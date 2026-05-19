Разделы

ПО Софт
|

Новая Windows 11 напичкана древними функциями из 1995 г. Ими никто не пользуется, но Microsoft поддерживает их десятки лет

В Windows 11 обнаружена функция Phone Dialer для звонков по телефонным линиям через модем. Ей более 30 лет, и сейчас ввиду наличия сотовых сетей и отсутствия модемов она больше никому не нужна. Но программа в ОС до сих пор осталась, что прибавляет ей «вес».

Позвони мне, позвони

В операционной системе Windows 11 обнаружилась программа Phone Dialer, единственная функция которой – это совершение звонков по телефонной линии посредством встроенного или отдельно стоящего dial-up модема. Утилиту нашли специалисты портала Neowin, и, по их словам, в 2026 г. она никем не используется.

Windows 11 – это самая современная настольная ОС корпорации Microsoft. Она вышла в конце 2021 г., когда весь мир давно был опутан сетями сотовых операторов. В некоторых странах (но не в России) к тому моменту уже были даже сотовые сети пятого поколения5G, которые, как и 4G, нередко заменяют людям проводной интернет, если нет возможности подключить его.

rui-silvestre-3cxr8yz4wda-unsplash_1.jpg
Unsplash - Rui Silvestre
В Windows 11 полно древних приложений

В то же время модемами в 2026 г. почти никто не пользуется. Даже 3G-интернет работает быстрее, чем соединение на стандартных для dial-up 28,8, 33,6 или 56 Кбит/с.

Оставить в прошлом

Другими словами, смысла в существовании Phone Dialer в составе современной операционной системы не осталось. Однако по каким-то причинам Microsoft не стала удалять эту программу из Windows 11. К моменту выхода материала корпорация никак не объясняла свое решение сохранить эту «реликвию». Более того, официальных заявлений Microsoft о прекращении поддержки Phone Dialer никогда не поступало.

Впервые Phone Dialer появился в составе операционки Microsoft 31 год назад, в 1995 г. Он дебютировал в составе Windows 95 и зачем кочевал из одной версии Windows в другую. Эпоха модемов в большинстве стран закончилась во второй половине 2000-х годов, а к 2026 г. во многих квартирах и домах даже нет отдельной телефонной линии.

Все подтверждается

Сотрудник редакции CNews проверил наличие Phone Dialer в различных версиях Windows 11 и обнаружил эту утилиту буквально в каждой из них. В российской локализации приложение носит название «Телефон», и его можно найти как минимум в сборках 22Н2, 23Н2, 24Н2 и 25Н2. Не исключено, что и в версии 26Н2, которая должна выйти во второй половине 2026 г., Phone Dialer тоже останется.

dial61.jpg

Phone Dialer в Windows 11 24H2

Впрочем, воспользоваться приложением большинство пользователей все равно не смогут. Сразу после запуска оно начинает «ругаться» на отсутствие подключенного к компьютеру модема.

К слову, за годы Phone Dialer ничуть не изменился и представляет собой приложение с минималистичным интерфейсом, не перегруженным функциями или графикой. Это просто кнопки для набора номера, а также записная книжка.

Зачем старое, когда есть новое

Примечателен тот факт, что Phone Dialer до сих пор остается в составе Windows даже при наличии более современных фирменных альтернатив за авторством Microsoft. Например, это штатное приложение Phone Link.

Данная утилита выполняет, по сути, те же функции, что и Phone Dialer, но не требует подключения модема. Вместо него нужно подключить к компьютеру смартфон.

Все свое ношу с собой

Windows никогда не славилась легкостью и тем более быстродействием – напротив, это одна из самых тяжеловесных операционных систем в мире. После чистой установки она запросто может занять более 20 ГБ дискового пространства, поскольку в ее составе множество компонентов, в том числе, как выяснилось на примере Phone Dialer, очень древних и никому не нужных. Именно по этой причине существуют кастомные модификации Windows 11, из которых вырезано все лишнее, и которые «весят» в десятки раз меньше стандартной сборки.

В дополнение к Phone Dialer в составе Windows 11 до сих пор есть еще более древние программы. В их числе – «Таблица символов, она же Charmap.

dial62.jpg
Charmap в Windows 11 24H2

Этому инструменту еще больше лет, чем «Телефону» – она появилась в Windows NT 3.1, то есть в 1993 г. Но он все же может быть полезен, ведь с его помощью можно найти требуемый редкий спецсимвол и скопировать его в нужный документ.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

«Ростелеком» пошел войной на «Яндекс». Созданы смарт-ТВ на базе суверенной «Аврора ТВ»

Александр Павлов, ВЭБ.РФ: Российский рынок ИБ переходит от пассивной защиты к активной киберустойчивости

Центробанк России: Резко выросло число кибератак на юрлица с использованием вредоносного ПО

Иван Замятин, «Инферит Безопасность»: Антидроновая система сегодня встает в один ряд с видеонаблюдением и системой контроля доступа

«Отец» Linux возненавидел нейросети. Они спамят кривыми отчетами и не дают разрабатывать ядро

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290