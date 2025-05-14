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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Astra Linux Embedded


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 «Группа Астра» и Technored будут развивать в России роботизацию полного цикла 1
31.01.2023 Astra Linux Embedded — новый тип лицензий на ОС Astra Linux для промышленности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2040 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 241 1
Technored - Техноред - Технорэд 15 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 68 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 241 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 252 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 271 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11196 1
Национальный проект 330 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1568 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1511 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3614 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 876 1
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