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Глыбочко Петр

СОБЫТИЯ


03.06.2026 «Школа 21» появится в Саратове 1
07.11.2024 ИТ для медицины: открылся совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и «Школы 21» 1
27.02.2024 Cеченовский Университет и Ижевский радиозавод заключили соглашение о разработке и производстве отечественного прибора для диагностики избыточного бактериального роста 1
20.02.2024 Сеченовский университет и «Билайн» создали предприятие для разработки цифровых и ИИ-решений для здравоохранения 1
15.02.2024 Сеченовский университет подписал соглашение с партнерами о сотрудничестве в области применения квантовых технологий в медицине 1
22.09.2023 НТЦ «Модуль» и Сеченовский Университет подписали соглашение о сотрудничестве 1
30.06.2023 «Ростелеком» и Сеченовский университет Минздрава России заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
08.11.2022 «билайн» и «Сеченовка» обучили ИИ определять патологии тазобедренного сустава 1
12.10.2021 «Билайн» и Сеченовский Университет создадут цифровую лабораторию для исследований в области цифровых технологий в медицине 1
13.08.2021 Билайн и Сеченовский Университет будут сотрудничать в области развития информационных технологий для задач медицины 1
17.09.2019 Сеченовский университет и Центр ДПО Track&Trace будут готовить специалистов по маркировке при поддержке ЦРПТ 1
22.10.2014 Mind внедрил ВКС в Клинике колопроктологии и малоинвазивной хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Глыбочко Петр и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9409 4
Лаборатория маркировки ДПО - Центр дополнительного профессионального образования - Track & Trace Educational Center 2 1
МедТех ИИ 6 1
Ростелеком 10766 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 257 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 58 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8637 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1092 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3378 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21083 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7722 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1810 3
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 639 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15701 2
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 279 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12582 2
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7490 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1610 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13602 1
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Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2438 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1325 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11404 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14630 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7819 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9723 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5000 1
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22270 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17716 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 204 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1658 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16861 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1539 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9120 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9734 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24769 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 710 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2541 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2210 1
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Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2556 1
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MedTech - СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений - CDSS - Clinical decision support system 34 1
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НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 30 1
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