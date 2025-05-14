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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Astra Linux Embedded
УПОМИНАНИЯ
|14.05.2025
|«Группа Астра» и Technored будут развивать в России роботизацию полного цикла 1
|31.01.2023
|Astra Linux Embedded — новый тип лицензий на ОС Astra Linux для промышленности 1
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Лукин Артем 12 1
|Сивцев Илья 150 1
|Дробышевский Валерий 13 1
|Бугрецов Антон 22 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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