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Meta Platforms* Facebook*

Meta Platforms* - Facebook*
* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими

СОБЫТИЯ

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25.02.2026 Сверхпопулярная открытая библиотека JavaScript обрела независимость от ИТ-гиганта, которого ненавидят программисты

ается Джордан Валке (Jordan Walke), который разработал фреймворк для внутренних нужд Meta* (тогда – Facebook**). С 2011 г. он использовался для отображения информации в новостных лентах принадл
13.02.2026 Владелец Facebook* запатентовал ИИ, который будет вести ваши соцсети, когда вы умрете

ти, это негативно скажется на пользовательском опыте подписчиков. Unsplash - Solen Feyissa Владелец Facebook* запатентовал ИИ-модель для посмертного ведения соцсетей Запатентованная ИИ-модель д
12.02.2026 Власти наглухо «забетонировали» выходы из России в Facebook*, Instagram* и Tor

На связи», речь идет о доменах, принадлежащих признанной в России экстремистской корпорации Meta**: facebook.com, Instagram.com, messenger.com (используется Facebook Messenger). Кроме то
24.11.2025 Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона

Максимальный штраф за рекламу с запрещенных соцсетях может увеличиться до миллиона Социальные сети Facebook* и Instagram* и Twitter были заблокированы в России весной 2022 г. Социальная сеть д
23.10.2025 Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников

a объединяет популярные ИТ-продукты: крупнейшая социальная сеть для общения, новостей и сообществ — Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росси
Елена Прекрасная
12.08.2025 Порносайты заражают ПК троянами с помощью обычной картинки

редоносное программное обеспечение, которое тайно ставит лайки в поддержку постов в социальной сети Facebook*. Эксперты из ИБ-компании Malwarebytes насчитали несколько десятков таких веб-ресурс
30.06.2025 Оружие, напечатанное на 3D-принтере, массово распространяется через Facebook* и Instagram**

ние массового распространения 3D-оружия через социальные сети, результаты расследования были опубликованы на BBC. Журналисты BBC раскрыли причины распространения напечатанного на 3D-принтере оружия в Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), Telegram и Instagram** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территор
26.06.2025 Google, Facebook*, TikTok переносят серверы поближе к России и зовут подключаться российских операторов

трафиком (НЦОТ) Виталия Карбовского. В числе таких компаний Карбовский назвал американские Google, Facebook*, Akamai (CDN-провайдер, работает с Apple, Steam, Microsoft и др), британского прова
07.04.2025 Российские цены на рекламу в Facebook* и Instagram** выросли на 50% из-за скорого запрета

х законопроект, запрещающий размещение рекламы на заблокированных в России ИТ-платформах, таких как Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России
24.03.2025 Российских блогеров будут штрафовать за рекламу в Facebook* и Instagram*

могут составить от 2,5 до 500 тыс. руб. Весной 2022 г. в России были заблокированы социальные сети Facebook* и Instagram*. Также по требованию Генпрокуратуры был заблокирован сервис микроблоге
12.03.2025 Хозяева Facebook** и Instagram*** тестируют собственные чипы для нейросетей. Они уменьшат расходы на инфраструктуру

а чип для инференса — процесса выполнения ИИ-задач в реальном времени, например, для рекомендаций в Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росси
27.02.2025 Кремль: Facebook** и Instagram*** разблокируют, только если они будут соблюдать законы России

ашева. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, что вопрос о снятии блокировки с Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росси
30.01.2025 Цукерберг заплатит Трампу $25 млн за блокировку аккаунтов в Facebook** и Instagram***

аключили 29 января 2025 г. соглашение по делу о блокировке страниц республиканца в социальных сетях Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росси
28.01.2025 Facebook* объявил Linux «угрозой кибербезопасности» и начал беспощадно банить за его упоминание

Linux вне закона Социальная сеть Facebook* начала удалять сообщения, в которых упоминаются Linux или группы и веб-сайты соотве
24.12.2024 В России создадут сеть псевдоспутников для работы в стратосфере. Подобный проект Facebook* провалился

