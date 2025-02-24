Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169490
ИКТ 13213
Организации 10359
Ведомства 1447
Ассоциации 974
Технологии 3392
Системы 25154
Персоны 72470
География 2749
Статьи 1509
Пресса 1191
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

Xsolla Иксолла Систем проджектс

Xsolla - Иксолла - Систем проджектс


24.02.2025 Условием возвращения иностранных компаний в Россию будет заход в новые регионы 1
01.12.2023 $40 млн тайно утекли со счетов российского стартапа. Узнавшего об этом топ-менеджера моментально уволили 11
12.10.2022 Российские компании все чаще шпионят за сотрудниками. Спрос на ПО для слежки растет 1
19.08.2022 Бежавший из России ИТ-гигант Accenture уволил десятки специалистов. На них указал искусственный интеллект 1
09.06.2022 Стартап Xsolla, уволивший 150 человек по совету Big Data, ликвидирует главный российский офис 8
20.05.2022 Конференция ЛАФ соберет аналитиков со всей страны в Подмосковье 1
03.02.2022 Остался без должности глава российского ИТ-стартапа, по совету Big Data уволивший 150 человек 5
03.02.2022 В Xsolla назначен CEO 1
10.09.2021 Увольнения по совету Big Data в России: Власти утверждают, что их не было, работники говорят, что они уволены 6
04.08.2021 Из российской ИТ-компании массово увольняют сотрудников по совету Big Data 6
22.02.2019 ФСБ нагрянула с проверкой в офис ИТ-компании, основанной в России и переехавшей в США 2
13.12.2016 Wallarm привлекла $2,3 млн инвестиций 1
22.03.2016 «Сколково» вложит 5 млн руб. в развитие решения для защиты веб-приложений Wallarm 1
15.08.2012 «Промсвязьбанк» запустил сервис оплаты онлайн-игр через PSB-Retail 2
06.10.2010 Сервис 2pay переименовали в Xsolla 1

Публикаций - 15, упоминаний - 48

Xsolla и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4444 3
Epic Games 155 3
Google LLC 11829 3
InfoWatch - Инфовотч 1020 3
Valve Software 209 2
Yandex - Яндекс 7423 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 2
Nginx - Энджайникс 168 2
Onsec - Wallarm - Валарм 37 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 2
NetEase 33 2
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 2
Roblox Corporation 45 2
Amazon Inc - Amazon.com 3014 1
Microsoft Corporation 24671 1
Apple Inc 12152 1
Fortnite 78 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 793 1
PayPal 654 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4916 1
Accenture plc 682 1
Telegram Group 2026 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1060 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 414 1
Т1 Иннотех 178 1
AWG - АртВеб Групп 19 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 1
RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион 12 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 1
Playrix Holding 32 1
Google Russia - Гугл Россия 180 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 115 1
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 19 1
Krafton 1 1
Meta Platforms 65 1
Broadcom - VMware 2375 1
NanduQ - Qiwi 996 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 195 2
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Runa Capital 158 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
Gagarin Capital Partners 6 1
Резонанс НПП 370 1
Инфостарт - Infostart 8 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3151 3
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2903 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3346 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4793 1
Районные суды РФ 65 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5479 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4538 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6638 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17131 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12617 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12100 4
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1621 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13969 3
Data monetization - Монетизация данных 1636 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11674 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10573 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5091 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2014 3
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 75 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5069 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 554 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1056 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12815 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 789 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 433 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 859 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5354 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1213 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3907 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 868 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16023 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6733 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27958 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12710 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2915 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 72 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10286 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5079 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8080 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4187 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7141 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1110 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 663 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2243 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 134 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1075 2
Atlassian - Confluence 114 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 243 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 711 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4512 2
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 72 1
Apple - App Store 2903 1
Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 126 1
Apple Search Ads 12 1
Apple iTunes Store 1068 1
Google Play Music 61 1
ПСБ PSB-Retail 38 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
Webmoney Transfer 154 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 178 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 1
Statista 231 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 58 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 263 1
Wallet One - Единый кошелек 58 1
Yandex Wordstat - Яндекс Вордстат 13 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 615 1
Агапитов Александр 8 8
Чемоданова Валентина 5 5
Голубицкий Константин 4 4
Сапко Игорь 3 3
Ходаков Сергей 42 2
Новиков Иван 10 1
Романов Иван 3 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 336 1
Парфентьев Алексей 132 1
Ильин Степан 2 1
Махлин Дмитрий 95 1
Sweet Julie - Свит Джули 15 1
Plunkett Isabella - Планкетт Изабелла 1 1
Aliyev Emil - Алиев Эмиль 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1487 8
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 6
Южная Корея - Республика 6665 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1471 4
Украина 7628 3
США - Делавэр 169 2
Азия - Азиатский регион 5557 2
Ближний Восток 2952 2
Америка Латинская 1818 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13345 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
Южная Корея - Сеул 364 1
Украина - Киев 1127 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1741 1
Ирландия - Республика 1013 1
Германия - Федеративная Республика 12708 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7502 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1039 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 1
Индия - Bharat 5470 1
Сингапур - Республика 1855 1
Кипр - Республика 559 1
Малайзия 868 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 589 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 912 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6172 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11000 5
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1160 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2134 3
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 29 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4860 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6956 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5112 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16394 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1451 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 674 2
Blacklist - Чёрный список 623 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 954 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5996 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7652 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2387 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5870 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 495 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2323 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2336 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7879 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6738 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5892 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5041 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2673 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2768 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 839 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2135 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1184 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1263 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 502 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 190 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 207 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1897 2
The Verge - Издание 560 1
Bloomberg 1298 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 241 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 40 1
Kotaku 23 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще