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Microsoft Windows Server 2016
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.04.2017
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«Облакотека» запускает услугу «Частное облако» на платформе Lenovo и Windows Server 2016
«Облакотека» объявила о запуске новой услуги «Частное облако на платформе Lenovo и Windows Server 2016», которая будет интересна ИТ-подразделениям компаний, модернизирующим и/или виртуализирующим ИТ-инфраструктуру, а также финансовым отделам, которые смогут перевести существе
|17.02.2017
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«Облакотека» запустила новый IaaS-сервис на платформе Windows Server 2016
мпания «Облакотека» предлагает бесплатно протестировать новую услугу «Виртуальная инфраструктура на Windows Server 2016» — IaaS-сервис на новейшей платформе виртуализации Microsoft Windows S
|14.12.2016
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«Облакотека» запускает новый сервис на платформе Windows Server 2016
«Облакотека» предлагает бесплатно протестировать новую услугу «Виртуальная инфраструктура на Windows Server 2016» — IaaS-сервис, организованный на новейшей платформе виртуализации Micros
|11.11.2016
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Fujitsu представила доступные серверы Primergy под ОС Windows Server 2016
Fujitsu объявила о начале поставок серверов Primergy с новой версией операционной системы Microsoft Windows Server 2016 (WS16). Как рассказали CNews в компании, внедрение операционной системы W
|14.10.2016
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Microsoft официально представила Windows Server 2016
Microsoft официально представила новую версию своей серверной платформы Windows Server 2016. Как рассказали CNews в компании, Windows Server 2016, вышедшая через 3 года после предыдущего релиза Windows Server 2012 R2, разработана с учетом задач цифровой тран
|10.10.2016
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Анонсирована новая версия 5nine Cloud Security с поддержкой Windows Server 2016
виртуальной среде. Это позволит российским пользователям новой операционной системы Microsoft выполнить их без перерасхода средств и усложнения архитектуры ЦОД». По словам разработчиков, пользователи Windows Server 2016 (в том числе Server Core и Hyper-V Server) при помощи 5nine Cloud Security смогут: защитить виртуальные машины посредством безагентных антивирусов, минимизируя расход ресурс
|28.09.2016
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5nine Software представила решение для управления виртуализацией Windows Server 2016 и Nano Server
а поддержку. В то же время, продукт обеспечивает удаленное управление Nano Server с помощью графического интерфейса, который быстро развертывается и требует минимальных ресурсов. «Предстоящие выпуски Windows Server 2016 и Nano Server являются интересными и перспективными событиями года для мирового ИТ-сообщества, — рассказал Константин Малков, технический директор 5nine Software. — Команда
|20.07.2016
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Новый Veeam Availability Suite обеспечит полную поддержку Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016
оративном сегменте (Availability for the Always-On Enterprise), объявила о том, что новый Veeam Availability Suite 9.5, который будет выпущен до конца этого года, предложит полную поддержку платформы Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016, используемых в центрах обработки данных. Совместно с корпорацией Microsoft компания обеспечит безопасность и упрощенную интеграцию решений Microso
|08.12.2015
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Microsoft представила обновления технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016
Корпорация Microsoft выпустила четвертую редакцию предварительных технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016. Обновление позволит разработчикам использовать новые возможности Nano Server, а также контейнеров Windows Server и Hyper-V, сообщили CNews в Microsoft.
|25.08.2015
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Microsoft выпустила обновления предварительных технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016
Корпорация Microsoft объявила о выходе третьей редакции предварительных технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016, в которых был реализован передовой функционал для разработчиков и ИТ-специалистов. Как сообщили CNews в Microsoft, предварительная версия Windows Se
Microsoft Windows Server 2016 и организации, системы, технологии, персоны:
|ГосИнформСистемы 160 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
|BleepingComputer - Издание 458 4
|Neowin 217 2
|Reddit 398 2
|ZDnet 663 2
|Microsoft WZor 3 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|Tom’s Hardware 600 1
|N+1 - Издание 188 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|Ars Technica 450 1
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