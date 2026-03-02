Linux станет в разы быстрее благодаря апдейту всего лишь функции. Microsoft уже скопировала ее для Windows

Linux должен получить существенный прирост производительности благодаря скорому обновлению сокетов .NET. Они получат поддержку функции io_uring. За несколько дней до этого в нее были внесены изменения, устраняющие ряд недостатков, которые выявил искусственный интеллект. Microsoft увидела перспективу в io_uring и внедрила ее аналог в Windows 11.

Linux станет лучше

В ближайшем будущем дистрибутивы Linux получат прирост производительности за счет обновления сокетов .NET в составе ядра. Как пишет портал Neowin, ожидается масштабное обновление – они перерабатываются для использования API io_uring.

io_uring – это интерфейс системного вызова для Linux, он нужен для асинхронных операций ввода-вывода. Дебютировал в 2019 г. в составе ядра Linux 5.1. Как сообщал CNews, в конце февраля 2026 г. в io_uring был устранен значительный баг, найти и починить который удалось при помощи искусственного интеллекта.

Разработчик Бен Адамс (Ben Adams), вносящий свой вклад в .NET, подтвердил существенное улучшение производительности сокетов Linux .NET благодаря переходу на API io_uring. Судя по всему, апдейт стоит ждать в одной из ближайших версий ядра Linux – Адамс сообщил олб этом в своем недавнем запросе на слияние (pool request). Как пишет Neowin, это является значительным шагом вперед для пользователей и разработчиков, работающих с сокетами .NET.

Для чего нужен io_uring

Интерфейс io_uring, в 2026 г. отмечающий свое семилетие, с самого начала создавался с целью минимизировать системные вызовы и переключения контекста. Это само по себе должно было привести к ощутимому повышению производительности как для файлового, так и для сетевого ввода-вывода.

RealToughCandy.com / Pexels Разработчики обещают ощутимо ускорить Linux при помощи одного патча

Разработка оказалась настолько перспективной, что приглянулась корпорации Microsoft. Она нашла ей применение в составе Windows 11 – своей новейшей настольной ОС, вышедшей в конце 2021 г. Как пишет Neowin, нынешняя реализация API Windows I/O Ring, по всей видимости, в значительной степени основана на API Linux io_uring, с некоторыми изменениями, внесенными, помимо прочего, в целях совместимости.

Что изменится

Автор нововведений в io_uring Бен Адамс привел целый список улучшений, которые привнесет в ядро его патч. Сам Адамс в настоящее время является техническим директором и соучредителем компании по разработке видеоигр Illyriad Games, а также обладателем статуса Microsoft MVP.

По словам Адамса, его апдейт снизит нагрузку на центральный процессор на 15-40% при каждом запросе HTTP/1.1. Исторически сложилось так, что обработка открытого текста в TechEmpower сильно зависит от системных вызовов; пакетная обработка io_uring напрямую решает эту проблему.

Также Адамс обещает улучшение пропускной способности на одно соединение HTTP/2 на 5-15%. HTTP/2 менее зависим от операций ввода-вывода, чем HTTP/1.1 на уровне TCP.

Помимо перечисленного, патч: снизит нагрузку на оперативную память для неактивных соединений на 30-50%; снизит задержки на 10-20% на запрос для кратковременных соединений при исходящих запросах HttpClient (между микросервисами), уменьшит задержки на 5-15% на каждый запрос при работе с драйверами баз данных (Npgsql, MySQL Connector, Redis)

А будут ли новшества

Эксперты Neowin отметили, что все перечисленные изменения были приведены в старой версии описания к патчу Бена Адамса. Он был опубликован вместе с этим описанием 17 февраля 2026 г.

Однако через несколько дней сведения о патче были в значительной степени переписаны. Из них исчез перечень буквально всех ожидаемых изменений в производительности. Адамс не стал указывать причину редактирования и в целом старался не очень акцентировать на этом внимание. Предыдущая версия описания успела попасть в «Архив интернета».