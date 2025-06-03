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Крупенко Олег
УПОМИНАНИЯ
Крупенко Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7608 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1146 1
|Яппаров Тагир 103 3
|Суворов Андрей 46 2
|Орловский Виктор 389 1
|Борченко Павел 42 1
|Прянишников Николай 299 1
|Романов Дмитрий 66 1
|Мельников Иван 12 1
|Касимов Игорь 17 1
|Соколов Кирилл 33 1
|Кузнецов Константин 5 1
|Сергеев Павел 8 1
|Боос Георгий 3 1
|Сашин Геннадий 7 1
|Пойдашев Георгий 2 1
|Гуков Игорь 1 1
|Гусев Михаил 25 1
|Кучик Евгений 19 1
|O'Donnell Bob - О’Доннел Боб 17 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149215 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7740 1
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Ключевых фраз выявлено - 1363414, в очереди разбора - 753911.
Создано именных указателей - 175941.
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