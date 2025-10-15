«Лаборатория Касперского» представила комплекс решений для транспортной безопасности

«Лаборатория Касперского» представила новый комплекс ИБ-решений для обеспечения транспортной безопасности. Речь идёт об интеграции трёх продуктов — Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG), Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) и Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection (KMLAD). Такая комбинация обеспечивает непрерывный сбор и анализ данных о киберугрозах с применением ИИ для защиты транспортных средств. При этом она учитывает специфику больших потоков телеметрии и требования международных стандартов (UN R.155, UN R.156, ISO/SAE 21434, ISO26262).

От сбора данных до реагирования. Благодаря доработкам, направленным на глубокую интеграцию решений «Лаборатории Касперского», заказчики получают систему безопасности для транспортных средств полного цикла: от защищённого сбора данных на борту автомобиля до централизованного мониторинга и анализа угроз с применением ИИ для своевременного реагирования на инциденты.

Теперь продукты представлены в портфолио «Лаборатории Касперского» не только по отдельности, но и в единой связке, усиливая и дополняя возможности друг друга для потребностей автомобильной промышленности. KASG собирает данные телеметрии и сведения о событиях безопасности, после чего передаёт их по защищённым каналам в KUMA — SIEM-систему для централизованного мониторинга и корреляции событий, адаптированную для работы с транспортной телеметрией, а также в KMLAD — интеллектуальный модуль на основе машинного обучения. KMLAD анализирует телеметрию, выявляет аномалии и отклонения от нормального поведения, которые сложно или невозможно заранее описать правилами корреляции. После анализа модуль автоматически формирует уведомления о потенциальных инцидентах и передаёт их в KUMA для дальнейшей обработки.

«Наиболее уязвимое место в современном транспортном секторе — это работа с массивами данных и киберугрозами, которые невозможно эффективно контролировать традиционными средствами. Телеметрия генерируется в объёмах, недоступных для ручного анализа, а атаки всё чаще носят удалённый характер. Классические SIEM-системы не справляются с такими нагрузками, кроме того, пока не выработана нормативно-правовая база в этой области. Интеграция технологий „Лаборатории Касперского” позволит решить эти проблемы», — сказала Евгения Пономарёва, руководитель отдела развития решений для безопасности транспортной инфраструктуры «Лаборатории Касперского».

«С появлением подключённого и беспилотного транспорта особенно возросла необходимость обеспечения кибербезопасности. При этом универсального решения, которое позволило бы закрыть все задачи в этой области, на данный момент не существует. В связи с этим необходимо выстраивать многоуровневую систему безопасности и проводить детальный анализ рисков. Обладая большим опытом в области кибербезопасности транспортного сектора, „Лаборатория Касперского” подготовила комплексное предложение, которое отвечает современным вызовам и помогает соблюдать регуляторные требования», — отметил Дмитрий Лукиян, руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS.