Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ

Гигантский ритейлер техники предложил уголовно преследовать за пользование законом о защите прав потребителей. Но не всех м. Под потребительским экстремизмом подразумевается злонамеренная эксплуатация покупателями закона «О защите прав потребителей». Они манипулируют им в своих корыстных целях – для получения выго

В России появились «потребительские экстремисты». Они издеваются над крупными магазинами электроники и отбирают у них деньги лись с массовым «потребительским экстремизмом», пишут «Ведомости». Россияне, прикрываясь законом «О защите прав потребителей» (ЗОЗПП) требуют от продавцов компенсацию за проданные им якобы дефе

Евросоюз принял правила борьбы с интернетом: с разделегированием доменов и блокировками без суда Новый законЕвропарламент большинством голосов одобрил принятие новых Положений о сотрудничестве по защите прав потребителей (Consumer Protection Cooperation Regulation). Положения дадут национ

Ликбез: качаем права вали, на самом видном месте висят (во всяком случае, должны висеть) брошюрки с названиями: «Закон о защите прав потребителей», «Правила торговли», «Книга жалоб». К ним давно все привыкли, они в

Кто дал команду ФАС на "Билайн" и "Евросеть"? На прошлой неделе Региональная общественная организация «Общество по защите прав потребителей в области связи и телекоммуникаций» распространило сообщение о том,