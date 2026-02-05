Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Умные платформы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.02.2026 Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM
10.12.2025 Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

ении «Умный дом Яндекса» можно задать сценарии и дать лампе включаться и выключаться по расписанию или реагировать на другие устройства умного дома — например, становиться ночником, когда закрываются умные шторы. Есть и локальное управление — сенсор сверху. Касание включает или меняет свет, это удобно ночью.Умная лампа Yeelight Bedside Lamp D2  Это компактная умная лампа, которую чаще ставя
26.11.2025 «Магнит» протестирует «умные» весы на кассах самообслуживания в магазинах «у дома»

«Магнит» протестирует технологию «умных» весов на кассах самообслуживания (КСО). «Умные» весы автоматически распознают продукт, который взвешивает покупатель, что позволяет сократить время, затрачиваемое на этот процесс, и повысить качество обслуживания. Эта технология успеш
07.11.2025 Умные сервисы упростили оформление компенсации за домашний телефон

На портале госуслуг Московской области в услугу по оформлению ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон внедрили умные сервисы. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Теперь умный сервис автоматически проверяет

23.10.2025 Аналитика МТС: китайские устройства возглавили топ продаж умных часов

МТС проанализировала продажи умных часов на российском рынке за с января по сентябрь 2025 г. По данным аналитиков МТС, рейтинг самых популярных моделей возглавили умные часы от китайских производителей. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самыми популярными моделями стали Xiaomi Watch 5 Active (5,5% от всех продаж в штуках), Huawei Watch Fit 3 (4,1
10.10.2025 Село становится технологичным: жители Кузбасса активно подключают «умные» устройства

ктивность жизни за городом, увеличилось на 24%, а объем IoT-трафика — почти вдвое. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Сегодня фермеры, предприниматели и частные домовладельцы применяют «умные» камеры, датчики температуры и влажности, системы охраны и трекеры для сельхозтехники. Благодаря широкому покрытию LTE-сети и уверенному сигналу связи современные технологии становятся до
Какие умные решения помогут бизнесу расти в новой реальности

Какие умные решения помогут бизнесу расти в новой реальности Двухдневная онлайн-конференция «Умные решения — умная страна: инновационные технологии для новой реальности», которая была организо
29.08.2025 «Авито»: россияне в среднем тратят на “умные” устройства 16700 руб. в год

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» опросили 10 тыс. пользователей старше 18 лет и узнали у них, как они относятся к технологиям «умного дома» и сколько тратят на «умные устройства». Выяснилось, что гаджеты для «умного дома» уже есть у каждого второго участника опроса (51%). Почти половина респондентов планирует покупку или установку в ближайший год (47%)
05.08.2025 Умные сервисы упростили оформление льготных путевок в Подмосковье

На портале госуслуг Подмосковья оптимизировали услугу «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками». В электронную форму заявления внедрены умные сервисы. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Теперь заявители, которые уже стоят на учете
02.07.2025 Кировская область вошла в число лидеров по количеству умных устройств

асть вошла в топ-20 регионов России по числу умных устройств для бизнеса, работающих на сети МТС. За год количество М2М-устройств в регионе выросло на 20%. В топе отраслей, где чаще всего применяются умные технологии – ЖКХ, энергетика и правоохранительная деятельность. Об этом CNews сообщили представители МТС. Умные устройства для бизнеса в Кировской области активно используют ресурс
06.06.2025 Умные часы Apple Watch считают сожженные калории на глазок. Ошибка достигает 30%

зависимости от активностей, ведь исследователи рассматривали ходьбу, бег, езду на велосипеде и уличные тренировки различной интенсивности. Unsplash - Luke Chesser Ученые обвинили Apple в том, что их умные часы считают сожженные калории на «авось угадаем», погрешность почти в 30% Смарт-часы — это носимые электронные устройства, которые сочетают функции часов с дополнительными возможностями,
25.05.2025 Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

IQ home, зарегистрироваться и добавить устройство. Утилита позволяет создать 6 профилей пользователя, где будут храниться данные о напитках, избранные программы и персональные настройки приготовления.Умные кухонные весы Renpho Smart Food Scale 2 R-T001 Эти умные кухонные весы наделены функцией подсчета калорий. Понадобится установить на смартфон приложение Gennec, взвесить продукт —

13.05.2025 Умные часы Honor Choice Watch 2i с мониторингом здоровья и сна поступили в продажу

В российские магазины электроники поступили в продажу умные часы Honor Choice Watch 2i. Новинка получила большой и яркий AMOLED-экран, технологии мониторинга здоровья и качества сна, впечатляющую автономность до 14 дней. Honor Choice Watch 2i осна
14.04.2025 Умные колонки Sber переведенны под полное управление GigaChat 2.0

Впервые в России умные колонки полностью переведены под управление большой языковой модели, благодаря чему их интеллектуальные возможности вышли на принципиально новый уровень. C GigaChat 2.0 колонки Sber научи
03.04.2025 Самые умные зубные щетки в 2025 году: хиты продаж

ся на интерактивном дисплее самого гаджета в виде смайла. Гаджет даже желает владельцу доброго утра или вечера — в зависимости от времени суток.  В таблице ниже мы расположили все упомянутые в статье умные зубные щетки по убыванию их стоимости. Модель Количество пульсаций в минуту Цена Braun Oral-B IO 10 48 000 35 000 руб. Philips Sonicare 9900 Prestige 62 000 31 000 руб. Laifen WAVE 66 000
26.03.2025 В Подмосковье умные сервисы «вывели» на помощь социальным предприятиям

циальных предприятий. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Теперь в электронной форме услуги появились умные сервисы. Один из них автоматически находит ранее поданное, но еще не рассмотренное заявление, а другой по ИНН проверяет регистрацию субъекта малого и среднего бизнеса в Подмосковье. Предв
10.03.2025 «Форсайт» выпустила новый продукт «Форсайт. Умные таблицы»

Российский вендор «Форсайт» представил новый продукт «Форсайт. Умные таблицы». Это кроссплатформенное настольное приложение, предназначенное для создания отчётов со сложным форматированием и использованием BI-инструментов. Основная цель создания нового при
10.02.2025 МТС внедрила умные технологии для 25 застройщиков в 30 жилых комплексах России

вления всей инфраструктурой «умной» недвижимости и клиентским опытом. В базовый набор цифрового жилья входят такие востребованные жителями решения как: IP-домофоны, IP-видеокамеры, считыватели СКУД и умные замки, датчики мониторинга состояния инженерных систем и оповещения об экстренных ситуациях, умные осветительные приборы, интеллектуальные приборы учета. Ежемесячная аудитория моби
07.02.2025 Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

3 Помимо стандартных измерений здоровья, Watch Fit 3 позволяют анализировать пульсовую волну для выявления аритмии. В них можно вести подсчет калорий и дневник питания, а также анализировать рацион. Умные подсказки предложат новые виды активности, исходя из данных пользователя — всего гаджет поддерживает свыше 100 тренировок.  Максимальное время работы устройства составляет до 10 дней без

03.02.2025 «МегаФон» установил в подмосковных котельных умные датчики, следящие за состоянием температуры воды и давлением в трубопроводах

В 500 подмосковных котельных «МегаФон» установил умные датчики, следящие за состоянием температуры воды и давлением в трубопроводах. Теперь инженеры коммунальных инфраструктур могут оперативно реагировать на возможные инциденты, не допуская п
23.01.2025 Умные устройства Box доступны в России

помогающих сделать жизнь в нем комфортнее. В линейке Box представлены такие устройства, как беспроводные кинетические выключатели, реле для управления световыми и бытовыми приборами, дверные звонки, умные розетки, центры управления и беспроводные датчики. МакЦентр Умные устройства Box доступны в России Производитель предлагает несколько серий кинетических выключателей, различающихся
14.01.2025 «МегаФон» запускает продажи детских умных часов Fontel с eSIM

«МегаФон» объявил о начале продаж детских умных часов под собственным брендом Fontel. Гаджеты оснащены технологией eSIM, которая становится всё более популярной. Это первые умные часы для детей с виртуальной SIM-картой, представленные в федеральной розничной сети в России, утверждают в «МегаФоне». «МегаФон» продолжает расширять линейку аксессуаров под собственными
27.12.2024 В России перестали корректно работать умные гаджеты знаменитого зарубежного бренда

Не такие уж и умные лампы Россияне больше не могут пользоваться умными лампами Hue компании Philips. Это очень популярные устройства в своем классе, появившиеся на рынке России задолго до того, как в эту ниш
25.12.2024 «Алиса» и умные устройства в декабре 2024 г.: зимние заставки, новогодний плейлист для караоке, новые режимы освещения и другие обновления

В приложении «Дом с Алисой» появились четыре специальных новогодних режима освещения. можно сказать: «Алиса, включи сказочные огни» или «Алиса, включи северное сияние». Сделайте любую гирлянду умной Умные розетки «Яндекса» теперь поддерживают тип устройства «Гирлянда». Можно выбрать его в настройках, подключить гирлянду или светодиодную ленту — и свет будет включаться командами «Алиса, заж
17.12.2024 Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма

Как работают «Умные каски» На предприятиях Горнорудного дивизиона «Росатома» соблюдение техники безопасности — приоритетная задача. Площадки дивизиона — зоны повышенного внимания с определенной степенью поте
03.12.2024 Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

ш и плавать, но без погружений. Ремешок изготовлен из натурального каучука. В России такие часы можно найти приблизительно за 837 000 рублей. Garmin MARQ Aviator (Gen 2) Garmin MARQ Aviator (Gen 2) — умные часы, предназначенные для пилотов. Устройство служит дополнительным аэронавигационным прибором — в меню можно найти прогнозы погоды, в том числе в ближайшем аэропорту, уведомления об авиа
28.11.2024 «Технониколь» протестировала «Умные часы» для обходов производственного оборудования

«Технониколь» протестировала «Умные часы» (Moziware Smart Watch), работающие на программной платформе ИКСАР. Устройство использовали для обходов действующего технологического оборудования на «Заводе Техно» в Татарстане (Заи
14.11.2024 В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны

ми брендами умных часов – Infinix, Apple и Samsung. У Infinix в «часовом» сегменте лидируют Infinix Watch 1, у Apple – Apple Watch Series 10, а у Samsung – Galaxy Watch 7 LTE. При этом рост спроса на умные часы и наушники – тенденция всего 2024 г. Об этом свидетельствуют и данные рынка, и результаты реализации во всех каналах продаж «МегаФона». К примеру, продажи умных часов в количественно
05.11.2024 «Яндекс Музыка» запустила умные фильтры для быстрой навигации по сохраненным трекам

«Яндекс Музыка» запустила умные фильтры для быстрой навигации по сохраненным трекам. Они помогают быстрее ориентироваться в Коллекции, позволяя находить песни по жанрам и настроению. В среднем у слушателей «Яндекс Музык
31.10.2024 Электроточилки и умные подушки: «Мегамаркет» выяснил, какие необычные товары покупают россияне

«Мегамаркет» проанализировал, какие необычные гаджеты покупали россияне на маркетплейсах с января по сентябрь 2024 г. Наибольший интерес среди пользователей вызвали умные подушки, LED-маски для лица, антигравитационные увлажнители и портативные фотопринтеры. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета». Так, за год продажи портативных кофемашин вырос
20.09.2024 «Систэм Электрик» и SberDevices представили первые умные устройства в рамках партнерства

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) и SberDevices представили первые умные устройства, созданные в рамках сотрудничества. Новая серия получила название AtlasDesign Smart. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик». В линейку вошли одноклавишный и дву
20.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на умные часы серий Huawei Watch GT 5 и Watch D2

компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает предзаказ на обновленную флагманскую линейку умных часов компании Huawei Watch GT 5, а также на умные часы с функцией суточного мониторирования артериального давления Huawei Watch D2. Стоимость Watch GT 5 в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» начинается от 22 999 руб., а Watch D2 – от

19.09.2024 МТС открыла предзаказ на умные часы Huawei Watch GT 5 и Huawei Watch D2

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте предзаказа на новую серию флагманских смарт-часов Huawei Watch GT 5, а также на первые в мире умные часы с функцией суточного мониторирования артериального давления Huawei Watch D2. Об этом CNews сообщили представители МТС. Цены в МТС: Huawei Watch GT 5 Pro 46 мм – от 29 999 до 39,9 тыс
10.09.2024 Умные часы Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новые умные часы Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro – модель с расширенным функционалом подойдет для путешественников, профессиональных спортсменов, любителей активного отдыха и тех, кто пристально следит

06.09.2024 Абоненты МТС в Кирове смогут звонить через умные колонки на телефонные номера

МТС совместно с «Яндексом» запустила функцию звонков через умные колонки. Теперь абоненты МТС в Кирове смогут звонить на номера любых операторов по своему текущему тарифу и принимать вызовы с помощью домашних станций. Об этом CNews сообщили представите
05.09.2024 Абоненты МТС в Перми смогут звонить через умные колонки на телефонные номера

ПАО «МТС», цифровая экосистема, первой среди российских операторов совместно с «Яндексом» запустила функцию звонков через умные колонки. Теперь абоненты МТС в Перми смогут звонить на номера любых операторов по своему текущему тарифу и принимать вызовы с помощью домашних станций. Об этом CNews сообщили представител
07.08.2024 Теперь и в Курске. Умные часы смогут работать автономно

рая позволяет автономно использовать смарт-часы без привязки к смартфону. Такие возможности уже реализованы в Москве, Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле и Саратове. В июле 2024 г. возможность присоединить умные часы к основному номеру на смартфоне появилась и у курян. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Технология позволяет присоединить умные часы к основному номеру на смартф
07.08.2024 Сбербанк представил новые умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini 2 с искусственным интеллектом GigaChat

укцию или план тренировок, а дети — ощутить себя соавторами сказок, контролируя развитие сюжета. Для запуска диалога достаточно сказать: «Салют, включи GigaChat» — и можно начинать создавать запросы. Умные колонки разработаны партнером Сбербанка, компанией SberDevices. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. SberBoom Home оснащена монохромным LED-дисплеем, на который по запросам пол
17.07.2024 «Магнит» тестирует «умные» весы в магазинах «у дома»

Российский ритейлер «Магнит» начал тестировать «умные» весы в магазинах «у дома». Технология, работающая на основе нейронной сети, позволяет ускорить процесс взвешивания товаров и обслуживания покупателей, а также снижает нагрузку на персона
02.07.2024 Умные камеры от МТС проследят за безопасностью в петербургском ТРЦ «Июнь»

ПАО «МТС» внедрила интеллектуальную систему видеонаблюдения в одном из крупнейших торговых центров Петербурга — «Июнь». Умные камеры позволяют круглосуточно следить за безопасностью на территории даже в условиях низкой освещенности. Проект реализован вместе с УК «Сампа». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Публикаций - 1988, упоминаний - 1991

Умные платформы и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 216
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 182
Samsung Electronics 11064 173
Google LLC 12688 154
Yandex - Яндекс 9216 154
Huawei 4676 112
Xiaomi - Сяоми 2231 109
Microsoft Corporation 25775 105
Ростелеком 10948 91
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 71
LG Electronics 3735 69
МегаФон 10742 66
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 52
Sony 6739 52
Meta Platforms - Facebook 4621 49
IBM - International Business Machines Corp 9699 45
Amazon Inc - Amazon.com 3277 43
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 42
9594 40
SAP SE 5601 39
X Corp - Twitter 2938 39
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 38
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 36
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 34
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 33
Oracle Corporation 7074 32
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 32
VK - Mail.ru Group 3602 31
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 31
Cisco Systems 5372 31
Softline - Софтлайн 3743 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 30
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 29
Intel Corporation 12811 29
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 28
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 27
Philips 2099 26
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 26
Siemens AG - Siemens Group 2673 26
Крок - Croc 1964 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 99
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 75
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 37
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 32
Связной ГК 1401 30
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 22
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 18
Почта России ПАО 2370 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 14
X5 Group - Перекрёсток 640 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 12
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 12
Uber 357 12
Альфа-Банк 1979 11
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 11
Россети Ленэнерго 1699 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
BMW Group 482 10
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 10
Kickstarter 136 10
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 10
Газпром нефть 725 10
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 10
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 10
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 10
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 9
Евросеть 1421 9
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 9
Miele - Миле 139 9
Dyson 157 9
РВК - Российская венчурная компания 571 9
Adidas - Адидас 170 8
Северсталь ПАО - Severstal 629 8
Haier - Candy Group - Канди 101 8
Nike 195 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 64
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 49
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 46
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 34
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 33
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 32
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 32
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 30
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 28
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 23
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Федеральное казначейство России 1949 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 8
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 8
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 8
Судебная власть - Judicial power 2500 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 7
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 28
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 3
CSA - Connectivity Standards Alliance 7 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
ЛДПР 116 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 2
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 2
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 572
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 439
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 434
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 401
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 388
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 377
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 351
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 302
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 285
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 264
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 253
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 249
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 237
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 226
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 216
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 204
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 200
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 195
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 194
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 194
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 192
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 191
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 177
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 175
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 174
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 167
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 166
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 165
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 157
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 155
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 153
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 153
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 151
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 148
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 144
Оповещение и уведомление - Notification 5943 138
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 136
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 126
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 123
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 120
Google Android 15243 232
Apple iOS 8583 157
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 109
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 108
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 97
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 90
Microsoft Windows 16882 67
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 57
Apple iPad 4011 55
Linux OS 11533 50
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 47
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 42
Apple iPhone 6 4861 40
Microsoft Windows 2000 8678 40
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 38
Huawei Watch - Умные часы 145 38
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 37
Apple - App Store 3109 35
Apple Siri - Голосовой помощник 441 34
Google YouTube - Видеохостинг 3002 33
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 32
Samsung Galaxy Gear 154 31
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 31
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 27
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 27
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 26
Sony SmartWatch 42 26
Samsung Galaxy 1035 25
Google Android Wear OS 111 24
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 24
Microsoft Office 4170 23
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 22
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 22
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 22
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 21
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 20
Xiaomi Mi Home 91 20
Google Android TV 381 19
Microsoft Azure 1526 18
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 17
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 24
Куртяник Надежда 441 23
Путин Владимир 3454 19
Борзилов Давид 77 14
Медведев Дмитрий 1665 10
Пасеков Владимир 24 10
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 9
Шадаев Максут 1210 8
Сухотина Ксения 29 8
Евтушенко Олег 145 7
Чернышенко Дмитрий 581 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 7
Ермолаев Артем 379 7
Помозов Алексей 88 7
Осеевский Михаил 350 6
Собянин Сергей 538 6
Ускова Ольга 174 6
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 6
Галкин Николай 140 6
Карпинский Алексей 42 6
Губанов Андрей 117 6
Перминова Светлана 52 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Кабанов Марат 91 6
Натрусов Артем 313 5
Мишустин Михаил 787 5
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 5
Абакумов Евгений 227 5
Сахненко Сергей 91 5
Гуцериев Михаил 114 5
Яхина Ирина 40 5
Бобровников Борис 104 5
Сухоруков Сергей 24 5
Сергеев Михаил 115 5
Кайгородова Оксана 102 5
Филиппов Денис 79 5
Ракова Анастасия 50 5
Васильев Юрий 67 5
Овчинский Владислав 230 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1034
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 292
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 274
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 198
Европа 24964 145
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 111
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 87
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 76
Япония 13807 73
Германия - Федеративная Республика 13221 71
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 69
Южная Корея - Республика 7052 62
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 60
Земля - планета Солнечной системы 10865 57
Беларусь - Белоруссия 6289 40
Италия - Итальянская Республика 4508 39
Азия - Азиатский регион 5920 37
Франция - Французская Республика 8177 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 33
Индия - Bharat 5869 33
Канада 5081 30
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 28
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 28
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 28
Россия - СФО - Новосибирск 4876 27
Китай - Тайвань 4245 26
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 25
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 24
Финляндия - Финляндская Республика 3697 24
Сингапур - Республика 1953 24
Армения - Республика 2449 23
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 22
Нидерланды 3746 22
Казахстан - Республика 6048 22
Швеция - Королевство 3782 22
Испания - Королевство 3840 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 21
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 21
США - Калифорния 4829 21
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 319
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 311
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 302
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 258
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 240
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 233
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 163
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 162
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 159
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 138
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 137
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 124
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 121
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 118
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 116
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 103
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 101
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 96
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 82
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 82
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 79
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 76
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 75
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 73
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 73
Энергетика - Energy - Energetically 5855 72
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 67
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 64
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 64
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 64
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 63
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 62
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 61
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 56
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 55
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 53
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 53
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 53
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 52
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 51
CNews - ZOOM.CNews 1866 47
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 15
Bloomberg 1627 13
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 10
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 8
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 8
Ведомости 1466 8
The Verge - Издание 619 8
Forbes - Форбс 1002 8
FT - Financial Times 1296 7
AP - Associated Press 2007 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 5
The Guardian - Британская газета 406 5
Re/code 40 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
РИА Новости 1033 4
NYT - The New York Times 1100 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
MacRumors 148 4
9to5Google 60 4
The Information 83 4
Известия ИД 770 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
DigiTimes - Издание 1331 3
PhoneArena 75 3
Fortune 211 3
Nature 832 3
AppleInsider 400 3
GizmoChina 171 3
VK - Mail.ru Новости 33 3
Wikipedia - Википедия 650 3
The Register - The Register Hardware 1784 2
ZDnet 663 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 75
IDC - International Data Corporation 4975 56
Gartner - Гартнер 3658 54
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 22
Juniper Research 131 19
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 13
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 11
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 11
ABI Research 236 10
Frost & Sullivan 207 8
Forrester Research 834 7
CNews Инновация года - награда 155 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
NPD DisplaySearch 285 5
Markets&Markets Research 113 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
Forrester Wave 45 3
Counterpoint Research 110 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 3
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 3
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 3
Fortune Global 500 295 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Microsoft Research 144 2
CCS Insight 22 2
IoT Analytics 5 2
Mordor Intelligence 35 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 2
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
DigiTimes Research 23 2
Harbor Research 3 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 4
РАН - Российская академия наук 2122 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 3
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 2
Сколтех - ЦК НТИ БСИВ - Центр компетенций НТИ по беспроводной связи и интернету вещей 3 2
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 29
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 25
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 24
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 22
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 17
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 16
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 12
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 12
День молодёжи - 27 июня 1087 11
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
CNews FORUM Кейсы 313 5
CNews AWARDS - награда 571 5
Международный женский день - 8 марта 418 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 4
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 4
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
Red Dot Design Award 57 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
МТС - Телеком Идея 51 3
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
CSTB Telecom & Media 83 2
Samsung Unpacked 41 2
Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 13 2
iF Design Awards 26 2
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 2
Городские технологии - выставка-форум 21 2
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 2
Фотофорум 48 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще