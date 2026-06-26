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Microsoft Windows 11

Microsoft Windows 11

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.06.2026 Раньше было лучше? Microsoft продлила поддержку Windows 10 на целый год – никто не хочет переходить на Windows 11

без предупреждения продлил выпуск обновлений для Windows 10 на целый год, пишет профильный портал Windows Latest. Система считается устаревшей, так как вышла в 2015 г., а в 2021 г. ей на смену пришла Windows 11. Однако пользователи весьма неохотно переходили и переходят на Windows 11, что и вынудило Microsoft продлить поддержку Windows 10. Важно подчеркнуть – речь исключительно о пла
08.06.2026 Крупнейшие производители ПК подложили свинью всему миру. Из-за их кривого софта массово ломаются компьютеры на Windows, и на Microsoft вину не спихнуть

Откуда не ждали Владельцы компьютеров и ноутбуков на базе Windows 11, выпущенных американскими компаниями Dell и HP, столкнулись с постоянными перезагрузками своих ПК. Как пишет портал Neowin, в ряде случаев система успевает выдать «синий экран смерти
05.06.2026 Починить, что сломала. Microsoft исправит раздражающую проблему Windows 11, о чем пользователи просят пять лет подряд

Мы вас услышали Корпорация Microsoft сделает контекстное меню в Windows 11, открываемое правой кнопкой мыши, настраиваемым, пишет портал Neowin. Помимо этого, оно станет проще и даже начнет работать быстрее. Когда именно это произойдет, Microsoft не уточняе
19.05.2026 Microsoft сотворила чудо. Новый глюк Windows навсегда избавил пользователей от других кривых обновлений

Обновления недоступны Пользователи стали массово жаловаться на невозможность установки свежих обновлений для Windows 11. Как пишет портал Neowin, после инсталляции очередного патча система начинает сбоить и блокирует установку апдейтов – процесс завершается ошибкой 0x80010002. Когда именно возникла пр
19.05.2026 Новая Windows 11 напичкана древними функциями из 1995 г. Ими никто не пользуется, но Microsoft поддерживает их десятки лет

Позвони мне, позвони В операционной системе Windows 11 обнаружилась программа Phone Dialer, единственная функция которой – это совершение
08.05.2026 Microsoft научит Windows 11 работать быстрее, но не даром. Придется пожертвовать временем работы ноутбука

Windows без «тормозов» Корпорация Microsoft тестирует новую функцию для Windows 11, которая позволит системе ощутимо прибавить в скорости работы, пишет профильный портал Windows Central. Она заключается в кратковременном увеличении тактовой частоты процессора, когд
06.05.2026 Microsoft проговорилась. Windows 11 для нормальной работы нужно ОЗУ не менее 16 ГБ

32 или 4 ГБ – разницы нет С сайта корпорации Microsoft без предупреждения исчезла статья, в которой черной по белому написано, что для полноценной работы в Windows 11 нужно не меньше 16 ГБ оперативной памяти, пишет профильный портал Windows Latest. Иными словами, 16 ГБ – это «базовый минимум», которого должно хватить и на работу с документами, и н
20.04.2026 Windows 11 вчетверо снижает скорость быстрых накопителей SSD по сравнению с Windows 10

Кто поставил Windows, тот не спешит Windows 11 оказалась способна многократно замедлить установленный в ПК или ноутбуке твердотельный накопитель без видимых на то причин. Причем пользователь даже не будет понимать, что происходит
15.04.2026 Microsoft починила мертвую древнюю технологию в Windows, которую сама и убила. Она опоздала с этим на десятилетия, мир давно ушел вперед

На 30 лет назад Корпорация Microsoft великодушно разрешила пользователям Windows 11 создавать тома жестких дисков в файловой системе FAT32 объемом более 32 ГБ, пишет

13.04.2026 Microsoft устроила обман века. Вопреки обещаниям она не удалит самую раздражающую функцию Windows, а только переименует

Удалить нельзя переименовать Корпорация Microsoft не стала уничтожать ИИ-помощника Copilot в составе Windows 11, хотя клятвенно обещала существенно сократить его присутствие в этой системе. Вместо этого она просто переименовывает связанные с ним функции, чтобы пользователи как можно реже сталк
13.04.2026 Пользователей Windows 11 избавят от навязчивых принудительных обновлений

Важное обновление Windows 11 Корпорация Microsoft ведет тестирование усовершенствованной версии «Центра обновления» Windows 11. Ключевое нововведение – возможность приостановить получение апдейтов до наст
10.04.2026 Microsoft срочно вырезает из Windows 11 бесящие нейросети, пока пользователи не сбежали на Linux и MacBook

Сделать Windows снова великой Корпорация Microsoft приступила к масштабному удалению нейросетей из операционной системы Windows 11. Как пишет профильный портал Windows Latest, начала она со штатных приложений «Блокнот» (текстовый редактор) и «Ножницы» (программа для создания скриншотов), многие из которых нужны

09.04.2026 Так задумано. Microsoft специально встроила в Windows 11 ошибку с часами, показывающими неправильное время, и отказывается чинить

Часть команды, часть корабля Корпорация Microsoft не будет исправлять эту ошибку в Windows 11, которая приводит к неправильному отображению времени на экране безопасности, из-за которого часы обновляются с 30-секундной задержкой, пишет портал Neowin. Она заявила, что даже не

24.03.2026 Неприятный сюрприз от Microsoft. В Windows 11 заблокирована функция моментального ускорения системы – теперь она будет «тормозить»

Новые козни Microsoft Корпорация Microsoft лишила пользователей Windows 11 возможности ускорения системы, которую они недавно обнаружили. Как пишет портал Tom’s Hardware, идея заключалась в принудительной активации встроенной поддержки NVMe через реестр ОС

20.03.2026 Невероятно, но факт. На «неправильном» MacBook Windows работает лучше, чем на ноутбуках с Intel и AMD

Немного магии Apple Новейший ноутбук MacBook Neo компании Apple лучше справляется с запуском программ для Windows 11, нежели ноутбуки, работающие на Windows из коробки. Как пишет портал Neowin, к таким выводам пришла компания Parallels – известный во всем мире разработчик средств виртуализации для

09.02.2026 Покупай новый или страдай. Проверенные временем старые принтеры навсегда перестанут работать в Windows

Борьба с прошлым Корпорация Microsoft хочет отключить поддержку старых принтеров в Windows 11. Как пишет портал Tom’s Hardware, в очень скором будущем из ОС будет вырезана подд
02.02.2026 Пользователи победили. Microsoft срочно вырежет из Windows 11 функцию, которая всех бесит

Торжество пользователей Корпорация Microsoft намерена пересмотреть свое отношение к внедрению ИИ-функций в ОС Windows 11. Как пишет профильный портал Windows Central, она намерена удалить часть имеющихся возможностей и сильно ограничить внедрение новых. Нейросетевые функции Microsoft не просто встраива
29.01.2026 Россияне массово отказываются от Windows 11 и переходят на древние и «дырявые» ОС. Опрос

Скажем «нет» новой Windows В России сокращается число пользователей, предпочитающих Windows 11 – самую современную версию ОС корпорации Microsoft. Согласно статистике StatCounte
22.01.2026 Выпущен уникальный смартфон с тремя ОС. Он работает на Linux, Android и даже Windows 11 и стоит как половина iPhone

а смартфона NexPhone, внешне ничем не выделяющегося на фоне десятков других мобильников. Он тоже работает на Android, но при этом в него можно установить еще две операционные системы – Debian Linux и Windows 11, пишет портал Liliputing. Притом все три могут быть установлены одновременно – удалять другие не требуется. За NexPhone стоит компания Nex Computer, известная в первую очередь своими
16.01.2026 Так Microsoft еще не лажала. Обновление Windows заставляет компьютеры работать вечно – функция отключения ломается. «Лекарства» нет

Вечное бодрствование Корпорация Microsoft выпустила обновление Windows 11, которое сломало функцию отключения ПК, пишет портал Bleeping Computer. Нажатие на
13.01.2026 Миллионы пользователей по всему миру переходят на малоизвестный Linux с интерфейсом в стиле Windows

Навстречу Linux Корпорация Microsoft стала стремительно терять пользователей. Как пишет Neowin, за последние несколько недель свыше полутора миллионов человек отказались от Windows 11 и тем более от морально устаревшей Windows 10 в пользу Linux, притом все они выбрали один конкретный дистрибутив – Zorin OS. Главная особенность этой ОС – в почти полном визуальном с
05.01.2026 Microsoft закрывает разработку легкой Windows 11 для дешевых ПК

Закрытие проекта Microsoft в январе 2026 г. официально объявила о прекращении поддержки Windows 11 SE, созданной специально для школьных ноутбуков, пишет Digital Trends. Проект уже

26.12.2025 Microsoft отучит «Проводник» в Windows пожирать оперативную память и тормозить при поиске файлов

soft занялась оптимизацией Работы с файловым менеджером «Проводник» – одним из ключевых компонентов Windows 11 более комфортной для пользователей операционной системы Microsoft. По информации п
23.12.2025 Найден способ резко повысить скорость работы SSD в Windows 11

