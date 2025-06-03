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Горбатовский Александр
УПОМИНАНИЯ
Горбатовский Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Евтушенков Владимир 208 6
|Гончарук Александр 92 6
|Новицкий Евгений 32 6
|Зубов Дмитрий 12 6
|Копьев Вячеслав 12 5
|Дроздов Сергей 34 4
|Лейвиман Александр 12 4
|Summer Ron - Зоммер Рон 41 4
|Акаев Айдар 27 2
|Меламед Леонид 150 1
|Путин Владимир 3246 1
|Рейман Леонид 1052 1
|Борисов Юрий 120 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Фридман Михаил 138 1
|Дерипаска Олег 37 1
|Борисов Александр 39 1
|Кузьмичев Алексей 51 1
|Адамов Андрей 8 1
|Потанин Владимир 66 1
|Гусинский Владимир 19 1
|Зимин Дмитрий 41 1
|Авен Петр 59 1
|Кочарян Роберт 12 1
|Хан Герман 52 1
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 45 1
|Рожецкин Леонид 48 1
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 1
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 1
|Емельянов Станислав 67 1
|Кирюшин Геннадий 90 1
|Королев Игорь 65 1
|Буянов Алексей 28 1
|Яшин Валерий 79 1
|Лужков Юрий 113 1
|Лагутин Владимир 39 1
|Михайлов Николай 11 1
|Мохнаткин Алексей 7 1
|Фетисов Глеб 21 1
|Черемин Сергей 17 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 3
|Forbes - Форбс 862 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3303 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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