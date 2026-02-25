Meta Platforms - Facebook

Сверхпопулярная открытая библиотека JavaScript обрела независимость от ИТ-гиганта, которого ненавидят программисты ается Джордан Валке (Jordan Walke), который разработал фреймворк для внутренних нужд Meta* (тогда – Facebook**). С 2011 г. он использовался для отображения информации в новостных лентах принадл

Владелец Facebook* запатентовал ИИ, который будет вести ваши соцсети, когда вы умрете ти, это негативно скажется на пользовательском опыте подписчиков. Unsplash - Solen Feyissa Владелец Facebook* запатентовал ИИ-модель для посмертного ведения соцсетей Запатентованная ИИ-модель д

Власти наглухо «забетонировали» выходы из России в Facebook*, Instagram* и Tor На связи», речь идет о доменах, принадлежащих признанной в России экстремистской корпорации Meta**: facebook.com, Instagram.com, messenger.com (используется Facebook Messenger). Кроме то

Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона Максимальный штраф за рекламу с запрещенных соцсетях может увеличиться до миллиона Социальные сети Facebook* и Instagram* и Twitter были заблокированы в России весной 2022 г. Социальная сеть д

Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников a объединяет популярные ИТ-продукты: крупнейшая социальная сеть для общения, новостей и сообществ — Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росси

Порносайты заражают ПК троянами с помощью обычной картинки редоносное программное обеспечение, которое тайно ставит лайки в поддержку постов в социальной сети Facebook*. Эксперты из ИБ-компании Malwarebytes насчитали несколько десятков таких веб-ресурс

Оружие, напечатанное на 3D-принтере, массово распространяется через Facebook* и Instagram** ние массового распространения 3D-оружия через социальные сети, результаты расследования были опубликованы на BBC. Журналисты BBC раскрыли причины распространения напечатанного на 3D-принтере оружия в Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), Telegram и Instagram** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территор

Google, Facebook*, TikTok переносят серверы поближе к России и зовут подключаться российских операторов трафиком (НЦОТ) Виталия Карбовского. В числе таких компаний Карбовский назвал американские Google, Facebook*, Akamai (CDN-провайдер, работает с Apple, Steam, Microsoft и др), британского прова

Российские цены на рекламу в Facebook* и Instagram** выросли на 50% из-за скорого запрета х законопроект, запрещающий размещение рекламы на заблокированных в России ИТ-платформах, таких как Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России

Российских блогеров будут штрафовать за рекламу в Facebook* и Instagram* могут составить от 2,5 до 500 тыс. руб. Весной 2022 г. в России были заблокированы социальные сети Facebook* и Instagram*. Также по требованию Генпрокуратуры был заблокирован сервис микроблоге

Хозяева Facebook** и Instagram*** тестируют собственные чипы для нейросетей. Они уменьшат расходы на инфраструктуру а чип для инференса — процесса выполнения ИИ-задач в реальном времени, например, для рекомендаций в Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росси

Кремль: Facebook** и Instagram*** разблокируют, только если они будут соблюдать законы России ашева. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, что вопрос о снятии блокировки с Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росси

Цукерберг заплатит Трампу $25 млн за блокировку аккаунтов в Facebook** и Instagram*** аключили 29 января 2025 г. соглашение по делу о блокировке страниц республиканца в социальных сетях Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росси

Facebook* объявил Linux «угрозой кибербезопасности» и начал беспощадно банить за его упоминание Linux вне закона Социальная сеть Facebook* начала удалять сообщения, в которых упоминаются Linux или группы и веб-сайты соотве

В России создадут сеть псевдоспутников для работы в стратосфере. Подобный проект Facebook* провалился се беспилотника можно поместить различное телекоммуникационное оборудование в зависимости от миссии аппарата», — сказал Оксман. Подобный проект Aquila провалился В июне 2018 г. CNews писал о том, что Facebook*, принадлежащий Meta, признанной экстремистской на территории России, закрыл направление разработки дронов для раздачи интернета в труднодоступных регионах планеты, просуществовавший ч

В России заочно посадили на шесть лет пресс-секретаря Facebook* ричиной стало его заявление о том, что Meta снимает ограничения на принадлежащей ей социальной сети Facebook ограничения на распространение призывов насилия по отношению к российским военным, т

В Нидерландах хотят запретить Facebook* для госструктур защите данных (DPA) рекомендовало Министерству внутренних дел Нидерландов не полагаться на страницы Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России

В России арестован заочно топ-менеджер Facebook* и Instagram* ричиной стало его заявление о том, что Meta снимает ограничения на принадлежащей ей социальной сети Facebook* ограничения на распространение призывов насилия по отношению к российским военным,

Российский бизнес размещает рекламу в запрещенных Facebook* и Instagram* следования компании Platforma, с которыми ознакомился Forbes. Чаще всего предприниматели пользуются Facebook* (45%) и Instagram* (около 40%; оба принадлежат признанной экстремистской организаци

Экс-сотрудники Facebook*: Компания специально разряжала смартфоны своих пользователей Хейворд против тестов Бывший сотрудник Facebook* (запрещенной на территории России и принадлежащей признанной в России экстремистско

