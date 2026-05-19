Новая Windows 11 напичкана древними функциями из 1995 г. Ими никто не пользуется, но Microsoft поддерживает их десятки лет

В Windows 11 обнаружена функция Phone Dialer для звонков по телефонным линиям через модем. Ей более 30 лет, и сейчас ввиду наличия сотовых сетей и отсутствия модемов она больше никому не нужна. Но программа в ОС до сих пор осталась, что прибавляет ей «вес».

Позвони мне, позвони

В операционной системе Windows 11 обнаружилась программа Phone Dialer, единственная функция которой – это совершение звонков по телефонной линии посредством встроенного или отдельно стоящего dial-up модема. Утилиту нашли специалисты портала Neowin, и, по их словам, в 2026 г. она никем не используется.

Windows 11 – это самая современная настольная ОС корпорации Microsoft. Она вышла в конце 2021 г., когда весь мир давно был опутан сетями сотовых операторов. В некоторых странах (но не в России) к тому моменту уже были даже сотовые сети пятого поколения – 5G, которые, как и 4G, нередко заменяют людям проводной интернет, если нет возможности подключить его.

В Windows 11 полно древних приложений

В то же время модемами в 2026 г. почти никто не пользуется. Даже 3G-интернет работает быстрее, чем соединение на стандартных для dial-up 28,8, 33,6 или 56 Кбит/с.

Оставить в прошлом

Другими словами, смысла в существовании Phone Dialer в составе современной операционной системы не осталось. Однако по каким-то причинам Microsoft не стала удалять эту программу из Windows 11. К моменту выхода материала корпорация никак не объясняла свое решение сохранить эту «реликвию». Более того, официальных заявлений Microsoft о прекращении поддержки Phone Dialer никогда не поступало.

Впервые Phone Dialer появился в составе операционки Microsoft 31 год назад, в 1995 г. Он дебютировал в составе Windows 95 и зачем кочевал из одной версии Windows в другую. Эпоха модемов в большинстве стран закончилась во второй половине 2000-х годов, а к 2026 г. во многих квартирах и домах даже нет отдельной телефонной линии.

Все подтверждается

Сотрудник редакции CNews проверил наличие Phone Dialer в различных версиях Windows 11 и обнаружил эту утилиту буквально в каждой из них. В российской локализации приложение носит название «Телефон», и его можно найти как минимум в сборках 22Н2, 23Н2, 24Н2 и 25Н2. Не исключено, что и в версии 26Н2, которая должна выйти во второй половине 2026 г., Phone Dialer тоже останется.

Phone Dialer в Windows 11 24H2

Впрочем, воспользоваться приложением большинство пользователей все равно не смогут. Сразу после запуска оно начинает «ругаться» на отсутствие подключенного к компьютеру модема.

К слову, за годы Phone Dialer ничуть не изменился и представляет собой приложение с минималистичным интерфейсом, не перегруженным функциями или графикой. Это просто кнопки для набора номера, а также записная книжка.

Зачем старое, когда есть новое

Примечателен тот факт, что Phone Dialer до сих пор остается в составе Windows даже при наличии более современных фирменных альтернатив за авторством Microsoft. Например, это штатное приложение Phone Link.

Данная утилита выполняет, по сути, те же функции, что и Phone Dialer, но не требует подключения модема. Вместо него нужно подключить к компьютеру смартфон.

Все свое ношу с собой

Windows никогда не славилась легкостью и тем более быстродействием – напротив, это одна из самых тяжеловесных операционных систем в мире. После чистой установки она запросто может занять более 20 ГБ дискового пространства, поскольку в ее составе множество компонентов, в том числе, как выяснилось на примере Phone Dialer, очень древних и никому не нужных. Именно по этой причине существуют кастомные модификации Windows 11, из которых вырезано все лишнее, и которые «весят» в десятки раз меньше стандартной сборки.

В дополнение к Phone Dialer в составе Windows 11 до сих пор есть еще более древние программы. В их числе – «Таблица символов, она же Charmap.

Charmap в Windows 11 24H2

Этому инструменту еще больше лет, чем «Телефону» – она появилась в Windows NT 3.1, то есть в 1993 г. Но он все же может быть полезен, ведь с его помощью можно найти требуемый редкий спецсимвол и скопировать его в нужный документ.