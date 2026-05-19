Новая Windows 11 напичкана древними функциями из 1995 г. Ими никто не пользуется, но Microsoft поддерживает их десятки лет
В Windows 11 обнаружена функция Phone Dialer для звонков по телефонным линиям через модем. Ей более 30 лет, и сейчас ввиду наличия сотовых сетей и отсутствия модемов она больше никому не нужна. Но программа в ОС до сих пор осталась, что прибавляет ей «вес».
Позвони мне, позвони
В операционной системе Windows 11 обнаружилась программа Phone Dialer, единственная функция которой – это совершение звонков по телефонной линии посредством встроенного или отдельно стоящего dial-up модема. Утилиту нашли специалисты портала Neowin, и, по их словам, в 2026 г. она никем не используется.
Windows 11 – это самая современная настольная ОС корпорации Microsoft. Она вышла в конце 2021 г., когда весь мир давно был опутан сетями сотовых операторов. В некоторых странах (но не в России) к тому моменту уже были даже сотовые сети пятого поколения – 5G, которые, как и 4G, нередко заменяют людям проводной интернет, если нет возможности подключить его.
В то же время модемами в 2026 г. почти никто не пользуется. Даже 3G-интернет работает быстрее, чем соединение на стандартных для dial-up 28,8, 33,6 или 56 Кбит/с.
Оставить в прошлом
Другими словами, смысла в существовании Phone Dialer в составе современной операционной системы не осталось. Однако по каким-то причинам Microsoft не стала удалять эту программу из Windows 11. К моменту выхода материала корпорация никак не объясняла свое решение сохранить эту «реликвию». Более того, официальных заявлений Microsoft о прекращении поддержки Phone Dialer никогда не поступало.
Впервые Phone Dialer появился в составе операционки Microsoft 31 год назад, в 1995 г. Он дебютировал в составе Windows 95 и зачем кочевал из одной версии Windows в другую. Эпоха модемов в большинстве стран закончилась во второй половине 2000-х годов, а к 2026 г. во многих квартирах и домах даже нет отдельной телефонной линии.
Все подтверждается
Сотрудник редакции CNews проверил наличие Phone Dialer в различных версиях Windows 11 и обнаружил эту утилиту буквально в каждой из них. В российской локализации приложение носит название «Телефон», и его можно найти как минимум в сборках 22Н2, 23Н2, 24Н2 и 25Н2. Не исключено, что и в версии 26Н2, которая должна выйти во второй половине 2026 г., Phone Dialer тоже останется.
Впрочем, воспользоваться приложением большинство пользователей все равно не смогут. Сразу после запуска оно начинает «ругаться» на отсутствие подключенного к компьютеру модема.
К слову, за годы Phone Dialer ничуть не изменился и представляет собой приложение с минималистичным интерфейсом, не перегруженным функциями или графикой. Это просто кнопки для набора номера, а также записная книжка.
Зачем старое, когда есть новое
Примечателен тот факт, что Phone Dialer до сих пор остается в составе Windows даже при наличии более современных фирменных альтернатив за авторством Microsoft. Например, это штатное приложение Phone Link.
Данная утилита выполняет, по сути, те же функции, что и Phone Dialer, но не требует подключения модема. Вместо него нужно подключить к компьютеру смартфон.
Все свое ношу с собой
Windows никогда не славилась легкостью и тем более быстродействием – напротив, это одна из самых тяжеловесных операционных систем в мире. После чистой установки она запросто может занять более 20 ГБ дискового пространства, поскольку в ее составе множество компонентов, в том числе, как выяснилось на примере Phone Dialer, очень древних и никому не нужных. Именно по этой причине существуют кастомные модификации Windows 11, из которых вырезано все лишнее, и которые «весят» в десятки раз меньше стандартной сборки.
В дополнение к Phone Dialer в составе Windows 11 до сих пор есть еще более древние программы. В их числе – «Таблица символов, она же Charmap.
Этому инструменту еще больше лет, чем «Телефону» – она появилась в Windows NT 3.1, то есть в 1993 г. Но он все же может быть полезен, ведь с его помощью можно найти требуемый редкий спецсимвол и скопировать его в нужный документ.