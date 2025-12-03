Разделы

Экономика замкнутого цикла Циркулярная экономика Circular economy цикличная или циклическая экономика Cyclic economy, closed-loop economy


СОБЫТИЯ


03.12.2025 Резидент «Сколково» запустил линию интеллектуальной сортировки отходов в Нижнем Новгороде 1
05.11.2025 Более 93 тыс. тонн переработанной электроники: как столичные предприятия создают экономику замкнутого цикла 1
01.11.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2025 года 1
26.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» отправила на переработку техники весом почти в 775 тыс. iPhone в I квартале 2025 года 1
22.08.2024 Центр обработки данных билайн первым в России прошел сертификацию по системе «зеленого строительства» 1
08.04.2024 билайн и Гринтех ИТМО продолжат работу по поиску решений для экологических задач 1
26.03.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» переработал свыше 5,3 тыс. тонн пластика за 2023 год 2
12.03.2024 «Сбер» обеспечил безопасность первой сделки на цифровой платформе РЭО 1
07.12.2023 Более 30 тыс. тонн вышедшей из строя электроники переработала московская компания 1
24.10.2023 В Москве заработала система сбора электронного лома предприятий для его последующей утилизации 1
11.10.2023 В России появился новый сервис для сделок с вторичными ресурсами 2
27.05.2022 Популярность программ «М.Видео-Эльдорадо» по переработке техники и батареек во вторсырье выросла на 60% 1
26.10.2021 HPE модернизировала суперкомпьютер Eni HPC4 для поддержки исследований новых источников энергии 1
16.10.2020 Исследование HP: 85% производственных компаний планируют увеличить инвестиции в 3D-печать 1
15.10.2020 Accenture переходит на новый уровень в области устойчивого развития 1
27.08.2020 Старые банкоматы МКБ будут утилизированы по системе безотходной переработки 1
12.05.2020 HP представила защищенные устройства Chromebook и тонкие клиенты HP mt22 1
20.01.2020 Промышленные экосистемы 1
30.09.2019 «М.Видео–Эльдорадо» и партнеры запустили проект по постоянному сбору и утилизации техники 1
12.08.2016 Huawei представила отчет об устойчивом развитии за 2015 г. 1
08.08.2014 Зачем нужны посудомоечные машины? Тест-драйв Whirlpool ADP 1077 1
06.12.2013 Здравствуй, красивая жизнь! ZOOM.CNews обозревает luxury-бытовую технику 1
19.07.2013 Стиральные машины с сушкой. Выбор ZOOM.CNews 1
18.12.2012 Правила чистой посуды. ZOOM.CNews изучает новую посудомоечную машину Siemens Timelight 1
26.10.2012 Лучшие посудомоечные машины. Выбор ZOOM 1
10.10.2000 По мнению Dataqwest, мировые продажи микросхем в этом году вырастут на 37% и достигнут рекордного уровня 1

