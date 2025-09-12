Kaspersky OS

Выпускник МАИ придумал, как применить KasperskyOS для защиты умного дома Выпускник кафедры 307 «Цифровые технологии и информационные системы» МАИ Максим Сычев написал драйвер для общедоступной версии KasperskyOS, благодаря которому появилась возможность использовать эту операционную систему для обеспечения безопасности умного дома. Это поможет повысить защищённость комплексов видеонаблюдени

Промышленность станет кибериммунной нии оборудования к облачным сервисам. Можно ли сделать информационную систему защищенной от киберугроз раз и навсегда? Об этом в интервью CNews рассказали Григорий Сизов, директор по развитию бизнеса KasperskyOS («Лаборатория Касперского»), и Андрей Суворов, генеральный директор НПО «Адаптивные Промышленные Технологии» (Апротех). 25.05.2021 Текст: Наталья Рудычева CNews: Какие ключевые проб

Безопасность на уровне: KasperskyOS успешно прошла сертификацию ФСТЭК Операционная система KasperskyOS получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Документ подтверждает, что она соответствует необходимым требованиям регулятора в облас

«Лаборатория Касперского» автоматизирует процесс тестирования устройств на KasperskyOS асперского» начала опытную эксплуатацию роботизированных стендов для тестирования устройств на базе KasperskyOS. На текущий момент готовы два рабочих прототипа робота, оснащенные манипулятором

«Лаборатория Касперского» заключила соглашение о намерениях с компанией Gravity Group будут совместно разрабатывать тестовые приложения для профессиональных мобильных устройств на базе KasperskyOS for Mobile. Цель партнерства — создание безопасных и надежных мобильных устройств

«Лаборатория Касперского» запускает платформу для приложений на KasperskyOS атория Касперского» запускает платформу Kaspersky Appicenter. На ней будут представлены необходимые разработчикам инструменты для создания, распространения и управления жизненным циклом приложений на KasperskyOS. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Первым продуктом, доступным в Kaspersky Appicenter, стала новая версия кибериммунного шлюза Kaspersky IoT Secure Gat

Касперский показал рабочий смартфона на своей KasperskyOS «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский представил смартфон с защищенной операционной системой KasperskyOS. Смартфон создан компанией «Аквариус». В «Лаборатории Касперского» пояснили, что

«Мегафон» протестировал новейшую российскую мобильную операционную систему «Мегафон» предоставил «Лаборатории Касперского» данные о результатах тестов операционной системы KasperskyOS for Mobile. Проверка велась на выделенной сети, аналогичной системе коммерческого

«Лаборатория Касперского» перенесла на свою ОС Linux-драйверы и запустила на ней Quake III Драйвера под Linux на KasperskyOS «Лаборатория Касперского» запустила исследовательский проект по портированию драйверов Linux на KasperskyOS - защищенную операционную систему, созданную «Лабораторией». Об эт

Android, подвинься. Смартфоны на базе ОС «Лаборатории Касперского» выходят на международный рынок ее время «Лаборатория Касперского» имеет на руках лишь прототип устройства. «Для России смартфон на KasperskyOS может быть одним, и, вероятно, другим – для международного рынка», – заявил он аг

ISS создала кибериммунный контроллер для интернета вещей на базе ОС «Лаборатории Касперского» ратория Касперского» и компания ISS («Информационные системы и стратегии») представили кибериммунный контроллер для IoT (интернета вещей). Устройство создано на базе микроядерной операционной системы KasperskyOS. IoT-контроллеры — устройства, которые выполняют функции управления физическими процессами в корпоративной и промышленной средах. Они получают и анализируют информацию с датчиков и

«Касперский» открывает магазин приложений для своей ОС Система «Касперского» «Лаборатория Касперского» разрабатывает маркетплейс приложений для своей операционной системы (ОС) KasperskyOS, пишут «Ведомости». Каталог рассчитан на корпоративных клиентов и промышленные предприятия, сообщил изданию руководитель департамента платформенных решений на базе KasperskyOS

«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный курс по основам разработки на KasperskyOS оратория Касперского» запустила полную версию учебного курса по разработке кибериммунных решений на KasperskyOS. Программа доступна на российской образовательной платформе Stepik, сообщили CNew

Работе с KasperskyOS начнут обучать в вузах Оренбурга » окажет содействие в подготовке специалистов, которые смогут внести вклад в безопасность и цифровизацию Оренбургской области. Компания передаёт созданные ей курсы по информационной безопасности и по KasperskyOS в вузы Оренбурга. Кроме того, она поможет создать инфраструктуру удалённых рабочих мест в вузах и учебных классах в области на базе KSRW. «Государство стремительно переходит в «цифр

Сверхзащищенная ОС «Касперского» впервые в истории вышла на заграничный рынок ватывает мир «Лаборатория Касперского» начала распространение своей защищенной операционной системы KasperskyOS за пределами России, пишут «Ведомости». Международная экспансия стартовала с Объе

«Касперский» грозится выпустить «убийцу» Android, доступного всем пользователям окотехнологичные автомобили. Также в 2017 г. вышла еще одна разработка Kraftway с предустановленной KasperskyOS – смарт-камера видеонаблюдения для промышленных объектов. Российская альтернатива

«Касперский» создал бесплатную и доступную для всех операционную систему аборатория Касперского» сообщила CNews о выпуске в открытый доступ своей новой операционной системs KasperskyOS Community Edition. «Свободный доступ к дистрибутиву будет способствовать распрост

«Лаборатория Касперского» представила промышленный шлюз данных Kaspersky IoT Secure Gateway 100 на базе KasperskyOS «Лаборатория Касперского» представила промышленный шлюз данных Kaspersky IoT Secure Gateway 100 на базе KasperskyOS. Он позволяет подключать полевые устройства и сенсоры к сервисам промышленного интернета вещей (IIoT), обеспечивая защиту данных, собираемых с оборудования, и их безопасный перенос

«Лаборатория Касперского» и AVL Software and Functions представили безопасный автономный контроллер для автомобилей «Лаборатория Касперского» и компания AVL Software and Functions разработали первый электронный блок управления для автомобилей на базе операционной системы KasperskyOS. Решение позволяет исключить любое несанкционированное вмешательство в систему транспортного средства. В свою очередь, коммуникации и сценарии взаимодействия различных автомобильных

«Апротех» представила решение для обработки промышленных данных на базе KasperskyOS отало программно-аппаратный комплекс IKS1000GP, который предназначен для сбора и обработки «сырых» промышленных данных (шлюз промышленного интернета вещей — IIoT GateWay). Это решение создано на базе KasperskyOS и оборудования компании «Сименс». Оно имеет большой экспортный потенциал, ведь сквозные цифровые сервисы, основанные на доверенных промышленных данных и построенные на открытой обла

IBS и «Лаборатория Касперского» разработали защищенное виртуальное рабочее место на базе KasperskyOS и «Скала-Р ВРМ» атория Касперского» выпускает операционную систему, разработанную специально для тонких клиентов, – KasperskyOS for Thin Client. Теперь она поддерживает работу и с защищенным VDI-решением «Скал

ОС «Касперского» портируют на загадочный отечественный процессор. Не «Эльбрус» и не «Байкал» инфраструктуры и безопасного подключения устройств интернета вещей. Второй продукт получил название KasperskyOS for Thin Client; он представляет собой основу для инфраструктуры тонких клиентов,

«Касперский» выпустил защиту для интернета вещей и тонких клиентов на основе собственной ОС инфраструктуры и безопасного подключения устройств интернета вещей. Второй продукт получил название KasperskyOS for Thin Client, он представляет собой основу для инфраструктуры тонких клиентов,

«Лаборатория Касперского» представила решения на базе собственной безопасной ОС ы IoT-инфраструктуры и безопасного подключения устройств интернета вещей к облаку. Задача второго – KasperskyOS for Thin Client, стать основой для доверенной и управляемой инфраструктуры тонких

«Лаборатория Касперского» расширила сотрудничество с производителем «Рутокенов» тных продуктов и решений для аутентификации и создания электронной подписи. Компании договорились об интеграции продуктов «Рутокен» с тонкими клиентами под управлением доверенной операционной системы KasperskyOS. USB-токены и смарт-карты «Рутокен» будут работать «из коробки» на тонких клиентах под управлением KasperskyOS без установки дополнительного ПО и не потребуют сложных настрое