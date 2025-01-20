Лукиян Дмитрий
Лукиян Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД - Российские железные дороги 1903 1
|Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 2
|Крылов Юрий 6 1
|Ивановский Виктор 13 1
|Сокорнов Николай 18 1
|Якимов Антон 11 1
|Джакония Александр 4 1
|Касперский Евгений 323 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
|Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
|Азия - Азиатский регион 5528 1
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