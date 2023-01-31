Экс-сотрудники Facebook*: Компания специально разряжала смартфоны своих пользователей

Бывший сотрудник Facebook* подал иск, в котором утверждает, что Meta** проводит тесты, преднамеренно ухудшающие производительность приложений компании, что в свою очередь разряжает смартфоны пользователей. Документ впоследствии был отозван, истец обратился не в тот суд, но адвокаты намерены раскрутить дело и даже начать новое — по поводу увольнения работника.

Хейворд против тестов

Бывший сотрудник Facebook* (запрещенной на территории России и принадлежащей признанной в России экстремистской компании Meta**) Джордж Хейворд подал иск на Meta**, в котором он утверждает, что компания намеренно ухудшает производительность приложений, что, в свою очередь, разряжает телефоны пользователей, пишет The Register. Хейворд неоднократно отказывался от таких текстов, за что поплатился рабочим местом в октябре 2022 г.

Истец проработал в Meta** с 2019 по 2022 гг. и какое-то время занимался вопросами эффективности приложений на мобильных устройствах. По его словам, руководитель неоднократно просил его участвовать в так называемых «отрицательных тестированиях».

Что такое «отрицательные тесты»

Согласно приложению к делу, компания определяет эту практику как «метод, который измеряет дальнейшие действия путем преднамеренного ухудшения некоторых пользовательских интерфейсов».

Например, Meta** проводила такие тесты для изучения корреляции между задержкой открытия ссылки и вероятностью того, что пользователь прокомментирует эту ссылку. Сотрудники компании в рамках теста увеличивали загрузку страницы и пришли к выводу, что «вероятность комментирования возрастает, когда задержка становится меньше 2 с, и достигает пика при 2 с».

Предполагается, что более пяти лет пользователи могли сталкиваться с негативным влиянием на производительность их устройств. Meta** использовала «отрицательные тесты» для проверки производительности прокрутки новостной ленты, чувствительности к касаниям и времени загрузки изображения. Самый старый упомянутый тест в документе датирован 2016 г.

Чем обеспокоен Хейворд

Как утверждает Хейворд, он был специалистом по обработке данных в группе эффективности приложения Messenger Facebook*. Такое тестирование, по его словам, означает преднамеренную разрядку батарей устройств пользователей без их согласия.

«Хейворд беспокоился, что пользователи Messenger, чьи батареи разрядились во время тестов, не смогут, например, позвать на помощь в экстренной ситуации», — утверждают его адвокаты.

Во внутренней переписке между Хейвордом и его руководителем (они вошли в дело как доказательства) бывший сотрудник Facebook сообщал об этом, подчеркивая, что отрицательные тесты подвергают пользователей большему риску.

«На самом деле я даже не уверен, что это законно с точки зрения различных законов о защите прав потребителей. Когда я участвовал в отборе команды, мне снова и снова говорили, что мы никогда этого не делаем», — писал Хейворд, судя по скриншотам сообщений.

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В документах по делу говорится, что такие тесты является незаконным в Нью-Йорке, где живет Хейворд и где был подан иск. Адвокаты утверждают, закон запрещает наносить ущерб имуществу человека без его согласия, а такие тесты законодательные нормы нарушают.

Удобный повод для увольнения

Хейворд утверждает, что «возмездие» компании началось вскоре после его последнего сообщения в июле 2022 г. Ему дали новые обязанности, а когда стало известно, что он планирует жаловаться, низко оценили эффективность работы.

Его уволили 9 ноября 2022 г. Он попал большую волну сокращений в Meta**. Адвокаты отрицают, что это совпадение.

«Meta** решила уволить Хейворда в рамках ожидаемого сокращения, чтобы отомстить ему за жалобу. Если бы не его неоднократные возражения, он не был бы включен в списки на сокращение», — уверены адвокаты истца.

Дело набирает обороты

Иск, подали 20 января 2023 г., однако через шесть дней адвокаты вынуждены были забрать документы, так как рабочий контракт Хейворда требует, чтобы он передал дело в арбитраж.

Дэниел Кайзер, адвокат истца, ожидает, что переговоры между сторонами начнутся в ближайшее время. Однако компания Кайзера планирует подать административный иск в Министерство труда, на то, что Meta** нарушила законы о защите осведомителей, уволив Хейворда. По закону работодателям не разрешается дискриминировать своих сотрудников «из-за любого законного действия, совершенного работником».

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В Meta** на весь инцидент ответили кратко, пишет The Register: «Утверждения мистера Хейворда необоснованны».

*, ** Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.