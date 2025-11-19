После инцидента с обновлением ПО CrowdStrike в Windows 11 появится «продвинутая» функция быстрого восстановления

Новые инструменты восстановления Windows 11

В операционной системе Windows 11 появится сразу несколько новых механизмов автоматического восстановления работоспособности после сбоя, пишет Bleeping Computer.

Корпорация Microsoft, разработчик самой популярной десктопной операционной системы, в рамках конференции для разработчиков Ignite 2025 представила две новые функции: откат ОС к предыдущему исправному состоянию и механизм переустановки из облака.

Первая предназначена исключительно администраторам, вторая подойдет как администраторам, так и владельцам домашних компьютеров, работающих под управлением Windows 11. Протестировать новые функции станет возможным уже на этой недели – желающим этим заняться необходимо присоединиться к программе предварительной оценки Windows Insider.

gioiak2 / Фотобанк Фотодженика Windows 11 можно будет восстановить в считанные минуты

Новые функции восстановления системы будут интегрированы в инструмент управления парком компьютеров Intune в первой половине 2026 г., обещают в Microsoft.

Функция PITR

Первая функция получила название «Восстановление на определенный момент времени» (Point-in-time restore; PITR). Она позволяет произвести откат экземпляра Windows 11 к одному из прошлых «исправных» состояний. Процедура в общем случае занимает считанные минуты, утверждают в Microsoft. Функция будет полезна как владельцам домашних ПК под управлением Windows 11, так и администраторам, управляющим парком машин в организациях различного размера.

Как и «Восстановление системы» (System Restore), возможность, доступная в Windows на протяжении нескольких поколений ОС Microsoft, выполнение PITR сводится к замене текущей инсталляции системы, включая ее настройки и системные файлы, на более старые, работа которых не вызывала нарекание.

Однако PITR, в отличие от своей менее продвинутой предшественницы, умеет создавать подробные снэпшоты (снимки состояния) системы в различные моменты времени, благодаря чему позволяет восстанавливать не только работоспособность Windows, но также утраченные по тем или иным причинам локальные файлы и приложения.

Пользователь соцсети X (ранее – Twitter, заблокирована в России) Phantomofearth, специализирующийся на изучении скрытых возможностей Windows, сумел получить доступ к скрытому разделу “Point-in-time restore", который располагается в «Параметрах» Windows 11. Судя по доступным в нем опциям, пользователь или администратор сможет самостоятельно задать периодичность создания снэпшотов (раз в 4, 6, 12, 16 или 24 часа), продолжительность хранения очередного снэпшота (6, 12, 24 или 72 часа), а также объем (в процентах от суммарной емкости системного накопителя), отведенный на хранение снэпшотов.

На стороне пользователя PITR доступна через «Среду восстановления Windows» (Windows Recovery Environment; WinRE), раздел «Система»->«Восстановление» в «Параметрах» Windows 11. Администраторы смогут откатить систему выбранного компьютера в сети организации посредством инструмента Intunes.

Переустановка из облака

Другая новинка, представленная Microsoft, называется «Переустановка из облака» (Cloud Rebuild). С ее помощью можно удаленно запустить повторную инсталляцию Windows 11 на проблемный компьютер, входящий в сеть организации, в автоматическом режиме.

Дистрибутив ОС при этом «подтягивается» из специального облачного сервиса Microsoft, администратор может выбрать конкретные релиз и язык интерфейса Windows 11.

Восстановление параметров системы и пользовательских данных осуществляется при помощи облачного сервиса Microsoft OneDrive и инструмента резервного копирования Windows Backup for Organizations.

Восстановление через «Центр обновления»

На рядовых пользователей Cloud Rebuild не рассчитана. Для них Microsoft предусмотрела несколько менее мощный, но тем не менее полезный инструмент, позволяющий починить ОС через «Центр обновления Windows».

Анонсированная в июле 2023 г. функция «Устранить проблемы при помощи "Центра обновления Windows”» позволяет скачать и установить актуальную версию ОС поверх имеющейся, не затрагивая пользовательские документы, настройки и ранее установленные приложения.

Новая функция активируется в разделе «Система» (System) -> «Восстановление» (Recovery) системного приложения «Параметры» (Settings), в которое специалисты Microsoft на протяжении нескольких лет постепенно переносят инструменты настройки Windows из классической «Панели управления».

Инцидент с ПО CrowdStrike

В июле 2024 г. произошел глобальный сбой самых разных ИТ-систем по всему миру, который затронул аэропорты, финансовые биржи, банки, компании телекоммуникационной отрасли.

Впоследствии выяснилось, что отказ огромного числа ИТ-систем был вызван неудачным обновлением ИБ-продукта Falcon Sensor американской компании CrowdStrike, которое та выкатила накануне выходных. Оно оказалось способным отправить едва ли не любой Windows-компьютер, в том числе виртуальный, в «синий экран смерти» (BSoD), а оперативно откатить проблемное обновление накануне выходных не удалось ни Microsoft, ни специалистам на местах.

Вероятно, этот эпизод заставил «Гиганта из Редмонда» задуматься о необходимости совершенствования инструментов восстановления работоспособности фирменной ОС.