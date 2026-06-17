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Shadow Brokers Хакерская группировка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.06.2026 Один из самых старых вредоносов АНБ США искажал результаты ядерных симуляций 2
24.02.2022 В ОС Linux 10 лет работает «жучок» АНБ США, следящий за «военкой» и телекомом по всему миру 1
06.11.2020 Госорганы Ирана атакованы шифровальщиком-вымогателем 1
18.02.2020 Microsoft упрашивает сисадминов отключить древний протокол, чтобы не пустить на ПК шифровальщика, нападавшего на госорганы 1
08.11.2019 Восьмилетнее воровство военных данных обнаружили после ухода хакеров на пенсию 1
17.09.2019 Китайская разведка завладела кибероружием США, чтобы атаковать ПК на Windows 1
10.05.2019 Китайская разведка перехватила хакерские инструменты АНБ и атаковала ими союзников США 1
04.04.2019 Найденному «Касперским» похитителю 50 ТБ секретных данных спецслужб США грозит 9 лет тюрьмы 2
11.01.2019 «Касперский» помог найти похитителя 50 ТБ секретных данных у спецслужб США 1
23.10.2018 Кибероружие АНБ используется против России, Египта и Ирана 1
04.10.2018 Интегрированная ИБ: смешать и взбалтывать 1
27.06.2018 Мастера иллюзий: следуя за деньгами, хакеры осваивают новые трюки 1
14.03.2018 Американские кибершпионы научились распознавать на чужих ПК дружественных хакеров и прятаться от врагов 2
19.12.2017 «Касперский» пошел войной на власти США 1
13.12.2017 Трамп законом запретил ПО «Касперского» в госорганах США 1
30.11.2017 Шифровальщики раздули ИБ-бюджеты 1
13.11.2017 АНБ рушится после кражи его хакерских инструментов 1
09.06.2017 Эксперты выяснили, какая ОС станет новой жертвой WannaCry 2
23.05.2017 Спецслужбам запретят коллекционировать «дыры» бизнес-ПО 1
18.05.2017 Eset разработала утилиту для защиты от эксплойта EternalBlue 1
02.05.2017 Дилетанты массово воспользовались инструментами хакеров, связанных с АНБ 1
20.04.2017 Oracle поставила мировой рекорд по закрытию «дыр» в ПО 1
19.04.2017 У АНБ украли хакерские инструменты для взлома банковской системы SWIFT 1
18.04.2017 Microsoft закрыла «дыры», через которые АНБ ломала Windows 1
06.10.2016 В США за кражу кибероружия арестован «Сноуден №2» 1
23.09.2016 В России работают десятки тысяч устройств Cisco с «уязвимостью АНБ» 2
09.09.2016 Эксперты Digital Security исследовали «дыру» в межсетевых экранах Cisco 1
16.08.2016 Хакеры продают АНБ за $568 млн похищенные у нее же секретные данные 3

Публикаций - 28, упоминаний - 35

Shadow Brokers и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5566 16
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 49 15
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1673 13
Microsoft Corporation 25670 12
X Corp - Twitter 2929 6
Cisco Systems 5345 5
Oracle Corporation 7046 3
МегаФон 10552 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 2
Fortinet 448 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1572 2
APT3 - TG-0100 - Buckeye - Gothic Panda - Хакерская группировка 3 2
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 2
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 11 1
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 52 1
Google LLC 12576 1
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 93 1
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 11 1
Ракурс НПФ 175 1
Pangu Team 1 1
Booz Allen Hamilton 36 1
Fortinet - Bradford Networks 1 1
Yandex - Яндекс 9058 1
IBM - International Business Machines Corp 9668 1
Softline - Софтлайн 3647 1
Check Point Software Technologies 825 1
Microsoft Corporation - GitHub 1048 1
Информзащита 924 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1719 1
ESET - ESET Software 1160 1
Крок - Croc 1955 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 589 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9443 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1399 1
Галактика - Корпорация 1536 1
D-Link - Д-Линк Трейд 393 1
Код Безопасности 781 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 510 1
Turla - Хакерская группировка 22 1
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 92 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8702 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 23 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Microsoft - LinkedIn 693 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 493 25
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5915 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1204 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1665 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 625 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1399 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3560 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6487 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 341 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1491 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 2
