Выходят улучшенные Google Glass не для всех. Опрос -очки недоступны для обычного потребителя вследствие неудачного эксперимента с самой первой моделью Google Glass образца 2013 г. Релиз уже близко Точная дата релиза смарт-очков Google Glass<

«Умные очки» Google Glass восстали из мертвых. Видео аборатории Alphabet X (The Moonshot Factory), представила новую версию очков дополненной реальности Google Glass в версии Enterprise Edition (Glass EE). Первоначальный проект по выпуску и подде

Apple в ближайшее время выпустит «убийцу» Google Glass Apple делает Google Glass-киллера Компания Apple намерена в скором времени выйти на рынок «умных» очков, и

Рассекречена вторая модель Google Glass: Увеличенная призма, новый процессор и другие подробности Новое название и новое назначение Новая модель очков дополненной реальности Google Glass будет обладать призмой большего размера и поддерживать подключение внешней аккум

Роспуск команды Google Glass продолжается: проект покинул новый топ-менеджер Глава проекта Google Glass по операционной деятельности Крис О’Нейл (Chris O’Neill) покинул свою должность. Он остался в компании, но чем будет заниматься в дальнейшем, неизвестно, сообщает Re/code. Причины

Google отказался от очков Google Glass Корпорация Google с 19 января 2015 г. приостановит продажи тестовой версии очков Google Glass на неопределенный срок. Об этом сообщается на официальной странице проекта в соцсети Google+. Изначально к продажам готового устройства на рынке планировалось приступить в 2014 г.

Умные очки Google Glass умерли. Разработчики разбегаются Многочисленные интернет-издания декларировали смерть проекта Google Glass. В их число вошли Computerworld, PC Magazine, Gizmodo, Technology Review, TechCr

Автомобили General Motors будут собирать в Google Glass Автомобилестроительный концерн General Motors (GM) тестирует компьютеризированные очки Google Glass на собственных предприятиях. Американская компания пытается разглядеть пользу но

Основатель проекта Google Glass покинул компанию Основатель и руководитель проектов Google Glass и Google Contact Lenses Бабак Парвиз (Babak Parviz) покинул Google ради работы в компании Amazon, сообщает 9to5 Google. На странице Парвиза в соцсети Google+ размещена фраза «statu

Очки Google Glass обзавелись мысленным управлением. ВИДЕО интерфейсов This Place разместил на GitHub код приложения MindRDR для очков дополненной реальности Google Glass, позволяющее реализовать мысленное управление аксессуаром. Для реализации этой в

Starwood Hotels & Resorts представил приложение для Google Glass arwood Hotels & Resorts представила специальное приложение SPG (Starwood Preferred Guest) для очков Google Glass. Это первое в мире приложение в сфере гостиничного бизнеса для данной мобильной

«Умные очки» Google поступили в свободную продажу Google объявил о том, что теперь приобрести «умные очки» Google Glass может любой житель США. Хотя покупка устройства по-прежнему осуществляется в рамках программы тестирования Glass Explorer Edition. Стоимость Google Glass — $1,5 тыс. Для пол

GXP Xplorer Snap и Google Glass позволят собирать геоинформационные данные уже готово аналогичное приложение для смартфонов и планшетов. В полной мере возможности программного обеспечения GXP Xplorer Snap можно будет использовать в сочетании с очками дополненной реальности Google Glass или аналогичным оборудованием. С помощью GXP Xplorer Snap можно быстро сделать фотографию или видеозапись, записать голосовой комментарий и автоматически привязать все это к геогра

Дизайном Google Glass занялся культовый бренд московских хипстеров популярность в России придает их культовый статус у отечественных адептов постмодернистсткой субкультуры хипстеров. Согласно достигнутым договоренностям, Luxottica будет выпускать очки с компьютером Google Glass, объединяя «высокую моду, стиль и современные технологии». За выпуск новых очков будет отвечать отдельная команда, которую партнеры сформируют внутри Luxottica. На плечи этой коман

Google развеяла 10 мифов о Google Glass Google опубликовала список из 10 наиболее популярных мифов об очках дополненной реальности Google Glass, дополнив каждый из них опровержением. Половина мифов так или иначе связана с правом человека на неприкосновенность частной жизни. Например, миф №2 гласит, что Glass записывают на

Крупнейший полицейский департамент США испытывает Google Glass Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD) получил несколько пар «умных очков» Google Glass для того чтобы понять, можно ли использовать это устройство в работе, и сможет л

Люксовый седан Hyundai получил поддержку Google Glass и SoundHound Обновленный премиальный седан Hyundai Genesis, показанный на автосалоне в Детройте, получил несколько технологических новшеств, среди которых поддержка компьютеризированных очков Google Glass. Носимый гаджет связывается с информационно-развлекательной системой Blue Link при помощи беспроводного соединения и установленного приложения. Подключившись к бортовой электронике

«Умные очки» Google Glass стали доступны всем желающим ликовала онлайн-форму, позволяющую любому желающему записаться в очередь на получение «умных очков» Google Glass Explorer Edition, даже если он не является разработчиком. Очки Google Glass

Google обновил культовые очки Google Glass. ФОТО Компания Google представила новую модель очков дополненной реальности Google Glass. Отличие от предыдущей модели заключается в наличии монофонического наушника-вкл

Глава секретного подразделения Google предсказала будущее гаджетов Со временем люди неизбежно начнут пользоваться электронными устройствами, такими, как Google Glass, считает Мэри Лу Джепсен (Mary Lou Jepsen), руководитель секретного подразделени

Mercedes интегрирует Google Glass с автомобилями Входящая в немецкий концерн Daimler компания Mercedes-Benz заявила о планах связать навигационную систему своих автомобилей с компьютеризированными очками Google Glass, окончательная версия которых должна появиться в 2014 г. Как рассказал изданию Silicon Valley Business Journal президент и главный исполнительный директор североамериканского центр

Создатель Google Glass разрабатывает компьютер для собак В Технологическом институте Джорджии (США) профессор и технический руководитель проекта Google Glass Тэд Стернер (Thad Starner), доцент Мелоди Джексон (Melody Jackson) и исследователь Клинт Зиглер (Clint Zeagler) работают над системой FIDO (facilitating interactions for dogs with

Google признала опасность очков Google Glass Корпорация Google предупредила, что пользователи очков дополненной реальности Google Glass могут испытывать напряжение в глазах и головную боль. Компания будет готова прин

Хакер взломал очки дополненной реальности Google Glass спешном получении корневого доступа к системе Android, установленной на очки дополненной реальности Google Glass. По словам Фримэна, он воспользовался известной уязвимостью в версии операционно

Хакер взломал очки дополненной реальности Google Glass Основатель проекта Cydia Джей Фримэн (Jay Freeman) сообщил об успешном получении корневого доступа к системе Android, установленной на очки дополненной реальности Google Glass. По словам Фримэна, он воспользовался известной уязвимостью в версии операционной системы Android 4.0.4. Взлом Google Glass, однако, оказался бесполезным. Потому что получен

«ПриватБанк» готов обслужить клиентов в Google Glass «ПриватБанк» объявил о завершении работ по подключению своих приложений к работе с интерфейсом Google Glass. Это позволит клиентам управлять своими финансами и взаимодействовать с банком при помощи взгляда, жестов и голоса. «Последние 2 года мы активно готовили сервисы и инфраструктуру б

Google дистанционно отключит очки Google Glass при смене владельца Компания Google оставляет за собой право деактивировать очки Google Glass, если они будут перепроданы, сданы в аренду, переданы или подарены другому лицу.

Очки Google Glass появились на аукционе eBay На интернет-аукционе eBay появился лот с очками дополненной реальности Google Glass. На текущий момент на него сделано 33 ставки. Текущая стоимость составляет $94,3 тыс. (почти 3 млн руб). Согласно сайту, очки предлагаются новыми, таким образом, их, скорее всего,

Официально: Впервые раскрыты характеристики «очков» Google Glass Компания Google опубликовала технические характеристики очков дополненной реальности Google Glass. Устройство оснащено регулируемыми оправой и носоупорами, что позволяет адаптиро

Google начнет поставки первых очков Google Glass в течение месяца Корпорация Google объявила о том, что приступить к поставкам очков дополненной реальности Google Glass разработчикам приложений она планирует в течение ближайшего месяца. Указанный срок своевременен, так как с 15 по 17 мая в Сан-Франциско пройдет ежегодная конференция разработчиков

В США водителям запретят очки Google рых современных автомобилях можно встретить проецирование приборной панели на лобовое стекло. Хоуэлл заверил, что они под запрет не попадут, так как их функционал существенно ограничен по сравнению с Google Glass: «умные» очки позволяют воспроизводить видео, читать новости и др., в то время как технология Head-up-Display отображает текущую скорость автомобиля, подсказки по навигации и разли

Победители конкурса получат возможность заказать очки Google Glass Корпорация Google объявила о запуске конкурса на лучшую идею по использованию очков дополненной реальности Google Glass. Для того чтобы принять участие в конкурсе, достаточно предложить идею в своем блоге Twitter, начав с хэштега #ifihadglass, сообщается на сайте компании. Идея должна быть описана м

Google разрабатывает виртуальный телефон Одной из функций будущих очков дополненной реальности Google Glass может стать функция мобильной связи, при этом набирать номер абонента пользователь будет при помощи виртуальной клавиатуры, проецируемой на его руку, согласно одной из заявок Googl