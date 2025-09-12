Разделы

Kaspersky OS

Kaspersky OS

Кибериммунитет — это подход «Лаборатории Касперского» к разработке исходно безопасных (secure-by-design) IT-систем. Кибериммунная система способна противостоять кибератакам без использования дополнительных (наложенных) средств безопасности. Подавляющее большинство типов атак на кибериммунную систему неэффективно и не может повлиять на выполнение ею критических функций.

«Лаборатория Касперского» разработала кибериммунный подход к созданию ИТ-решений, а также микроядерную операционную систему KasperskyOS — платформу для разработки кибериммунных продуктов. Такие продукты востребованы в отраслях, где существуют повышенные требования к кибербезопасности, надежности и предсказуемости работы IT-систем — в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, в системах умного города.

12.09.2025 Выпускник МАИ придумал, как применить KasperskyOS для защиты умного дома

Выпускник кафедры 307 «Цифровые технологии и информационные системы» МАИ Максим Сычев написал драйвер для общедоступной версии KasperskyOS, благодаря которому появилась возможность использовать эту операционную систему для обеспечения безопасности умного дома. Это поможет повысить защищённость комплексов видеонаблюдени
Промышленность станет кибериммунной

нии оборудования к облачным сервисам. Можно ли сделать информационную систему защищенной от киберугроз раз и навсегда? Об этом в интервью CNews рассказали Григорий Сизов, директор по развитию бизнеса KasperskyOS («Лаборатория Касперского»), и Андрей Суворов, генеральный директор НПО «Адаптивные Промышленные Технологии» (Апротех). 25.05.2021 Текст: Наталья Рудычева CNews: Какие ключевые проб
20.01.2025 Безопасность на уровне: KasperskyOS успешно прошла сертификацию ФСТЭК

Операционная система KasperskyOS получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Документ подтверждает, что она соответствует необходимым требованиям регулятора в облас
15.11.2024 «Лаборатория Касперского» автоматизирует процесс тестирования устройств на KasperskyOS

асперского» начала опытную эксплуатацию роботизированных стендов для тестирования устройств на базе KasperskyOS. На текущий момент готовы два рабочих прототипа робота, оснащенные манипулятором

11.07.2024 «Лаборатория Касперского» заключила соглашение о намерениях с компанией Gravity Group

будут совместно разрабатывать тестовые приложения для профессиональных мобильных устройств на базе KasperskyOS for Mobile. Цель партнерства — создание безопасных и надежных мобильных устройств
09.07.2024 «Лаборатория Касперского» запускает платформу для приложений на KasperskyOS

атория Касперского» запускает платформу Kaspersky Appicenter. На ней будут представлены необходимые разработчикам инструменты для создания, распространения и управления жизненным циклом приложений на KasperskyOS. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Первым продуктом, доступным в Kaspersky Appicenter, стала новая версия кибериммунного шлюза Kaspersky IoT Secure Gat
16.04.2024 Касперский показал рабочий смартфона на своей KasperskyOS

«Лаборатории Касперского» Евгений Касперский представил смартфон с защищенной операционной системой KasperskyOS. Смартфон создан компанией «Аквариус». В «Лаборатории Касперского» пояснили, что

13.11.2023 «Мегафон» протестировал новейшую российскую мобильную операционную систему

«Мегафон» предоставил «Лаборатории Касперского» данные о результатах тестов операционной системы KasperskyOS for Mobile. Проверка велась на выделенной сети, аналогичной системе коммерческого
04.08.2023 «Лаборатория Касперского» перенесла на свою ОС Linux-драйверы и запустила на ней Quake III

Драйвера под Linux на KasperskyOS «Лаборатория Касперского» запустила исследовательский проект по портированию драйверов Linux на KasperskyOS - защищенную операционную систему, созданную «Лабораторией». Об эт
20.06.2023 Android, подвинься. Смартфоны на базе ОС «Лаборатории Касперского» выходят на международный рынок

ее время «Лаборатория Касперского» имеет на руках лишь прототип устройства. «Для России смартфон на KasperskyOS может быть одним, и, вероятно, другим – для международного рынка», – заявил он аг
01.06.2023 ISS создала кибериммунный контроллер для интернета вещей на базе ОС «Лаборатории Касперского»