се беспилотника можно поместить различное телекоммуникационное оборудование в зависимости от миссии аппарата», — сказал Оксман. Подобный проект Aquila провалился В июне 2018 г. CNews писал о том, что Facebook*, принадлежащий Meta, признанной экстремистской на территории России, закрыл направление разработки дронов для раздачи интернета в труднодоступных регионах планеты, просуществовавший ч
22.04.2024 В России заочно посадили на шесть лет пресс-секретаря Facebook*

ричиной стало его заявление о том, что Meta снимает ограничения на принадлежащей ей социальной сети Facebook ограничения на распространение призывов насилия по отношению к российским военным, т
22.04.2024 В Нидерландах хотят запретить Facebook* для госструктур

защите данных (DPA) рекомендовало Министерству внутренних дел Нидерландов не полагаться на страницы Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России
13.02.2024 В России арестован заочно топ-менеджер Facebook* и Instagram*

ричиной стало его заявление о том, что Meta снимает ограничения на принадлежащей ей социальной сети Facebook* ограничения на распространение призывов насилия по отношению к российским военным,

15.11.2023 Российский бизнес размещает рекламу в запрещенных Facebook* и Instagram*

следования компании Platforma, с которыми ознакомился Forbes. Чаще всего предприниматели пользуются Facebook* (45%) и Instagram* (около 40%; оба принадлежат признанной экстремистской организаци
01.02.2023 Экс-сотрудники Facebook*: Компания специально разряжала смартфоны своих пользователей

Хейворд против тестов Бывший сотрудник Facebook* (запрещенной на территории России и принадлежащей признанной в России экстремистско
02.11.2022 Facebook* на грани краха. Соцсеть уничтожают Apple и бесконечные ошибки Цукерберга

Время на исходе Монополия социальной сети Facebook*, запрещенной на территории России и принадлежащей признанной в России экстремистско
13.10.2022 Запрещенный Instagram* внезапно стал доступен в России. Но только пока Роскомнадзор чинит блокировочное «железо»

* (принадлежащий Meta*, которая признана в России экстремистской организацией; ей принадлежит также Facebook*). Заблокированная соцсеть стала открываться на мобильных устройствах и компьютерах

30.09.2022 Facebook* впервые в истории увольняет сотрудников

д нож ИТ-гигант Meta** (признана в России экстремистской организацией), которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, впервые за свою историю сокращает численность персонала. Об этом пишет

12.09.2022 Американцы во имя безопасности изгоняют кнопку Facebook* со своих сайтов. В числе первых Dell, Twitch и Ford

ал избавляться от виджетов корпорации Meta* на своих сайтах, пишет CNBC. Корпорация Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремисткой организацией и запрещена на территории страны. Прин
20.07.2022 Хозяев Facebook хотят лишить права на их мегабренд

Meta* против Meta К хозяину социальной сети Facebook, американской корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на т
13.05.2022 Больше трети принципиальных россиян распрощалась с Facebook и Instagram

«Перестали принципиально» пользоваться Больше трети опрошенных россиян перестали пользоваться Facebook и Instagram, материнскую компанию которых в России признали экстремистской. Оказалос
21.03.2022 Facebook и Instagram - экстремисты. Чем это грозит россиянам?

суд Москвы 21 марта 2022 г. признал экстремистской организацией компанию Meta*, ранее известную как Facebook. Также по решению суда в России запрещена деятельность социальных сетей Facebook<
11.03.2022 Facebook разрешила призывы к смерти Путина и к насилию против русских военных

Цукерберг против русских Пользователи американских социальных сетей Facebook и Instagram получили добро на разжигание межнациональной ненависти по отношению к россиянам, пишет Reuters. В частности, не будут удаляться посты с призывами к насилию по отношению к р
04.03.2022 В России не работают Facebook, сайты зарубежных СМИ, магазины приложений для iPhone и Android

крупных интернет-ресурсов. В ночь на 4 марта 2022 г. пользователи потеряли доступ к социальной сети Facebook, магазинам приложений App Store и Google Play, а также к Twitter и сайтам крупных за
25.02.2022 В России началась блокировка Facebook

Роскомнадзор наказал Facebook Роскомнадзор сообщил о начале частичного ограничения доступа к социальной сети Facebook. Решение о блокировке было принято Генпрокуратурой. Днем ранее, 24 февраля 2022 г., Fa
25.02.2022 Власти США ополчились на Facebook за нелегальное распознавание лиц пользователей

Не трогайте лица Власти штата Техас рассматривают судебный иск к корпорации Meta Platforms (экс-Facebook) за использование данных по распознаванию лиц без ведома граждан. Иск может стать причиной серьезных финансовых потерь для Meta, пишет Silicon Angle. Генпрокурор штата Техас Кен Паксто
07.02.2022 Европейцев грозят оставить без Facebook и Instagram из-за неудобных законов. России это не касается

Европу оставят без Facebook Корпорация Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) может уйти из Европы и закрыть жи
03.02.2022 Впервые в истории уменьшилась аудитория Facebook

Интерес к Facebook стремительно падает Социальная сеть Facebook, принадлежащая компании Meta (в

02.02.2022 Россияне создали нейросеть, которая проверяет ответы чиновников во «Вконтакте» и Facebook на вежливость и конкретику

, АНО «Диалог» создала автоматизированную систему оценки качества ответов органов власти на обращения, жалобы и комментарии граждан в соцсетях. Речь идет о таких площадках как Instagram, «Вконтакте», Facebook, Twitter и «Одноклассники». Для разработки системы использовалось открытое программное обеспечение и собственные технические разработки компании. Система работает на базе нейросети, ко
28.01.2022 Власти запретили «Газпром нефти» удалять «порочащее» видео из «Вконтакте», Facebook и YouTube, чтобы не «умалить свободу в интернете»

снил CNews, компании «Газпром нефть» не удалось добиться судебного предписания об удалении видеоролика с критикой работы ее заправочных станций (АЗС) с интернет-ресурсов «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook и YouTube. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы, которое было изготовлено в полном объеме 26 января 2021 г. (опубликовано несколько позже). Иск о защите деловой репутации бы
25.01.2022 «Бесплатный» Facebook обходится беднякам в миллионы долларов из-за «кривого» ПО. Операторы счастливы, разработчики не спешат с исправлениями

вающихся стран, в которых Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) предоставляет бесплатный доступ к Facebook с мобильного телефона, оказались должны операторам – партнерам компании за израсходо
24.12.2021 6 основных мифов о Facebook

Как и с любым другим значимым явлением, с платформой Facebook связано немало мифов. Слухи и сплетни курсируют по самой социальной сети, расползаются по всем уголкам интернета, прорываются в средства массовой информации. Разберем несколько популяр
03.12.2021 Google и Facebook заплатят в России до 10 млрд рублей штрафа. Это беспрецедентный случай

Google и Facebook пополнят казну на миллиарды рублей Роскомнадзор инициировал процесс взимания оборотных штрафов с Facebook и Google за неудаление запрещенного контента. Как пишет РБК, регулятор

24.11.2021 Как сделать резервную копию данных в WhatsApp, Facebook и других соцсетях

Как сделать резервную копию в Facebook Facebook предлагает пользователям сохранить сообщения, публикации, фото и видео, которыми они делились, посты в группах и многое другое. Но посты, комментарии и прочая активность загру

Публикаций - 4621, упоминаний - 5079

Meta Platforms* и организации, системы, технологии, персоны:

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Samsung Electronics 11064 211
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Uber 357 58
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Apple - App Store 3109 195
Google - Gmail 1021 160
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 76
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 13
Международный женский день - 8 марта 418 10
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 9
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 9
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 8
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 7
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WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 7
Google Zeitgeist 12 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 5
CeBIT 614 5
Black Hat - Конференция 120 4
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 8 4
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 4
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 4
Украина - Евромайдан 15 3
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 3
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 3
Meta - Facebook Hacker Cup 5 3
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 3
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 5 3
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 3
Единый день голосования 143 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
The Giving Pledge - Клятва дарения 3 3
Web Summit 13 3
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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