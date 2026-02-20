Получите все материалы CNews по ключевому слову
Sweet Julie Свит Джули
СОБЫТИЯ
Sweet Julie и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 391 1
|The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
|Bloomberg 1557 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1325 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 255 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2725 1
|The Verge - Издание 602 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 623 1
|МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 155 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420738, в очереди разбора - 726193.
Создано именных указателей - 190838.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.