скорость работы твердотельных накопителей (SSD) с поддержкой интерфейса NVMe в операционной системе Windows 11, пишет Tom’s Hardware. Добиться ощутимого улучшения производительности устройства

21.11.2025 Фееричный каминг-аут Microsoft. Подтверждено: неисправны почти все ключевые компоненты Windows 11

Хватит отрицать очевидное Корпорация Microsoft признала, что подавляющее большинство ключевых компонентов Windows 11 работают некорректно, пишет портал Neowin. Притом сделала она это не при помощи заявления какого-нибудь малоизвестного менеджера из своего штата, как это часто бывает в ее случае. Не
19.11.2025 После инцидента с обновлением ПО CrowdStrike в Windows 11 появится «продвинутая» функция быстрого восстановления

Новые инструменты восстановления Windows 11 В операционной системе Windows 11 появится сразу несколько новых механизмов автоматического восстановления работоспособности после сбоя, пишет Bleeping Computer. Корпорация Mi
12.11.2025 WhatsApp для Windows обновился и стал веб-приложением. Оно ест 1 ГБ памяти и страшно тормозит

иками Разработчики выпустили крупное обновление версии WhatsApp* для операционной системы Microsoft Windows 11. С его выходом Windows-сборка популярного мессенджера, по сути, откатывается в сво
11.11.2025 Знаменитый экс-разработчик Microsoft: Windows – полный отстой. Нормальную ОС превратили в «магазин на диване». Видео

Сплошное разочарование Бывший софтверный инженер Microsoft Дэйв Пламмер (Dave Plummer), который внедрил в ее продукты множество нужных компонентов, полностью разочаровался в современной Windows 11. Как пишет портал Neowin, Пламмер опубликовал на своем личном YouTube-канале видео под названием «Windows – отстой: Как я мог бы ее починить» (Windows "SUKS": How I'd Fix It). В свое
01.11.2025 Из интернета вычищают инструкции по установке Windows 11 на древние ПК. Кто за этим стоит

материала. 26 октября 2025 г. он сообщил, что с его канала исчез ролик с руководством по установке Windows 11 25H2 с локальной учетной записью, то есть без привязки к сайту Microsoft. По мнени
30.10.2025 Новый баг в Windows 11 пожирает производительность ПК, прячась за крайне полезной программой

Вся ваша ОЗУ принадлежит нам Компания Microsoft выпустила обновление KB5067036 для Windows 11, которое дает возможность заполнить всю оперативную память, не открывая ни одной сторонней программы. Как пишет профильный портал Windows Latest, делает она это при помощи крайне нуж
27.10.2025 Грандиозный провал Microsoft. Махинации с поддержкой Windows 10 привели к небывалому росту ее заклятого конкурента

, пишет портал Tom’s Hardware со ссылкой на исследовательскую компанию Counterpoint Research. Ее аналитики установили, что за последний год пользователи, вставшие перед выбором между новым ПК на базе Windows 11 с виртуальным помощником Copilot и Mac под управлением macOS очень часто останавливались на технике Apple. Windows 10 лишилась бесплатных патчей безопасности 14 октября 2025 г., о че
24.10.2025 Intel пригрозила миру дефицитом своих процессоров и свалила вину на Windows 11. AMD замерла в ожидании. Опрос

и дальше присылала патчи безопасности для нее и только их – функциональные апдейты Windows 10 не положены с весны 2023 г. К концу срока поддержки Windows 10 пользователи начали массово переходить на Windows 11 и для этого скупать новые ноутбуки и апгрейдить настольные ПК (или тоже покупать новые). CNews писал о стремительном взлете их продаж в период с июля по сентябрь 2025 г. А поскольку

22.10.2025 Нечего сидеть за компьютером. Microsoft сломала Windows 11 – теперь в нее нельзя даже зайти. Опрос

Вы кто такие? Я вас не звала Windows 11 перестала «узнавать» своих пользователей. Как пишет портал Bleeping Computer, неко
20.10.2025 Новые высоты Microsoft. Обновление Windows 11 сломало систему так, что ее нельзя даже восстановить

Сломать то, что должно чинить В Windows 11 вышла из строя встроенная среда восстановления (Windows Recovery Environment WinRE). Как пишет портал TechPowerUp, без вмешательства Microsoft здесь не обошлось – она выпустила обнов
20.10.2025 В мире внезапно резко вырос спрос на древние носители и приводы, которыми не умеют пользоваться зумеры. Во всем виновата Microsoft

