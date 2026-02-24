Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

США Калифорния Санта-Клара

США - Калифорния - Санта-Клара

СОБЫТИЯ


24.02.2026 Windows в опасности. Nvidia и Intel распробовали свободное ПО и программистов и инженеров для работы с Linux 1
30.10.2025 Внезапно уволился директор крупнейшего контрактного чипмейкера США 1
17.09.2025 США расследуют, как китайской Huawei удалось арендовать офис в кампусе Nvidia 1
09.07.2025 Продан создатель легендарной архитектуры процессоров MIPS. Покупатель - выросшее в независимую компанию подразделение AMD 1
12.05.2025 Санкции ударили в цель. Ведущий китайский производитель микросхем гибнет: оборудование не чинится, процент брака растет 1
07.08.2024 Выпущены гигантские SSD на 128 TB и SD-карты колоссальной емкости 8 ТБ 1
01.03.2024 Трагически погиб «отец» легендарных процессоров Intel Pentium 1
24.04.2023 Илон Маск назначил главным по искусственному интеллекту хулигана с российским именем 1
10.03.2023 Программист с российско-украинскими корнями арестован в США за взрыв подстанции в Кремниевой долине 1
21.10.2021 G-Core Labs объявила о выходе на рынок Германии 1
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме 1
16.07.2021 Intel покупает гигантского производителя чипов, отколовшегося от AMD. Это крупнейшая сделка в ее истории 1
16.02.2021 Veritas добавляет функции горизонтального масштабирования и предлагает унифицированную платформу с самым широким выбором поддерживаемых сред на рынке 1
24.11.2020 В Apple грандиозный скандал. Чтобы получить лицензии на оружие, топ-менеджер раздавал взятки iPad-ами 2
07.10.2020 Основатель Abbyy научил ИИ искать неформальных лидеров в коллективе 1
09.06.2020 Райффайзенбанк перенес отдел цифрового банкинга на Украину 1
17.01.2020 LG и Luxoft создают совместное предприятие для развития платформы webOS Auto 1
25.11.2019 G-Core Labs представила мультифункциональный виртуальный ЦОД 1
25.11.2019 Всеволод Вайнер, G-Core Labs: Публичное облако ускоряет разработку и вывод продуктов на рынок 1
11.10.2019 Уничтожена первая штаб-квартира AMD, где компания провела 50 лет 3
28.08.2019 Бывшее подразделение AMD пытается запретить iPhone 1
05.07.2019 Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз 1
28.03.2019 Oracle увольняет сотни сотрудников, «чтобы сосредоточиться на облаках» 1
05.03.2019 В борьбе за права женщин Google начал грабить мужчин 1
28.02.2019 Apple уволила 190 человек из «невероятно талантливой команды», ворующей ее секреты 1
29.11.2018 HPE приобретает производителя ПО для работы большими данными 1
09.08.2018 Intel рассекретила планы выпуска процессоров 1
09.06.2018 Жертвы СПО: Oracle уволила разработчиков JMC после открытия кода проекта 1
05.03.2018 Google распорядилась брать на работу только женщин и афроамериканцев 1
02.03.2018 ФСТЭК отобрала сертификат у популярного «железа» для корпоративной безопасности 1
09.01.2018 Бывшие сотрудники обвинили Google в дискриминации белых мужчин 1
08.11.2017 Основатели Кремниевой долины продают штаб-квартиру ради экономии 4
05.09.2017 Oracle провела убийственное сокращение разработчиков SPARC и Solaris 1
06.07.2017 Intel лишила основателя McAfee прав на его одиозное имя 1
19.06.2017 Oracle Database Cloud помогает AS ONE предоставлять данные 4300 торговых агентов в реальном времени 1

