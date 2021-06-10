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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ
ЗОЗПП
О защите прав потребителей



10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 2
28.05.2021 Россиянам разрешили спорить с интернет-магазинами через «Госуслуги» 1
18.03.2021 На Госуслугах появится сервис для предъявления претензий интернет-магазинам 1
15.12.2020 Бизнес и государство договорились по платформам онлайн урегулирования споров 1
24.09.2020 Власти запретят продавцам собирать персональные данные покупателей 2
18.08.2020 «Ростех», «Ростелеком» и прочих заставят закупать российское телеком-оборудование по госплану 1
29.04.2020 В России создан сервис по возврату денег за отмененные из-за COVID-19 билеты и турпутевки 1
25.12.2019 Российских разработчиков хотят привлечь к ответственности за некачественное предустановленное ПО 2
22.11.2019 Нормативную базу для «Цифровой экономики» напишут за 1,1 миллиарда 1
21.11.2019 Депутаты утвердили обязательную предустановку российского ПО на смартфоны 2
05.11.2019 В России запретят продажу смартфонов без отечественного ПО: Закон принят в первом чтении 2
28.10.2019 Правительство поддержало предустановку российского ПО на смартфоны 2
12.09.2019 Госдума разгромила идею обязательной предустановки российского ПО на смартфоны 2
19.07.2019 Депутаты запрещают в России продажу смартфонов, ПК и Smart-TV без российского ПО. Штрафы изменились в 10 раз 1
04.07.2019 Внесен закон о запрете смартфонов и ПК без предустановленного российского ПО. Нарушителям грозят миллионные штрафы 3
06.08.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2018 года 1
06.02.2018 Минфин заставит принимать карты «Мир» не только онлайн-торговлю, но и все компании вообще 1
15.06.2017 Депутаты обязали «Яндекс.Маркет» возвращать деньги за недоставленный товар 1
22.06.2016 За продажу старого iPhone «Евросеть» выплатит его 3-кратную стоимость 1
21.03.2016 Брак или проблема коммуникации? Фитнес-браслеты Jawbone и российский сервис 1
17.12.2015 Генпрокуратура России ополчилась на магазины «серых» мобильников. Под угрозой Хiaomi и OnePlus 1
11.09.2015 Apple извинилась перед российскими разработчиками за блокировку их денег и пообещала все вернуть 1
26.01.2015 Apple заcудят за отказ продавать технику в Крыму. На очереди HP, Dell, Google и другие 2
25.12.2014 За неисправный iPhone «М.Видео» обязали выплатить 140 тыс. рублей 1
27.06.2011 МТС предъявил претензии к качеству сервиса Nokia, Samsung, Sony Ericsson и LG 1
18.10.2010 У iPhone 4 проблема с вибрацией. ВИДЕО 1
25.01.2010 Жители Москвы будут платить за отключение от радиосети 30-х годов 1
24.07.2009 Правозащитники против Минкомсвязи: приказ о чтении писем обжалован в суде 1
24.07.2009 Потребители требуют признать приказ Минкомсвязи о чтении писем спецслужбами недействующим 1
25.07.2008 Российский прецедент: покупателю вернули деньги за Windows Vista 2
06.03.2008 Прокуратура выявила нарушения закона в деятельности компьютерного клуба 1
19.12.2007 Сертификаты «Эльдорадо» вне закона 1
03.10.2007 Правительство «чистит» рынок e-commerce 3
18.09.2007 Госдума разрешит покупателям техники «передумать» 2
17.05.2007 Русский клиент НР достал компанию через суд 1
10.10.2005 Кто дал команду ФАС на "Билайн" и "Евросеть"? 1
06.10.2005 "Евросеть" и "Билайн" отрицают существование специального договора между компаниями 1
26.07.2005 Почему интернет-магазины не популярны в России 1
17.02.2005 Валерий Комиссаров: объем электронной торговли увеличится в разы 1

Публикаций - 39, упоминаний - 53

Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 8642 7
Yandex - Яндекс 4290 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7200 3
Samsung Electronics 6971 3
VK - Mail.ru Group 2685 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5380 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7374 2
Google LLC 8633 2
Canon 847 1
Philips 1054 1
Microsoft Corporation 14394 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6464 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 74 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 328 1
Rambler Group - Рамблер ГК 623 1
Xiaomi 908 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1595 1
Intel Corporation 5582 1
Qisda BenQ 262 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1426 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4451 2
Visa International 1427 1
Связной ГК 1019 1
ВТБ Банк Москвы 398 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1492 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6360 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1891 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1674 10
Правительство РФ 2308 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1016 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1323 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 337 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2121 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 469 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 781 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1642 1
ЛДПР 78 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 134 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 108 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1783 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1671 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 83 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2653 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2283 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4009 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 443 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1073 5
Новые облачные технологии - МойОфис 313 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 3
Apple iPhone 3 383 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 25 1
Microsoft Windows 10 7971 1
Linux OS 5035 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 66 1
VK - Mail.ru Одноклассники 920 1
Apple iPhone 5 710 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 540 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 61 1
Apple iPad 3263 1
Apple FaceTime 151 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
ICQ 618 1
Apple iOS 5758 1
Путин Владимир 2048 3
Жигарев Сергей 15 2
Чернышенко Дмитрий 237 2
Новиков Евгений 39 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
Ющенко Александр 25 1
Кузнецов Александр 79 1
Сулин Алексей 3 1
Кузьменко Валерия 58 1
Дорохина Юлия 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 67163 26
Казахстан - Нур-Султан - Астана 240 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21183 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9330 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18800 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 640 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 738 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 883 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 510 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 166 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 170 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 444 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 212 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 431 1
Россия - ЮФО - Севастополь 430 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 742 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 521 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1044 1
Канада 1662 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5492 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7217 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7100 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 963 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 154 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 297 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 239 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 465 3
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 6 1
Федеральное законодательство 270 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 14 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 144 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1095 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 232 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1380 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1066 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 87 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 5232 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 543 1
CNews - ZOOM.CNews 1191 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 909845, в очереди разбора - 812822.
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