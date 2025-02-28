Custis key2SCM

Платформа key2SCM компании Custis – планирования, сквозного управления снабжением и сбытом для предприятий промышленности и добывающей отрасли. Включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Применение платформы помогает бизнесу централизованно управлять запасами и цепями поставок через унификацию и стандартизацию процессов, масштабировать бизнес-процессы при росте количества поставщиков и клиентов, координировать работу подразделений, оперативно реагировать и принимать решения в нестандартных ситуациях.