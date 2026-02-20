Разделы

Sweet Julie Свит Джули


СОБЫТИЯ


20.02.2026 ИТ-гигант заставляет руководителей использовать ИИ, угрожая оставить без продвижения 2
19.08.2022 Бежавший из России ИТ-гигант Accenture уволил десятки специалистов. На них указал искусственный интеллект 2
22.12.2021 Accenture наращивает количество женщин в управлении компанией 2
28.09.2021 Годовая выручка Accenture выросла на 14% и превысила $50 миллиардов 1
25.06.2021 Accenture объявляет об успешных результатах третьего квартала 2021 года 1
19.05.2021 Accenture займется цифровой трансформацией Shiseido 2
23.03.2021 Финансовые итоги Accenture за квартал оказались выше прогнозов 1
01.02.2021 Accenture и Salesforce помогают компаниям достичь целей устойчивого развития 1
23.12.2020 Accenture сообщила о сильных финансовых результатах в первом квартале 1
16.10.2020 Accenture анонсировала самое масштабное изменение бренда за 10 лет 1
15.10.2020 Accenture переходит на новый уровень в области устойчивого развития 1
25.09.2020 Accenture завершила финансовый год с ростом выручки на уровне прогнозов 1
26.06.2020 Квартальная выручка Accenture составила $11 миллиардов 1
23.03.2020 Квартальная выручка Accenture выросла на 7% и составила $11,1 млрд 1
09.01.2020 Не прошло и полгода: Переходящий бизнес Symantec перепродан новому владельцу 2
29.11.2019 «Билайн» первым из российских брендов присоединился к инициативе The Valuable 500 1

Accenture plc 698 15
Accenture Cloud First - Accenture Cloud Platform - MyAccenture - Imaginea Technologies, Infinity Works, Cygni и Trivadis 11 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 571 1
FusionX 1 1
Deja vu Security 1 1
Fujitsu 2069 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9252 1
Salesforce 460 1
Accenture Interactive 15 1
Xsolla - Иксолла - Систем проджектс 17 1
Meta Platforms 143 1
Microsoft Corporation 25346 1
Meta Platforms - Facebook 4557 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
Advent International 6 1
Permira 18 1
Unilever - Юнилевер Русь 167 1
Barclays 122 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Accenture Interactive - Droga5 - креативное агентство 2 1
Shiseido 5 1
Резонанс НПП 388 1
Парус надежды 1 1
Международный Альянс Стратегических Проектов БРИКС АНО 1 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 391 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1860 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57702 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23095 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18894 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74042 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27211 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9821 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8966 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13060 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32044 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7692 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11356 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3485 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5167 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5714 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12380 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 556 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2261 1
ООН ЦУР - Цели устойчивого развития - SDG - Sustainable Development Goals 35 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 168 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 507 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 622 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1459 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32150 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1484 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7475 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 336 1
Redcore 2 1
Statista 256 1
Nokia Symbian OS 1403 1
Мусина Ирина 5 2
Лацанич Василь 106 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 359 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 63 1
Polman Paul - Полманоф Пол 1 1
Берштейн Татьяна 4 1
Benioff Marc - Бениофф Марк 30 1
Fuller Amy - Фуллер Эми 1 1
Droga David - Дрога Дэвид 2 1
Lacy Peter - Лейси Питер 2 1
Plunkett Isabella - Планкетт Изабелла 1 1
Алентьев Эмиль 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53611 10
Россия - РФ - Российская федерация 158736 6
Европа 24693 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 1
Украина 7820 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1621 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 688 1
Швейцария - Давос 73 1
Швейцария - Женева 328 1
Казахстан - Республика 5852 1
Япония 13574 1
Сингапур - Республика 1916 1
Индия - Bharat 5736 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51443 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9722 8
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1725 7
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17461 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2984 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4926 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8251 4
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 360 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 3
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 151 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55173 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26083 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4343 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6392 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20459 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2519 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 651 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 64 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1164 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15291 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10548 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32043 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2925 1
Экономика замкнутого цикла - Циркулярная экономика - Circular economy - цикличная или циклическая экономика - Cyclic economy, closed-loop economy 26 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1056 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 817 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 468 1
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 114 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1315 1
Bloomberg 1557 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1325 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 255 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2725 1
The Verge - Издание 602 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 623 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 155 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 183 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
