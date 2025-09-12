Разделы

Учет ТМЦ Учет товарно-материальных ценностей Материальный учет Управление материальными ресурсами Инвентаризация товаров и материалов Material management


УПОМИНАНИЯ


12.09.2025 ОДК с опережением внедряет российское ПО для создания авиадвигателей 1
21.04.2025 В ПАО «Дорогобуж» внедрен «цифровой входной контроль» ТМЦ 1
15.04.2025 Маркированная вода Честный знак под управлением YARUS WMS 1
14.04.2025 «Русал» завершил внедрение системы управления лабораторной информацией от «Айтеко» 1
01.04.2025 «Дюна-строй» снизила перерасход материалов на 20% благодаря автоматизации складского учета 1
09.12.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил RFID-решение для систем пожаротушения 1
28.11.2024 «Раздолье» автоматизировало АО «514 авиационный ремонтный завод» на программном продукте «1С:ERP Управление предприятием 2» 1
24.10.2024 RFID инвентаризация: «Микрон» ускорил учет офисного имущества в восемь раз 1
08.10.2024 Автоматизация бизнес-процессов «Ультра Си» от «Первого Бита» на 40% увеличила скорость получения отчетности 1
07.05.2024 Искусственный интеллект поможет российским крестьянам бороться с сорняками и вредителями 1
13.12.2023 Цифровая школа: RFID инвентаризация в пяти региональных школах нацпроекта «Образование» 1
14.11.2023 Российский девелопер внедряет RFID технологию для учета средств производства с использованием ручных UHF RFID считывателей от Chainway 1
12.01.2023 Softline Digital помогла автоматизировать процесс инвентаризации в компании «Сибур» 1
08.11.2022 Олег Тремзин, Softline: Техподдержка решений вендоров, покинувших российский рынок — самый частый запрос заказчиков 1
04.08.2021 «Альбатрос» оцифрует свои объекты с коробочным решением «RFID инвентаризация» 1
27.07.2020 «Диасофт» автоматизировал хоздеятельность банковской группы «Зенит» 1
20.07.2020 «АйТиПроект» внедрил RFID-систему на цифровом заводе» НЭВЗ 1
23.09.2019 Роботы или цифровые сотрудники: кто кого 1
19.03.2019 «Диасофт» внедрила Diasoft Insurance Finance в «Капитал Life» 1
04.04.2018 «Печатный дом-НСК» ускорил обработку полиграфических заказов и на 20% увеличил прибыль с помощью системы «1С:Полиграфия 8» 1
19.12.2017 «Этлас-Софт» внедрила электронный архив «Этлас» в «РБ Групп» 1
14.12.2016 «Салют» автоматизировал контроль исполнения гособоронзаказа на базе «1С:ERP Управление предприятием 2» 1
16.09.2016 Типография «Абсолют» ускорила выполнение заказов с внедрением «1С:Полиграфии 8» 1
26.07.2016 В «Московском клиническом научно-практическом центре» внедрена система управления ФХД 1
17.06.2016 Число организаций-пользователей «1С:ERP» превысило 1000 1
30.03.2016 SUN Studio Pro снизила производственные затраты с внедрением решения «1С:Широкоформатная печать 8» 1
15.01.2016 Цементный завод «Азия Цемент» оптимизировал управление процессным производством с помощью «1С:ERP» 1
24.11.2015 R-Style Softlab обновила систему RS-Incounting с учетом требований положения № 448-П 1
04.08.2015 «Метровагонмаш» внедрил систему потоко-ритмичного управления производством на базе решения «1С» 1
30.06.2015 «Прауд» завершила пилотный проект по внедрению «1С:ERP» в концерне НПО «Аврора» 1
28.04.2015 ИТ в здравоохранении: идеи есть, перспективы туманны 1
08.12.2014 Сеть алкогольных супермаркетов «Винлаб» внедряет SAP for Retail 1
01.12.2014 Как наладить контроль за материальными потоками 2
04.07.2014 R-Style Softlab поможет МДО «Имон Интернешнл» преобразоваться в банк 1
03.07.2013 Развитие СЭД: от документооборота к управлению бизнесом 1
30.01.2013 «Алко-Нафта» построила систему управления предприятием на базе Infor M3 ERP 1
30.11.2012 ERP-система «Алтиус» обновлена до версии 7.12 2
29.06.2012 «1С:Управление производственным предприятием 8» помогает «Дзержинскхлебу» контролировать все этапы производства 1
31.10.2011 «Миллениум Банк» внедрил Diasoft FA# Balance 1
18.05.2011 «1С-Рарус» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учет в компании «Три-С» 1

Публикаций - 102, упоминаний - 106

Учет ТМЦ и организации, системы, технологии, персоны:

