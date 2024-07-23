CrowdStrike Holdings

Разделы

23.07.2024 «Еще один такой сбой, и с безналом во всем мире будет покончено». CrowdStrike показал: человечество не готово к отказу от наличных денег

еров, подобный тому, что в середине июля 2024 г. был вызван нестабильным обновлением ПО ИБ-компании CrowdStrike, может уничтожить мировые системы безналичных платежей, пишет TechSpot со ссылкой
22.07.2024 Crowdstrike ломал системы на Debian Linux прежде чем устроить всемирный разгром ОС Windows. Выводы сделаны не были

Повторение собственных ошибок Американский поставщик ПО для обеспечения кибербезопасности Crowdstrike уже не в первый раз выпускает обновление своего продукта Falcon Sensor, приводяще
19.07.2024 Во всем мире глобальный ИТ-сбой. Падает Windows, не работают банки, аэропорты. Виновата компания, обвинившая Россию во вмешательстве в выборы в США

обальный сбой информационных систем в самых разных отраслях. На первый взгляд, они никак не связаны между собой, но на деле во всем случившемся есть один-единственный виновный – американская компания CrowdStrike, работающая в сфере информационной безопасности. Как пишет The Register, разработчики из CrowdStrike выпустили обновление для одного из своих продуктов, но код оказался «сыры
27.06.2023 Китайские хакеры придумали новую, ранее неизвестную тактику атак на госорганы и военные предприятия

Призрак панды в критической инфраструктуре Эксперты компании CrowdStrike описали новую APT-группировку, предположительно китайского происхождения, которая специализируется на атаках на критическую инфраструктуру. Для этого хакеры используют новую методик
18.01.2022 Хакеры переключились на Linux. Зафиксирован взрывной рост атак на ОС этого семейства

Linux накрыло вредоносами В 2021 г. суммарное число заражений Linux-устройств вредоносным ПО подскочило более чем на треть. По подсчетам исследователей из компании Crowdstrike, работающей в сфере информационной безопасности, по сравнению с 2020 г. их стало больше на 35%. Львиную долю этого прироста составили попытки хакеров компрометации устройств интерне
30.11.2018 Symantec и ESET отбиваются от обвинений в сговоре

Это все заговор Юристы компании Symantec выступили в суде с требованием остановить рассмотрение иска компании NSS Labs с обвинениями в ее адрес. NSS Labs в сентябре 2018 г. подала в суд на Symantec, CrowdStrike, ESET и Организацию по стандартам тестирования антивирусных программ (Anti-Malware Testing Standards Organization), обвиняя их в сговоре с целью сокрытия ошибок и уязвимостей в их п
22.01.2014 Россию обвинили в глобальном кибершпионаже

Калифорнийская компания CrowdStrike, специализирующаяся на технологиях защиты информации, назвала Россию одним из главных агрессоров в мировом киберпространстве. В частности, в компании сообщили о хакерской группировк

