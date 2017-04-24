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Microsoft Windows Server 2016

Microsoft Windows Server 2016

СОБЫТИЯ

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24.04.2017 «Облакотека» запускает услугу «Частное облако» на платформе Lenovo и Windows Server 2016

«Облакотека» объявила о запуске новой услуги «Частное облако на платформе Lenovo и Windows Server 2016», которая будет интересна ИТ-подразделениям компаний, модернизирующим и/или виртуализирующим ИТ-инфраструктуру, а также финансовым отделам, которые смогут перевести существе
17.02.2017 «Облакотека» запустила новый IaaS-сервис на платформе Windows Server 2016

мпания «Облакотека» предлагает бесплатно протестировать новую услугу «Виртуальная инфраструктура на Windows Server 2016» — IaaS-сервис на новейшей платформе виртуализации Microsoft Windows S
14.12.2016 «Облакотека» запускает новый сервис на платформе Windows Server 2016

«Облакотека» предлагает бесплатно протестировать новую услугу «Виртуальная инфраструктура на Windows Server 2016» — IaaS-сервис, организованный на новейшей платформе виртуализации Micros
11.11.2016 Fujitsu представила доступные серверы Primergy под ОС Windows Server 2016

Fujitsu объявила о начале поставок серверов Primergy с новой версией операционной системы Microsoft Windows Server 2016 (WS16). Как рассказали CNews в компании, внедрение операционной системы W
14.10.2016 Microsoft официально представила Windows Server 2016

Microsoft официально представила новую версию своей серверной платформы Windows Server 2016. Как рассказали CNews в компании, Windows Server 2016, вышедшая через 3 года после предыдущего релиза Windows Server 2012 R2, разработана с учетом задач цифровой тран
10.10.2016 Анонсирована новая версия 5nine Cloud Security с поддержкой Windows Server 2016

виртуальной среде. Это позволит российским пользователям новой операционной системы Microsoft выполнить их без перерасхода средств и усложнения архитектуры ЦОД». По словам разработчиков, пользователи Windows Server 2016 (в том числе Server Core и Hyper-V Server) при помощи 5nine Cloud Security смогут: защитить виртуальные машины посредством безагентных антивирусов, минимизируя расход ресурс
28.09.2016 5nine Software представила решение для управления виртуализацией Windows Server 2016 и Nano Server

а поддержку. В то же время, продукт обеспечивает удаленное управление Nano Server с помощью графического интерфейса, который быстро развертывается и требует минимальных ресурсов. «Предстоящие выпуски Windows Server 2016 и Nano Server являются интересными и перспективными событиями года для мирового ИТ-сообщества, — рассказал Константин Малков, технический директор 5nine Software. — Команда

20.07.2016 Новый Veeam Availability Suite обеспечит полную поддержку Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016

оративном сегменте (Availability for the Always-On Enterprise), объявила о том, что новый Veeam Availability Suite 9.5, который будет выпущен до конца этого года, предложит полную поддержку платформы Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016, используемых в центрах обработки данных. Совместно с корпорацией Microsoft компания обеспечит безопасность и упрощенную интеграцию решений Microso
08.12.2015 Microsoft представила обновления технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016

Корпорация Microsoft выпустила четвертую редакцию предварительных технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016. Обновление позволит разработчикам использовать новые возможности Nano Server, а также контейнеров Windows Server и Hyper-V, сообщили CNews в Microsoft.
25.08.2015 Microsoft выпустила обновления предварительных технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016

Корпорация Microsoft объявила о выходе третьей редакции предварительных технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016, в которых был реализован передовой функционал для разработчиков и ИТ-специалистов. Как сообщили CNews в Microsoft, предварительная версия Windows Se

Публикаций - 56, упоминаний - 62

Microsoft Windows Server 2016 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 39
Broadcom - VMware 2610 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Veeam Software 345 4
Intel Corporation 12811 4
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 3
Системы документооборота 522 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Dell EMC 5180 3
Lenovo Group 2447 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 3
Dropbox 527 3
5nine Software 11 3
NetApp - Network Appliance 667 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Apple Inc 13156 2
HP Inc. 5883 2
9594 2
SAS Institute 1082 2
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 2
Citrix Systems 868 2
Fujitsu 2105 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 2
Nvidia - Mellanox Technologies 98 2
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 73 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
Авантаж 72 2
DataPro - ДатаПро 99 2
Broadcom - VMware End-User Computing 26 1
Nvidia Corp 4002 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 1
Disconnect 5 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 19 1
Проектная практика 51 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 22 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 54 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 11 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 1
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 15 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 14 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 10 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - ВНИПИпромтехнологии 4 1
Росатом - ППГХО имени Е. П. Славского - Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского 8 1
Росатом - ТВЭЛ - Элемаш - МСЗ - Машиностроительный завод (Электросталь) 14 1
РВМ Капитал УК - RWM Capital 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
ГосИнформСистемы 160 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 15
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 14
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
Росатом - Наука и инновации АО - ТРИНИТИ ГНЦ РФ - Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Государственный научный центр Российской Федерации 7 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Microsoft Ignite 44 2
VMworld 29 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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