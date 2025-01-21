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Алексеев Роман



21.01.2025 «Спортмастер» на 20% ускорил доставку заказов на сложных маршрутах благодаря внедрению решения Custis 1
27.11.2024 Решение Custis «Коллекция 2.0» позволяет ритейлу увеличить выручку от продаж товаров прошедших коллекций до 15% в течение первого года 1
23.10.2024 Custis представила новый продукт по управлению расписаниями в логистике 1
05.05.2023 Платформа key2SCM компании CUSTIS включена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры 1
12.12.2016 Custis автоматизировал кросс-докинг в «Спортмастере» 1
05.04.2016 «Спортмастер» автоматизировал процессы возвратной логистики с помощью Custis 1
30.03.2016 Роман Алексеев - Фокус сместился с экспансии на эффективность, но ИТ остаются ключевым инструментом изменений 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Алексеев Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 123 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Adobe Systems 1550 1
Microsoft Corporation 24628 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
SAP SE 5279 1
8213 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
Oracle Corporation 6688 1
Спортмастер Лаб - СМ Лаб - Sportmaster Lab - SM Lab 6 1
Спортмастер - Sportmaster 177 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 1
Почта России ПАО 2112 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2365 3
Управляемость - Manageability 1731 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7359 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 1
Оцифровка - Digitization 4541 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1225 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 434 1
Custis key2SCM 1 1
Linux OS 9940 1
Путин Владимир 3171 1
Минеева Татьяна 4 1
Алексеенко Николай 1 1
Алексеев Герман 10 1
Кирюшина Елена 2 1
Скиндерев Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Беларусь - Белоруссия 5665 1
Казахстан - Республика 5527 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6963 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3107 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Английский язык 6634 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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