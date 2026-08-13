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Королев Алексей

СОБЫТИЯ


13.08.2026 Бизнес Сибири защитят от внутренних угроз и утечек через ИИ: «Серверное сияние» запускает сервис ИБ-аутсорсинга 1
26.03.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» переработал свыше 5,3 тыс. тонн пластика за 2023 год 1
21.08.2018 В России заработала крупнейшая площадка для майнинга биткоинов. Опрос 1
11.07.2017 Сбербанк свернул скандальную полумиллиардную закупку ВКС 1
30.08.2016 Yealink начинает продавать продукцию Mind под своим брендом 1
25.05.2016 «Мегафон» обеспечит корпоративных клиентов бесплатной видеосвязью 1
16.12.2015 Mind и Yealink представят комплексное решение для корпоративного сектора 1
07.12.2015 18 мимических мышц лица обеспечили популяризацию ВКС 1
23.11.2015 «АйПиМатика» и Mind продемонстрировали интеграционные возможности своих решений 1
27.10.2015 Landata заключила дистрибуторское соглашение с Mind 1
02.02.2015 «Онланта» и Mind заключили партнерское соглашение о предоставлении услуг видеоконференцсвязи 1
27.01.2015 Решения Mind и «С-Терра» обеспечат безопасную видеоконференцсвязь 1
22.10.2014 Mind внедрил ВКС в Клинике колопроктологии и малоинвазивной хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 1
02.10.2014 Тренд на программные ВКС дает шанс российским разработчикам 1
18.09.2014 Главный центр специальной связи выбрал Mind в качестве поставщика ВКС 1
04.09.2014 Серверное решение Mind показывает стабильную работу в защищенной сети ViPNet 1
28.08.2014 Mind повышает безопасность решений видеосвязи для госсектора 1
28.08.2014 Mind и «РусБИТех» предложат ВКС-решения повышенной безопасности для госсектора 1
16.07.2014 Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова внедрил систему ВКС от Mind 1
30.06.2014 «МегаФон» обеспечил корпоративных клиентов облачной видеосвязью на базе технологий Mind 1
16.04.2014 ВКС Mind 3.0 получила поддержку разрешения Ultra HD 1
17.07.2013 Клиенты «РТС-тендер» и ОТС.RU смогут общаться «вживую» с помощью видеоконференцсвязи Mind 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Королев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10760 3
Yealink Network Technology 85 3
Cisco Systems 5371 2
Microsoft Corporation 25781 2
Huawei 4677 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3085 2
Крок - Croc 1964 2
VideoMost - ВидеоМост 285 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
TrueConf - ТруКонф 455 2
Spirit DSP - Спирит Корп 482 2
АйТи 1519 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Polymedia - Полимедиа 158 2
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 1
CryptoUniverse - Криптоюниверс 1 1
LifeSize 52 1
Pexip 16 1
Enghouse - Vidyo - Layered Media 8 1
IPmatika - АйПиМатика 30 1
Марвел-Дистрибуция - Марвис 9 1
Ростелеком 10957 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 496 1
Yandex - Яндекс 9234 1
Apple Inc 13165 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1689 1
VK - Mail.ru Group 3604 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 1
ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 129 1
Netwell - Нетвелл 63 1
Ланит - Онланта - Onlanta 135 1
Bitmain 14 1
Magram MR - Magram Market Research - Маграм МР 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8864 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1135 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 1
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp - Экопласт 17 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3654 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5703 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3202 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 806 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1510 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1304 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 627 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2860 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 475 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 270 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9315 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33525 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24446 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7896 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22958 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3942 4
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Webcam - Вебкам - Веб-камера 1600 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18147 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12260 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28303 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8705 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10019 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2777 2
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 208 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16278 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10211 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7545 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25838 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29714 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8519 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12861 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2743 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7711 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1848 1
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 66 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4352 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4623 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13937 1
ООН ЦУР - Цели устойчивого развития - SDG - Sustainable Development Goals 36 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12221 1
Микрофон - Microphone 2813 1
Google Android 15255 4
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 4
Apple iOS 8588 3
Linux OS 11547 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 732 2
Yealink SIP - серия VoIP-телефонов 16 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3665 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Ростех - S-Terra Клиент А 12 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
МегаФон ВКС 2 1
Yealink UVC Desktop 9 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 382 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7627 1
Microsoft Windows 16899 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 959 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 708 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
Черкашин Павел 38 2
Lu Stone - Лу Стоун 4 2
Саломатов Алексей 1 1
Киреев Александр 38 1
Готальский Михаил 95 1
Заболотный Алексей 2 1
Алябьева Надежда 6 1
Усов Михаил 11 1
Степанов Виктор 10 1
Мазур Николай 8 1
Гусев Кирилл 7 1
Марков Михаил 6 1
Карпук Никита 2 1
Овчинский Владислав 230 1
Перегудов Владислав 1 1
Куркова Дина 1 1
Одинцов Дмитрий 119 1
Дегтев Геннадий 271 1
Скворцова Вероника 69 1
Свириденко Андрей 99 1
Таран Сергей 43 1
Пангин Дмитрий 11 1
Ялов Дмитрий 2 1
Глыбочко Петр 12 1
Царьков Петр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166382 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47637 4
Европа 24971 3
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54764 2
Москва - Печатники 147 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кириши 25 1
Земля - планета Солнечной системы 10870 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19557 1
США - Нью-Йорк 3181 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2856 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3052 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1806 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14813 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3184 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2837 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1355 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57746 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33790 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18175 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53522 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12318 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5474 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8851 2
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 167 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3589 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 498 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16088 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10891 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 61 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6687 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5624 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7432 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1849 1
Экономика замкнутого цикла - Циркулярная экономика - Circular economy - цикличная или циклическая экономика - Cyclic economy, closed-loop economy 26 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11333 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1561 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1641 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 1
Философия - Philosophy 530 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2544 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 343 1
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 117 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4518 1
Образование в России 2895 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5730 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3136 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 480 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27319 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6177 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1083 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Redshift Research 7 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1729 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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