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«Дюна-строй» снизила перерасход материалов на 20% благодаря автоматизации складского учета

Интегратор «Первый Бит» завершил проект по автоматизации строительной компании «Дюна-строй» (входит в ГК «Практика»). В результате компания смогла снизить перерасход материалов на 20% и ускорить процесс согласования заявок на расходование на 40%. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Целью проекта было создание единой информационной базы, которая объединила 11 различных учетных систем, а также автоматизация процессов казначейства и складского учета. В итоге финансовые и складские операции должны были стать прозрачными и прослеживаемыми, а все сопутствующие им бизнес-процессы – быстрыми и оперативными.

С этой задачей «Дюна-строй» обратилась в Екатеринбургский офис «Реальная автоматизация» интегратора ИТ-решений «Первый Бит». На выбор повлияло то, что Первый Бит известен как разработчик семейства отраслевых решений для строительных компаний «Бит.Строительство» и продукта для автоматизации бюджетирования, казначейства и управленческого учета «Бит.Финанс».

На этапе подготовки к внедрению была проведена комплексная оценка текущих бизнес-процессов компании «Дюна-строй» и сбор технических требований.

Первым этапом внедрения стало слияние одиннадцати учетных баз различных подразделений, которые до этого велись существовали отдельно. Это позволило обеспечить бесперебойное ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета.

После этого на объединенную базу были установлены программные продукты «Бит.Финанс» (модуль «Казначейство») и «Бит.Строительство/Снабжение и склад».

Опытно-промышленная эксплуатация новой учетной системы началась с ноября 2023 г. С этого момента наступил третий этап проекта – автоматизация ручных процессов заполнения реквизитов и интеграция функциональности используемых решений между собой.

«В рамках проекта было улучшено множество бизнес-процессов клиента. Например, при заполнении складских документов сотрудники теперь выбирают только склад, а номенклатурная группа и подразделение выбираются автоматически. Количество виртуальных складов в системе было сокращено и теперь точно соответствует физическим складам, что также упростило работу сотрудников», – сказала проектный менеджер Екатеринбургского офиса «Реальная автоматизация» ИТ-интегратора «Первый Бит» Ирина Мерзлова.

После внедрения модуля «Строительство и склад», учет товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на строительных объектах стал прозрачным. Также у компании появилась возможность планирования расходования и отслеживания лимитов. Благодаря инструментам «Первого Бита» «Дюна-строй» смогла оптимизировать ТМЦ на складах и на 20% снизить перерасход материалов.

Автоматизация финучета упростила финансовое планирование и управление в «Дюна-строй», позволив руководству компании получать актуальные данные в режиме реального времени и оперативно контролировать денежные траты на расходуемые материалы.

Среди достигнутых результатов стоит отметить сокращение сроков обработки заявок на расходование денежных средств на 40%, а также ускорение обработки заказов на материалы на 25%.

Внедрение объединенной системы от ИТ-интегратора «Первый Бит» привело к уменьшению бумажного документооборота и упрощению взаимодействия между пользователями. Четкое разграничение прав доступа и возможность оперативного согласования заявок на расходование средств обеспечили высокий уровень контроля за движением денежных средств и материалов.

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