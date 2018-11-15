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Google Glass гарнитура для смартфонов на базе Android

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.11.2018 Выходят улучшенные Google Glass не для всех. Опрос

-очки недоступны для обычного потребителя вследствие неудачного эксперимента с самой первой моделью Google Glass образца 2013 г. Релиз уже близко Точная дата релиза смарт-очков Google Glass<
18.07.2017 «Умные очки» Google Glass восстали из мертвых. Видео

аборатории Alphabet X (The Moonshot Factory), представила новую версию очков дополненной реальности Google Glass в версии Enterprise Edition (Glass EE). Первоначальный проект по выпуску и подде
10.01.2017 Apple в ближайшее время выпустит «убийцу» Google Glass

Apple делает Google Glass-киллера Компания Apple намерена в скором времени выйти на рынок «умных» очков, и
08.07.2015 Рассекречена вторая модель Google Glass: Увеличенная призма, новый процессор и другие подробности

Новое название и новое назначение Новая модель очков дополненной реальности Google Glass будет обладать призмой большего размера и поддерживать подключение внешней аккум
04.06.2015 Роспуск команды Google Glass продолжается: проект покинул новый топ-менеджер

Глава проекта Google Glass по операционной деятельности Крис О’Нейл (Chris O’Neill) покинул свою должность. Он остался в компании, но чем будет заниматься в дальнейшем, неизвестно, сообщает Re/code. Причины

16.01.2015 Google отказался от очков Google Glass

Корпорация Google с 19 января 2015 г. приостановит продажи тестовой версии очков Google Glass на неопределенный срок. Об этом сообщается на официальной странице проекта в соцсети Google+. Изначально к продажам готового устройства на рынке планировалось приступить в 2014 г.

27.11.2014 Умные очки Google Glass умерли. Разработчики разбегаются

Многочисленные интернет-издания декларировали смерть проекта Google Glass. В их число вошли Computerworld, PC Magazine, Gizmodo, Technology Review, TechCr
11.08.2014 Автомобили General Motors будут собирать в Google Glass

Автомобилестроительный концерн General Motors (GM) тестирует компьютеризированные очки Google Glass на собственных предприятиях. Американская компания пытается разглядеть пользу но
14.07.2014 Основатель проекта Google Glass покинул компанию

Основатель и руководитель проектов Google Glass и Google Contact Lenses Бабак Парвиз (Babak Parviz) покинул Google ради работы в компании Amazon, сообщает 9to5 Google. На странице Парвиза в соцсети Google+ размещена фраза «statu
10.07.2014 Очки Google Glass обзавелись мысленным управлением. ВИДЕО

интерфейсов This Place разместил на GitHub код приложения MindRDR для очков дополненной реальности Google Glass, позволяющее реализовать мысленное управление аксессуаром. Для реализации этой в
05.06.2014 Starwood Hotels & Resorts представил приложение для Google Glass

arwood Hotels & Resorts представила специальное приложение SPG (Starwood Preferred Guest) для очков Google Glass. Это первое в мире приложение в сфере гостиничного бизнеса для данной мобильной

14.05.2014 «Умные очки» Google поступили в свободную продажу

Google объявил о том, что теперь приобрести «умные очки» Google Glass может любой житель США. Хотя покупка устройства по-прежнему осуществляется в рамках программы тестирования Glass Explorer Edition. Стоимость Google Glass — $1,5 тыс. Для пол
18.04.2014 GXP Xplorer Snap и Google Glass позволят собирать геоинформационные данные

уже готово аналогичное приложение для смартфонов и планшетов. В полной мере возможности программного обеспечения GXP Xplorer Snap можно будет использовать в сочетании с очками дополненной реальности Google Glass или аналогичным оборудованием. С помощью GXP Xplorer Snap можно быстро сделать фотографию или видеозапись, записать голосовой комментарий и автоматически привязать все это к геогра
25.03.2014 Дизайном Google Glass занялся культовый бренд московских хипстеров

популярность в России придает их культовый статус у отечественных адептов постмодернистсткой субкультуры хипстеров. Согласно достигнутым договоренностям, Luxottica будет выпускать очки с компьютером Google Glass, объединяя «высокую моду, стиль и современные технологии». За выпуск новых очков будет отвечать отдельная команда, которую партнеры сформируют внутри Luxottica. На плечи этой коман
21.03.2014 Google развеяла 10 мифов о Google Glass

Google опубликовала список из 10 наиболее популярных мифов об очках дополненной реальности Google Glass, дополнив каждый из них опровержением. Половина мифов так или иначе связана с правом человека на неприкосновенность частной жизни. Например, миф №2 гласит, что Glass записывают на

06.02.2014 Крупнейший полицейский департамент США испытывает Google Glass

Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD) получил несколько пар «умных очков» Google Glass для того чтобы понять, можно ли использовать это устройство в работе, и сможет л
15.01.2014 Люксовый седан Hyundai получил поддержку Google Glass и SoundHound

Обновленный премиальный седан Hyundai Genesis, показанный на автосалоне в Детройте, получил несколько технологических новшеств, среди которых поддержка компьютеризированных очков Google Glass. Носимый гаджет связывается с информационно-развлекательной системой Blue Link при помощи беспроводного соединения и установленного приложения. Подключившись к бортовой электронике
13.11.2013 «Умные очки» Google Glass стали доступны всем желающим

ликовала онлайн-форму, позволяющую любому желающему записаться в очередь на получение «умных очков» Google Glass Explorer Edition, даже если он не является разработчиком. Очки Google Glass

30.10.2013 Google обновил культовые очки Google Glass. ФОТО

Компания Google представила новую модель очков дополненной реальности Google Glass. Отличие от предыдущей модели заключается в наличии монофонического наушника-вкл
16.10.2013 Глава секретного подразделения Google предсказала будущее гаджетов

Со временем люди неизбежно начнут пользоваться электронными устройствами, такими, как Google Glass, считает Мэри Лу Джепсен (Mary Lou Jepsen), руководитель секретного подразделени
31.07.2013 Mercedes интегрирует Google Glass с автомобилями

Входящая в немецкий концерн Daimler компания Mercedes-Benz заявила о планах связать навигационную систему своих автомобилей с компьютеризированными очками Google Glass, окончательная версия которых должна появиться в 2014 г. Как рассказал изданию Silicon Valley Business Journal президент и главный исполнительный директор североамериканского центр
12.07.2013 Создатель Google Glass разрабатывает компьютер для собак

В Технологическом институте Джорджии (США) профессор и технический руководитель проекта Google Glass Тэд Стернер (Thad Starner), доцент Мелоди Джексон (Melody Jackson) и исследователь Клинт Зиглер (Clint Zeagler) работают над системой FIDO (facilitating interactions for dogs with

06.05.2013 Google признала опасность очков Google Glass

Корпорация Google предупредила, что пользователи очков дополненной реальности Google Glass могут испытывать напряжение в глазах и головную боль. Компания будет готова прин
29.04.2013 Хакер взломал очки дополненной реальности Google Glass

спешном получении корневого доступа к системе Android, установленной на очки дополненной реальности Google Glass. По словам Фримэна, он воспользовался известной уязвимостью в версии операционно
29.04.2013 Хакер взломал очки дополненной реальности Google Glass

Основатель проекта Cydia Джей Фримэн (Jay Freeman) сообщил об успешном получении корневого доступа к системе Android, установленной на очки дополненной реальности Google Glass. По словам Фримэна, он воспользовался известной уязвимостью в версии операционной системы Android 4.0.4. Взлом Google Glass, однако, оказался бесполезным. Потому что получен
18.04.2013 «ПриватБанк» готов обслужить клиентов в Google Glass

«ПриватБанк» объявил о завершении работ по подключению своих приложений к работе с интерфейсом Google Glass. Это позволит клиентам управлять своими финансами и взаимодействовать с банком при помощи взгляда, жестов и голоса. «Последние 2 года мы активно готовили сервисы и инфраструктуру б
18.04.2013 Google дистанционно отключит очки Google Glass при смене владельца

Компания Google оставляет за собой право деактивировать очки Google Glass, если они будут перепроданы, сданы в аренду, переданы или подарены другому лицу.
17.04.2013 Очки Google Glass появились на аукционе eBay

На интернет-аукционе eBay появился лот с очками дополненной реальности Google Glass. На текущий момент на него сделано 33 ставки. Текущая стоимость составляет $94,3 тыс. (почти 3 млн руб). Согласно сайту, очки предлагаются новыми, таким образом, их, скорее всего,

16.04.2013 Официально: Впервые раскрыты характеристики «очков» Google Glass

Компания Google опубликовала технические характеристики очков дополненной реальности Google Glass. Устройство оснащено регулируемыми оправой и носоупорами, что позволяет адаптиро
12.04.2013 Google начнет поставки первых очков Google Glass в течение месяца

Корпорация Google объявила о том, что приступить к поставкам очков дополненной реальности Google Glass разработчикам приложений она планирует в течение ближайшего месяца. Указанный срок своевременен, так как с 15 по 17 мая в Сан-Франциско пройдет ежегодная конференция разработчиков

28.03.2013 В США водителям запретят очки Google

рых современных автомобилях можно встретить проецирование приборной панели на лобовое стекло. Хоуэлл заверил, что они под запрет не попадут, так как их функционал существенно ограничен по сравнению с Google Glass: «умные» очки позволяют воспроизводить видео, читать новости и др., в то время как технология Head-up-Display отображает текущую скорость автомобиля, подсказки по навигации и разли
21.02.2013 Победители конкурса получат возможность заказать очки Google Glass

Корпорация Google объявила о запуске конкурса на лучшую идею по использованию очков дополненной реальности Google Glass. Для того чтобы принять участие в конкурсе, достаточно предложить идею в своем блоге Twitter, начав с хэштега #ifihadglass, сообщается на сайте компании. Идея должна быть описана м
18.01.2013 Google разрабатывает виртуальный телефон

Одной из функций будущих очков дополненной реальности Google Glass может стать функция мобильной связи, при этом набирать номер абонента пользователь будет при помощи виртуальной клавиатуры, проецируемой на его руку, согласно одной из заявок Googl
23.11.2012 Microsoft создает «убийцу» Google Glass

Microsoft работает над собственной версией Google Glass - очками дополненной реальности, которые бы смогли предоставлять пользователю полезную зрительную информацию на различных мероприятиях. Об этом свидетельствует заявка на патент, ко

Публикаций - 115, упоминаний - 173

Google Glass и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12771 90
Apple Inc 13259 35
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 36 15
Meta Platforms - Facebook 4631 15
Samsung Electronics 11125 10
Amazon Inc - Amazon.com 3300 9
Microsoft Corporation 25851 9
X Corp - Twitter 2942 7
LG Electronics 3745 7
Sony 6754 7
Pebble Technology 71 6
Oculus VR 79 5
Lenovo Motorola 3570 5
Dell EMC 5204 4
Nest 43 3
Qualcomm Technologies 1988 3
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 3
Canalys 236 3
Nvidia Corp 4071 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 2
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 2
Первый мобильный 0 2
Motorola Inc 1156 2
Alphabet 179 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 2
Lenovo Group 2473 2
Dell Technologies - Dell Computer 2223 2
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 2
Microsoft Corporation - GitHub 1095 2
Acer Group - Acer Inc 2814 2
ESET - ESET Software 1163 2
HTC Corporation 1512 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5034 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 2
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 309 1
Netscape Communications Corporation 426 1
Bang&Olufsen - B&O 149 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 1
Tibco Software 94 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 7
eBay Inc 1642 3
Hyundai Motor Company 439 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 290 3
Nike 195 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 2
ПриватБанк - PrivatBank 197 2
Luxottica 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8986 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 2
Adidas - Адидас 170 2
BMW Group 485 2
Microsoft - LinkedIn 707 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 539 2
Boeing 1032 2
Volkswagen Group - VW 311 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Верный - торговая сеть 329 1
Getty Images 29 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 322 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 27 1
Hyndai 16 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 61 1
Loup Ventures 4 1
AliX 3 1
KGI Securities 50 1
uBank 21 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Beth Israel Medical Center - Бет-Изрейел Медицинский Центр 7 1
Tesco 85 1
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral - Loral Space & Communications 83 1
Автобанк-НИКойл АКБ 18 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6001 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5741 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 498 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
Судебная власть - Judicial power 2522 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3678 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6663 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 557 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 266 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3456 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1422 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
TIA - Telecommunications Industry Association 91 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 68 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1536 60
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27066 51
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8579 50
Умные платформы 2005 27
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 902 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28498 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13125 21
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13341 20
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7981 20
Аксессуары 4317 19
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9365 18
Умные очки - смарт очки - Smart glasses 69 17
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1398 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14097 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14860 14
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3448 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10798 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22755 13
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17080 12
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35609 9
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3219 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15528 8
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4909 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13525 7
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10130 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13758 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24649 7
Google Android 15330 35
Apple iPhone - серия смартфонов 7682 19
Apple iOS 8632 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 13
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 592 9
Samsung Galaxy Gear 154 8
Sony SmartWatch 42 6
Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 6
Google Chrome - браузер 1720 5
Apple iPad 4023 5
Microsoft Windows 16980 5
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 5
Apple iPod 1554 5
Google Maps - Карты Google - GMaps 709 5
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 534 4
Google APIs - Google Application Programming Interfaces 19 4
Google Project Ara 48 4
Google Loon 15 4
Nestle KitKat 165 3
Google Now 78 3
Google Play Music - Google Play Музыка 63 3
Google Talk - Google Chat 164 3
Google Picasa Web Albums 167 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 932 3
Samsung Galaxy Note 702 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 998 3
Samsung Galaxy 1040 3
Apple Siri - Голосовой помощник 449 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 3
Google - Gmail 1028 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1441 3
Google Android Wear OS 112 3
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 3
Apple iPhone 6 4860 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1944 3
Google Reader 36 2
Google goo.gl 20 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Google Inbox 26 2
Google Video - Google Видео - видеосервис 68 2
Brin Sergey - Сергей Брин 193 16
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 409 11
Parviz Babak - Парвиз Бабак 7 5
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 5
Fadell Tony - Фэделл Тони 16 4
Ross Ivy - Росс Айви 4 4
Larry Page - Ларри Пейдж 198 4
O’Neill Chris - О'Нил Крис 10 3
Wong Adrian - Вонг Адриан 3 3
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 3
Витязь Александр 43 2
Libin Phil - Либин Фил 21 2
Thrun Sebastian - Тран Себастьян 6 2
Freeman Jay - Фриман Джей 8 2
Пачиков Степан 23 2
Teller Astro - Теллер Астро 2 2
Tichelman Alix Catherine - Тихельман Аликс Кэтрин 2 2
Thrun Sebastian - Трун Себастьян 3 2
Tseytlin Michael - Цейтлин Майкл 2 2
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Суворов Дмитрий 5 1
Васильев Дмитрий 77 1
Пешнев-Подольский Дмитрий 3 1
Wyler Greg - Уайлер Грег 2 1
Smith Ben - Смит Бен 2 1
Chen Jason - Чен Джейсон 38 1
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 70 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Bar-Zeev Avi - Бар-Зив Ави 1 1
Аликошвили Георгий 17 1
Григорьева Евгения 60 1
Messerschmidt Tim - Мессершмидт Тим 1 1
Deneve Paul - Денев Пол 3 1
Анищук Наталья 30 1
Галеев Артур 13 1
Белов Юрий 13 1
Барбаянов Дмитрий 11 1
Bavor Clay - Бэйвор Клэй 2 1
Кокшарова Ольга 2 1
Macgillivray Alexander - Макгилливри Александр 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 42
Россия - РФ - Российская федерация 167809 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19315 9
Южная Корея - Республика 7092 9
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1465 9
Япония 13845 8
США - Калифорния 4840 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47942 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5513 5
Европа 25017 5
Азия - Азиатский регион 5947 5
Германия - Федеративная Республика 13286 5
Китай - Тайвань 4284 5
США - Нью-Йорк 3189 4
США - Флорида - Майами 201 3
Индия - Bharat 5901 3
Украина 7947 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 3
Германия - Берлин 738 3
США - Джорджия 336 2
Германия - Бавария 73 2
США - Калифорния - Санта-Круз 30 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13857 2
Земля - планета Солнечной системы 10897 2
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