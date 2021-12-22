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Accenture наращивает количество женщин в управлении компанией

Число женщин управляющих директоров в Accenture увеличилось с 25% до 27% в 2020 г. за счет рекордного количества повышений на должности управляющего директора и старшего управляющего директора. Таким образом компания вплотную приблизилась к поставленной цели в 30% к 2025 г. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Accenture в России и Казахстане.

«Все эти продвижения по службе отражают нашу приверженность идее наилучших карьерных возможностей для всех сотрудников», – отметила Джули Свит (Julie Sweet), генеральный директор Accenture.

По данным совместного исследования Accenture и международной некоммерческой организации Girls Who Code, 37% женщин называют культуру своей компании основной причиной ухода из сферы ИТ.

Чтобы преодолеть проблему, Accenture предложила план из пяти шагов, которые должны увеличить количество молодых женщин в ИТ до 1,4 млн к 2030 г. Среди них создание специальных метрик, содействие равноправию сотрудников-родителей, целевая поддержка женщин на рабочих местах, награды за креативность и нестандартный подход, инклюзивное взаимодействие внутри компании.

В Accenture отмечают, что в России исторически девушек в ИТ гораздо больше, чем на Западе. При этом многие российские успешные проекты по трансформации на операционном, а иногда и руководящем уровне велись женщинами. В российский офис компании в последнее время приток женщин увеличился, он составляет более 40% от общего числа молодых специалистов.

Уменьшить диспропорцию в российском Accenture стараются через адресные программы найма и удержания персонала.

«У нас есть программа, которая нацелена на развитие женского лидерства, создание инклюзивной и комфортной рабочей среды для всех сотрудников вне зависимости от пола. Мы также особенно заботимся о психологическом и физическом здоровье сотрудников. Для тех, кто возвращается к работе после длительного декретного отпуска, действует специальная программа интеграции, которая позволяет освежить знания и восполнить пробелы, пройдя необходимые тренинги», – сказала Татьяна Берштейн, управляющий директор Accenture в России.

Также, по ее словам, ежегодно проводится женский case-чемпионат, его цель – показать, как девушки меняют мир технологий. Кроме того, для студенток это хороший шанс устроиться на работу. В компании отмечают, что важно создавать комфортную среду для всех сотрудников вне зависимости от пола, но с учетом социальной роли женщины.

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