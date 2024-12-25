Лебедев Артём
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|«Звук» запустил в Telegram музыкальную игру с наградами и призами 1
|08.09.2023
|Онлайн-кинотеатр «Иви» запустил функцию, которая поможет выбирать фильмы и сериалы на основе самых интересных моментов из них 1
|07.04.2011
|Больше половины россиян все еще не пользуются интернетом 1
|12.04.2010
|Windows Activation Technology: как Microsoft противостоит пиратам? 1
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|10.08.2009
|Microsoft запатентовала формат XML 1
|11.03.2009
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|Черные оптимизаторы: когда суд на их стороне 1
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|Социальные сети: клоны неистребимы? 1
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|«Имхонет» открыл сервис «ТВ-гид» 1
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Лебедев Артём и организации, системы, технологии, персоны:
|eBay Inc 1619 1
|LinkedIn 635 1
|Walt Disney Company 622 1
|SoftBank Group 258 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
|Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
|Совкомбанк Совесть 271 1
|Миэль ГК 38 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
|ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
|Профессионалы.ру 18 1
|Наумов Виктор 126 3
|Демидов Михаил 133 3
|Серго Антон 41 3
|Артамонова Анна 183 2
|Носик Антон 106 2
|Поносов Александр 69 1
|Дуров Павел 291 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
|Мамут Александр 129 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Рыжиков Сергей 111 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Селиванов Александр 5 1
|Садовников Владимир 8 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Ашманов Игорь 41 1
|Фирсов Александр 5 1
|Гуревич Михаил 40 1
|Корюкин Юрий 29 1
|Рожковский Кирилл 14 1
|Назаренко Алексей 10 1
|Куваев Олег 12 1
|Туганбаев Аскар 7 1
|Лейбов Роман 7 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Путин Владимир 3171 1
|Волкова Кира 1 1
|Амосова Анастасия 1 1
|Каганов Леонид 1 1
|Касперский Евгений 323 1
|Навальный Алексей 61 1
|Ватютов Дмитрий 2 1
|Носик Александр 1 1
|Fitzpatrick Brad - Фицпатрик Брэд 16 1
|Rutchik Gregory - Рутчик Грегори 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
|WapStart 45 1
|Forbes - Форбс 817 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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