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Custis key2SCM


Платформа key2SCM компании Custis – планирования, сквозного управления снабжением и сбытом для предприятий промышленности и добывающей отрасли. Включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Применение платформы помогает бизнесу централизованно управлять запасами и цепями поставок через унификацию и стандартизацию процессов, масштабировать бизнес-процессы при росте количества поставщиков и клиентов, координировать работу подразделений, оперативно реагировать и принимать решения в нестандартных ситуациях.


28.02.2025 Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников? 1
05.05.2023 Платформа key2SCM компании CUSTIS включена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Custis key2SCM и организации, системы, технологии, персоны:

EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 1
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