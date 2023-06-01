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ISS создала кибериммунный контроллер для интернета вещей на базе ОС «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» и компания ISS («Информационные системы и стратегии») представили кибериммунный контроллер для IoT (интернета вещей). Устройство создано на базе микроядерной операционной системы KasperskyOS.

IoT-контроллеры — устройства, которые выполняют функции управления физическими процессами в корпоративной и промышленной средах. Они получают и анализируют информацию с датчиков и сенсоров для дальнейшей обработки в облачных сервисах.

Сотрудничество ИТ-компаний имеет стратегическое значение для совместного развития бизнеса на российском и впоследствии на зарубежных рынках. Разработанное устройство позволяет обеспечить комплексную защиту от киберугроз для информационных систем на платформе интернета вещей, внедряемой в органах государственной власти и управления, в промышленности, на инфраструктурных объектах, в городском хозяйстве, на объектах социального назначения. На сегодняшний день контроллеры ISS являются единственными в стране ПЛК, обладающими кибериммунностью, утверждают в компании.

В ходе проекта «Лаборатория Касперского» предоставила партнёру набор инструментов, документацию для разработки продуктового решения на базе операционной системы KasperskyOS, определила цели безопасности, архитектуру бизнес-логики и модели угроз. Со стороны ISS был проведён комплекс работ по проектированию и созданию кибериммунного контроллера, а также тестирование программно-аппаратного комплекса.

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Бизнес

«Встроенная защищенность контроллера обеспечена благодаря применению кибериммунного подхода и KasperskyOS как технологической основы. Речь идет не о защите от отдельных уязвимостей, а о том, что система в принципе не допускает небезопасные состояния. Таким образом, мы защитили решение и от известных угроз, и от тех, которые могут появиться в будущем, — сказал Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса KasperskyOS. — Наша стратегическая цель — максимальное расширение сети технологических партнёров, которые будут разрабатывать кибериммунные решения как в России, так и за рубежом. Тот факт, что компания ISS создала совершенно новый продукт для рынка, взяв за основу нашу ОС, служит доказательством того, что на базе KasperskyOS можно разрабатывать исходно безопасные и коммерчески успешные решения в различных областях».

«Сотрудничество наших компаний выходит за пределы технологического взаимодействия. Мы работаем над продвижением совместных решений на корпоративном рынке, реализуем в настоящий момент несколько проектов для заказчиков федерального уровня, осуществляем подготовку к выходу на зарубежные рынки. Помимо поставки оборудования имеющимся и перспективным заказчикам, планируется продвижение продукта среди интеграторов и отраслевых проектных компаний для широкого охвата рынка. На данный момент мы исследуем возможности адаптации контроллера под различные аппаратные платформы, занимаемся развитием англоязычного интерфейса», — сказал Олег Крупенко, генеральный директор ISS.

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