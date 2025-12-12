Разделы

Финансовое планирование — выбор целей по реальности их достижения с имеющимися финансовыми ресурсами в зависимости от внешних условий и согласование будущих финансовых потоков, выражается в составлении и контроле над выполнением планов формирования доходов и расходов, учитывающих текущее финансовое состояние, выраженные в денежном эквиваленте цели и средства их достижения.

12.12.2025 IBP: можно ли выстроить единый контур управления бизнесом на российских решениях 1
02.12.2025 Глеб Мельников -

Глеб Мельников, «РосБизнесСофт»: Когда CRM не справляется, на помощь бизнесу приходит ERP-система

 1
19.11.2025 Новые центры развития промышленной робототехники откроются в Томске, Самаре и Фрязино 1
05.11.2025 Как ИТ-решения помогают преодолеть разрыв между производством и финансами 1
16.10.2025 «1C:Управление холдингом» помогло усилить контроль бюджетов и платежей в компаниях Финансового дома «Солид» 1
06.10.2025 Исследование: больше половины россиян отказались от наличных и карт при оплате услуг 1
18.09.2025 Custis реализовала на платформе key2SCM новый функционал для динамического финансового планирования и бюджетирования МТО 1
Цифровизация финансового сектора 1
05.09.2025 «Корус Консалтинг»: российские компании переходят к гибким моделям бюджетирования, но пока Excel остается главным инструментом для планирования 1
09.07.2025 Проект ВЦ «Раздолье» по внедрению российской ERP-системы увеличил продуктивность компании «Ви Фрай» 1
07.07.2025 «1С-Рарус» создала единую систему учета в Сибирском федеральном университете 1
01.07.2025 «Финтех-маркет» создал «Финансового доктора» для испытывающих затруднения с финансами 1
18.06.2025 Фонд «Гиперион» увеличил долю в «Диджитал Маркетс» до 25% 1
17.06.2025 В России выделят по 319 млн рублей на открытие новых центров промышленной робототехники 1
04.06.2025 Эволюция бизнес-процессов движется в сторону IBP 1
02.06.2025 Треть российских компаний сталкиваются с сопротивлением сотрудников при внедрении технологий ИИ 1
16.05.2025 Студенты МИФИ разработали тренажер для обучения общению 1
25.04.2025 «Северсталь-инфоком» внедрил информационную систему «1С:ERP» в «Стальэмаль» 1
02.04.2025 F.Doc вступил в Национальную ассоциацию управленцев сферы здравоохранения 1
01.04.2025 «Дюна-строй» снизила перерасход материалов на 20% благодаря автоматизации складского учета 1
18.02.2025 Wave Solutions получает золотой партнерский статус «Оптимакрос» 1
11.02.2025 Новый релиз Astra Infrastructure Cloud: быстрое развертывание и расширенные возможности управления частным облаком 1
27.12.2024 «Рольф» перешел с Anaplan на Optimacros за 2,5 месяца 1
12.12.2024 Анна Кабанова, ПСБ: Нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий 1
03.12.2024 РСХБ построил новое озеро данных на продуктах Arenadata 1
08.10.2024 Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальные технологии повышают ценность интегрированного бизнес-планирования 1
02.10.2024 ОптиТим Консалтинг» завершил проект внедрения российской платформы Optimacros у одного из участников FMCG-отрасли 1
30.09.2024 Банки и МФО России получают безлимитное распознавание документов по годовой подписке 1
17.07.2024 Napoleon IT обновила систему управления запасами и представила новый продукт «Прогнозирование спроса» 1
04.07.2024 «Безбумажный офис F.Doc» запустил подписание документов онлайн с пациентами медицинских клиник 1
24.06.2024 Пухаев Александр Борисович: путь от банковского аналитика до инвестора 1
12.02.2024 Александр Комиссаров, «Иткам»: Параллельный импорт обречен, заказчики потеряли интерес к закупке оборудования производителей, которых нет в России 1
24.11.2023 Алексей Катунин назначен на должность вице-президента МТС по финансам 1
26.10.2023 МТС перенес в свое облако ИТ-инфраструктуру Unilever 1
27.09.2023 Intersoft Lab расширила возможности решения для финансового планирования на платформе «Контур» 1
12.09.2023 Максим Шилов, Optimacros: Наше решение находится на стыке планирования, аналитики и решения оптимизационных задач. Оно объединяет функционал BI, EPM и IBP-систем 1
01.08.2023 Comindware и Digital Agency объявили о стратегическом партнерстве 1
18.07.2023 Intersoft Lab расширила подходы к внедрению в банках приложения «Финансовое планирование» 2
03.05.2023 ИТ-интегратор «Первый бит» автоматизировал казначейство для российского филиала фармацевтической компании Dr. Theiss 1
07.02.2023 «Оптимакрос» автоматизировала процессы бюджетирования в Beluga Group 1

Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 19
8998 15
SAP SE 5433 7
Microsoft Corporation 25240 7
Oracle Corporation 6870 6
Optimacros - Оптимакрос 83 6
Contour Components - Контур Компонентс 29 5
Thoma Bravo - Anaplan 75 4
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 54 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14259 3
Корус Консалтинг ГК 1341 3
Optimacros - OptiTeam Consulting - Оптитим Консалтинг - MCB Consulting - ЭмСиБи Консалтинг 22 2
Yandex - Яндекс 8444 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2494 2
Directum - Директум 1169 2
Telegram Group 2577 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4532 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 340 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 2
Salesforce - Informatica 135 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 904 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3305 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 16 1
Dbrain - Дибрейн 30 1
Завод точной электромеханики - Белинтерсат - Belintersat 4 1
Digital Agency 3 1
Adicom - Адиком Системс 9 1
СофтЛаб-НСК - SoftLab-NSK 20 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 58 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Zirvan - Зирван 15 1
Novo BI - Ново Биай 25 1
Team Spirit - Team:Spirits 4 1
Invasystems - Инвасистемс 1 1
Wave Solutions - Вэйв Солюшнс 6 1
Jume - Джум 8 1
Arlift - Арлифт 7 1
Team Value - Тим Вэлью 1 1
ЦентрКредит Банк - Банк БЦК-Москва 14 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 3
Unilever - Юнилевер Русь 164 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1470 2
Газпром ПАО 1416 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 2
ПСБ - Промсвязьбанк 902 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 562 2
Capital Group 76 2
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 2
Orion Capital 5 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 2
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 32 2
ПЧРБ Банк - Первый Чешско-Российский банк 3 2
ТрастКонто 7 2
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 2
НСПК - Национальная система платежных карт 901 2
Роснефть НК - нефтяная компания 528 2
Dr. Theiss Naturwaren - Др. Тайсс Натурварен Рус 3 1
РУЛОГ - HAVI Logistics 6 1
МШЗМ - Московский шинный завод - Таганский шинный завод - шины Таганка 5 1
Роснефть - Саратовнефтепродукт 5 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
СтарБанк - StarBank 17 1
РМБ - Русский Международный Банк 4 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Сиданко - Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания 5 1
ЗКИ - Завод керамических изделий 1 1
Керамин 1 1
ЛК Лизинг 3 1
We Fry - Ви Фрай 4 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 35 1
Финтех-Маркет - Boostra 3 1
Стальэмаль 1 1
X5 Group - X5 Еда 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2999 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8184 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 402 1
Федеральное казначейство России 1879 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5234 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12856 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2165 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3437 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2733 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 54 1
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 59 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5781 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4794 1
Администрация Краснодарского края 63 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
НАУЗ - Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 11 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
Ассоциация менеджеров 101 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34059 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73339 46
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11479 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 25
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13355 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5274 17
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5885 14
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3558 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7293 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23064 12
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 872 11
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 11
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 622 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26118 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18212 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 9
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1887 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 8
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1125 8
Торговля - Funds transfer pricing - FTP - Трансфертное ценообразование - Трансфертное управление ресурсами 31 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12008 7
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1087 7
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5608 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5931 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32000 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4112 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6702 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 4
Intersoft Lab - Контур Корпорация 65 11
Microsoft Office 3955 10
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 6
1С:ERP Управление предприятием 717 4
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 80 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 653 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 3
ЦФТ - ЦЦС - Центр Цифровых Сертификатов - F.Doc 31 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 2
Apache Hadoop 447 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 290 2
