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Новый функционал платформы key2SCM позволяет вовлекать в снабжение в 4 раза больше накопленных запасов

Компания Custis («Кастис») расширила возможности платформы key2SCM (включена в реестр отечественного ПО Минцифры России) за счет функционала автоматического создания и подбора пар материалов-аналогов с применением методологии «шаблонов» и использованием ИИ-помощника. Об этом CNews сообщили представители Custis.

Это позволило значительно улучшить процесс подбора аналогов материально-технических ресурсов (МТР) из запасов промышленных предприятий и снизить время технических специалистов на их поиск до 50%. При этом количество позиций номенклатуры, для которых система автоматически определяет пары материалов-заместителей, увеличилось на 40%.

По результатам пилотных проектов расширенный функционал платформы key2SCM позволил вовлекать в производственные процессы в четыре раза больше МТР в натуральных показателях. Это стало возможным благодаря экономии времени на проведение операций и их стандартизации.

Использование платформы решает ряд ключевых проблем, с которыми часто сталкиваются специалисты по материально-техническому обеспечению производственных активов. Это высокие трудозатраты на поиск МТР-заместителей в ручном режиме и продолжительное согласование возможности их использования с техническими экспертами. А также это необходимость вовлечения в процесс согласования дополнительных специалистов более высокой квалификации по причине отсутствия в справочниках и технологических картах достаточной информации о МТР.

Применение методологии шаблонов позволяет пользователям платформы в автоматическом режиме формировать пары материалов-заместителей, которые имеют незначительные различия в характеристиках, но могут безопасно использоваться при выполнении работ вместо основного материала без нарушения норм и правил.

Платформа key2SCM предлагает инструменты для создания шаблонов материалов и формирования пар МТР-аналогов вручную или при помощи ИИ-помощника. Пользователи могут задавать значения как точные величины или через правила, а также использовать функции фильтрации, редактирования шаблонов и управления заменами.

Использование ИИ-ассистента существенно оптимизирует выполнение операций, позволяя специалистам по снабжению сократить время на работу с однотипными задачами, создание и изменение шаблонов, а также на создание сложных структур свойств и наборов характеристик для шаблонов.

Безопасность данных обеспечивается благодаря использованию open-source LLM, развёрнутой внутри корпоративного контура или подключенной к LLM предприятия.

«Проект по расширению функционала key2SCM стал успешным примером того, как цифровые технологии и ИИ-помощники могут не только решить существующие проблемы в области снабжения, но и создать новые возможности для повышения эффективности бизнеса. Ускорение поиска МТР-аналогов, а также повышение точности их подбора позволят предприятиям быстрее реагировать на изменения, соблюдать сроки выполнения производственной программы и улучшить свои бизнес-процессы, — сказал Роман Алексеев, руководитель практики «Цепи поставок», руководитель дирекции архитектуры и бизнес-анализа Custis. — Мы продолжаем работать над расширением возможностей платформы key2SCM и планируем в ближайшее время внедрить новые функции, такие как автоматизированное создание опросных листов и реализацию сложных замен материалов. Это позволит предприятиям оптимизировать закупочные процессы и снизить затраты на хранение МТР».

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