Увольнения по совету Big Data в России: Власти утверждают, что их не было, работники говорят, что они уволены

Роструд по просьбе депутата Игоря Сапко провел проверку компании Xsolla, в августе 2021 г. вздумавшей уволить 150 человек на основе анализа больших данных. Проверка показала, что массовых увольнений не было, но в компании нашлись нарушения в оформлении трудовых договоров.

Xsolla не послушалась Big Data

Отечественная ИТ-компания Xsolla, готовившаяся к массовым сокращениям штата по результатам анализа больших данных (Big Data), передумала делать это. Об этом сообщил Роструд в ответ на запрос депутата Госдумы Игоря Сапко.

Xsolla в начале августа 2021 г. оказалась в центре грандиозного скандала, привлекшего внимание не только мирового ИТ-сообщества, но и, что более важно, российских властей. Основанная в Перми и имеющая представительства по всему миру, компания вознамерилась уволить 150 человек на основании анализа их рабочих коммуникаций в интернете. Руководство посчитало, что эти люди далеко не всегда находились на рабочих местах в условиях удаленки.

Игорь Сапко обратился в Роструд с просьбой проверить, действительно ли Xsolla отправила искать новую работу полторы сотни людей просто потому, что они отлучались от компьютера, работая из дома. Ведомство уточнило, что по соглашению сторон не был уволен ни один сотрудник.

Отчет Роструда, предоставленный Игорю Сапко

По данным Роструда, первоначально Xsolla подтвердила готовность уволить 21 сотрудника по сокращению или соглашению сторон. Тем не менее, на момент подготовки отчета соответствующие распоряжения подготовлены не были, так что все продолжают работать на своих местах.

Увольнения все же были

Предоставленные Рострудом данные частично не совпадают с информацией, поступающей из штата самой Xsolla. Так, например, 12 августа 2021 г. портал DTF опубликовал интервью с теперь уже бывшим сотрудником компании. Он лишился работы именно по причине «невовлеченности в рабочий процесс».

Письмо Александра Агапитова уволенным сотрудникам

Со слов экс-работника Xsolla (его имя не раскрывается), сотрудники компании не были осведомлены о том, что у них есть какие-то рейтинги активности, которые отслеживает руководство. Когда информация об этом просочилась, они попросили руководителей прояснить ситуацию с этими рейтингами, но информацию им так и не предоставили.

Бывший сотрудник Xsolla добавил, то он был осведомлен лишь об одной метрике его работы – о закрытых задачах.

Основатель и гендиректор Xsolla Александр Агапитов, как сообщал CNews, поставил работников перед фактом увольнения в виде электронного письма. Со слов экс-работника, после шума, поднявшегося в интернете, Агапитов пообещал, что все уволенные сотрудники получат компенсацию в размере 4-6 их окладов и даже смогут сохранить медицинскую страховку. Однако на деле большинство попавших под сокращение получили три оклада. Руководитель в дальнейшем пояснил в рабочем чате, что «ему просто нужно было сохранить лицо перед СМИ».

Судебные иски

Другой уволенный сотрудник Xsolla решил добиться справедливости путем привлечения судебной власти. По данным портала Properm.ru, 18 августа 2021 г. он обратился в Ленинский районный суд Перми с требованием восстановить его на работе и выплатить компенсацию в 1 млн руб. за дни, проведенные без работы, а также за моральный ущерб.

Редакция CNews обнаружила это дело в картотеке суда. Оно было зарегистрировано 19 августа 2021 г. Истцом по нему выступает Иван Романов, ответчиком – основатель Xsolla Александр Агапитов на пару с компанией ООО «Систем Проджектс» (входит в холдинг Xsolla). На момент публикации материала была назначена лишь предварительная дата рассмотрения дела – 27 октября 2021 г.

Информация по делу против Александра Агапитова

Почему Роструд в своем отчете не указал ни про интервью, ни про судебный иск против Агапитова, остается неизвестным. В то же время в документе говорится, что в ходе проверки Xsolla было выявлено несколько нарушений при оформлении трудовых договоров и локальных нормативных актов. «В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности», – сказано в отчете Роструда.

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Игорь Сапко опубликовал на своей странице в Facebook фотографию отчета ведомства. В конце документа указано, что работники компании никуда не жаловались на нарушения условий труда.

Пост Игоря Сапко в Facebook

Это противоречит информации из картотеки Ленинского районного суда Перми.

Тайное сразу стало явным

На несоответствие сведениям, изложенным в отчете Роструда, действительности, указал в комментарии к публикации Сапко один из пользователей Facebook. Он представился адвокатом «одного из незаконно уволенных сотрудников».

Чем занимается Xsolla

Компания Xsolla была основана в 2005 г. и первоначально называлась 2pay. Она работает в игровой ИТ-индустрии и позиционирует себя как центр помощи лучшим идеям в их воплощении в игры, которые компания делает узнаваемыми и популярными. «Мы разработали инструменты, которые предоставляют создателям игр доступ к необходимой поддержке, способствуя возникновению экосистемы и позволяя любому участнику отрасли добиться лучших результатов», — говорит о себе компания. Кроме США и России, Xsolla имеет представительство в Южной Корее.

В 2010 г. главный офис компании был перенесен в Лос-Анджелес, а ее название сменилось на Xsolla. По информации открытых источников, выручка Xsolla в 2020 г. составила $67 млн (рост год к году – 75%).

Согласно ЕГРЮЛ, компания ООО «Иксолла» зарегистрирована в Перми в мае 2011 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. Гендиректором заявлена Валентина Чемоданова.

Эта компания на 100% принадлежит ООО «Иксолла русский холдинг», зарегистрированной в Перми в июне 2018 г. с тем же уставным капиталом (10 тыс. руб.). Директором компании числится Александр Агапитов, его доля в ней - 1%. Остальные 99% принадлежат американской корпорации «Иксолла холдинг компани», зарегистрированной в марте 2017 г. в штате Делавэр.

В феврале 2019 г. ФСБ нагрянула с проверкой в пермский офис Xsolla. Силовики изъяли у сотрудников компании мобильные телефоны. Выход из здания был запрещен.

Александр Агапитов пояснил возможные причины проверки. «Xsolla зарегистрирована в США. Все покупки онлайн у иностранных компаний облагаются НДС, который в 2019 г. равен 20%. Это и есть "налог на Гугл". У нас огромные обороты и 20% - это большая сумма. Этим я объясняю присутствие сотрудников ФСБ. Но у нас все уплачено», – заявил тогда Агапитов.