Diasoft 5NT 24 2
Diasoft - Новая Афина - ИСУБД - Информационная система управления банковской деятельностью 18 2
Contour Components - Contour BI - Contour Business Intelligence 19 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 659 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 933 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 882 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2355 2
VCE Vblock Systems - VCE Vblock Powered Solution - VCE Vblock Infrastructure Platforms 31 1
Custis key2SCM 6 1
1С:Налогоплательщик 5 1
Napoleon IT - Napoleon ADR - Napoleon AI Driven Replenishment 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 33 1
ВинСмета - WinСмета 2 1
Colvir Software Solutions - Colvir Banking System 4 1
Монолит-Инфо - Монолит Персонал 5 1
Retail Expert - PlanKit IBP 1 1
СофтЛаб-НСК - Дальнобойщики: Транспортная компания 22 1
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ Онлайн-акселератор - Онлайн-академия МБМ - Стартап-школа МБМ 9 1
РСХБ-Автоматизация - RAISA - RSHB AI Systemsand Applications 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 2887 1
Linux OS 10913 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 242 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 304 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 1
Амириди Юлия 23 4
Жаворонкова Олеся 2 2
Шилов Сергей 96 2
Лопатинский Юрий 6 2
Кузовкин Алексей 155 2
Носик Антон 106 2
Ханов Михаил 11 2
Хуако Виктор 4 2
Шилов Максим 26 2
Зыков Роман 4 1
Дерко Семен 1 1
Шаталкин Игорь 2 1
Гришкевич Роман 1 1
Легченко Михаил 28 1
Яцевич Евгений 7 1
Goulden David - Гульден Дэвид 14 1
Бурякова Анастасия 6 1
Лабзин Алексей 2 1
Катунин Алексей 3 1
Евельсон Борис 1 1
Стырин Константин 1 1
Дунаев Павел 1 1
Бертова Татьяна 3 1
Березаев Александр 2 1
Митченко Светлана 5 1
Балобина Светлана 2 1
Живилов Валентин 2 1
Ниров Азамат 6 1
Пухаев Александр 1 1
Пейзель Елена 1 1
Сычугов Олег 1 1
Шедко Дмитрий 1 1
Кабанова Анна 3 1
Флоринская Анна 4 1
Мелконян Гурген 6 1
Beckstrom Rod - Бэкстром Род 4 1
Толкунов Валентин 3 1
Кравченко Жанна 3 1
Зайдуллин Марат 2 1
Чавушян Сара 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157020 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45745 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 11
Казахстан - Республика 5798 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14492 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18591 5
Европа 24642 4
Беларусь - Белоруссия 6032 4
Германия - Федеративная Республика 12940 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1333 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18230 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4275 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1817 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 439 3
Россия - СФО - Новосибирск 4656 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3203 2
Азия - Азиатский регион 5750 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Россия - УФО - Свердловская область 1742 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 999 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1618 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1649 2
Болгария - Республика 785 2
Нидерланды 3633 2
Россия - УФО - Челябинская область 1389 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 782 2
Куба - Республика 395 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 313 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2674 2
Армения - Республика 2370 2
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 32 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 1
Южная Корея - Республика 6861 1
Япония 13551 1
Польша - Республика 2001 1
Америка - Американский регион 2188 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3263 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1356 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51329 63
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55092 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26031 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 13
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 13
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 11
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2958 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 9
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 8
Финансовые показатели - Financial indicators 2707 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8250 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 7
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1551 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10328 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 6
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 5
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 204 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2504 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6244 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 4
Forbes - Форбс 912 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 1
РИА Новости 984 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8382 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 4
Gartner - Гартнер 3610 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
Forrester Research 828 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 80 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 2
Институт финансового планирования 4 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Учебный центр 3 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 30 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1637 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 220 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 86 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Интернет-Бизнес-Металл 3 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407175, в очереди разбора - 732651.
Создано именных указателей - 187327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