CrowdStrike Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25377 28
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1629 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5346 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 6
Trend Micro 632 6
Google LLC 12376 5
Cisco Systems 5243 5
Salesforce 462 5
Cylance 14 5
Defender 149 4
Broadcom - VMware 2516 4
Amazon Inc - Amazon.com 3176 4
X Corp - Twitter 2917 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 892 4
ESET - ESET Software 1147 4
Bitdefender 161 4
Palo Alto Networks 169 4
SolarWinds 54 3
SentinelOne 22 3
SafeBreach Labs 14 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 838 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1567 3
Gen Digital - Avast Software 176 3
Softline Group - Softline AG - Softline International 54 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 265 2
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 56 2
Softline - Embee Software 19 2
Softline - Umbrella Infocare 10 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 675 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 277 2
IBM - International Business Machines Corp 9571 2
Softline - Софтлайн 3370 2
HP Inc. 5782 2
Oracle Corporation 6914 2
GitHub 1000 2
Telegram Group 2695 2
Zscaler 22 2
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1556 4
McDonald’s - Макдоналдс 219 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 4
American Airlines 89 3
United Airlines - авиакомпания 93 2
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 15 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1103 2
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
Capital One 20 1
Berkshire Hathaway 34 1
Uber 344 1
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 1
Salesforce Ventures 6 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Southwest Airlines - авиакомпания 17 1
Dragoneer Investment Group 5 1
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 15 1
Ryanair 8 1
SpiceJet 2 1
Republic Airways Holdings - Frontier Airlines 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Visa International 1977 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 300 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1716 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 1
Яндекс.Лавка 287 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Sequoia Capital 115 1
Block - Square 200 1
Yamaha - Ямаха 107 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1634 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5796 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 296 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1373 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5373 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 538 3
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 2
Судебная власть - Judicial power 2420 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5119 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 204 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 280 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 77 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 61 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 59 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 1
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 20 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 11 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3440 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3555 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1182 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 338 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 252 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 447 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 5 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1055 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32372 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74417 31
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13736 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32148 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27291 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23198 16
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7093 15
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7771 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17306 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12474 9
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2714 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58074 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8260 8
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3181 7
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2740 6
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 510 6
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1369 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11664 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3620 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16730 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5457 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13374 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19164 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4762 5
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3298 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34288 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2277 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23516 5
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 141 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8886 5
Оповещение и уведомление - Notification 5455 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12483 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12179 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 979 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1084 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7160 3
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 358 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 861 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4396 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1740 3
Microsoft Windows 16486 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5259 13
Linux OS 11084 8
Microsoft Windows 11 750 7
Apple macOS 2298 6
Microsoft Azure 1474 6
Microsoft Windows 10 1908 5
StatCounter 461 5
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 289 5
FreePik 1562 4
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 61 3
SentinelOne EDR 4 3
Google Android 14873 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1565 3
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 104 3
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 421 3
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 208 2
Pixabay 215 2
Microsoft 365 Copilot 202 2
Microsoft Office 4021 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3070 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 511 2
Microsoft Windows XP 2423 2
Microsoft Teams - MS Teams 633 2
Microsoft Office 365 991 2
Microsoft Outlook 1433 2
Microsoft Windows PowerShell 232 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1793 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 128 2
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 40 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 428 2
Microsoft Graph 13 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 74 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 321 1
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 52 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 66 1
SAP Concur 27 1
Microsoft Windows NT 887 1
Microsoft ActiveX 212 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 59 1
Альперович Дмитрий 10 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 640 2
Гостев Александр 84 2
Павлов Никита 128 2
Meyers Adam - Мейерс Адам 4 2
Weston David - Вестон Дэвид - Уэстон Дэвид 7 2
Водясов Алексей 222 2
Мельникова Анастасия 433 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 2
Зайцев Михаил 321 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 59 2
Лавров Владимир 99 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Боровиков Игорь 135 1
Pohle Thomas - Поле Томас 1 1
Conrad David - Конрад Дэвид 2 1
Левашов Петр 3 1
Sentonas Michael - Сентонас Майкл 1 1
Wyden Ron - Уайден Рон 20 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Dor Dorit - Дор Дорит 25 1
Dhawan Sumit - Дхаван Сумит 7 1
Андреев Максим 40 1
Каушанский Александр 56 1
Захряпин Михаил 6 1
Сабельников Андрей 5 1
Цаплин Никита 73 1
Крылов Иван 9 1
Чехович Юрий 10 1
Ивашов Виктор 1 1
Фурсов Петр 10 1
Raimondo Gina - Раймондо Джина 19 1
Пюккенен Вероника 3 1
Nair Vinod - Наир Винод 1 1
Песковский Анатолий 28 1
Carvalho Alberto - Карвальо Альберто 2 1
Jessner Samantha - Джесснер Саманта 1 1
Cressey Roger - Кресси Роджер 4 1
Born Günter - Борн Гюнтер 3 1
Daniel Michael - Дэниел Майкл 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53674 26
Россия - РФ - Российская федерация 159361 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18464 10
Европа 24722 8
Япония 13587 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46287 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13604 4
Германия - Федеративная Республика 12978 4
Иран - Исламская Республика Иран 1130 4
Индия - Bharat 5748 3
Израиль 2797 3
Ближний Восток 3066 3
Франция - Французская Республика 8021 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 2
Африка - Африканский регион 3586 2
Великобритания - Лондон 2415 2
Турция - Турецкая республика 2515 2
Испания - Королевство 3779 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3391 2
Нидерланды 3656 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 394 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 273 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 813 2
Кения - Республика 161 1
США - Огайо 291 1
Индия - Дели 152 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 315 1
США - Массачусетс 514 1
Монако Княжество 107 1
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 754 1
Уран - планета Солнечной системы 547 1
Джерси - коронное владение Британской короны 40 1
Турция - Анталья 27 1
Австралия - Территория Кокосовых островов (Килинг) 8 1
Нидерланды - Эйндховен 37 1
Литва - Вильнюс 41 1
Земля - планета Солнечной системы 10717 1
Азия - Азиатский регион 5790 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55394 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51611 15
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1842 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7635 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7009 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5459 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1227 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5931 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6288 4
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 903 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8428 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8932 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1294 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6537 3
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 979 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3755 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2084 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1092 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1845 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15348 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32185 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5361 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 562 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8577 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1771 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2985 2
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2606 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10831 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3730 2
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 512 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5374 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7839 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26190 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 574 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1347 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 375 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6373 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1446 1
The Register - The Register Hardware 1739 6
BleepingComputer - Издание 431 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 4
The Verge - Издание 604 3
Bloomberg 1565 3
The Washington Post 344 3
TechSpot 168 2
Sky News - Телеканал 30 2
Reddit 368 2
AP - Associated Press 2006 1
Hacker News 83 1
KrebsOnSecurity 18 1
Yahoo! Finance 120 1
Neowin 189 1
Investing.com 6 1
FCW 6 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Tom’s Hardware 546 1
РИА Новости 1004 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 231 1
NYT - The New York Times 1091 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 670 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
PC Magazine - PCMag 97 1
AV-Test Institute 40 1
Synergy Research Group 47 1
Vanson Bourne 49 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
Fortune Global 500 291 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3784 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 156 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
