Индексная книга (каталог) CNews*
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Королев Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 22, упоминаний - 22
Королев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Черкашин Павел 38 2
|Lu Stone - Лу Стоун 4 2
|Саломатов Алексей 1 1
|Киреев Александр 38 1
|Готальский Михаил 95 1
|Заболотный Алексей 2 1
|Алябьева Надежда 6 1
|Усов Михаил 11 1
|Степанов Виктор 10 1
|Мазур Николай 8 1
|Гусев Кирилл 7 1
|Марков Михаил 6 1
|Карпук Никита 2 1
|Овчинский Владислав 230 1
|Перегудов Владислав 1 1
|Куркова Дина 1 1
|Одинцов Дмитрий 119 1
|Дегтев Геннадий 271 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Свириденко Андрей 99 1
|Таран Сергей 43 1
|Пангин Дмитрий 11 1
|Ялов Дмитрий 2 1
|Глыбочко Петр 12 1
|Царьков Петр 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.