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Лукиян Дмитрий



20.01.2025 Безопасность на уровне: KasperskyOS успешно прошла сертификацию ФСТЭК 1
15.11.2024 «Лаборатория Касперского» автоматизирует процесс тестирования устройств на KasperskyOS 1
09.07.2024 «Лаборатория Касперского» запускает платформу для приложений на KasperskyOS 1
16.04.2024 Касперский показал рабочий смартфона на своей KasperskyOS 1
13.11.2023 «Мегафон» протестировал новейшую российскую мобильную операционную систему 1
04.08.2023 «Лаборатория Касперского» перенесла на свою ОС Linux-драйверы и запустила на ней Quake III 1
02.02.2023 «Касперский» открывает магазин приложений для своей ОС 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Лукиян Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 3
Kaspersky - Апротех НПО - Адаптивные промышленные технологии НПО 17 3
МегаФон 8803 2
Ростелеком 9699 1
8213 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Рексофт - Reksoft 418 1
Цифра ГК 2426 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
МегаФон Лаборатория 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 3
Кибербезопасность - Антивирус - Кибериммунитет - Кибериммунность - Кибериммунные решения 41 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 2
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 80 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2952 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 292 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1986 1
Kaspersky OS 124 6
Kaspersky Security Center - KCS 66 3
Linux OS 9936 2
Microsoft Windows 15656 2
Apple macOS 2058 1
Новые облачные технологии - МойОфис 777 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
Kaspersky Cyber Immunity 2 1
Kaspersky Appicenter 1 1
Kaspersky IoT Secure Gateway 15 1
Крылов Юрий 6 1
Ивановский Виктор 13 1
Сокорнов Николай 18 1
Якимов Антон 11 1
Джакония Александр 4 1
Касперский Евгений 323 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Ведомости 996 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
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