ратория Касперского» и компания ISS («Информационные системы и стратегии») представили кибериммунный контроллер для IoT (интернета вещей). Устройство создано на базе микроядерной операционной системы KasperskyOS. IoT-контроллеры — устройства, которые выполняют функции управления физическими процессами в корпоративной и промышленной средах. Они получают и анализируют информацию с датчиков и

02.02.2023 «Касперский» открывает магазин приложений для своей ОС

Система «Касперского» «Лаборатория Касперского» разрабатывает маркетплейс приложений для своей операционной системы (ОС) KasperskyOS, пишут «Ведомости». Каталог рассчитан на корпоративных клиентов и промышленные предприятия, сообщил изданию руководитель департамента платформенных решений на базе KasperskyOS

05.10.2022 «Лаборатория Касперского» запустила бесплатный курс по основам разработки на KasperskyOS

оратория Касперского» запустила полную версию учебного курса по разработке кибериммунных решений на KasperskyOS. Программа доступна на российской образовательной платформе Stepik, сообщили CNew
21.09.2022 Работе с KasperskyOS начнут обучать в вузах Оренбурга

» окажет содействие в подготовке специалистов, которые смогут внести вклад в безопасность и цифровизацию Оренбургской области. Компания передаёт созданные ей курсы по информационной безопасности и по KasperskyOS в вузы Оренбурга. Кроме того, она поможет создать инфраструктуру удалённых рабочих мест в вузах и учебных классах в области на базе KSRW. «Государство стремительно переходит в «цифр
20.09.2022 Сверхзащищенная ОС «Касперского» впервые в истории вышла на заграничный рынок

ватывает мир «Лаборатория Касперского» начала распространение своей защищенной операционной системы KasperskyOS за пределами России, пишут «Ведомости». Международная экспансия стартовала с Объе
04.07.2022 «Касперский» грозится выпустить «убийцу» Android, доступного всем пользователям

окотехнологичные автомобили. Также в 2017 г. вышла еще одна разработка Kraftway с предустановленной KasperskyOS – смарт-камера видеонаблюдения для промышленных объектов. Российская альтернатива
19.11.2021 «Касперский» создал бесплатную и доступную для всех операционную систему

аборатория Касперского» сообщила CNews о выпуске в открытый доступ своей новой операционной системs KasperskyOS Community Edition. «Свободный доступ к дистрибутиву будет способствовать распрост
15.04.2021 «Лаборатория Касперского» представила промышленный шлюз данных Kaspersky IoT Secure Gateway 100 на базе KasperskyOS

«Лаборатория Касперского» представила промышленный шлюз данных Kaspersky IoT Secure Gateway 100 на базе KasperskyOS. Он позволяет подключать полевые устройства и сенсоры к сервисам промышленного интернета вещей (IIoT), обеспечивая защиту данных, собираемых с оборудования, и их безопасный перенос

25.06.2020 «Лаборатория Касперского» и AVL Software and Functions представили безопасный автономный контроллер для автомобилей

«Лаборатория Касперского» и компания AVL Software and Functions разработали первый электронный блок управления для автомобилей на базе операционной системы KasperskyOS. Решение позволяет исключить любое несанкционированное вмешательство в систему транспортного средства. В свою очередь, коммуникации и сценарии взаимодействия различных автомобильных
02.04.2020 «Апротех» представила решение для обработки промышленных данных на базе KasperskyOS

отало программно-аппаратный комплекс IKS1000GP, который предназначен для сбора и обработки «сырых» промышленных данных (шлюз промышленного интернета вещей — IIoT GateWay). Это решение создано на базе KasperskyOS и оборудования компании «Сименс». Оно имеет большой экспортный потенциал, ведь сквозные цифровые сервисы, основанные на доверенных промышленных данных и построенные на открытой обла
02.04.2020 «Апротех» представила решение для обработки промышленных данных на базе KasperskyOS

отало программно-аппаратный комплекс IKS1000GP, который предназначен для сбора и обработки «сырых» промышленных данных (шлюз промышленного интернета вещей — IIoT GateWay). Это решение создано на базе KasperskyOS и оборудования компании «Сименс». Оно имеет большой экспортный потенциал, ведь сквозные цифровые сервисы, основанные на доверенных промышленных данных и построенные на открытой обла
09.01.2020 IBS и «Лаборатория Касперского» разработали защищенное виртуальное рабочее место на базе KasperskyOS и «Скала-Р ВРМ»