Публикаций - 26, упоминаний - 28

Экономика замкнутого цикла и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 5
Siemens AG - Siemens Group 2628 3
LG Electronics 3675 2
HP Inc. 5761 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
ESG - Enterprise Strategy Group 253 2
Aurus - Аурус - БКС-АйТи 8 2
HP 3D Printing & Digital Manufacturing 1 1
НЦК - Нанотехнологический Центр Композитов 4 1
Additive Integrity 1 1
Electrolux AB - Zanussi 60 1
Accenture plc 693 1
Nvidia Corp 3731 1
Samsung Electronics 10625 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 1
Broadcom - VMware 2490 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 1
Huawei 4221 1
Intel Corporation 12541 1
AMD - Advanced Micro Devices 4468 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 1
LG Electronics Home Appliance & Air Solution 8 1
Citrix Systems 840 1
Telegram Group 2571 1
Vodafone Group 1394 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 655 1
Google LLC 12255 1
HPE Financial Services - HPEFS 45 1
Duracell - Дюраселл 24 1
ASKO 35 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 3
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp 14 3
Экотехпром ГУП 6 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 118 2
СКО Электроника-утилизация 21 2
Haier - Candy Group - Канди 100 2
Miele - Миле 137 2
Hansa - Ханса 114 2
Swarovski AG 74 2
РЭО - Российский экологический оператор 16 2
Antonio Merloni SpA 3 1
Акрон ГК - Вторалюминпродукт ПК 5 1
Ardo - Ардо 36 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 100 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 280 1
TÜV Rheinland Group 163 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Верный - торговая сеть 310 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
Мегаполисресурс ГК 8 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 156 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 1
Геометрия НПО 150 1
Beko - Beko Electronics 75 1
Smeg 19 1
Gaggenau 35 1
Bugatti 17 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 4
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 431 3
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 256 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 210 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 9
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1203 9
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2372 6
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 755 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 363 4
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 335 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 4
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1106 4
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 176 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 574 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 3
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 193 3
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 323 3
Аксессуары 4132 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 3
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 190 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 173 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 97 2
БТиЭ - Водонагреватель - Water heater 67 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 692 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1970 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 431 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 219 2
Bosch - VarioSpeed 15 2
Siemens SR - посудомоечные машины 4 2
Apple iPhone 6 4862 2
HPE Asset Upcycling Services 1 1
Haier - Candy CDP - посудомоечная машина 3 1
Hansa ZWA, ZWM, ZIM, ZZM, ZIA - посудомоечная машина 12 1
Apple iPhone 16 170 1
Google Chrome - браузер 1648 1
Google Android 14679 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 385 1
Intel Project Athena 17 1
Nvidia Tesla GPU 187 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 147 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 227 1
Intel Celeron - Серия процессоров 973 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 184 1
HPE GreenLake 55 1
Google Chromebook - Google Хромбук 239 1
HPE ProLiant 399 1
HP Elite Dragonfly - Ноутбук 57 1
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 21 1
Google Chrome Enterprise 8 1
HP Extended Range Wireless LAN 5 1
HP Privacy Camera 7 1
HP ZBook - HP ZBook Studio - HP ZBook Fury - HP ZBook Create - HP ZBook Firefly - HP ZBook Power - серия рабочих станций 40 1
HP Chromebook 30 1
HP Sure View 35 1
HP Fast Charge 26 1
М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 1
HP ThinPro 5 1
HPE Intelligent Data Platform - HPE Data Management Framework 6 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 426 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Gaggenau Vario - холодильник 4 1
LG Smart Diagnosis 14 1
Siemens Timelight - посудомоечная машина 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
Овчинский Владислав 229 3
Буцаев Денис 6 2
Ведяхин Александр 167 2
Сидоров Игорь 3 1
Глибко-Долинский Игорь 1 1
Гарбузов Анатолий 122 1
Venturi Stefano - Вентури Стефано 1 1
Качапин Илья 2 1
Бурцева Вера 1 1
Тамбулатова Екатерина 3 1
Candeago Giancarlo - Кандежо Джанкарло 1 1
Canali Guido 1 1
Аристова Анна 1 1
Tao Kevin - Тао Кевин 2 1
Sweet Julie - Свит Джули 15 1
Lacy Peter - Лейси Питер 2 1
Мусина Ирина 5 1
Ласовский Владимир 3 1
Дегтев Геннадий 270 1
Тынкован Александр 51 1
Шоржин Валерий 63 1
Свиблов Владислав 1 1
Онищук Александр 11 1
Гуськов Антон 43 1
Чистова Евгения 22 1
Walker Chris - Уокер Крис 7 1
Платонова Оксана 14 1
Королев Алексей 21 1
Pastor Ramon - Пастор Рамон 2 1
Solomon John - Соломон Джон 2 1
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
Антонов Игорь 10 1
Забелин Глеб 2 1
Лобанов Максим 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 8
Европа 24634 7
Германия - Федеративная Республика 12936 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 3
Италия - Итальянская Республика 4429 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 779 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2
Швеция - Королевство 3715 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 510 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 313 2
Москва - СВАО - Алтуфьевское шоссе 21 1
Германия - Нижняя Саксония 13 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 1
Южная Корея - Республика 6858 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Дания - Королевство 1318 1
Словения - Республика 251 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Исландия 250 1
Америка - Американский регион 2188 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 1
Африка - Африканский регион 3570 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1113 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 11
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 6
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 113 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 4
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 468 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 490 2
Металлы - Медь - Copper 829 2
Металлы - Золото - Gold 1202 2
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 79 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 2
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 84 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 2
Энергетика - Energy - Energetically 5524 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 2
Зоология - наука о животных 2791 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 226 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 203 1
Аудит - аудиторский услуги 3111 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 873 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 181 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 5
FT - Financial Times 1259 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Sirena - Сирена 3 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
