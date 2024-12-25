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«Звук» запустил в Telegram музыкальную игру с наградами и призами

«Звук» открывает пользователям новые поверхности для взаимодействия с любимой музыкой и предлагает им весело и с пользой провести предстоящие новогодние праздники. HiFi-стриминг запустил в Telegram «Звукоманию» – новый проект в формате игры. Об этом CNews сообщили представители «Звука».

По правилам игры пользователи выполняют простые задания как, например, «послушать эпизод подкаста» или «послушать персональную волну "Сила Звука"» в HiFi-стриминге «Звук» и получают за это баллы – кристаллы. Их можно обменять внутри игры «Звукомания» на «билеты» для участия в розыгрыше ценных призов: ближайший состоится уже 14 января. Чем больше билетов у звукомана, тем выше шансы на выигрыш. Среди призов: умные наушники, телевизоры, колонки, часы и смартфоны. Полные правила и требования конкурса –– по ссылке.

За прогресс игрокам присваиваются уровни: от «новичка» и «любителя» до «звезды» и «легенды». Помимо обычных заданий, есть и тайные: их можно пройти случайно, выполняя квесты. Также игроков каждую неделю ждут эксклюзивные события: регулярные тематические задания, за участие в которых можно заработать дополнительные кристаллы.

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У «Звукомании» есть очаровательный маскот – летучий мышонок Мьюз. Он живет в пещере, стены которой сияют тысячами кристаллов. Каждую ночь он вылетает на охоту, чтобы найти еще больше новых драгоценностей. Но больше блестяшек Мьюз любит только музыку. Поэтому он готов делиться кристаллами и ценными советами с участниками канала сообщества звукоманов, которые послушают с ним его любимый контент в HiFi-стриминге «Звук».

Артем Лебедев, директор по продукту HiFi-стриминга «Звук»: «Слушать музыку — приятно уже само по себе, но мы решили разнообразить процесс соревновательным элементом, игровой прогрессией и полезными наградами. Мы активно используем самые востребованные и удобные инструменты разных площадок, чтобы сделать Звук еще более понятным, близким и развлекательным для самых разных аудиторий. Новый проект “Звукомания” — это наш еще один эксперимент, который придаст новые смыслы и неожиданные краски привычному прослушиванию контента».

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