Facebook* на грани краха. Соцсеть уничтожают Apple и бесконечные ошибки Цукерберга Время на исходе Монополия социальной сети Facebook*, запрещенной на территории России и принадлежащей признанной в России экстремистско

Запрещенный Instagram* внезапно стал доступен в России. Но только пока Роскомнадзор чинит блокировочное «железо» * (принадлежащий Meta*, которая признана в России экстремистской организацией; ей принадлежит также Facebook*). Заблокированная соцсеть стала открываться на мобильных устройствах и компьютерах

Facebook* впервые в истории увольняет сотрудников д нож ИТ-гигант Meta** (признана в России экстремистской организацией), которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, впервые за свою историю сокращает численность персонала. Об этом пишет

Американцы во имя безопасности изгоняют кнопку Facebook* со своих сайтов. В числе первых Dell, Twitch и Ford ал избавляться от виджетов корпорации Meta* на своих сайтах, пишет CNBC. Корпорация Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремисткой организацией и запрещена на территории страны. Прин

Хозяев Facebook хотят лишить права на их мегабренд Meta* против Meta К хозяину социальной сети Facebook, американской корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на т

Больше трети принципиальных россиян распрощалась с Facebook и Instagram «Перестали принципиально» пользоваться Больше трети опрошенных россиян перестали пользоваться Facebook и Instagram, материнскую компанию которых в России признали экстремистской. Оказалос

Facebook и Instagram - экстремисты. Чем это грозит россиянам? суд Москвы 21 марта 2022 г. признал экстремистской организацией компанию Meta*, ранее известную как Facebook. Также по решению суда в России запрещена деятельность социальных сетей Facebook<

Facebook разрешила призывы к смерти Путина и к насилию против русских военных Цукерберг против русских Пользователи американских социальных сетей Facebook и Instagram получили добро на разжигание межнациональной ненависти по отношению к россиянам, пишет Reuters. В частности, не будут удаляться посты с призывами к насилию по отношению к р

В России не работают Facebook, сайты зарубежных СМИ, магазины приложений для iPhone и Android крупных интернет-ресурсов. В ночь на 4 марта 2022 г. пользователи потеряли доступ к социальной сети Facebook, магазинам приложений App Store и Google Play, а также к Twitter и сайтам крупных за

В России началась блокировка Facebook Роскомнадзор наказал Facebook Роскомнадзор сообщил о начале частичного ограничения доступа к социальной сети Facebook. Решение о блокировке было принято Генпрокуратурой. Днем ранее, 24 февраля 2022 г., Fa

Власти США ополчились на Facebook за нелегальное распознавание лиц пользователей Не трогайте лица Власти штата Техас рассматривают судебный иск к корпорации Meta Platforms (экс-Facebook) за использование данных по распознаванию лиц без ведома граждан. Иск может стать причиной серьезных финансовых потерь для Meta, пишет Silicon Angle. Генпрокурор штата Техас Кен Паксто

Европейцев грозят оставить без Facebook и Instagram из-за неудобных законов. России это не касается Европу оставят без Facebook Корпорация Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) может уйти из Европы и закрыть жи

Впервые в истории уменьшилась аудитория Facebook Интерес к Facebook стремительно падает Социальная сеть Facebook, принадлежащая компании Meta (в

Россияне создали нейросеть, которая проверяет ответы чиновников во «Вконтакте» и Facebook на вежливость и конкретику , АНО «Диалог» создала автоматизированную систему оценки качества ответов органов власти на обращения, жалобы и комментарии граждан в соцсетях. Речь идет о таких площадках как Instagram, «Вконтакте», Facebook, Twitter и «Одноклассники». Для разработки системы использовалось открытое программное обеспечение и собственные технические разработки компании. Система работает на базе нейросети, ко

Власти запретили «Газпром нефти» удалять «порочащее» видео из «Вконтакте», Facebook и YouTube, чтобы не «умалить свободу в интернете» снил CNews, компании «Газпром нефть» не удалось добиться судебного предписания об удалении видеоролика с критикой работы ее заправочных станций (АЗС) с интернет-ресурсов «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook и YouTube. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы, которое было изготовлено в полном объеме 26 января 2021 г. (опубликовано несколько позже). Иск о защите деловой репутации бы

«Бесплатный» Facebook обходится беднякам в миллионы долларов из-за «кривого» ПО. Операторы счастливы, разработчики не спешат с исправлениями вающихся стран, в которых Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) предоставляет бесплатный доступ к Facebook с мобильного телефона, оказались должны операторам – партнерам компании за израсходо

6 основных мифов о Facebook Как и с любым другим значимым явлением, с платформой Facebook связано немало мифов. Слухи и сплетни курсируют по самой социальной сети, расползаются по всем уголкам интернета, прорываются в средства массовой информации. Разберем несколько популяр

Google и Facebook заплатят в России до 10 млрд рублей штрафа. Это беспрецедентный случай Google и Facebook пополнят казну на миллиарды рублей Роскомнадзор инициировал процесс взимания оборотных штрафов с Facebook и Google за неудаление запрещенного контента. Как пишет РБК, регулятор