атория Касперского» выпускает операционную систему, разработанную специально для тонких клиентов, – KasperskyOS for Thin Client. Теперь она поддерживает работу и с защищенным VDI-решением «Скал
13.12.2019 ОС «Касперского» портируют на загадочный отечественный процессор. Не «Эльбрус» и не «Байкал»

инфраструктуры и безопасного подключения устройств интернета вещей. Второй продукт получил название KasperskyOS for Thin Client; он представляет собой основу для инфраструктуры тонких клиентов,
10.12.2019 «Касперский» выпустил защиту для интернета вещей и тонких клиентов на основе собственной ОС

инфраструктуры и безопасного подключения устройств интернета вещей. Второй продукт получил название KasperskyOS for Thin Client, он представляет собой основу для инфраструктуры тонких клиентов,
10.12.2019 «Лаборатория Касперского» представила решения на базе собственной безопасной ОС

ы IoT-инфраструктуры и безопасного подключения устройств интернета вещей к облаку. Задача второго – KasperskyOS for Thin Client, стать основой для доверенной и управляемой инфраструктуры тонких
25.10.2019 «Лаборатория Касперского» расширила сотрудничество с производителем «Рутокенов»

тных продуктов и решений для аутентификации и создания электронной подписи. Компании договорились об интеграции продуктов «Рутокен» с тонкими клиентами под управлением доверенной операционной системы KasperskyOS. USB-токены и смарт-карты «Рутокен» будут работать «из коробки» на тонких клиентах под управлением KasperskyOS без установки дополнительного ПО и не потребуют сложных настрое
05.03.2019 «Касперский» выпустит мобильную ОС для конкуренции с Android и iOS

ожностями защиты информации, сообщает информагентство RNS со ссылкой на источники, осведомленные о планах компании. Операционная система разрабатывается на базе уже существующей программной платформы KasperskyOS, используемой в автомобилях и устройствах интернета вещей. Целевая аудитория продукта – это корпоративные клиенты, включая крупные компании, в том числе и государственные, а также р

