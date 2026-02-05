Умные платформы

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM ении «Умный дом Яндекса» можно задать сценарии и дать лампе включаться и выключаться по расписанию или реагировать на другие устройства умного дома — например, становиться ночником, когда закрываются умные шторы. Есть и локальное управление — сенсор сверху. Касание включает или меняет свет, это удобно ночью.Умная лампа Yeelight Bedside Lamp D2 Это компактная умная лампа, которую чаще ставя

«Магнит» протестирует «умные» весы на кассах самообслуживания в магазинах «у дома» «Магнит» протестирует технологию «умных» весов на кассах самообслуживания (КСО). «Умные» весы автоматически распознают продукт, который взвешивает покупатель, что позволяет сократить время, затрачиваемое на этот процесс, и повысить качество обслуживания. Эта технология успеш

Умные сервисы упростили оформление компенсации за домашний телефон На портале госуслуг Московской области в услугу по оформлению ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон внедрили умные сервисы. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Теперь умный сервис автоматически проверяет

Аналитика МТС: китайские устройства возглавили топ продаж умных часов МТС проанализировала продажи умных часов на российском рынке за с января по сентябрь 2025 г. По данным аналитиков МТС, рейтинг самых популярных моделей возглавили умные часы от китайских производителей. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самыми популярными моделями стали Xiaomi Watch 5 Active (5,5% от всех продаж в штуках), Huawei Watch Fit 3 (4,1

Село становится технологичным: жители Кузбасса активно подключают «умные» устройства ктивность жизни за городом, увеличилось на 24%, а объем IoT-трафика — почти вдвое. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Сегодня фермеры, предприниматели и частные домовладельцы применяют «умные» камеры, датчики температуры и влажности, системы охраны и трекеры для сельхозтехники. Благодаря широкому покрытию LTE-сети и уверенному сигналу связи современные технологии становятся до

Какие умные решения помогут бизнесу расти в новой реальности Какие умные решения помогут бизнесу расти в новой реальности Двухдневная онлайн-конференция «Умные решения — умная страна: инновационные технологии для новой реальности», которая была организо

«Авито»: россияне в среднем тратят на “умные” устройства 16700 руб. в год Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» опросили 10 тыс. пользователей старше 18 лет и узнали у них, как они относятся к технологиям «умного дома» и сколько тратят на «умные устройства». Выяснилось, что гаджеты для «умного дома» уже есть у каждого второго участника опроса (51%). Почти половина респондентов планирует покупку или установку в ближайший год (47%)

Умные сервисы упростили оформление льготных путевок в Подмосковье На портале госуслуг Подмосковья оптимизировали услугу «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками». В электронную форму заявления внедрены умные сервисы. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Теперь заявители, которые уже стоят на учете

Кировская область вошла в число лидеров по количеству умных устройств асть вошла в топ-20 регионов России по числу умных устройств для бизнеса, работающих на сети МТС. За год количество М2М-устройств в регионе выросло на 20%. В топе отраслей, где чаще всего применяются умные технологии – ЖКХ, энергетика и правоохранительная деятельность. Об этом CNews сообщили представители МТС. Умные устройства для бизнеса в Кировской области активно используют ресурс

Умные часы Apple Watch считают сожженные калории на глазок. Ошибка достигает 30% зависимости от активностей, ведь исследователи рассматривали ходьбу, бег, езду на велосипеде и уличные тренировки различной интенсивности. Unsplash - Luke Chesser Ученые обвинили Apple в том, что их умные часы считают сожженные калории на «авось угадаем», погрешность почти в 30% Смарт-часы — это носимые электронные устройства, которые сочетают функции часов с дополнительными возможностями,

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM IQ home, зарегистрироваться и добавить устройство. Утилита позволяет создать 6 профилей пользователя, где будут храниться данные о напитках, избранные программы и персональные настройки приготовления.Умные кухонные весы Renpho Smart Food Scale 2 R-T001 Эти умные кухонные весы наделены функцией подсчета калорий. Понадобится установить на смартфон приложение Gennec, взвесить продукт —

Умные часы Honor Choice Watch 2i с мониторингом здоровья и сна поступили в продажу В российские магазины электроники поступили в продажу умные часы Honor Choice Watch 2i. Новинка получила большой и яркий AMOLED-экран, технологии мониторинга здоровья и качества сна, впечатляющую автономность до 14 дней. Honor Choice Watch 2i осна

Умные колонки Sber переведенны под полное управление GigaChat 2.0 Впервые в России умные колонки полностью переведены под управление большой языковой модели, благодаря чему их интеллектуальные возможности вышли на принципиально новый уровень. C GigaChat 2.0 колонки Sber научи

Самые умные зубные щетки в 2025 году: хиты продаж ся на интерактивном дисплее самого гаджета в виде смайла. Гаджет даже желает владельцу доброго утра или вечера — в зависимости от времени суток. В таблице ниже мы расположили все упомянутые в статье умные зубные щетки по убыванию их стоимости. Модель Количество пульсаций в минуту Цена Braun Oral-B IO 10 48 000 35 000 руб. Philips Sonicare 9900 Prestige 62 000 31 000 руб. Laifen WAVE 66 000

В Подмосковье умные сервисы «вывели» на помощь социальным предприятиям циальных предприятий. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Теперь в электронной форме услуги появились умные сервисы. Один из них автоматически находит ранее поданное, но еще не рассмотренное заявление, а другой по ИНН проверяет регистрацию субъекта малого и среднего бизнеса в Подмосковье. Предв

«Форсайт» выпустила новый продукт «Форсайт. Умные таблицы» Российский вендор «Форсайт» представил новый продукт «Форсайт. Умные таблицы». Это кроссплатформенное настольное приложение, предназначенное для создания отчётов со сложным форматированием и использованием BI-инструментов. Основная цель создания нового при

МТС внедрила умные технологии для 25 застройщиков в 30 жилых комплексах России вления всей инфраструктурой «умной» недвижимости и клиентским опытом. В базовый набор цифрового жилья входят такие востребованные жителями решения как: IP-домофоны, IP-видеокамеры, считыватели СКУД и умные замки, датчики мониторинга состояния инженерных систем и оповещения об экстренных ситуациях, умные осветительные приборы, интеллектуальные приборы учета. Ежемесячная аудитория моби

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM 3 Помимо стандартных измерений здоровья, Watch Fit 3 позволяют анализировать пульсовую волну для выявления аритмии. В них можно вести подсчет калорий и дневник питания, а также анализировать рацион. Умные подсказки предложат новые виды активности, исходя из данных пользователя — всего гаджет поддерживает свыше 100 тренировок. Максимальное время работы устройства составляет до 10 дней без

«МегаФон» установил в подмосковных котельных умные датчики, следящие за состоянием температуры воды и давлением в трубопроводах В 500 подмосковных котельных «МегаФон» установил умные датчики, следящие за состоянием температуры воды и давлением в трубопроводах. Теперь инженеры коммунальных инфраструктур могут оперативно реагировать на возможные инциденты, не допуская п

Умные устройства Box доступны в России помогающих сделать жизнь в нем комфортнее. В линейке Box представлены такие устройства, как беспроводные кинетические выключатели, реле для управления световыми и бытовыми приборами, дверные звонки, умные розетки, центры управления и беспроводные датчики. МакЦентр Умные устройства Box доступны в России Производитель предлагает несколько серий кинетических выключателей, различающихся

«МегаФон» запускает продажи детских умных часов Fontel с eSIM «МегаФон» объявил о начале продаж детских умных часов под собственным брендом Fontel. Гаджеты оснащены технологией eSIM, которая становится всё более популярной. Это первые умные часы для детей с виртуальной SIM-картой, представленные в федеральной розничной сети в России, утверждают в «МегаФоне». «МегаФон» продолжает расширять линейку аксессуаров под собственными

В России перестали корректно работать умные гаджеты знаменитого зарубежного бренда Не такие уж и умные лампы Россияне больше не могут пользоваться умными лампами Hue компании Philips. Это очень популярные устройства в своем классе, появившиеся на рынке России задолго до того, как в эту ниш

«Алиса» и умные устройства в декабре 2024 г.: зимние заставки, новогодний плейлист для караоке, новые режимы освещения и другие обновления В приложении «Дом с Алисой» появились четыре специальных новогодних режима освещения. можно сказать: «Алиса, включи сказочные огни» или «Алиса, включи северное сияние». Сделайте любую гирлянду умной Умные розетки «Яндекса» теперь поддерживают тип устройства «Гирлянда». Можно выбрать его в настройках, подключить гирлянду или светодиодную ленту — и свет будет включаться командами «Алиса, заж

Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма Как работают «Умные каски» На предприятиях Горнорудного дивизиона «Росатома» соблюдение техники безопасности — приоритетная задача. Площадки дивизиона — зоны повышенного внимания с определенной степенью поте

