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Лебедев Артём



25.12.2024 «Звук» запустил в Telegram музыкальную игру с наградами и призами 1
08.09.2023 Онлайн-кинотеатр «Иви» запустил функцию, которая поможет выбирать фильмы и сериалы на основе самых интересных моментов из них 1
07.04.2011 Больше половины россиян все еще не пользуются интернетом 1
12.04.2010 Windows Activation Technology: как Microsoft противостоит пиратам? 1
14.09.2009 «Имхонет» запустил социально-рекомендательный фотосервис 1
10.08.2009 Microsoft запатентовала формат XML 1
11.03.2009 СУ-155 отсудила домен su155.net 1
13.02.2009 Воровство контента: как обезопасить свой сайт? 1
15.01.2009 Черные оптимизаторы: когда суд на их стороне 1
11.09.2008 Социальные сети: клоны неистребимы? 1
25.07.2008 Российский прецедент: покупателю вернули деньги за Windows Vista 1
13.05.2008 «Имхонет» открыл сервис «ТВ-гид» 1
20.03.2008 Завтра ЖЖ замолчит 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Лебедев Артём и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 3
Google LLC 11775 3
Imhonet - Имхонет - Рекомендата 17 2
Yandex - Яндекс 7340 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Softline - Софтлайн 2811 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Red Hat 1305 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
Promt - Промт 293 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
Webcentral Group - Melbourne IT - Melbourne Information Technologies Australia Pty 5 1
Telegram Group 1983 1
eBay Inc 1619 1
LinkedIn 635 1
Walt Disney Company 622 1
SoftBank Group 258 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Миэль ГК 38 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Профессионалы.ру 18 1
Судебная власть - Judicial power 2309 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 2
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 431 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1854 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 655 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 239 1
Microsoft WAT - Windows Activation Technologies 2 1
Clone - Клонирование 493 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 1
Microsoft Windows 15657 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Linux OS 9937 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Microsoft Office 3734 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Microsoft Windows XP 2399 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Apache OpenOffice 472 1
Myspace - социальная сеть 636 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 390 1
Microsoft Windows Server 2008 478 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
Microsoft Office 2003 123 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 119 1
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Symphony 38 1
Microsoft WGA - Microsoft Windows Genuine Advantage 40 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 426 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Масяня - российская комедийно-сатирическая серия флеш-мультфильмов 17 1
Наумов Виктор 126 3
Демидов Михаил 133 3
Серго Антон 41 3
Артамонова Анна 183 2
Носик Антон 106 2
Поносов Александр 69 1
Дуров Павел 291 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Мамут Александр 129 1
Новодворский Алексей 109 1
Рыжиков Сергей 111 1
Кочетков Владислав 248 1
Селиванов Александр 5 1
Садовников Владимир 8 1
Курьянов Сергей 162 1
Ашманов Игорь 41 1
Фирсов Александр 5 1
Гуревич Михаил 40 1
Корюкин Юрий 29 1
Рожковский Кирилл 14 1
Назаренко Алексей 10 1
Куваев Олег 12 1
Туганбаев Аскар 7 1
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Медведев Дмитрий 1654 1
Путин Владимир 3171 1
Волкова Кира 1 1
Амосова Анастасия 1 1
Каганов Леонид 1 1
Касперский Евгений 323 1
Навальный Алексей 61 1
Ватютов Дмитрий 2 1
Носик Александр 1 1
Fitzpatrick Brad - Фицпатрик Брэд 16 1
Rutchik Gregory - Рутчик Грегори 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 3
Франция - Французская Республика 7845 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Япония 13282 1
Индия - Bharat 5433 1
Канада 4881 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
США - Калифорния 4625 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Испания - Королевство 3706 1
Украина 7608 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Мировой океан - World Ocean 508 1
США - Юта 192 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
США - Аляска 239 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 348 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 252 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 802 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Английский язык 6634 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 245 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Webmaster - Вебмастер 126 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 295 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
UDRP - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - Единая политика разрешения доменных споров, внесудебная процедура и политика разрешения споров, касающихся доменных имён 18 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Web design - Веб-дизайн 49 1
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Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 446 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
WapStart 45 1
Forbes - Форбс 817 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
IDC - International Data Corporation 4910 1
ABI Research 234 1
Forrester Research 821 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 30 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 24 1
comScore 379 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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