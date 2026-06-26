Microsoft Windows 11

Раньше было лучше? Microsoft продлила поддержку Windows 10 на целый год – никто не хочет переходить на Windows 11 без предупреждения продлил выпуск обновлений для Windows 10 на целый год, пишет профильный портал Windows Latest. Система считается устаревшей, так как вышла в 2015 г., а в 2021 г. ей на смену пришла Windows 11. Однако пользователи весьма неохотно переходили и переходят на Windows 11, что и вынудило Microsoft продлить поддержку Windows 10. Важно подчеркнуть – речь исключительно о пла

Крупнейшие производители ПК подложили свинью всему миру. Из-за их кривого софта массово ломаются компьютеры на Windows, и на Microsoft вину не спихнуть Откуда не ждали Владельцы компьютеров и ноутбуков на базе Windows 11, выпущенных американскими компаниями Dell и HP, столкнулись с постоянными перезагрузками своих ПК. Как пишет портал Neowin, в ряде случаев система успевает выдать «синий экран смерти

Починить, что сломала. Microsoft исправит раздражающую проблему Windows 11, о чем пользователи просят пять лет подряд Мы вас услышали Корпорация Microsoft сделает контекстное меню в Windows 11, открываемое правой кнопкой мыши, настраиваемым, пишет портал Neowin. Помимо этого, оно станет проще и даже начнет работать быстрее. Когда именно это произойдет, Microsoft не уточняе

Microsoft сотворила чудо. Новый глюк Windows навсегда избавил пользователей от других кривых обновлений Обновления недоступны Пользователи стали массово жаловаться на невозможность установки свежих обновлений для Windows 11. Как пишет портал Neowin, после инсталляции очередного патча система начинает сбоить и блокирует установку апдейтов – процесс завершается ошибкой 0x80010002. Когда именно возникла пр

Новая Windows 11 напичкана древними функциями из 1995 г. Ими никто не пользуется, но Microsoft поддерживает их десятки лет Позвони мне, позвони В операционной системе Windows 11 обнаружилась программа Phone Dialer, единственная функция которой – это совершение

Microsoft научит Windows 11 работать быстрее, но не даром. Придется пожертвовать временем работы ноутбука Windows без «тормозов» Корпорация Microsoft тестирует новую функцию для Windows 11, которая позволит системе ощутимо прибавить в скорости работы, пишет профильный портал Windows Central. Она заключается в кратковременном увеличении тактовой частоты процессора, когд

Microsoft проговорилась. Windows 11 для нормальной работы нужно ОЗУ не менее 16 ГБ 32 или 4 ГБ – разницы нет С сайта корпорации Microsoft без предупреждения исчезла статья, в которой черной по белому написано, что для полноценной работы в Windows 11 нужно не меньше 16 ГБ оперативной памяти, пишет профильный портал Windows Latest. Иными словами, 16 ГБ – это «базовый минимум», которого должно хватить и на работу с документами, и н

Windows 11 вчетверо снижает скорость быстрых накопителей SSD по сравнению с Windows 10 Кто поставил Windows, тот не спешит Windows 11 оказалась способна многократно замедлить установленный в ПК или ноутбуке твердотельный накопитель без видимых на то причин. Причем пользователь даже не будет понимать, что происходит

Microsoft починила мертвую древнюю технологию в Windows, которую сама и убила. Она опоздала с этим на десятилетия, мир давно ушел вперед На 30 лет назад Корпорация Microsoft великодушно разрешила пользователям Windows 11 создавать тома жестких дисков в файловой системе FAT32 объемом более 32 ГБ, пишет

Microsoft устроила обман века. Вопреки обещаниям она не удалит самую раздражающую функцию Windows, а только переименует Удалить нельзя переименовать Корпорация Microsoft не стала уничтожать ИИ-помощника Copilot в составе Windows 11, хотя клятвенно обещала существенно сократить его присутствие в этой системе. Вместо этого она просто переименовывает связанные с ним функции, чтобы пользователи как можно реже сталк

Пользователей Windows 11 избавят от навязчивых принудительных обновлений Важное обновление Windows 11 Корпорация Microsoft ведет тестирование усовершенствованной версии «Центра обновления» Windows 11. Ключевое нововведение – возможность приостановить получение апдейтов до наст

Microsoft срочно вырезает из Windows 11 бесящие нейросети, пока пользователи не сбежали на Linux и MacBook Сделать Windows снова великой Корпорация Microsoft приступила к масштабному удалению нейросетей из операционной системы Windows 11. Как пишет профильный портал Windows Latest, начала она со штатных приложений «Блокнот» (текстовый редактор) и «Ножницы» (программа для создания скриншотов), многие из которых нужны

Так задумано. Microsoft специально встроила в Windows 11 ошибку с часами, показывающими неправильное время, и отказывается чинить Часть команды, часть корабля Корпорация Microsoft не будет исправлять эту ошибку в Windows 11, которая приводит к неправильному отображению времени на экране безопасности, из-за которого часы обновляются с 30-секундной задержкой, пишет портал Neowin. Она заявила, что даже не

