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Custis key2SCM
Платформа key2SCM компании Custis – планирования, сквозного управления снабжением и сбытом для предприятий промышленности и добывающей отрасли. Включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Применение платформы помогает бизнесу централизованно управлять запасами и цепями поставок через унификацию и стандартизацию процессов, масштабировать бизнес-процессы при росте количества поставщиков и клиентов, координировать работу подразделений, оперативно реагировать и принимать решения в нестандартных ситуациях.
|28.02.2025
|Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников? 1
|05.05.2023
|Платформа key2SCM компании CUSTIS включена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры 1
Custis key2SCM и организации, системы, технологии, персоны:
|Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ 12 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4548 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3354 1
|Алексеев Роман 7 1
|Минеева Татьяна 4 1
|Алексеенко Николай 1 1
|Путин Владимир 3195 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145653 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 1
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