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InSpark PRO
Разработанный компанией «Инспарк» с учетом требований локализации, INSPARK PRO
позволяет использовать оборудование как в составе платформы Inspark IoT Platform от ГК
«Инспарк», так и автономно.
УПОМИНАНИЯ
|03.06.2025
|Российский универсальный контроллер Inspark PRO под управлением российской ОС Astra Linux 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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