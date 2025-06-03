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Крупенко Олег


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Российский универсальный контроллер Inspark PRO под управлением российской ОС Astra Linux 1
08.12.2023 «Лаборатория Касперского», МСК «БЛ групп» и «Инспарк» объединяют усилия для создания кибериммунной городской инфраструктуры освещения и интеллектуальных транспортных систем 1
13.11.2023 «Софтлайн» заплатит 800 миллионов за разработчиков ПО, купленных у «Аплана» 1
01.06.2023 ISS создала кибериммунный контроллер для интернета вещей на базе ОС «Лаборатории Касперского» 1
22.10.2015 В группу компаний «АйТи» вошли «Информационные стратегии и системы» 1
22.10.2015 «АйТи» поглотила подрядчика Центробанка России 2
17.04.2013 50 тыс. сотрудников Банка России переходят на Windows 8 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Крупенко Олег и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1382 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 2
Microsoft Corporation 24859 1
Softline - Софтлайн 2985 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 333 1
BMC Software 92 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 266 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 75 1
InSpark - Инспарк 6 1
БЛ Групп 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7608 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1146 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4972 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6081 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 485 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5066 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68213 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26029 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52951 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20757 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8883 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5882 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11416 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31920 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7675 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 771 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21846 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5000 2
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 414 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 961 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1856 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1494 2
Кибербезопасность - Антивирус - Кибериммунитет - Кибериммунность - Кибериммунные решения 42 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29094 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15014 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 787 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5515 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 157 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6341 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1473 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12855 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 826 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24864 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1349 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11893 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3180 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7355 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1208 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12326 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10446 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5586 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5324 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1084 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 297 1
Kaspersky OS 128 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1132 2
Microsoft Windows 7 1984 1
Microsoft Windows 15910 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4712 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 64 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 39 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 1
InSpark IoT Platform 6 1
Яппаров Тагир 103 3
Суворов Андрей 46 2
Орловский Виктор 389 1
Борченко Павел 42 1
Прянишников Николай 299 1
Романов Дмитрий 66 1
Мельников Иван 12 1
Касимов Игорь 17 1
Соколов Кирилл 33 1
Кузнецов Константин 5 1
Сергеев Павел 8 1
Боос Георгий 3 1
Сашин Геннадий 7 1
Пойдашев Георгий 2 1
Гуков Игорь 1 1
Гусев Михаил 25 1
Кучик Евгений 19 1
O'Donnell Bob - О’Доннел Боб 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 149215 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7740 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49276 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2975 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5935 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6005 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2206 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19255 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5597 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52655 1
Список системообразующих предприятий РФ 294 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4779 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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