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Meta Platforms Facebook

Meta Platforms - Facebook

Корпорация Meta признана в РФ экстремистской.


04.03.2022 В России не работают Facebook, сайты зарубежных СМИ, магазины приложений для iPhone и Android
25.02.2022 В России началась блокировка Facebook
25.02.2022 Власти США ополчились на Facebook за нелегальное распознавание лиц пользователей
07.02.2022 Европейцев грозят оставить без Facebook и Instagram из-за неудобных законов. России это не касается
03.02.2022 Впервые в истории уменьшилась аудитория Facebook
02.02.2022 Россияне создали нейросеть, которая проверяет ответы чиновников во «Вконтакте» и Facebook на вежливость и конкретику
28.01.2022 Власти запретили «Газпром нефти» удалять «порочащее» видео из «Вконтакте», Facebook и YouTube, чтобы не «умалить свободу в интернете»
25.01.2022 «Бесплатный» Facebook обходится беднякам в миллионы долларов из-за «кривого» ПО. Операторы счастливы, разработчики не спешат с исправлениями
24.12.2021 6 основных мифов о Facebook
Игорь Кириченко, Naumen
03.12.2021 Google и Facebook заплатят в России до 10 млрд рублей штрафа. Это беспрецедентный случай
24.11.2021 Как сделать резервную копию данных в WhatsApp, Facebook и других соцсетях
18.11.2021 Владелец Facebook «убил» мессенджер для Instagram
10.11.2021 VK запустила в Mytracker возможность бесплатной атрибуции Facebook для владельцев мобильных приложений на базе Android
20.10.2021 Facebook поменяет название
18.10.2021 «Вероломный» шаг Apple навстречу пользователям iOS лишил Facebook и Google миллиардов
18.10.2021 Facebook нанимает 10-тысячную армию разработчиков в Европе. Мир ждет новый интернет?
15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам
06.10.2021 Не Facebook'ом единым — пользователи Рунета быстро перебрались в Telegram
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было?
04.10.2021 Facebook сознательно стравливает людей, чтобы удержать пользователей в соцсети
30.09.2021 Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории
24.09.2021 Данные половины жителей Земли утекли в Сеть и выставлены на продажу. Спасибо Clubhouse и Facebook
22.09.2021 Чемпион России по футболу подал в суд на Facebook, который запретил его фамилию
05.08.2021 Facebook безжалостно забанила ученых, изучавших механизмы показа рекламы в соцсети
13.07.2021 Facebook объявил об изменениях в функционале WhatsApp Business API
12.07.2021 Facebook Marketplace теперь доступен в России
08.07.2021 Москва потратит 540 миллионов на систему мониторинга критики властей во «Вконтакте», Facebook и Telegram
06.07.2021 Российские разработчики пресекли массовые кражи паролей к Facebook приложениями для Android
01.07.2021 Android-трояны крадут логины и пароли пользователей Facebook
29.06.2021 Как скачать видео из Facebook
23.06.2021 Instagram и Facebook запускают Reels и музыку в России
07.06.2021 ИТ-гигантов заставят платить огромные налоги и лишат легальных средств уклонения от них
31.05.2021 Зло повержено. WhatsApp не станет отключать пользователей за отказ принимать его новые драконовские правила
27.05.2021 Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть
21.05.2021 Власти вводят драконовские меры против иностранных интернет-компаний. В опасности Facebook, Google и Telegram
05.05.2021 Роскомнадзор завалил Google, Facebook и Twitter штрафами на десятки миллионов рублей
03.05.2021 Facebook и Instagram умоляют пользователей разрешить слежку за собой
20.04.2021 Group-IB зафиксировала атаку на пользователей Facebook в 84 странах мира
20.02.2021 МВД начало рекордные закупки техники для взлома смартфонов и чтения переписки в Skype, WhatsApp и Facebook

Публикаций - 4201, упоминаний - 6054

Meta Platforms упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10023 1143
Twitter 2381 1128
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1950 675
Microsoft Corporation 22242 633
Apple Inc 10503 569
Yandex - Яндекс 4897 350
VK - Mail.ru Group 2988 283
Amazon Inc - Amazon.com 2610 260
Yahoo! 3596 249
Telegram Group 733 206
Samsung Electronics 9207 197
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5392 141
IBM - International Business Machines Corp 8856 117
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7639 111
Sony 6104 108
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3852 105
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8692 103
Intel Corporation 11132 99
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8218 98
HTC Corporation 1405 94
Oracle Corporation 5952 91
PayPal 629 89
Zynga Game Network 130 86
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1524 84
Cisco Systems 4698 82
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6417 81
Dell EMC 4678 80
Qualcomm Technologies 1613 77
Huawei 3125 71
Zoom Int - Zoom Video Communications 1058 68
HP Inc. 5259 68
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1083 63
LG Electronics 3271 60
Alibaba Group 347 59
SAP SE 4497 56
AOL Inc 1523 56
GitHub 473 53
SEQ - SEC Consult Services 1363 52
Adobe Systems 1413 52
Nvidia Corp 3088 49
LinkedIn 554 250
eBay Inc 1574 106
DST Global 171 79
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5100 78
Netflix - Онлайн-кинотеатр 384 75
Uber 282 49
DST - Digital Sky Technologies 86 36
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 899 31
Visa International 1714 30
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1663 29
Vimeo - Видеохостинг 63 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2059 26
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 58 26
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 505 25
Qiwi 862 24
Открытие ФК 2295 24
Airbnb 70 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1622 24
Почта России ПАО 1838 24
Альфа-Банк 1445 23
Лента - Сеть розничной торговли 628 23
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 529 22
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 761 22
HeadHunter Group - HH Group 411 22
Tesla Motors 271 21
AliExpress 318 21
Walmart - Wal-Mart Stores 359 20
ИСК - Ижевская строительная компания 751 19
Morgan Stanley - Морган Стэнли 446 18
Carl Zeiss 292 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 620 18
Sequoia Capital 102 18
Газпром ПАО 923 17
Walt Disney Company 553 17
Согласие СК 751 17
АТАК - сеть магазинов 1745 15
Runa Capital 155 15
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 426 14
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 117 14
Kickstarter 112 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2195 117
Правительство РФ 7532 108
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7793 107
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9781 106
Президент Российской Федерации 3335 97
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2663 85
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3115 53
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1041 45
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1947 42
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 429 41
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 476 40
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2433 39
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2115 39
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2395 35
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 395 33
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 32
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1546 31
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 571 26
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 570 26
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 702 26
Администрация Президента РФ 884 25
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 308 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1433 21
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 439 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1880 20
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 831 20
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1558 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1191 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1019 17
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1083 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2310 16
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 268 15
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 438 15
Правоохранительные органы - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы 704 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1295 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2117 13
Роснано 636 13
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 354 13
Правительство Москвы 1550 12
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 130 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 241 37
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2500 33
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2079 26
Единая Россия - Политическая партия 243 26
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 37 12
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 104 11
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 232 9
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 8
РосКомСвобода - Общественная организация 82 8
OIN - Open Invention Network 22 8
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 8
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 8
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 8
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 8
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 7
Демократическая политическая партия США 83 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 200 7
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 55 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 193 6
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 56 6
ASF - Apache Software Foundation 95 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 62 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 81 5
ЛДПР 98 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 5
Linux Foundation 166 5
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 587 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 4
АФТ - Ассоциация Финтех 159 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 194 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 267 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 42 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32715 309
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Индия - Республика 4202 122
Украина 6009 120
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12391 120
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12088 100
США - Калифорния 3367 97
Франция - Французская Республика 5483 94
Бразилия - Федеративная Республика 1925 89
Япония 9680 87
Канада 3158 72
Азия - Азиатский регион 3690 70
США - Калифорния - Сан-Франциско 1337 70
США - Калифорния - Кремниевая долина 639 70
Италия - Итальянская Республика 3164 68
Испания - Королевство 2815 68
США - Нью-Йорк 2597 68
Южная Корея - Республика 4035 68
Австралия - Австралийский Союз 2726 61
Израиль 1731 52
Беларусь - Белоруссия 3421 51
Турция - Турецкая республика 1628 49
Казахстан - Республика 4411 48
Великобритания - Лондон 2004 44
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 810 38
Африка - Африканский регион 2791 36
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5209 36
Америка Латинская 1402 36
Америка Северная 2636 35
Ближний Восток 2537 35
Земля - планета Солнечной системы 7113 35
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