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 42 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 78 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 406 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5514 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 256 1
Демократическая политическая партия США 121 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34174 25
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7453 20
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14092 19
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4512 2
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1199 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3768 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2545 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5598 13
Microsoft Windows 16763 12
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 73 11
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 703 3
Dash - Криптовалюта 57 2
Apache Struts - Apache Jakarta Project - Jakarta Struts - Jakarta Commons 34 2
DanderSpritz - Инструмент АНБ для анализа кода ПО 3 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 623 2
Linux OS 11388 2
Microsoft Windows 10 1929 2
Microsoft Windows 7 2006 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 665 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 844 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1826 2
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 50 2
Microsoft Windows Server 2008 483 2
Joomla CMS 89 2
Drupal - CMS-система 82 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 227 1
Microsoft Windows Server 2012 203 1
Tumblr 43 1
Microsoft Windows Server 2016 56 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
IBM Carbon Black 1 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 214 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 1
Fortinet FortiCloud SSO - Fortinet FortiCloud Sandbox 5 1
Microsoft Equation Editor 12 1
Cisco IOS - Cisco IOS-XR Network OS 23 1
Cisco NAC - Cisco Network Admission Control 19 1
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 100 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 99 1
Huawei Pangu - серия настольных ПК 15 1
Namecoin - Bitcoin система хранения произвольных комбинаций вида «имя-значение» 4 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 671 4
Касперский Евгений 335 4
Harold Thomas Martin III - Гарольд Томас Мартин III 3 3
Шилак Ксения 28 3
Shahin Zhanna - Шахин Жанна 2 2
Галушкин Олег 182 2
Водясов Алексей 222 2
Мельникова Анастасия 438 2
Зайцев Михаил 340 2
Гвоздев Дмитрий 144 2
Филиппов Максим 55 1
Smith Brad - Смит Брэд 103 1
Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
Чапчаев Андрей 56 1
Врублевский Андрей 7 1
Шабуров Олег 12 1
Земских Виталий 7 1
Willams Jake - Уильямс Джек 3 1
Гришин Алексей 27 1
Houdini Harry - Гудини Гарри 4 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 2 1
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 1
Четвертнев Илья 11 1
Suiche Matt - Суиш Мэтт 3 1
Оськин Алексей 22 1
Гостев Александр 84 1
Альперович Дмитрий 10 1
Carlin John - Карлин Джон 3 1
Зрячих Дмитрий 5 1
Бажин Роман 3 1
Малютин Максим 3 1
Panetta Leon - Панетта Леон 7 1
Carter Ashton - Картер Эштон 7 1
Hickey Matthew - Хики Мэттью 3 1
Clapper James - Клеппер Джеймс 15 1
Graham Robert - Грэхэм Роберт 5 1
Johnson Ron - Джонсон Рон 9 1
Martin Harold - Мартин Гарольд 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54370 21
Россия - РФ - Российская федерация 164066 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18910 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13745 6
Израиль 2845 6
Иран - Исламская Республика Иран 1152 6
США - Мэриленд 298 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2592 3
Ближний Восток 3131 3
Франция - Французская Республика 8125 3
Украина 7901 3
Египет - Арабская Республика 1081 3
Сирия - Сирийская Арабская Республика 276 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 590 3
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 112 2
Уран - планета Солнечной системы 548 2
Европа 24885 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1232 2
Япония 13744 2
Беларусь - Белоруссия 6238 2
Бельгия - Королевство 1186 2
Германия - Федеративная Республика 13137 2
Венгрия 855 2
Бразилия - Федеративная Республика 2497 2
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Америка Северная - Североамериканский регион 3405 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1423 2
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Танзания - Объединённая Республика 86 1
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Los Angeles Times - Лос-Анджелес Таймс 79 1
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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