CrowdStrike Holdings

«Еще один такой сбой, и с безналом во всем мире будет покончено». CrowdStrike показал: человечество не готово к отказу от наличных денег еров, подобный тому, что в середине июля 2024 г. был вызван нестабильным обновлением ПО ИБ-компании CrowdStrike, может уничтожить мировые системы безналичных платежей, пишет TechSpot со ссылкой

Crowdstrike ломал системы на Debian Linux прежде чем устроить всемирный разгром ОС Windows. Выводы сделаны не были Повторение собственных ошибок Американский поставщик ПО для обеспечения кибербезопасности Crowdstrike уже не в первый раз выпускает обновление своего продукта Falcon Sensor, приводяще

Во всем мире глобальный ИТ-сбой. Падает Windows, не работают банки, аэропорты. Виновата компания, обвинившая Россию во вмешательстве в выборы в США обальный сбой информационных систем в самых разных отраслях. На первый взгляд, они никак не связаны между собой, но на деле во всем случившемся есть один-единственный виновный – американская компания CrowdStrike, работающая в сфере информационной безопасности. Как пишет The Register, разработчики из CrowdStrike выпустили обновление для одного из своих продуктов, но код оказался «сыры

Китайские хакеры придумали новую, ранее неизвестную тактику атак на госорганы и военные предприятия Призрак панды в критической инфраструктуре Эксперты компании CrowdStrike описали новую APT-группировку, предположительно китайского происхождения, которая специализируется на атаках на критическую инфраструктуру. Для этого хакеры используют новую методик

Хакеры переключились на Linux. Зафиксирован взрывной рост атак на ОС этого семейства Linux накрыло вредоносами В 2021 г. суммарное число заражений Linux-устройств вредоносным ПО подскочило более чем на треть. По подсчетам исследователей из компании Crowdstrike, работающей в сфере информационной безопасности, по сравнению с 2020 г. их стало больше на 35%. Львиную долю этого прироста составили попытки хакеров компрометации устройств интерне

Symantec и ESET отбиваются от обвинений в сговоре Это все заговор Юристы компании Symantec выступили в суде с требованием остановить рассмотрение иска компании NSS Labs с обвинениями в ее адрес. NSS Labs в сентябре 2018 г. подала в суд на Symantec, CrowdStrike, ESET и Организацию по стандартам тестирования антивирусных программ (Anti-Malware Testing Standards Organization), обвиняя их в сговоре с целью сокрытия ошибок и уязвимостей в их п