Неприятный сюрприз от Microsoft. В Windows 11 заблокирована функция моментального ускорения системы – теперь она будет «тормозить» Новые козни Microsoft Корпорация Microsoft лишила пользователей Windows 11 возможности ускорения системы, которую они недавно обнаружили. Как пишет портал Tom’s Hardware, идея заключалась в принудительной активации встроенной поддержки NVMe через реестр ОС

Невероятно, но факт. На «неправильном» MacBook Windows работает лучше, чем на ноутбуках с Intel и AMD Немного магии Apple Новейший ноутбук MacBook Neo компании Apple лучше справляется с запуском программ для Windows 11, нежели ноутбуки, работающие на Windows из коробки. Как пишет портал Neowin, к таким выводам пришла компания Parallels – известный во всем мире разработчик средств виртуализации для

Покупай новый или страдай. Проверенные временем старые принтеры навсегда перестанут работать в Windows Борьба с прошлым Корпорация Microsoft хочет отключить поддержку старых принтеров в Windows 11. Как пишет портал Tom’s Hardware, в очень скором будущем из ОС будет вырезана подд

Пользователи победили. Microsoft срочно вырежет из Windows 11 функцию, которая всех бесит Торжество пользователей Корпорация Microsoft намерена пересмотреть свое отношение к внедрению ИИ-функций в ОС Windows 11. Как пишет профильный портал Windows Central, она намерена удалить часть имеющихся возможностей и сильно ограничить внедрение новых. Нейросетевые функции Microsoft не просто встраива

Россияне массово отказываются от Windows 11 и переходят на древние и «дырявые» ОС. Опрос Скажем «нет» новой Windows В России сокращается число пользователей, предпочитающих Windows 11 – самую современную версию ОС корпорации Microsoft. Согласно статистике StatCounte

Выпущен уникальный смартфон с тремя ОС. Он работает на Linux, Android и даже Windows 11 и стоит как половина iPhone а смартфона NexPhone, внешне ничем не выделяющегося на фоне десятков других мобильников. Он тоже работает на Android, но при этом в него можно установить еще две операционные системы – Debian Linux и Windows 11, пишет портал Liliputing. Притом все три могут быть установлены одновременно – удалять другие не требуется. За NexPhone стоит компания Nex Computer, известная в первую очередь своими

Так Microsoft еще не лажала. Обновление Windows заставляет компьютеры работать вечно – функция отключения ломается. «Лекарства» нет Вечное бодрствование Корпорация Microsoft выпустила обновление Windows 11, которое сломало функцию отключения ПК, пишет портал Bleeping Computer. Нажатие на

Миллионы пользователей по всему миру переходят на малоизвестный Linux с интерфейсом в стиле Windows Навстречу Linux Корпорация Microsoft стала стремительно терять пользователей. Как пишет Neowin, за последние несколько недель свыше полутора миллионов человек отказались от Windows 11 и тем более от морально устаревшей Windows 10 в пользу Linux, притом все они выбрали один конкретный дистрибутив – Zorin OS. Главная особенность этой ОС – в почти полном визуальном с

Microsoft закрывает разработку легкой Windows 11 для дешевых ПК Закрытие проекта Microsoft в январе 2026 г. официально объявила о прекращении поддержки Windows 11 SE, созданной специально для школьных ноутбуков, пишет Digital Trends. Проект уже

Microsoft отучит «Проводник» в Windows пожирать оперативную память и тормозить при поиске файлов soft занялась оптимизацией Работы с файловым менеджером «Проводник» – одним из ключевых компонентов Windows 11 более комфортной для пользователей операционной системы Microsoft. По информации п

Найден способ резко повысить скорость работы SSD в Windows 11 скорость работы твердотельных накопителей (SSD) с поддержкой интерфейса NVMe в операционной системе Windows 11, пишет Tom’s Hardware. Добиться ощутимого улучшения производительности устройства

Фееричный каминг-аут Microsoft. Подтверждено: неисправны почти все ключевые компоненты Windows 11 Хватит отрицать очевидное Корпорация Microsoft признала, что подавляющее большинство ключевых компонентов Windows 11 работают некорректно, пишет портал Neowin. Притом сделала она это не при помощи заявления какого-нибудь малоизвестного менеджера из своего штата, как это часто бывает в ее случае. Не

После инцидента с обновлением ПО CrowdStrike в Windows 11 появится «продвинутая» функция быстрого восстановления Новые инструменты восстановления Windows 11 В операционной системе Windows 11 появится сразу несколько новых механизмов автоматического восстановления работоспособности после сбоя, пишет Bleeping Computer. Корпорация Mi

WhatsApp для Windows обновился и стал веб-приложением. Оно ест 1 ГБ памяти и страшно тормозит иками Разработчики выпустили крупное обновление версии WhatsApp* для операционной системы Microsoft Windows 11. С его выходом Windows-сборка популярного мессенджера, по сути, откатывается в сво

