Райффайзенбанк увеличил ИТ-штат в три раза

С 2016 г. Райффайзенбанк увеличил ИТ-штат в три раза, доведя количество его сотрудников до 1,5 тыс. человек. В каждом из четырех бизнес-доменов банка появился свой технический директор. Набор связан с технологической трансформацией банка — переходом на модель Agile.



Расширение штата

Как стало известно CNews, начиная с 2016 г. российский Райффайзенбанк в три раза увеличил количество ИТ-сотрудников, доведя его до 1,5 тыс. человек. Набор прошел в рамках технологической трансформации — перехода на модель Agile. Наем проводился среди ИТ-специалистов всех профилей.

С начала 2019 г. в банк было нанято более 150 разработчиков, свыше 70 тестировщиков, более 60 системных аналитиков и свыше 60 специалистов по инженерии, включая техподдержку. Банк отмечает, что ИТ-специалисты очень востребованы на рынке, предложение работы превышает спрос. Большинство кандидатов, которых нанял банк, изначально не искали новую работу. Их приходилось аргументированно убеждать, что работать в сфере банковских ИТ интересно.



В частности, в каждом из четырех бизнес-доменов банка появился технический директор (Chief Technical Officers, CTO). В домене малого и розничного бизнеса эту должность занял Николай Кныш, в домене корпоративного и инвестиционного бизнеса — Игорь Маслов, в домене риск-менеджмента и финансовой дирекции — Сергей Кононенко, а в домене операционной деятельности — Кирилл Бондарев.

Часть набранных специалистов была трудоустроена в Омске, где у банка есть ИТ-центр Raiffeisen Tech Center. В центре были созданы команды end-to-end разработки и ИТ-поддержки продуктов. В настоящий момент там работает 300 сотрудников, к концу года их количество должно вырасти до 370. В августе 2019 г. банк открыл дополнительный офис в Омске. Местные ИТ-специалисты работают над продуктами вместе с московскими командами.

Российский Райффайзенбанк является дочерним банком австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International. В России работает с 1996 г. Был существенно расширен в 2006 г. за счет приобретения Импэксбанка. Региональная сеть Райффайзенбанка охватывает 43 города России, в нее входят пять филиалов и 174 отделения. По итогам 2018 г. чистая прибыль банка выросла на 15,8% до 33,7 млрд руб.

Над какими продуктами работают домены

CTO каждого из четырех доменов контролируют работу над продуктами, каналами, сервисами и платформами в части технологий. Домен розницы работает над такими продуктами как дебетовые карты, счета и пакетное обслуживание, ипотека, кредитные карты, потребительские кредиты, кредитные продукты для малого и микробизнеса, дистанционное расчетно-кассовое обслуживание малого и микробизнеса, в том числе в городах без отделений.

Райффайзен банк увеличил ИТ-штат в три раза

Корпоративно-инвестиционный домен работает над продуктами в сфере кеш-менеджмента, факторинга, торгового финансирования, дистанционного кредитования в городах без отделений, лизинга для среднего, крупного, малого и микробизнеса, а также эквайринга.

Домен риск-менеджмента и финансов развивает продукты в сфере работы с просроченной задолженностью, информационной безопасности, риск-менеджмента, российских стандартов бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой отчетности. Домен операционной деятельности занимается платежами, валютным контролем, операциями по картам и другими сервисами.

Технологическая трансформация

В 2016-2017 гг. Райффайзен банк принял решение направить свое технологическое развитие в сторону гибких практик. В результате процесс работы над продуктами был изменен таким образом, что вокруг них образовались самостоятельные кросс-функциональные команды, работающие в фреймворке скрама на больших масштабах (Large Scaled Scrum, LeSS). Из-за этого в командах банка появились новые роли, такие как владелец продукта, тех-лид, скрам-мастер и т. д. В каждой команде есть свой тех-лид, свои разработчики и тестировщики.

Как поясняет руководитель управления по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч, «структура менеджмента, как и вся компания, должна быть гибкой и уметь меняться вместе с потребностями бизнеса в ответ на вызовы рынка. Последние несколько лет мы “наращиваем мускулатуру ИТ”: утроили численность ИТ-специалистов, вбираем опыт других индустрий, нанимая, в том числе на управленческие позиции, людей не из банковского бизнеса».

В Райффайзенбанке технологическая трансформация включает в себя переход на гибкие практики в работе над продуктами с целью ускорения их вывода на рынок и повышения эффективности работы в условиях неопределенности. Также в трансформацию входит более активное, чем раньше, исследование новых технологий — в первую очередь тех, которые отвечают бизнес-потребностям. Помимо этого, компонентами трансформации являются быстрое внедрение инновационных решений в бизнес-процессы и принятие решений на основе данных, для чего необходимо создать соответствующую инфраструктуру и повысить качество данных.

Цель трансформации

По словам Сергея Рогачева, специалиста по Agile-трансформации крупных компаний, управляющего партнера и Agile-коуча компании ScrumTrek, конечной целью технологических трансформаций банков является создание ИТ-компании с банковской лицензией.

«Цифровые каналы — ключевой приоритет бизнеса, поэтому изначально аутсорсинг-разработка переводится внутрь. Но это приводит к новым вызовам. ... Ключевая цель финансовой отрасли сейчас — это согласовать бизнес и разработку. Амбициозные компании после года Agile-экспериментов наконец решаются на изменение всей организации: оптимизировать оргструктуру вдоль создания ценности клиентам, включая перестройку процессов HR, бюджетирования, закупок и т. п.», — поясняет Рогачев.