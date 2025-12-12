Получите все материалы CNews по ключевому слову
Финансовое планирование
- Бюджетирование - Системы бюджетного управления
- Консолидированная финансовая отчётность
- БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность
Финансовое планирование — выбор целей по реальности их достижения с имеющимися финансовыми ресурсами в зависимости от внешних условий и согласование будущих финансовых потоков, выражается в составлении и контроле над выполнением планов формирования доходов и расходов, учитывающих текущее финансовое состояние, выраженные в денежном эквиваленте цели и средства их достижения.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
Финансовое планирование и организации, системы, технологии, персоны:
|Амириди Юлия 23 4
|Жаворонкова Олеся 2 2
|Шилов Сергей 96 2
|Лопатинский Юрий 6 2
|Кузовкин Алексей 155 2
|Носик Антон 106 2
|Ханов Михаил 11 2
|Хуако Виктор 4 2
|Шилов Максим 26 2
|Зыков Роман 4 1
|Дерко Семен 1 1
|Шаталкин Игорь 2 1
|Гришкевич Роман 1 1
|Легченко Михаил 28 1
|Яцевич Евгений 7 1
|Goulden David - Гульден Дэвид 14 1
|Бурякова Анастасия 6 1
|Лабзин Алексей 2 1
|Катунин Алексей 3 1
|Евельсон Борис 1 1
|Стырин Константин 1 1
|Дунаев Павел 1 1
|Бертова Татьяна 3 1
|Березаев Александр 2 1
|Митченко Светлана 5 1
|Балобина Светлана 2 1
|Живилов Валентин 2 1
|Ниров Азамат 6 1
|Пухаев Александр 1 1
|Пейзель Елена 1 1
|Сычугов Олег 1 1
|Шедко Дмитрий 1 1
|Кабанова Анна 3 1
|Флоринская Анна 4 1
|Мелконян Гурген 6 1
|Beckstrom Rod - Бэкстром Род 4 1
|Толкунов Валентин 3 1
|Кравченко Жанна 3 1
|Зайдуллин Марат 2 1
|Чавушян Сара 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 4
|Forbes - Форбс 912 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 1
|РИА Новости 984 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407175, в очереди разбора - 732651.
Создано именных указателей - 187327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.