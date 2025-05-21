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Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ ЗОЗПП О защите прав потребителей

СОБЫТИЯ


21.05.2025 Гигантский ритейлер техники предложил уголовно преследовать за пользование законом о защите прав потребителей. Но не всех

м. Под потребительским экстремизмом подразумевается злонамеренная эксплуатация покупателями закона «О защите прав потребителей». Они манипулируют им в своих корыстных целях – для получения выго
12.07.2024 В России появились «потребительские экстремисты». Они издеваются над крупными магазинами электроники и отбирают у них деньги

лись с массовым «потребительским экстремизмом», пишут «Ведомости». Россияне, прикрываясь законом «О защите прав потребителей» (ЗОЗПП) требуют от продавцов компенсацию за проданные им якобы дефе
16.11.2017 Евросоюз принял правила борьбы с интернетом: с разделегированием доменов и блокировками без суда

Новый законЕвропарламент большинством голосов одобрил принятие новых Положений о сотрудничестве по защите прав потребителей (Consumer Protection Cooperation Regulation). Положения дадут национ
09.07.2008 Ликбез: качаем права

вали, на самом видном месте висят (во всяком случае, должны висеть) брошюрки с названиями: «Закон о защите прав потребителей», «Правила торговли», «Книга жалоб». К ним давно все привыкли, они в
10.10.2005 Кто дал команду ФАС на "Билайн" и "Евросеть"?

На прошлой неделе Региональная общественная организация «Общество по  защите прав потребителей в области связи и телекоммуникаций» распространило сообщение о том,

30.01.2001 "ЦентрИнвест Софт" начала создание автоматизированной информационной системы по защите прав потребителей в Самарской области

Компания ЦентрИнвест Софт начала работу по созданию автоматизированной информационной системы по защите прав потребителей (АИС ЗПП) Самарской области. Данный проект является частью областной целевой программы мероприятий по защите прав потребителей в Самарской области на 2000-2003 г

Публикаций - 277, упоминаний - 345

Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 48
Yandex - Яндекс 9216 30
Google LLC 12690 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Samsung Electronics 11065 17
Microsoft Corporation 25775 14
VK - Mail.ru Group 3602 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
МегаФон 10742 12
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HP Inc. 5883 10
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Ростелеком 10948 9
Meta Platforms - Facebook 4621 8
AT&T Inc 1726 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Xiaomi - Сяоми 2232 7
LG Electronics 3735 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 7
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 5
Dell EMC 5180 5
Huawei 4677 5
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Nvidia Corp 4002 4
Cisco Systems 5372 3
X Corp - Twitter 2938 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Новые облачные технологии (НОТ) 485 3
Telegram Group 2940 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 3
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 3
Adobe Systems 1597 3
Yahoo! 3726 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 2
Телематические системы 60 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 11
Почта России ПАО 2370 8
Евросеть 1421 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Связной ГК 1401 7
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MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 5
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 4
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 4
Tesco 84 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
eBay Inc 1640 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
Резонанс НПП 407 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
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Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 2
GFG - Lamoda - Купишуз 219 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
КонсультантПлюс 161 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 2
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 2
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ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 9
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НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
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Единая Россия - Политическая партия 321 4
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 3
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
UFC - Union Federale des Consommateurs - Федерация защиты прав потребителей Франции 2 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
СПРФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ГосИнформСистемы 160 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
АУРЭК - Ассоциация участников рынка электронной коммерции 8 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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