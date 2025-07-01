Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

DSS Decision Support Systems СППР Система поддержки принятия решений

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


01.07.2025 Как системы принятия решений меняют бизнес-процессы

От оборонной промышленности к коммерческим банкам Как и многие технологии, СПР (системы принятия решений) в первую очередь создавались для оборонной промышленности еще в 1960-е годы. Но именно финансы стали первым полем коммерческого применения: жесткая регуляция, высокая

19.02.2025 «Диасофт» поможет автоматизировать процессы принятия решений по любым заявкам

Компания «Диасофт» продолжает улучшать функциональные возможности программного продукта «Система принятия решений», входящего в состав единой цифровой платформы Digital Q.UP. Продукт
30.07.2024 Axenix представила «Smartax СППР» для банков и страховых компаний

Система поддержки принятия решений «Smartax СППР», разработанная Axenix, поможет финансовым организациям принимать решения на основе дета
15.06.2022 «Диасофт» реализовал продукт «Система принятия решений» в микросервисной архитектуре

Компания «Диасофт» завершила перевод продукта «Система принятия решений» на микросервисную архитектуру. Продукт входит в состав платформы ра
16.06.2021 Новое решение от Western Digital ускоряет принятие решений на оконечных устройствах

Edge, с помощью которых становится возможным переместить вычислительные операции ближе к точкам генерирования данных, что, в свою очередь, позволит ускорить их обработку, снизить задержку и упростить принятие решений в реальном времени даже при отсутствии подключения к сети. В современных условиях все более широкого использования 5G, интернета вещей (IoT) и облачных технологий компании и ча
26.08.2019 «Ренеcсанс страхование» внедрило систему принятия решений на базе технологий SAS

енный рост рентабельности, а в будущем позволит нам предлагать еще более привлекательные условия страхования для клиентов. Во-вторых, за счет SAS Real-Time Decision Manager нам удалось централизовать принятие решений на предстраховых проверках – сделать так, чтобы ключевые фронты и партнерские сервисы "ходили" за тарифами в одну точку. За счет этого мы теперь вносим изменения в стратегии ан
04.04.2012 Новое ПО IBM ускоряет принятие решений в эру «Больших данных»

щего и будущего, избавляя от необходимости создания дорогостоящих дополнений к коду программ. В ходе тестирования обработка запросов к системе хранения данных производилась до 10 раз быстрее, ускоряя принятие решений, сообщили в IBM. С использованием нового ПО удавалось увеличить объем свободного пространства в хранилище данных до 90%, а также переносить информацию из дорогостоящей базы дан
17.09.2004 Правительство Московской области внедрит КИС для поддержки принятия решений

ация проекта будет осуществляться в два этапа. В ходе первого этапа специалисты «Паруса» разработают пакет стандартов типовой модели интегрированной информационной системы поддержки принятия решений (СППР). В дальнейшем данная модель будет использоваться для реализации аналогичных проектов в других субъектах Российской Федерации. Также «Парусу» предстоит осуществить работы по созданию СП

Публикаций - 1007, упоминаний - 1032

DSS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 72
SAP SE 5601 70
9594 67
Oracle Corporation 7074 64
Ростелеком 10948 50
IBM - International Business Machines Corp 9699 50
SAS Institute 1082 37
Yandex - Яндекс 9216 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 29
Softline - Софтлайн 3743 26
Google LLC 12688 25
Directum - Директум 1268 24
Diasoft - Диасофт 1144 23
Cisco Systems 5372 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 21
Крок - Croc 1964 21
МегаФон 10742 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 19
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 18
Broadcom - VMware 2610 17
Intel Corporation 12811 17
HP Inc. 5883 17
Meta Platforms - Facebook 4621 15
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 15
Telegram Group 2940 15
Dell EMC 5180 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
АйТи 1519 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 13
NetApp - Network Appliance 667 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
Accenture plc 719 12
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 12
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 12
VK - Mail.ru Group 3602 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 12
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 61
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 28
РЖД - Российские железные дороги 2096 22
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 20
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 18
Газпром нефть 725 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 17
Альфа-Банк 1979 16
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 15
Газпром ПАО 1493 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 14
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 12
Кофемания 85 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 11
Северсталь ПАО - Severstal 629 11
Русагро Группа Компаний 379 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Почта России ПАО 2370 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 9
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 9
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 8
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 8
МКБ - Московский кредитный банк 657 7
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 7
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 7
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 7
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 76
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 59
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 47
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 41
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 36
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 34
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 33
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 31
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 29
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 20
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 16
Судебная власть - Judicial power 2500 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
Федеральное казначейство России 1949 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 9
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 9
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 9
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 9
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 3
Международная Академия транспорта 5 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 3
Ассоциация менеджеров 107 3
PEX Network - Process Excellence Network 16 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
IACCM - International Association for Contract & Commercial Management - Международная ассоциация по управлению контрактами и коммерческой деятельностью 1 1
Электрокабель 13 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 439
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 362
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 314
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 294
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 237
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 199
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 183
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 173
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 163
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 163
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 159
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 140
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 139
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 132
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 128
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 123
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 119
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 115
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 114
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 106
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 104
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 104
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 97
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 95
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 94
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 90
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 88
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 87
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 87
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 82
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 78
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 76
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 76
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 75
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 73
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 73
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 71
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 69
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 69
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 66
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 40
Microsoft Office 4170 37
Linux OS 11533 30
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 28
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 24
Microsoft Windows 16882 23
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 22
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 19
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 19
Microsoft Windows 2000 8678 17
Google Android 15243 16
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 15
Apple iOS 8583 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 15
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 14
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 14
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 13
Apple iPad 4011 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 11
1С:ERP Управление предприятием 841 11
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 10
Microsoft Azure 1526 10
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 10
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 10
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 10
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 10
Apple iPhone 6 4861 10
OpenAI - ChatGPT 719 9
FreePik 1841 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
Новые облачные технологии - МойОфис 958 9
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 9
Microsoft Teams - MS Teams 670 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 9
Путин Владимир 3454 20
Шадаев Максут 1210 14
Галкин Николай 140 11
Кирьянова Александра 169 10
Медведев Дмитрий 1665 10
Чернышенко Дмитрий 581 9
Серова Елена 320 9
Макаров Станислав 118 9
Рейман Леонид 1065 7
Глазков Александр 151 7
Сергеев Сергей 179 7
Коптелов Андрей 134 6
Мишустин Михаил 787 6
Никифоров Николай 1138 6
Александров Михаил 7 5
Челидзе Джимшер 44 5
Суровец Дмитрий 115 5
Натрусов Артем 313 5
Чаркин Евгений 317 5
Михалев Евгений 98 5
Панченко Иван 197 5
Аитов Тимур 197 5
Сирота Юрий 67 5
Богачев Игорь 183 5
Беляев Владислав 104 5
Аршавский Анджей 31 5
Шарак Андрей 67 5
Федечкин Эдуард 58 5
Лебедев Георгий 57 5
Закоржевский Вячеслав 94 5
Врацкий Андрей 175 5
Махалин Тимур 28 4
Богдашов Валерий 31 4
Тятюшев Максим 215 4
Грибанов Станислав 21 4
Чудинов Дмитрий 103 4
Усков Владимир 8 4
Киреев Кирилл 19 4
Григорьев Петр 4 4
Таранченко Алексей 8 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 635
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 133
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 118
Европа 24964 72
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 66
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 47
Германия - Федеративная Республика 13221 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 27
Казахстан - Республика 6048 24
Земля - планета Солнечной системы 10865 23
Азия - Азиатский регион 5920 19
Россия - СФО - Новосибирск 4876 19
Беларусь - Белоруссия 6289 18
Франция - Французская Республика 8177 18
Индия - Bharat 5869 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 15
Европа Восточная 3138 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 14
Узбекистан - Республика 2005 13
Европа Западная 1496 13
Япония 13807 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 12
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 12
Африка - Африканский регион 3641 12
Украина 7928 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 10
Канада 5081 10
Ближний Восток 3154 10
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Великобритания - Лондон 2432 10
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 10
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 9
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 321
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 313
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 165
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 163
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 159
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 119
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 119
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 112
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 105
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 95
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 82
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 81
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 80
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 77
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 73
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 73
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 66
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 61
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 60
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 60
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 57
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 57
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 56
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 53
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 53
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 53
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 51
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 49
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 49
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 48
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 47
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 44
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 44
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 44
Энергетика - Energy - Energetically 5855 42
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 41
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 39
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 38
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 36
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 36
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 26
TAdviser - Центр выбора технологий 468 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
Bloomberg 1627 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Wikipedia - Википедия 650 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Forbes - Форбс 1002 3
Ведомости 1466 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
Госрасходы - портал 70 3
e4 Engineering 107 2
РИА Новости 1033 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
AP - Associated Press 2007 2
Известия ИД 770 2
Мобильные системы 118 2
CNews TV 747 2
Scientific American 81 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Indian Express 8 1
МНВК - Московская независимая вещательная корпорация 12 1
Sostav.ru - Состав.ру 7 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
The Verge - Издание 619 1
FT - Financial Times 1296 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Tom’s Hardware 600 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
N+1 - Издание 188 1
The Bell - Издание 42 1
Crunchbase 74 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
The Information 83 1
IDG - International Data Group 117 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 77
Gartner - Гартнер 3658 56
IDC - International Data Corporation 4975 40
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 30
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 16
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 11
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 8
Forrester Research 834 7
Vanson Bourne 49 6
Opinion Matters 7 4
CNews Инновация года - награда 155 4
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 3
Markets&Markets Research 113 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
Frost & Sullivan 207 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Fortune Global 1000 51 3
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 2
Российский рынок ERP 24 2
Forrester Consulting 26 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 2
Gartner ECM 4 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 15 1
MAR Consult - Мар Консалт 29 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Мировой рынок ВКС 5 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Research and Markets 26 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 18
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 16
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 16
РАН - Российская академия наук 2122 12
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 4
РАН ЦЭМИ - Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 17 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
ТГУ - Томский государственный университет 233 4
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 3
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 3
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 3
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 3
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 3
Т1 Цифровая академия 54 2
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 46
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 23
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 19
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 18
CNews AWARDS - награда 571 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 8
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 8
Docflow 148 5
CNews FORUM Кейсы 313 4
Связь-Экспокомм 276 4
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
CeBIT 614 2
Электронное государство XXI века 32 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
Ramax - Ramaximization 2 1
Сбер - Sber500 12 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
ICLR - International Conference on Learning Representations 7 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Black Hat - Конференция 120 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 1
Microsoft Ignite 44 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
NeurIPS 13 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще