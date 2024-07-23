CrowdStrike Holdings

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|23.07.2024
|
«Еще один такой сбой, и с безналом во всем мире будет покончено». CrowdStrike показал: человечество не готово к отказу от наличных денег
еров, подобный тому, что в середине июля 2024 г. был вызван нестабильным обновлением ПО ИБ-компании CrowdStrike, может уничтожить мировые системы безналичных платежей, пишет TechSpot со ссылкой
|22.07.2024
|
Crowdstrike ломал системы на Debian Linux прежде чем устроить всемирный разгром ОС Windows. Выводы сделаны не были
Повторение собственных ошибок Американский поставщик ПО для обеспечения кибербезопасности Crowdstrike уже не в первый раз выпускает обновление своего продукта Falcon Sensor, приводяще
|19.07.2024
|
Во всем мире глобальный ИТ-сбой. Падает Windows, не работают банки, аэропорты. Виновата компания, обвинившая Россию во вмешательстве в выборы в США
обальный сбой информационных систем в самых разных отраслях. На первый взгляд, они никак не связаны между собой, но на деле во всем случившемся есть один-единственный виновный – американская компания CrowdStrike, работающая в сфере информационной безопасности. Как пишет The Register, разработчики из CrowdStrike выпустили обновление для одного из своих продуктов, но код оказался «сыры
|27.06.2023
|
Китайские хакеры придумали новую, ранее неизвестную тактику атак на госорганы и военные предприятия
Призрак панды в критической инфраструктуре Эксперты компании CrowdStrike описали новую APT-группировку, предположительно китайского происхождения, которая специализируется на атаках на критическую инфраструктуру. Для этого хакеры используют новую методик
|18.01.2022
|
Хакеры переключились на Linux. Зафиксирован взрывной рост атак на ОС этого семейства
Linux накрыло вредоносами В 2021 г. суммарное число заражений Linux-устройств вредоносным ПО подскочило более чем на треть. По подсчетам исследователей из компании Crowdstrike, работающей в сфере информационной безопасности, по сравнению с 2020 г. их стало больше на 35%. Львиную долю этого прироста составили попытки хакеров компрометации устройств интерне
|30.11.2018
|
Symantec и ESET отбиваются от обвинений в сговоре
Это все заговор Юристы компании Symantec выступили в суде с требованием остановить рассмотрение иска компании NSS Labs с обвинениями в ее адрес. NSS Labs в сентябре 2018 г. подала в суд на Symantec, CrowdStrike, ESET и Организацию по стандартам тестирования антивирусных программ (Anti-Malware Testing Standards Organization), обвиняя их в сговоре с целью сокрытия ошибок и уязвимостей в их п
|22.01.2014
|
Россию обвинили в глобальном кибершпионаже
Калифорнийская компания CrowdStrike, специализирующаяся на технологиях защиты информации, назвала Россию одним из главных агрессоров в мировом киберпространстве. В частности, в компании сообщили о хакерской группировк