иводы резко вырос на фоне прекращения поддержки Windows 10, пишет Tom’s Hardware. Тренд задают именно японские пользователи – именно они активнее жителей других стран массово скупают их для установки Windows 11 на свои ПК, и это при том факте, что приобрести Windows 11 можно и на гораздо более современной USB-флешке, для работы с которой оптические приводы не нужны. Как сообщал CNews
17.10.2025 «Впечатляющий прорыв» Microsoft. Обновление Windows 11 начисто «убило» важнейший инструмент веб-программистов

Microsoft «порадовала» веб-разработчиков Накопительное обновление KB5066835 для Windows 11 принесло неприятный сюрприз для веб-разработчиков. Его интеграция в систему полностью ломает работу localhost – локального доменного имени с адресом 127.0.0.1, которое разработчики с
14.10.2025 Microsoft прекратила бесплатные обновления Windows 10, чтобы согнать пользователей на Windows 11. Теперь они в руках хакеров. Опрос

аться. На момент выхода материала альтернатив Windows 10 в ассортименте Microsoft почти не было. Корпорация предлагает лишь одну актуальную систему, которая пока еще получает бесплатные апдейты – это Windows 11, известная в первую очередь непрекращающимся потоком обновлений, которые ломают и ее саму, и даже аппаратную часть компьютеров. Microsoft Microsoft всячески помогает Windows 10 поско
10.10.2025 Microsoft встроила в Windows 11 компонент 45-летней давности и гордится. Он поставляется по умолчанию и не удаляется

Ностальгия Microsoft Корпорация Microsoft официально подтвердила ранее появившуюся в Сети информацию, что ее «новый» текстовый редактор Edit будет поставляться предустановленным в Windows 11, пишет портал Windows Latest. Первоначально он был обнаружен в составе тестовой сборки с индексом 27965, доступной в канале Canary. По всей видимости, в очень скором будущем Edit поя
07.10.2025 Новые зверства Microsoft. Windows 11 больше нельзя установить без подключения к интернету. Россиян тоже касается

Моя ОС, мои правила Корпорация Microsoft в значительной степени усложнила процесс установки Windows 11 для тех пользователей, которые хотят поставить ОС без использования учетной записи Microsoft и без подключения к интернету. Как пишет профильный портал Windows Central, Microsoft выр
06.10.2025 Признание Microsoft: В Windows 11 есть функции, замедляющие работу системы

я корпорация Microsoft спустя более 10 лет с момента выпуска Windows 10 призналась, что в этой системе есть предустановленные функции, которые замедляют ее. Как пишет Neowin, они присутствуют еще и в Windows 11 – эта ОС вышла четыре года назад, в октябре 2021 г. Первая функция – это штатная программа для работы облака OneDrive, вернее, синхронизация файлов с облачным хранилищем. Microsoft о

Публикаций - 827, упоминаний - 1134

Microsoft Windows 11 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 616
Intel Corporation 12811 174
AMD - Advanced Micro Devices 4641 139
Apple Inc 13154 122
Google LLC 12688 80
Microsoft Corporation - GitHub 1075 56
Lenovo Group 2446 49
Nvidia Corp 4002 49
X Corp - Twitter 2938 44
HP Inc. 5883 39
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 38
Acer Group - Acer Inc 2776 35
Qualcomm Technologies 1974 32
Dell EMC 5180 28
Samsung Electronics 11064 27
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 27
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 25
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 25
Huawei 4676 23
Defender 159 21
Amazon Inc - Amazon.com 3277 18
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 18
OpenAI 541 15
Digma 251 15
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 14
Xiaomi - Сяоми 2231 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Merlion iRU - Деловой офис 352 13
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 12
Valve Software 254 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
Softline - Софтлайн 3743 11
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 11
Yandex - Яндекс 9216 10
ESET - ESET Software 1161 9
Adobe Systems 1597 9
Dell Technologies - Dell Computer 2219 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 8
Canonical 221 8
Brother - Brother Industries - Бразер 215 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 29
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 20
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
TÜV Rheinland Group 181 7
Microsoft - LinkedIn 699 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Почта России ПАО 2370 5
Royal Dutch Shell - Шелл 233 5
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 5
Резонанс НПП 407 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Visa International 1993 4
Microsoft Russia - Майкрософт Пейментс рус 7 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Верный - торговая сеть 326 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
ESW Capital 7 2
Global Pilots 12 2
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 2
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Наукоград - технопарк 156 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 17 1
Булат ТД - Булат Торговый дом 2 1
BNK Financial Group - Kyongnam Bank 1 1
Ростех - Базальт НПО - Базальт Научно-производственное объединение 6 1
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РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 72
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