Публикаций - 190, упоминаний - 201

США и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 54
Microsoft Corporation 25775 23
Apple Inc 13156 23
Google LLC 12690 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 14
Cisco Systems 5372 14
Oracle Corporation 7074 13
Nvidia Corp 4002 12
Samsung Electronics 11065 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
HP Inc. 5883 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 9
Qualcomm Technologies 1974 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Toshiba Corporation 2980 7
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 7
HP 3Com 681 6
Dell EMC 5180 6
AT&T Inc 1726 6
Lenovo Motorola 3566 6
Applied Materials 305 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Yahoo! 3726 5
GlobalFoundries - GF 103 5
IBM Microelectronics 27 4
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 4
X Corp - Twitter 2938 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 4
Citrix Systems 868 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
Sony 6739 4
G-Core Labs 74 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
UMC - United Microelectronics Corporation 339 3
TI - Texas Instruments Incorporated 848 3
Nuance Communications - ScanSoft 88 3
Microsoft - LinkedIn 699 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Challenger, Gray & Christmas 64 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Sequoia Capital 115 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
Дженерис биотех 1 1
DuPont - Дюпон 101 1
Intel Capital 148 1
Merrill Lynch 454 1
Axbio Inc 1 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 1
John McAfee Global Technologies - MGT Capital Investments 6 1
Illumina 12 1
Thoma Bravo - Golder Thoma - Golder Thoma Cressey Rauner (GTCR) - Thoma Cressey Equity Partners - Thoma Cressey Bravo 14 1
TPG - инвестиционная компания 25 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 1
Xiaopeng Motors 1 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Barnes & Noble 171 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
Greylock Partners 38 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Империя-Фарма 91 1
Тройка сталь 3 1
Pitango Venture Capital 7 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 11
Судебная власть - Judicial power 2500 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
4CIO 20 1
Eclipse Foundation 26 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 41
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 21
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 17
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 10
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 9
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 9
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 6
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 11
Apple iPad 4012 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
Linux OS 11533 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 8
Intel x86 - архитектура процессора 2151 7
Microsoft Windows 16882 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 5
Intel Itanium 649 4
Intel Pentium III 782 4
HP 3Com - 3Com SuperStack Switch PWR - PoE-коммутатор 34 4
Apple iOS 8583 4
Apple iPhone 6 4861 4
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 3
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Google Android 15244 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
Apache Hadoop 470 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 3
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 3
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 2
Intel Sandy Bridge 145 2
Palo Alto Networks - PAN-OS 19 2
SAP Sybase 292 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 2
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 2
HP 3Com - 3Com XRN Interconnect Kit 5 2
Apple Power Mac 123 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Damore James - Дэймор Джеймс 6 3
Kassinos Adonis - Кассинос Адонис 3 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Thiel Peter - Тиль Питер 37 2
Gudeman David - Гудеман Дэвид 4 2
Wilberg Arne - Вилберг Арне 2 2
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 2
De Beer Marthin - Де Бир Мартин 15 2
Capellas Michael - Капеллас Майкл 56 2
Lipner Jonathan - Липнер Джонатан 2 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Вайнер Всеволод 26 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Hurd Mark - Херд Марк 97 1
Вексельберг Виктор 155 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 1
McAfee John - МакАфи Джон 31 1
Rowan Paul - Рован Пол 12 1
Кириенко Сергей 149 1
Burns Tom - Бернс Том 19 1
Дроздов Александр 4 1
Иванов Игорь 36 1
Среканти Кумар 1 1
Мильнер Юрий 137 1
Карпов Сергей 55 1
Dhillon Harmeet - Диллон Хармит 1 1
Бабушкин Игорь 5 1
Shetti Milan - Шетти Милан 4 1
Oyanagi Pam - Оянаги Пэм 1 1
James Renee - Джеймс Рене 25 1
Acton Brian - Эктон Брайан 10 1
Ян Давид 69 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Lagergren Marcus - Лагергрен Маркус 1 1
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 1
США - Калифорния 4829 137
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 83
Россия - РФ - Российская федерация 166168 24
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 23
Европа 24964 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
Индия - Bharat 5870 12
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 12
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 10
Сингапур - Республика 1953 9
Германия - Федеративная Республика 13221 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Япония 13807 7
Китай - Тайвань 4245 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
США - Орегон 255 4
США - Калифорния - Саннивейл 89 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Украина 7928 4
Нидерланды 3746 4
Япония - Токио 1020 4
США - Колумбия - Вашингтон 1487 4
Люксембург Великое Герцогство 446 4
Индия - Карнатака - Бангалор 212 4
США - Техас 1048 4
США - Вашингтон - Сиэтл 407 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 3
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 148 3
США - Аризона 549 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 28
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 9
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 7
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 7
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 4
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 3
Contributor Covenant - Кодекс Поведения участника 19 3
Английский язык 7030 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 16
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 8
Bloomberg 1627 7
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 6
Nature 832 3
USA Today 153 3
X-Bit Labs 83 3
Forbes - Форбс 1002 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
Tom’s Hardware 600 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 3
NYT - The New York Times 1100 3
Gizmodo 133 2
AP - Associated Press 2007 2
Fortune 211 2
San Francisco Chronicle 34 2
Silicon 494 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
SiliconValley.com - SV.com 239 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
VentureBeat 90 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Digital Trends - Издание 35 1
The Information 83 1
IDG - International Data Group 117 1
EE Times 160 1
AppleInsider 400 1
National Geographic 95 1
Der Standard 3 1
New Scientist 1448 1
Quartz 25 1
РБК Инновации 47 1
InformationWeek 241 1
MacWorld 134 1
Silicon.com 364 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
NEWSru.com 229 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
Gartner - Гартнер 3658 6
IDC - International Data Corporation 4975 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Jon Peddie Research 46 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Fortune Global 1000 51 1
IMS Research 31 1
Needham & Company 36 1
Fortune Global 500 295 1
TrendForce 187 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 1
РАН МГНЦ ФГБНУ - Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова Российской академии наук 1 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 2 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 1
Veermata Jijabai Technological Institute - Технологический институт Вирмата Джиджабай 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Oracle OpenWorld 65 1
Cisco Expo 23 1
Violin Forum 4 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще