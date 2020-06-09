Райффайзенбанк перенес отдел цифрового банкинга на Украину

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Группа Raiffeisen Bank International распустила ИТ-отдел в Австрии, в ведении которого были приложения цифрового банкинга, и передала его дела украинскому стартапу Edenlab. Истинные причины этого шага руководство группы не раскрывает, но планирует задействовать бывших сотрудников австрийского отделения в других проектах.

Из Австрии на Украину

Группа Raiffeisen Bank International (RBI) сообщила о роспуске своей IT-команды в Вене (Австрия), которая занималась обслуживанием цифрового банкинга. Заниматься этим направлением, как пишет австрийское издание Der Standard, теперь будут украинские специалисты.

По данным издания, RBI еще в 2019 г. поставила перед собой цель по сокращению штата ИТ-специалистов и снижению своих расходов. Первым шагом в этом направлении стала организация небольших групп разработчиков, способных быстрее создавать новые продукты и развивать имеющиеся. Это привело к тому, что глобальном масштабе ИТ-подразделение группы было разделено на 30 небольших отделов.

Почему именно венское отделение

Представители RBI не комментируют факт роспуска венской ИТ-группы по цифровому банкингу. Ее сотрудников уведомили о прекращении работы еще 25 мая 2020 г.

Райффайзенбанк заинтересовался украинскими ИТшниками

Команда в австрийской столице создавала приложения под общим названием Digital Banking Engine. В ее составе трудилось 45 человек, 33 из которых были внутренними сотрудниками RBI.

Этим 33 ИТ-специалистам RBI, как сообщила представитель группы Ингрид Кренн-Дитц (Ingrid Krenn-Ditz), предложат работу над другими проектами, но никакие дополнительные подробности она не предоставила. Оставшимся 12 сторонним членам венской команды девелоперов RBI тоже намерена подыскать работу внутри группы, но на момент публикации материала не было известно, были ли сохранены за ними их рабочие места.

Украинские специалисты

К работе над проектами венских разработчиков приступит команда украинского стартапа Edenlab, основанного Мариной Квашиной и расположенного в Киеве. Как пишет Der Standard, RBI называет основной причиной выбора именно этой компании наличие у нее опыта работы в ритейле и ИТ. На сайте самого стартапа сказано, что основные сферы его деятельности – это финтех, медтех и блокчейн.

Издание отдельно отмечает, что перенос разработки из Вены в Киев преследовал еще одну цель. Этот шаг позволит RBI дополнительно снизить расходы. Другие причины переноса именно на Украину пока не называются, поскольку у RBI есть дочерний банк не только на Украине, но и в 14 других странах Восточной Европы.

Сотрудники Der Standard предположили, что сотрудничество RBI с Edenlab может в скором будущем привести к покупке этого финтех-стартапа. Представители группы на запрос издания не ответили.

Набор ИТ-специалистов в российский Райффайзенбанк

На фоне планов RBI по сокращению общего числа ИТ-специалистов российский Райффайзенбанк, входящий в RBI и работающий с 1996 г., напротив, в течение нескольких лет увеличивал их штат. Как сообщал CNews, с 2016 г. по сентябрь 2019 г. количество ИТ-сотрудников банка выросло втрое.

К концу сентября 2019 г. ИТ-штат банка разросся до 1500 человек. Набор прошел в рамках технологической трансформации — перехода на модель Agile. Наем проводился среди ИТ-специалистов всех профилей.

С начала 2019 г. в банк было нанято более 150 разработчиков, свыше 70 тестировщиков, более 60 системных аналитиков и свыше 60 специалистов по инженерии, включая техподдержку. Часть набранных специалистов была трудоустроена в Омске, где у банка есть ИТ-центр Raiffeisen Tech Center. В центре были созданы команды end-to-end разработки и ИТ-поддержки продуктов.

Украина и Google

Американский интернет-гигант Google, как RBI, тоже заинтересован в украинских специалистах. В январе 2020 г. на Украине заработал его R&D-центр, созданный на базе компании CloudSimple. Весь ее штат официально перешел к Google.

У Google и раньше было представительство на Украине, но его сотрудники занимались исключительно работой с украинскими рекламодателями. Запуск R&D-центра позволил Google начать вести еще и разработку различных технологий в этой стране.

Стоит отметить, что российский технический офис Google был закрыт еще в конце 2014 г. как сообщал CNews, решение компании было связано с курсом российского правительства на ограничение свобод в интернете и поправками к закону о персональных данных, которые обязали интернет-компании хранить персональные данные россиян в дата-центрах, расположенных на территории России.

Что касается компании CloudSimple, то ее основал индийский бизнесмен Гуру Пангал (Guru Pangal) в 2016 г. В 2019 г. ее купил Google, и в этом же году компания открыла три представительства: в Бангалоре (Индия), Киеве и головной офис в Санта-Кларе (Калифорния, США).

Штат киевского офиса компании насчитывает около 30 человек. После перехода в Google они присоединились к команде Google Cloud и работают над облачными технологиями.