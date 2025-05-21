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Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ ЗОЗПП О защите прав потребителей
СОБЫТИЯ
|21.05.2025
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Гигантский ритейлер техники предложил уголовно преследовать за пользование законом о защите прав потребителей. Но не всех
м. Под потребительским экстремизмом подразумевается злонамеренная эксплуатация покупателями закона «О защите прав потребителей». Они манипулируют им в своих корыстных целях – для получения выго
|12.07.2024
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В России появились «потребительские экстремисты». Они издеваются над крупными магазинами электроники и отбирают у них деньги
лись с массовым «потребительским экстремизмом», пишут «Ведомости». Россияне, прикрываясь законом «О защите прав потребителей» (ЗОЗПП) требуют от продавцов компенсацию за проданные им якобы дефе
|16.11.2017
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Евросоюз принял правила борьбы с интернетом: с разделегированием доменов и блокировками без суда
Новый законЕвропарламент большинством голосов одобрил принятие новых Положений о сотрудничестве по защите прав потребителей (Consumer Protection Cooperation Regulation). Положения дадут национ
|09.07.2008
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Ликбез: качаем права
вали, на самом видном месте висят (во всяком случае, должны висеть) брошюрки с названиями: «Закон о защите прав потребителей», «Правила торговли», «Книга жалоб». К ним давно все привыкли, они в
|10.10.2005
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Кто дал команду ФАС на "Билайн" и "Евросеть"?
На прошлой неделе Региональная общественная организация «Общество по защите прав потребителей в области связи и телекоммуникаций» распространило сообщение о том,
|30.01.2001
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"ЦентрИнвест Софт" начала создание автоматизированной информационной системы по защите прав потребителей в Самарской области
Компания ЦентрИнвест Софт начала работу по созданию автоматизированной информационной системы по защите прав потребителей (АИС ЗПП) Самарской области. Данный проект является частью областной целевой программы мероприятий по защите прав потребителей в Самарской области на 2000-2003 г
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 16
|Жигарев Сергей 17 8
|Аншаков Михаил 9 5
|Горелкин Антон 118 5
|Павлов Олег 23 5
|Смольская Ульяна 13 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
|Ющенко Александр 29 4
|Гутенёв Владимир 14 4
|Дорохина Юлия 44 3
|Albrecht Katherine - Альбрехт Кэтрин 4 3
|Ромашов Игорь 4 3
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|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Федоров Алексей 142 3
|Скородумов Анатолий 65 3
|Соколов Артем 56 3
|Решетников Максим 46 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Антонов Андрей 21 2
|Канаев Алексей 4 2
|Поносов Александр 69 2
|Серго Антон 41 2
|Чиндяскин Сергей 5 2
|Федюкин Юрий 9 2
|Пантелеев Антон 26 2
|Марфин Алексей 13 2
|Лебедев Артём 17 2
|Евтюшкин Александр 7 2
|Шелищ Петр 9 2
|Bernstain Jodie - Бернстайн Джоди 2 2
|Гартунг Валерий 3 2
|Ратавин Фарид 2 2
|Недзвецкий Антон 2 2
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|Горинова Ольга 2 2
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