение 10 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 1
Земля - планета Солнечной системы 10669 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18671 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
Украина 7801 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2074 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 603 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1317 1
Кипр - Республика 579 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Швейцария - Женева 327 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 213 1
Великобритания - Гибралтар 46 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6339 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3234 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
