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НТЦ «Модуль» и Сеченовский Университет подписали соглашение о сотрудничестве

НТЦ «Модуль» и Сеченовский Университет подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение подписали Александр Горбатовский, заместитель генерального директора по развитию Научно-технического центра «Модуль» и ректор Сеченовского Университета Минздрава России академик РАН Петр Глыбочко.

Стороны запланировали сотрудничество в образовательной, научной и инновационной сферах. В частности, уже в ближайшем будущем на базе Сеченовского Университета будут созданы исследовательские лаборатории, оснащенные научно-технической продукцией НТЦ «Модуль».

«С появлением подобных лабораторий Университет сможет проводить собственные исследования в области применимости искусственных нейронных сетей для решения широкого круга медицинских задач, а студентам вуза предоставится возможность начать изучение современных технологий искусственного интеллекта на российских программно-аппаратных комплексах. Все это крайне необходимо для создания медицины будущего в нашей стране», – сказал Александр Горбатовский.

Новое сотрудничество положит начало совместной работе по реализации инновационных образовательных программ и технологий, подготовке и переподготовке квалифицированных научных кадров. Стороны также займутся созданием научно-исследовательских программ с международным участием.

НТЦ «Модуль» работает над разработкой программно-аппаратных комплексов для медицины. В основе изделий – нейромодули на базе процессоров семейства NeuroMatrix. Устройства помогут оптимизировать рабочее время врача на выполнение рутинных задач, таких как, например, составление медицинских протоколов и снятие метрик с радиологических снимков.

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