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5278 130
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 488 18
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 623 17
Ростелеком 10313 16
Google LLC 12261 13
Kaspersky - Апротех НПО - Адаптивные промышленные технологии НПО 17 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2488 12
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 144 12
Yandex - Яндекс 8442 11
8995 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4530 9
Ред Софт - Red Soft 998 8
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 977 8
Apple Inc 12630 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 7
Новые облачные технологии (НОТ) 467 7
Microsoft Corporation 25238 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 638 6
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1504 5
VK - Mail.ru Group 3533 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 791 5
АйТи 1439 5
Tonk - Тонк ГК 59 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 5
Oracle Corporation 6869 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 337 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 386 4
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 393 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 4
InfoWatch - Инфовотч 1089 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1146 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 3
Citrix Systems 840 3
MediaTek - Ralink 570 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 448 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 300 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 385 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 9
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 8
РЖД - Российские железные дороги 2002 7
ГПБ - Газпромбанк 1175 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 5
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 51 5
Технология здоровья 8 5
Газпром ПАО 1416 4
Почта России ПАО 2247 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 3
Ростех - Вертолеты России 175 3
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 3
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1465 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 862 2
Газпром нефть 670 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 288 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 2
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 650 2
Связной ГК 1384 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2696 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1007 1
BMW Group 465 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
Tesla Motors 428 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 315 1
X5 Group - Перекрёсток 605 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Volvo Cars 257 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 535 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4902 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3435 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2163 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 2
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 39 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2732 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 305 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 140 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 25 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 55 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 353 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 109
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31774 89
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73301 88
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57430 61
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6151 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23206 48
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2608 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31990 34
Кибербезопасность - Антивирус - Кибериммунитет - Кибериммунность - Кибериммунные решения 45 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23056 31
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2820 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25714 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26110 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34049 22
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13647 21
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12351 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9390 19
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 18
Кибербезопасность - Secure by design 43 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12735 16
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7747 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5674 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12275 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14382 15
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 657 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18188 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17165 14
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1438 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 13
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8182 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4904 13
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1132 13
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 12
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7031 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12002 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7639 11
Google Android 14686 30
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 947 29
Linux OS 10906 20
Новые облачные технологии - МойОфис 892 19
Apple iOS 8243 18
Kaspersky IoT Secure Gateway 16 16
Kaspersky Thin Client 19 16
Microsoft Windows 16331 15
Kaspersky Security Center - KCS 75 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5187 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1307 11
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 9
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 62 7
Kaspersky Automotive Secure Gateway - KASG 9 7
Apple - App Store 3009 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 619 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 6
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 137 6
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 78 6
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 22 6
VK RuStore - Рустор 511 6
Apple macOS 2249 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 5
C/C++ - Язык программирования 841 5
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 144 5
Технология здоровья - Медкарта 24 6 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 5
FreePik 1438 5
Tonk - Тонк TN мини-компьютер тонкий клиент 16 5
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 209 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 4
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 124 4
Siemens MindSphere 27 4
Google Mobile Services - GMS - Google Mobile App 87 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 4
Siemens - Simatic IoT - Интеллектуальный шлюз данных для промышленного интернета вещей 5 4
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 62 4
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU 65 4
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 21 4
Суворов Андрей 47 26
Касперский Евгений 330 14
Сизов Григорий 16 12
Лукиян Дмитрий 16 12
Земков Сергей 159 6
Духвалов Андрей 27 5
Кулашова Анна 60 5
Ивановский Виктор 13 5
Комиссаров Дмитрий 238 4
Чеглаков Андрей 57 4
Пономарев Евгений 12 4
Прибочий Михаил 44 3
Эйгес Павел 107 3
Калинин Александр 176 3
Иванов Антон 89 3
Ефремов Андрей 13 3
Степанов Владимир 89 3
Шумилов Максим 15 3
Николенко Николай 11 3
Касперская Наталья 303 3
Путин Владимир 3352 3
Рустамов Рустам 513 2
Нуралиев Борис 294 2
Шадаев Максут 1148 2
Чернышенко Дмитрий 575 2
Смирнов Алексей 253 2
Либеров Александр 10 2
Цуприк Василий 12 2
Давидан Александр 16 2
Тимченко Александр 15 2
Доброхотов Алексей 14 2
Комлев Николай 112 2
Рудина Екатерина 3 2
Паршин Дмитрий 18 2
Кривенко Виталий 23 2
Емельченков Сергей 141 2
Мартынцев Алексей 11 2
Абдрахманов Рустам 36 2
Рудычева Наталья 95 2
Тихонов Андрей 43 2
Россия - РФ - Российская федерация 156959 119
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53465 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18222 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14490 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45728 15
Европа 24639 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18578 7
Ближний Восток 3032 7
Азия - Азиатский регион 5750 7
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 659 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 4
Южная Корея - Республика 6860 4
Казахстан - Республика 5797 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 3
Сингапур - Республика 1907 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 3
Германия - Федеративная Республика 12938 3
Африка - Африканский регион 3571 3
Франция - Французская Республика 7978 3
Китай - Тайвань 4136 3
Турция - Турецкая республика 2490 3
Индонезия - Республика 1007 3
Украина 7796 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 3
Нидерланды 3633 3
Малайзия 898 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 3
Япония 13550 3
Индия - Bharat 5698 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1394 2
Америка Латинская 1883 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1150 2
Беларусь - Белоруссия 6031 2
Европа Восточная 3121 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 57
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20401 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 27
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10317 24
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15134 17
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3128 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9682 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 11
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1716 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17419 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26017 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5286 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 9
Энергетика - Energy - Energetically 5528 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10755 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 6
Английский язык 6878 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6326 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8385 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5320 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3771 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3770 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11774 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2314 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5518 4
Всероссийская перепись населения 185 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2155 9
Ведомости 1238 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 5
FT - Financial Times 1259 1
РИА Новости 984 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 7
Gartner - Гартнер 3609 6
CNews Инновация года - награда 133 5
CNews Mobile - рейтинг 23 3
IDC - International Data Corporation 4943 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
ABI Research 235 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Frost & Sullivan 203 1
ARC Advisory Group 20 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Reports and Data 4 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 18 1
Juniper Research 551 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 3
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 65 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 71 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 22 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 11 1
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 8 1
Оренбургский колледж экономики и информатики 2 1
University of Technology Malaysia - Технологический университет Малайзии 5 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
CNews FORUM Кейсы 280 2
CNews AWARDS - награда 549 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
День молодёжи - 27 июня 999 1
Yandex Scale 2 1
