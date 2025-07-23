Разделы

ПО Софт
|

Новый функционал ценового мониторинга платформы key2SCM позволяет сократить долю несостоявшихся конкурсных процедур до 10% 

Компания Custis («Кастис») представила новый функционал мониторинга ценовой конъюнктуры на платформе key2SCM, который предоставляет пользователям возможность постоянно отслеживать изменения цен на товары, работы и услуги (ТРУ) от поставщиков и производителей и направлен на улучшение процессов планирования, бюджетирования и ценового контроля при закупках. Об этом CNews сообщили представители Custis.

Российская платформа key2SCM разработана для планирования и сквозного управления снабжением и сбытом в таких ключевых отраслях, как промышленность, добывающая отрасль и электроэнергетика. Внедрение нового сервиса позволило пользователям платформы на 80% сократить время на поиск и сбор ценовых предложений, повысить точность планирования бюджета и значительно сократить время на актуализацию плановых цен для пересмотра бюджета.

Кроме того, функция ценового мониторинга дает возможность компаниям снизить долю несостоявшихся конкурсных процедур по причине некорректных цен до 10%. Это значение ниже среднего рыночного показателя — 19%, согласно отчету Коллегии Счетной палаты России за 2023 г.

Новый функционал key2SCM включает ИИ-ассистента и позволяет пользователям актуализировать базу данных ценовых предложений, используя расширенный набор источников информации. Также предусмотрены функции валидации и аудита данных о ценах на товары и услуги, что повышает качество формирования планов. Пользователи могут рассчитывать прогнозные цены с учетом индексов и макроэкономических показателей, а также настраивать правила и методы определения начальной максимальной цены (НМЦ), включая использование нескольких методов одновременно.

«Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64
Цифровизация

Компания Custis также сформировала методологию «Организация мониторинга ценовой конъюнктуры» для адаптации функционала к особенностям закупочного процесса различных компаний с определением специалистов, отвечающих за формирование базы данных ценовых предложений, проведение анализа и расчета цен.

«Мы продолжаем развивать возможности платформы key2SCM для обеспечения централизованного управления запасами и цепями поставок. Новый сервис значительно упрощает процесс мониторинга ценовой конъюнктуры и позволяет специалистам сосредоточиться на более важных задачах, таких как повышение эффективности планирования закупок и оптимизация процессов снабжения организации. Мы уверены, что это станет еще одним важным шагом к повышению эффективности закупочных процессов в промышленности», — отметил Роман Алексеев, руководитель практики «Цепи поставок», руководитель дирекции архитектуры и бизнес-анализа Custis.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Маркировка телефонных звонков 2025

Российские борцы со ИТ-сбоями: Переход на российское ПО сильно ударит по операторам связи и провайдерам интернета

ЛУКОЙЛ запустил бесконтактную оплату топлива через мобильное приложение

«Яндекс» стал первым в России обладателем международного сертификата ISO за ответственное развитие ИИ

Евгений Свидерский, Itglobal.com: Мы знаем, как адаптировать IaaS под современные задачи бизнеса

Разработчики СПО троллят MS Office за усложнение форматов файлов. Microsoft обвиняют в принудительном удержании пользователей

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще