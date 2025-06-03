Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176043
ИКТ 13710
Организации 10683
Ведомства 1462
Ассоциации 1000
Технологии 3456
Системы 25685
Персоны 75537
География 2855
Статьи 1522
Пресса 1224
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2640
Мероприятия 854

Горбатовский Александр


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 «Группа Астра» и НТЦ «Модуль» стали стратегическими партнерами 1
22.09.2023 НТЦ «Модуль» и Сеченовский Университет подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.11.2021 Россияне выпустили «неубиваемые» аккумуляторы, работающие после сквозного прострела из винтовки. Видео 1
01.02.2011 Евтушенков не оплатит долг МТС, оставшийся от его дочери 1
29.06.2009 АФК «Система» провела годовое общее собрание акционеров 1
03.08.2007 АФК «Система» поделилась уставным капиталом с советом директоров 1
09.06.2007 Совет директоров АФК "Система" будет сокращен до 10 человек 1
22.11.2005 Первый рейтинг: 20 самых богатых связистов России 1
01.07.2005 В "Системе" новый совет директоров 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Горбатовский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13263 2
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 48 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8903 2
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 97 2
МТС - Система Телеком 236 2
МегаФон 9295 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 189 1
Deutsche Telekom 911 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 742 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 227 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1338 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 559 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 382 1
АСВТ 93 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
Mustcom 37 1
Питерская группа связистов 435 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
CG Corp Global - Vimpelcom Kyrgyzstan - ВымпелКом - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Скай Мобайл - оператор сотовой связи Кыргызстана 18 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 192 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 480 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 84 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7610 1
Альфа-Банк 1799 1
Альфа-Групп 717 1
BP - British Petroleum 182 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 728 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 34 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 68 1
Альфа-Эко 55 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 495 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Сиданко - Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания 5 1
George Resources 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12061 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6082 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 779 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 25 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2588 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4630 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 117 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 234 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 274 1
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6304 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20772 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21152 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3373 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28289 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1391 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24938 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2259 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9399 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9870 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9467 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14104 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7515 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9876 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16369 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2273 1
1G - AMPS - Advanced Mobile Phone Service - аналоговый стандарт сотовой связи сетей первого поколения 118 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2484 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15020 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 890 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21211 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5725 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1585 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 138 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1132 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 28 1
Linux OS 10244 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Embedded 4 1
Евтушенков Владимир 208 6
Гончарук Александр 92 6
Новицкий Евгений 32 6
Зубов Дмитрий 12 6
Копьев Вячеслав 12 5
Дроздов Сергей 34 4
Лейвиман Александр 12 4
Summer Ron - Зоммер Рон 41 4
Акаев Айдар 27 2
Меламед Леонид 150 1
Путин Владимир 3246 1
Рейман Леонид 1052 1
Борисов Юрий 120 1
Вексельберг Виктор 153 1
Фридман Михаил 138 1
Дерипаска Олег 37 1
Борисов Александр 39 1
Кузьмичев Алексей 51 1
Адамов Андрей 8 1
Потанин Владимир 66 1
Гусинский Владимир 19 1
Зимин Дмитрий 41 1
Авен Петр 59 1
Кочарян Роберт 12 1
Хан Герман 52 1
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 45 1
Рожецкин Леонид 48 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 1
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 1
Емельянов Станислав 67 1
Кирюшин Геннадий 90 1
Королев Игорь 65 1
Буянов Алексей 28 1
Яшин Валерий 79 1
Лужков Юрий 113 1
Лагутин Владимир 39 1
Михайлов Николай 11 1
Мохнаткин Алексей 7 1
Фетисов Глеб 21 1
Черемин Сергей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 149251 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13411 2
Великобритания - Лондон 2390 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52608 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2918 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17868 1
Индия - Bharat 5540 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4072 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1302 1
Россия - ЮФО - Севастополь 550 1
Ближний Восток 2983 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 772 1
Турция - Турецкая республика 2420 1
Испания - Королевство 3736 1
Америка Латинская 1839 1
Швеция - Стокгольм 390 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 93 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 480 1
Германия - Федеративная Республика 12787 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1446 1
Европа 24390 1
Норвегия - Королевство 1814 1
Румыния 735 1
Россия - ПФО - Самарская область 1380 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 779 1
Великобритания - Остров Мэн 79 1
Казахстан - Республика 5652 1
Дания - Королевство 1309 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30207 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49284 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7099 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1172 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6363 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 107 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5116 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19258 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1299 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11141 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24818 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2003 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52666 1
Аудит - аудиторский услуги 2824 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5725 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 533 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4137 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7952 1
Энергетика - Energy - Energetically 5238 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7998 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2507 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1770 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5020 1
Опцион 101 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1411 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3607 1
Приватизация - форма преобразования собственности 531 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1212 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 216 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6294 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2814 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2074 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5337 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 195 1
Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы 87 1
Рейдерство - Рейдерский захват - недружественное поглощение предприятия против воли его собственников 104 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 3
Forbes - Форбс 862 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3303 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 189 1
РАН - Российская академия наук 1931 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще