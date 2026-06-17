Получите все материалы CNews по ключевому слову
Shadow Brokers Хакерская группировка
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Shadow Brokers и организации, системы, технологии, персоны:
|IDC - International Data Corporation 4966 2
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8527 1
|Gartner - Гартнер 3647 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450707, в очереди разбора - 728455.
Создано именных указателей - 196248.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.