Знаменитый экс-разработчик Microsoft: Windows – полный отстой. Нормальную ОС превратили в «магазин на диване». Видео Сплошное разочарование Бывший софтверный инженер Microsoft Дэйв Пламмер (Dave Plummer), который внедрил в ее продукты множество нужных компонентов, полностью разочаровался в современной Windows 11. Как пишет портал Neowin, Пламмер опубликовал на своем личном YouTube-канале видео под названием «Windows – отстой: Как я мог бы ее починить» (Windows "SUKS": How I'd Fix It). В свое

Из интернета вычищают инструкции по установке Windows 11 на древние ПК. Кто за этим стоит материала. 26 октября 2025 г. он сообщил, что с его канала исчез ролик с руководством по установке Windows 11 25H2 с локальной учетной записью, то есть без привязки к сайту Microsoft. По мнени

Новый баг в Windows 11 пожирает производительность ПК, прячась за крайне полезной программой Вся ваша ОЗУ принадлежит нам Компания Microsoft выпустила обновление KB5067036 для Windows 11, которое дает возможность заполнить всю оперативную память, не открывая ни одной сторонней программы. Как пишет профильный портал Windows Latest, делает она это при помощи крайне нуж

Грандиозный провал Microsoft. Махинации с поддержкой Windows 10 привели к небывалому росту ее заклятого конкурента , пишет портал Tom’s Hardware со ссылкой на исследовательскую компанию Counterpoint Research. Ее аналитики установили, что за последний год пользователи, вставшие перед выбором между новым ПК на базе Windows 11 с виртуальным помощником Copilot и Mac под управлением macOS очень часто останавливались на технике Apple. Windows 10 лишилась бесплатных патчей безопасности 14 октября 2025 г., о че

Intel пригрозила миру дефицитом своих процессоров и свалила вину на Windows 11. AMD замерла в ожидании. Опрос и дальше присылала патчи безопасности для нее и только их – функциональные апдейты Windows 10 не положены с весны 2023 г. К концу срока поддержки Windows 10 пользователи начали массово переходить на Windows 11 и для этого скупать новые ноутбуки и апгрейдить настольные ПК (или тоже покупать новые). CNews писал о стремительном взлете их продаж в период с июля по сентябрь 2025 г. А поскольку

Нечего сидеть за компьютером. Microsoft сломала Windows 11 – теперь в нее нельзя даже зайти. Опрос Вы кто такие? Я вас не звала Windows 11 перестала «узнавать» своих пользователей. Как пишет портал Bleeping Computer, неко

Новые высоты Microsoft. Обновление Windows 11 сломало систему так, что ее нельзя даже восстановить Сломать то, что должно чинить В Windows 11 вышла из строя встроенная среда восстановления (Windows Recovery Environment WinRE). Как пишет портал TechPowerUp, без вмешательства Microsoft здесь не обошлось – она выпустила обнов

В мире внезапно резко вырос спрос на древние носители и приводы, которыми не умеют пользоваться зумеры. Во всем виновата Microsoft иводы резко вырос на фоне прекращения поддержки Windows 10, пишет Tom’s Hardware. Тренд задают именно японские пользователи – именно они активнее жителей других стран массово скупают их для установки Windows 11 на свои ПК, и это при том факте, что приобрести Windows 11 можно и на гораздо более современной USB-флешке, для работы с которой оптические приводы не нужны. Как сообщал CNews

«Впечатляющий прорыв» Microsoft. Обновление Windows 11 начисто «убило» важнейший инструмент веб-программистов Microsoft «порадовала» веб-разработчиков Накопительное обновление KB5066835 для Windows 11 принесло неприятный сюрприз для веб-разработчиков. Его интеграция в систему полностью ломает работу localhost – локального доменного имени с адресом 127.0.0.1, которое разработчики с

Microsoft прекратила бесплатные обновления Windows 10, чтобы согнать пользователей на Windows 11. Теперь они в руках хакеров. Опрос аться. На момент выхода материала альтернатив Windows 10 в ассортименте Microsoft почти не было. Корпорация предлагает лишь одну актуальную систему, которая пока еще получает бесплатные апдейты – это Windows 11, известная в первую очередь непрекращающимся потоком обновлений, которые ломают и ее саму, и даже аппаратную часть компьютеров. Microsoft Microsoft всячески помогает Windows 10 поско

Microsoft встроила в Windows 11 компонент 45-летней давности и гордится. Он поставляется по умолчанию и не удаляется Ностальгия Microsoft Корпорация Microsoft официально подтвердила ранее появившуюся в Сети информацию, что ее «новый» текстовый редактор Edit будет поставляться предустановленным в Windows 11, пишет портал Windows Latest. Первоначально он был обнаружен в составе тестовой сборки с индексом 27965, доступной в канале Canary. По всей видимости, в очень скором будущем Edit поя

Новые зверства Microsoft. Windows 11 больше нельзя установить без подключения к интернету. Россиян тоже касается Моя ОС, мои правила Корпорация Microsoft в значительной степени усложнила процесс установки Windows 11 для тех пользователей, которые хотят поставить ОС без использования учетной записи Microsoft и без подключения к интернету. Как пишет профильный портал Windows Central, Microsoft выр