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы ш и плавать, но без погружений. Ремешок изготовлен из натурального каучука. В России такие часы можно найти приблизительно за 837 000 рублей. Garmin MARQ Aviator (Gen 2) Garmin MARQ Aviator (Gen 2) — умные часы, предназначенные для пилотов. Устройство служит дополнительным аэронавигационным прибором — в меню можно найти прогнозы погоды, в том числе в ближайшем аэропорту, уведомления об авиа

«Технониколь» протестировала «Умные часы» для обходов производственного оборудования «Технониколь» протестировала «Умные часы» (Moziware Smart Watch), работающие на программной платформе ИКСАР. Устройство использовали для обходов действующего технологического оборудования на «Заводе Техно» в Татарстане (Заи

В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны ми брендами умных часов – Infinix, Apple и Samsung. У Infinix в «часовом» сегменте лидируют Infinix Watch 1, у Apple – Apple Watch Series 10, а у Samsung – Galaxy Watch 7 LTE. При этом рост спроса на умные часы и наушники – тенденция всего 2024 г. Об этом свидетельствуют и данные рынка, и результаты реализации во всех каналах продаж «МегаФона». К примеру, продажи умных часов в количественно

«Яндекс Музыка» запустила умные фильтры для быстрой навигации по сохраненным трекам «Яндекс Музыка» запустила умные фильтры для быстрой навигации по сохраненным трекам. Они помогают быстрее ориентироваться в Коллекции, позволяя находить песни по жанрам и настроению. В среднем у слушателей «Яндекс Музык

Электроточилки и умные подушки: «Мегамаркет» выяснил, какие необычные товары покупают россияне «Мегамаркет» проанализировал, какие необычные гаджеты покупали россияне на маркетплейсах с января по сентябрь 2024 г. Наибольший интерес среди пользователей вызвали умные подушки, LED-маски для лица, антигравитационные увлажнители и портативные фотопринтеры. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета». Так, за год продажи портативных кофемашин вырос

«Систэм Электрик» и SberDevices представили первые умные устройства в рамках партнерства Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) и SberDevices представили первые умные устройства, созданные в рамках сотрудничества. Новая серия получила название AtlasDesign Smart. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик». В линейку вошли одноклавишный и дву

«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на умные часы серий Huawei Watch GT 5 и Watch D2 компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает предзаказ на обновленную флагманскую линейку умных часов компании Huawei Watch GT 5, а также на умные часы с функцией суточного мониторирования артериального давления Huawei Watch D2. Стоимость Watch GT 5 в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» начинается от 22 999 руб., а Watch D2 – от

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Умные часы Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro на российском рынке Компания diHouse представляет на российском рынке новые умные часы Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro – модель с расширенным функционалом подойдет для путешественников, профессиональных спортсменов, любителей активного отдыха и тех, кто пристально следит

Абоненты МТС в Кирове смогут звонить через умные колонки на телефонные номера МТС совместно с «Яндексом» запустила функцию звонков через умные колонки. Теперь абоненты МТС в Кирове смогут звонить на номера любых операторов по своему текущему тарифу и принимать вызовы с помощью домашних станций. Об этом CNews сообщили представите

Абоненты МТС в Перми смогут звонить через умные колонки на телефонные номера ПАО «МТС», цифровая экосистема, первой среди российских операторов совместно с «Яндексом» запустила функцию звонков через умные колонки. Теперь абоненты МТС в Перми смогут звонить на номера любых операторов по своему текущему тарифу и принимать вызовы с помощью домашних станций. Об этом CNews сообщили представител

Теперь и в Курске. Умные часы смогут работать автономно рая позволяет автономно использовать смарт-часы без привязки к смартфону. Такие возможности уже реализованы в Москве, Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле и Саратове. В июле 2024 г. возможность присоединить умные часы к основному номеру на смартфоне появилась и у курян. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Технология позволяет присоединить умные часы к основному номеру на смартф

Сбербанк представил новые умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini 2 с искусственным интеллектом GigaChat укцию или план тренировок, а дети — ощутить себя соавторами сказок, контролируя развитие сюжета. Для запуска диалога достаточно сказать: «Салют, включи GigaChat» — и можно начинать создавать запросы. Умные колонки разработаны партнером Сбербанка, компанией SberDevices. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. SberBoom Home оснащена монохромным LED-дисплеем, на который по запросам пол

«Магнит» тестирует «умные» весы в магазинах «у дома» Российский ритейлер «Магнит» начал тестировать «умные» весы в магазинах «у дома». Технология, работающая на основе нейронной сети, позволяет ускорить процесс взвешивания товаров и обслуживания покупателей, а также снижает нагрузку на персона