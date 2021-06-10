Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ
ЗОЗПП
О защите прав потребителей
Публикаций - 39, упоминаний - 53
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЛДПР 78 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 134 1
|ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 1
|Путин Владимир 2048 3
|Жигарев Сергей 15 2
|Чернышенко Дмитрий 237 2
|Новиков Евгений 39 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
|Ющенко Александр 25 1
|Кузнецов Александр 79 1
|Сулин Алексей 3 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Дорохина Юлия 42 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 5232 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 543 1
|CNews - ZOOM.CNews 1191 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 909845, в очереди разбора - 812822.
Создано именных указателей - 47096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 909845, в очереди разбора - 812822.
Создано именных указателей - 47096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru