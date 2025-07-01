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DSS Decision Support Systems СППР Система поддержки принятия решений
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|01.07.2025
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Как системы принятия решений меняют бизнес-процессы
От оборонной промышленности к коммерческим банкам Как и многие технологии, СПР (системы принятия решений) в первую очередь создавались для оборонной промышленности еще в 1960-е годы. Но именно финансы стали первым полем коммерческого применения: жесткая регуляция, высокая
|19.02.2025
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«Диасофт» поможет автоматизировать процессы принятия решений по любым заявкам
Компания «Диасофт» продолжает улучшать функциональные возможности программного продукта «Система принятия решений», входящего в состав единой цифровой платформы Digital Q.UP. Продукт
|30.07.2024
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Axenix представила «Smartax СППР» для банков и страховых компаний
Система поддержки принятия решений «Smartax СППР», разработанная Axenix, поможет финансовым организациям принимать решения на основе дета
|15.06.2022
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«Диасофт» реализовал продукт «Система принятия решений» в микросервисной архитектуре
Компания «Диасофт» завершила перевод продукта «Система принятия решений» на микросервисную архитектуру. Продукт входит в состав платформы ра
|16.06.2021
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Новое решение от Western Digital ускоряет принятие решений на оконечных устройствах
Edge, с помощью которых становится возможным переместить вычислительные операции ближе к точкам генерирования данных, что, в свою очередь, позволит ускорить их обработку, снизить задержку и упростить принятие решений в реальном времени даже при отсутствии подключения к сети. В современных условиях все более широкого использования 5G, интернета вещей (IoT) и облачных технологий компании и ча
|26.08.2019
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«Ренеcсанс страхование» внедрило систему принятия решений на базе технологий SAS
енный рост рентабельности, а в будущем позволит нам предлагать еще более привлекательные условия страхования для клиентов. Во-вторых, за счет SAS Real-Time Decision Manager нам удалось централизовать принятие решений на предстраховых проверках – сделать так, чтобы ключевые фронты и партнерские сервисы "ходили" за тарифами в одну точку. За счет этого мы теперь вносим изменения в стратегии ан
|04.04.2012
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Новое ПО IBM ускоряет принятие решений в эру «Больших данных»
щего и будущего, избавляя от необходимости создания дорогостоящих дополнений к коду программ. В ходе тестирования обработка запросов к системе хранения данных производилась до 10 раз быстрее, ускоряя принятие решений, сообщили в IBM. С использованием нового ПО удавалось увеличить объем свободного пространства в хранилище данных до 90%, а также переносить информацию из дорогостоящей базы дан
|17.09.2004
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Правительство Московской области внедрит КИС для поддержки принятия решений
ация проекта будет осуществляться в два этапа. В ходе первого этапа специалисты «Паруса» разработают пакет стандартов типовой модели интегрированной информационной системы поддержки принятия решений (СППР). В дальнейшем данная модель будет использоваться для реализации аналогичных проектов в других субъектах Российской Федерации. Также «Парусу» предстоит осуществить работы по созданию СП
DSS и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 20
|Шадаев Максут 1210 14
|Галкин Николай 140 11
|Кирьянова Александра 169 10
|Медведев Дмитрий 1665 10
|Чернышенко Дмитрий 581 9
|Серова Елена 320 9
|Макаров Станислав 118 9
|Рейман Леонид 1065 7
|Глазков Александр 151 7
|Сергеев Сергей 179 7
|Коптелов Андрей 134 6
|Мишустин Михаил 787 6
|Никифоров Николай 1138 6
|Александров Михаил 7 5
|Челидзе Джимшер 44 5
|Суровец Дмитрий 115 5
|Натрусов Артем 313 5
|Чаркин Евгений 317 5
|Михалев Евгений 98 5
|Панченко Иван 197 5
|Аитов Тимур 197 5
|Сирота Юрий 67 5
|Богачев Игорь 183 5
|Беляев Владислав 104 5
|Аршавский Анджей 31 5
|Шарак Андрей 67 5
|Федечкин Эдуард 58 5
|Лебедев Георгий 57 5
|Закоржевский Вячеслав 94 5
|Врацкий Андрей 175 5
|Махалин Тимур 28 4
|Богдашов Валерий 31 4
|Тятюшев Максим 215 4
|Грибанов Станислав 21 4
|Чудинов Дмитрий 103 4
|Усков Владимир 8 4
|Киреев Кирилл 19 4
|Григорьев Петр 4 4
|Таранченко Алексей 8 4
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