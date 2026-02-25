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Meta Platforms* Facebook*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|25.02.2026
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Сверхпопулярная открытая библиотека JavaScript обрела независимость от ИТ-гиганта, которого ненавидят программисты
ается Джордан Валке (Jordan Walke), который разработал фреймворк для внутренних нужд Meta* (тогда – Facebook**). С 2011 г. он использовался для отображения информации в новостных лентах принадл
|13.02.2026
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Владелец Facebook* запатентовал ИИ, который будет вести ваши соцсети, когда вы умрете
ти, это негативно скажется на пользовательском опыте подписчиков. Unsplash - Solen Feyissa Владелец Facebook* запатентовал ИИ-модель для посмертного ведения соцсетей Запатентованная ИИ-модель д
|12.02.2026
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Власти наглухо «забетонировали» выходы из России в Facebook*, Instagram* и Tor
На связи», речь идет о доменах, принадлежащих признанной в России экстремистской корпорации Meta**: facebook.com, Instagram.com, messenger.com (используется Facebook Messenger). Кроме то
|24.11.2025
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Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона
Максимальный штраф за рекламу с запрещенных соцсетях может увеличиться до миллиона Социальные сети Facebook* и Instagram* и Twitter были заблокированы в России весной 2022 г. Социальная сеть д
|23.10.2025
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Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников
a объединяет популярные ИТ-продукты: крупнейшая социальная сеть для общения, новостей и сообществ — Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росси
|Елена Прекрасная
|12.08.2025
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Порносайты заражают ПК троянами с помощью обычной картинки
редоносное программное обеспечение, которое тайно ставит лайки в поддержку постов в социальной сети Facebook*. Эксперты из ИБ-компании Malwarebytes насчитали несколько десятков таких веб-ресурс
|30.06.2025
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Оружие, напечатанное на 3D-принтере, массово распространяется через Facebook* и Instagram**
ние массового распространения 3D-оружия через социальные сети, результаты расследования были опубликованы на BBC. Журналисты BBC раскрыли причины распространения напечатанного на 3D-принтере оружия в Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), Telegram и Instagram** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территор
|26.06.2025
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Google, Facebook*, TikTok переносят серверы поближе к России и зовут подключаться российских операторов
трафиком (НЦОТ) Виталия Карбовского. В числе таких компаний Карбовский назвал американские Google, Facebook*, Akamai (CDN-провайдер, работает с Apple, Steam, Microsoft и др), британского прова
|07.04.2025
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Российские цены на рекламу в Facebook* и Instagram** выросли на 50% из-за скорого запрета
х законопроект, запрещающий размещение рекламы на заблокированных в России ИТ-платформах, таких как Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России
|24.03.2025
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Российских блогеров будут штрафовать за рекламу в Facebook* и Instagram*
могут составить от 2,5 до 500 тыс. руб. Весной 2022 г. в России были заблокированы социальные сети Facebook* и Instagram*. Также по требованию Генпрокуратуры был заблокирован сервис микроблоге
|12.03.2025
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Хозяева Facebook** и Instagram*** тестируют собственные чипы для нейросетей. Они уменьшат расходы на инфраструктуру
а чип для инференса — процесса выполнения ИИ-задач в реальном времени, например, для рекомендаций в Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росси
|27.02.2025
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Кремль: Facebook** и Instagram*** разблокируют, только если они будут соблюдать законы России
ашева. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, что вопрос о снятии блокировки с Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росси
|30.01.2025
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Цукерберг заплатит Трампу $25 млн за блокировку аккаунтов в Facebook** и Instagram***
аключили 29 января 2025 г. соглашение по делу о блокировке страниц республиканца в социальных сетях Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росси
|28.01.2025
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Facebook* объявил Linux «угрозой кибербезопасности» и начал беспощадно банить за его упоминание
Linux вне закона Социальная сеть Facebook* начала удалять сообщения, в которых упоминаются Linux или группы и веб-сайты соотве
|24.12.2024
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В России создадут сеть псевдоспутников для работы в стратосфере. Подобный проект Facebook* провалился
се беспилотника можно поместить различное телекоммуникационное оборудование в зависимости от миссии аппарата», — сказал Оксман. Подобный проект Aquila провалился В июне 2018 г. CNews писал о том, что Facebook*, принадлежащий Meta, признанной экстремистской на территории России, закрыл направление разработки дронов для раздачи интернета в труднодоступных регионах планеты, просуществовавший ч
|22.04.2024
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В России заочно посадили на шесть лет пресс-секретаря Facebook*
ричиной стало его заявление о том, что Meta снимает ограничения на принадлежащей ей социальной сети Facebook ограничения на распространение призывов насилия по отношению к российским военным, т
|22.04.2024
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В Нидерландах хотят запретить Facebook* для госструктур
защите данных (DPA) рекомендовало Министерству внутренних дел Нидерландов не полагаться на страницы Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России
|13.02.2024
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В России арестован заочно топ-менеджер Facebook* и Instagram*
ричиной стало его заявление о том, что Meta снимает ограничения на принадлежащей ей социальной сети Facebook* ограничения на распространение призывов насилия по отношению к российским военным,
|15.11.2023
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Российский бизнес размещает рекламу в запрещенных Facebook* и Instagram*
следования компании Platforma, с которыми ознакомился Forbes. Чаще всего предприниматели пользуются Facebook* (45%) и Instagram* (около 40%; оба принадлежат признанной экстремистской организаци
|01.02.2023
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Экс-сотрудники Facebook*: Компания специально разряжала смартфоны своих пользователей
Хейворд против тестов Бывший сотрудник Facebook* (запрещенной на территории России и принадлежащей признанной в России экстремистско
|02.11.2022
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Facebook* на грани краха. Соцсеть уничтожают Apple и бесконечные ошибки Цукерберга
Время на исходе Монополия социальной сети Facebook*, запрещенной на территории России и принадлежащей признанной в России экстремистско
|13.10.2022
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Запрещенный Instagram* внезапно стал доступен в России. Но только пока Роскомнадзор чинит блокировочное «железо»
* (принадлежащий Meta*, которая признана в России экстремистской организацией; ей принадлежит также Facebook*). Заблокированная соцсеть стала открываться на мобильных устройствах и компьютерах
|30.09.2022
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Facebook* впервые в истории увольняет сотрудников
д нож ИТ-гигант Meta** (признана в России экстремистской организацией), которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, впервые за свою историю сокращает численность персонала. Об этом пишет
|12.09.2022
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Американцы во имя безопасности изгоняют кнопку Facebook* со своих сайтов. В числе первых Dell, Twitch и Ford
ал избавляться от виджетов корпорации Meta* на своих сайтах, пишет CNBC. Корпорация Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремисткой организацией и запрещена на территории страны. Прин
|20.07.2022
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Хозяев Facebook хотят лишить права на их мегабренд
Meta* против Meta К хозяину социальной сети Facebook, американской корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на т
|13.05.2022
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Больше трети принципиальных россиян распрощалась с Facebook и Instagram
«Перестали принципиально» пользоваться Больше трети опрошенных россиян перестали пользоваться Facebook и Instagram, материнскую компанию которых в России признали экстремистской. Оказалос
|21.03.2022
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Facebook и Instagram - экстремисты. Чем это грозит россиянам?
суд Москвы 21 марта 2022 г. признал экстремистской организацией компанию Meta*, ранее известную как Facebook. Также по решению суда в России запрещена деятельность социальных сетей Facebook<
|11.03.2022
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Facebook разрешила призывы к смерти Путина и к насилию против русских военных
Цукерберг против русских Пользователи американских социальных сетей Facebook и Instagram получили добро на разжигание межнациональной ненависти по отношению к россиянам, пишет Reuters. В частности, не будут удаляться посты с призывами к насилию по отношению к р
|04.03.2022
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В России не работают Facebook, сайты зарубежных СМИ, магазины приложений для iPhone и Android
крупных интернет-ресурсов. В ночь на 4 марта 2022 г. пользователи потеряли доступ к социальной сети Facebook, магазинам приложений App Store и Google Play, а также к Twitter и сайтам крупных за
|25.02.2022
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В России началась блокировка Facebook
Роскомнадзор наказал Facebook Роскомнадзор сообщил о начале частичного ограничения доступа к социальной сети Facebook. Решение о блокировке было принято Генпрокуратурой. Днем ранее, 24 февраля 2022 г., Fa
|25.02.2022
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Власти США ополчились на Facebook за нелегальное распознавание лиц пользователей
Не трогайте лица Власти штата Техас рассматривают судебный иск к корпорации Meta Platforms (экс-Facebook) за использование данных по распознаванию лиц без ведома граждан. Иск может стать причиной серьезных финансовых потерь для Meta, пишет Silicon Angle. Генпрокурор штата Техас Кен Паксто
|07.02.2022
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Европейцев грозят оставить без Facebook и Instagram из-за неудобных законов. России это не касается
Европу оставят без Facebook Корпорация Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) может уйти из Европы и закрыть жи
|03.02.2022
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Впервые в истории уменьшилась аудитория Facebook
Интерес к Facebook стремительно падает Социальная сеть Facebook, принадлежащая компании Meta (в
|02.02.2022
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Россияне создали нейросеть, которая проверяет ответы чиновников во «Вконтакте» и Facebook на вежливость и конкретику
, АНО «Диалог» создала автоматизированную систему оценки качества ответов органов власти на обращения, жалобы и комментарии граждан в соцсетях. Речь идет о таких площадках как Instagram, «Вконтакте», Facebook, Twitter и «Одноклассники». Для разработки системы использовалось открытое программное обеспечение и собственные технические разработки компании. Система работает на базе нейросети, ко
|28.01.2022
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Власти запретили «Газпром нефти» удалять «порочащее» видео из «Вконтакте», Facebook и YouTube, чтобы не «умалить свободу в интернете»
снил CNews, компании «Газпром нефть» не удалось добиться судебного предписания об удалении видеоролика с критикой работы ее заправочных станций (АЗС) с интернет-ресурсов «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook и YouTube. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы, которое было изготовлено в полном объеме 26 января 2021 г. (опубликовано несколько позже). Иск о защите деловой репутации бы
|25.01.2022
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«Бесплатный» Facebook обходится беднякам в миллионы долларов из-за «кривого» ПО. Операторы счастливы, разработчики не спешат с исправлениями
вающихся стран, в которых Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) предоставляет бесплатный доступ к Facebook с мобильного телефона, оказались должны операторам – партнерам компании за израсходо
|24.12.2021
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6 основных мифов о Facebook
Как и с любым другим значимым явлением, с платформой Facebook связано немало мифов. Слухи и сплетни курсируют по самой социальной сети, расползаются по всем уголкам интернета, прорываются в средства массовой информации. Разберем несколько популяр
|03.12.2021
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Google и Facebook заплатят в России до 10 млрд рублей штрафа. Это беспрецедентный случай
Google и Facebook пополнят казну на миллиарды рублей Роскомнадзор инициировал процесс взимания оборотных штрафов с Facebook и Google за неудаление запрещенного контента. Как пишет РБК, регулятор
|24.11.2021
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Как сделать резервную копию данных в WhatsApp, Facebook и других соцсетях
Как сделать резервную копию в Facebook Facebook предлагает пользователям сохранить сообщения, публикации, фото и видео, которыми они делились, посты в группах и многое другое. Но посты, комментарии и прочая активность загру
Meta Platforms* и организации, системы, технологии, персоны:
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