8732 31
Компьютер НПО 73 19
Microsoft Corporation 25047 9
SAP SE 5383 8
Directum - Директум 1154 6
1С-Рарус 919 5
Oracle Corporation 6803 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1539 4
Diasoft - Диасофт 985 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 668 3
Армекс ЦИТ - Armex 25 3
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 159 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 3
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 2
Softline - Софтлайн 3116 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1675 2
Корус Консалтинг ГК 1288 2
Citrix Systems 831 2
Docsvision - ДоксВижн 1023 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 874 2
Галактика - Корпорация 1494 2
БИС - Банковские информационные системы 100 2
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 58 2
Компас 20 2
КМП - Корпорация морского приборостроения - НПО Аврора Концерн 11 2
Вест Концепт - West Concept 61 2
Информконтакт консалтинг - Alfa system 24 2
Broadcom - VMware 2437 1
Dell EMC 5060 1
Cisco Systems 5183 1
Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
Huawei 4112 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 126 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2262 1
SAP CIS - САП СНГ 859 1
Navicon - Навикон 309 1
UIPath 106 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 706 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
НСПК - Национальная система платежных карт 877 8
Газпром трансгаз 149 8
Газпром ПАО 1386 5
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 38 3
Газпромнефть Ноябрьскнефтегазгеофизика 6 3
ГПБ - Газпромбанк 1144 2
Русагро Группа Компаний 324 2
Северсталь ПАО - Severstal 540 2
Газпром нефть 650 2
Азия Цемент 13 2
КНП - Красноярскнефтепродукт 5 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 2
Роснефть - НижневартовскНИПИнефть - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие - ТНК-Нижневартовск 9 2
ВСМПО-АВИСМА - Авитранс 2 2
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 910 1
МКБ - Московский кредитный банк 608 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 171 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 483 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 348 1
Роснефть НК - нефтяная компания 524 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1101 1
Ак Барс Банк 274 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 458 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1553 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 62 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 137 1
CarPrice - Карпрайс 38 1
BP - British Petroleum 182 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 207 1
Акрон ГК - Acron 60 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1896 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 130 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 237 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 304 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 144 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 118 1
Федеральное казначейство России 1843 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 522 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3407 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3064 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5102 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 2
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3267 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 255 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3080 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4714 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1256 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 433 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2652 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 307 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 355 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 256 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 183 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 168 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 15 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 231 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1469 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32982 72
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70629 38
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1394 29
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11080 28
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7085 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12128 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13102 22
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2572 21
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 426 16
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1127 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12683 12
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1925 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21960 11
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1386 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12053 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55180 10
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1051 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25494 9
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1829 9
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4438 9
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1127 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3470 8
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2200 8
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 852 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26575 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31290 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4316 7
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 412 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14362 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13217 6
Маркировка - Marking 1176 6
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1355 6
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1350 5
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 911 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7339 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2352 5
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 795 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6065 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16694 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14237 4
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 56 19
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2382 11
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 470 9
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 976 8
1С:ERP Управление предприятием 668 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 932 5
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1292 5
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 628 4
Microsoft Dynamics 1181 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 4
Microsoft Office 3887 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 3
ИСАПР - Информационная система автоматизации проектных работ 5 3
Google Android 14477 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 903 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1055 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 279 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 2
1С:Полиграфия 18 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 192 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 2
Softline Digital - Софтлайн платформа 103 2
Chainway UHF RFID 9 2
Компас ERP - Компас КИС - Компас MS Элит 26 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 243 2
БИС БИСквит ИБС 13 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 500 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 164 1
Apple iPad 3899 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1286 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 91 1
Новые облачные технологии - МойОфис 845 1
Microsoft Windows 16127 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1870 1
Oracle Java - язык программирования 3282 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 583 1
Дробышевский Михаил 53 2
Волосов Василий 4 2
Копаев Геннадий 16 1
Фаерштейн Андрей 4 1
Дегтев Геннадий 270 1
Кучугин Илья 42 1
Андреев Владимир 99 1
Мельник Иван 10 1
Зингерман Борис 38 1
Шингарев Павел 19 1
Васильченко Юрий 10 1
Захаров Павел 60 1
Файзуллин Эльдар 4 1
Холинов Андрей 18 1
Гайдуков Алексей 23 1
Будник Александр 5 1
Конев Алексей 3 1
Шабанов Дмитрий 13 1
Трепыхалин Виталий 12 1
Носов Сергей 16 1
Левченко Анастасия 1 1
Власов Василий 3 1
Орлов Геннадий 16 1
Козлов Игорь 47 1
Гузанов Денис 15 1
Кулешов Михаил 2 1
Самохин Андрей 5 1
Савосина Елена 1 1
Полещук Александр 8 1
Пастухов Борис 5 1
Засыпкин Дмитрий 6 1
Юрьев Илья 47 1
Рудычева Наталья 95 1
Шмид Александр 17 1
Яковлева Майя 3 1
Ефименко Александр 3 1
Бойцун Александр 2 1
Валяева Елизавета 72 1
Толкачева Екатерина 43 1
Переверзев Михаил 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 152992 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44972 16
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 6
Россия - УФО - Екатеринбург 4185 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18227 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7927 4
Германия - Федеративная Республика 12858 4
Россия - СФО - Новосибирск 4547 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14361 4
Казахстан - Республика 5729 2
Швеция - Королевство 3657 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1612 2
Россия - ПФО - Самарская область 1414 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2617 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2127 2
Россия - ПФО - Пензенская область 618 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 975 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52985 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2370 1
Земля - планета Солнечной системы 10567 1
Азия - Азиатский регион 5685 1
Беларусь - Белоруссия 5943 1
Словения - Республика 251 1
Финляндия - Финляндская Республика 3641 1
Польша - Республика 1996 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1805 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1367 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1774 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1818 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1185 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1079 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 931 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2870 1
Турция - Турецкая республика 2456 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2040 1
Украина 7734 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6219 59
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50269 32
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3104 18
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1395 18
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19828 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8104 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5906 9
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 756 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25385 8
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 536 8
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 337 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53899 7
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 188 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5236 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6179 6
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2216 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31072 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7188 5
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14645 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2483 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4167 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9722 4
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 683 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2666 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8831 4
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 984 4
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 200 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17061 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7785 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1684 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2096 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2331 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3622 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9381 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 610 3
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 244 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 3
Ведомости 1148 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 2
Markets&Markets Research 113 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 15 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 36 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2552 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
