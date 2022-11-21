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DSS Decision Support Systems СППР Система поддержки принятия решений



21.11.2022 ML в стратегических, аналитических и операционных дашбордах Polymatica 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
03.11.2022 Александр Молодцов, iFellow: Для успеха на каждом из рынков важны «инъекции» отраслевых знаний 1
10.10.2022 Softline объявляет о выделении российской части бизнеса из группы компаний Softline и выпуске Бонусных ценных бумаг SLH 1
05.10.2022 Анастасия Хвещеник -

Анастасия Хвещеник, «РТК-Солар»: Мы видим резкий рост интереса к отечественным решениям сетевой безопасности

 1
30.09.2022 Обзор DLP «СёрчИнформ КИБ»: импортонезависимость, расширенные возможности блокировок и предотвращение утечек через смартфоны 1
11.08.2022 АО «Челябинский автомеханический завод» использует электронный архив «Этлас» 1
10.08.2022 Softline Venture Partners вложил $2 млн в платформу для снижения транспортных потерь Exodrive 1
04.07.2022 В 2021 г. на российском рынке BI доминировали иностранные вендоры 1
30.06.2022 МТС представила для бизнеса сервис проверки соискателей и контрагентов 1
29.06.2022 Ярослав Напалков, Газпромбанк: Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке 1
08.06.2022 «Сбер» вывел на внешний рынок свою HR-платформу «Пульс» 1
02.06.2022 ГК «Иннотех» представила рынку HR-платформу собственной разработки 1
30.05.2022 Дочка Мизулиной требует ввести в Рунете «превентивные блокировки» сайтов без суда 1
12.05.2022 Минэкономразвития расторгло полумиллиардный ИТ-контракт с НИИ «Восход» 1
05.04.2022 Tele2 заработала 1,7 млрд рублей на проектах больших данных 1
23.03.2022 Минэкономразвития России разработало законопроект, направленный на расширение круга потенциальных инвесторов ИНТЦ 1
15.03.2022 Ctrl2go Solutions создаст цифрового советчика по обогащению для Учалинского ГОК 1
17.02.2022 «Азбука вкуса» использует data science в ценообразовании 1
02.02.2022 Cisco расширяет возможности коммутаторов корпоративного класса для модернизации и защиты критически важных инфраструктур 1
02.02.2022 Совместная разработка Visiology и «Геоинтеллекта» помогла реализовать концепцию Smart City в Ташкенте 1
01.02.2022 IDC: крупные российские компании нуждаются в защищенной мобильной среде 1
27.01.2022 Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС 1
30.12.2021 Дмитрий Бражников -

Трендом прошедшего года стали корпоративные платформенные решения для периферийных вычислений

 1
20.12.2021 X5 Group внедрила платформу AБ-тестирования 1
10.12.2021 «М.видео-Эльдорадо» открыла центр Agile-компетенций 1
08.12.2021 Промышленные предприятия заморозили цифровизацию на время пандемии 1
29.11.2021 Каждый четвертый школьник в России подрабатывает 1
25.11.2021 Парадокс налогового маневра. После послаблений ИТ-компании стали отчислять в бюджет еще больше денег 1
24.11.2021 Город в Удмуртии задает новые стандарты цифровизации в области водоснабжения 1
17.11.2021 Компания «Газинформсервис» стала партнером премии CNews AWARDS 1
15.11.2021 Александр Переведенцев -

Спрос на предсобранные МЦОД будет расти благодаря цифровизации и новым инфраструктурным проектам

 1
12.11.2021 Глава Минцифры на CNews FORUM: В ближайшее время появятся требования по совместимости росийских железа и ПО 1
03.11.2021 Приложение Infor Coleman AI Digital Assistant доступно в Microsoft Teams 1
01.11.2021 Adobe запустила новое поколение Creative Cloud на базе Adobe Sensei 1
01.11.2021 Цифровая зрелость госуправления: как ИИ помогает российским городам становиться умнее 1
28.10.2021 Что сегодня умеют мобильные обходчики? 1
20.10.2021 Финист-Софт: Как автоматизировать управление операционными рисками банка и не нарушить требования ЦБ? 1
13.10.2021 В Глазове введен в работу цифровой диспетчерский центр городского водоканала 1
10.10.2021 SAS Viya: аналитические модели можно сразу запускать в «продакшн» без написания дополнительного кода 1

Публикаций - 535, упоминаний - 536

DSS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 536 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 3
Президент Российской Федерации 3492 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1625 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 850 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 1
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 1
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 471 1
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 1
Путин Владимир 2696 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 1
Бразилия - Федеративная Республика 2082 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 593 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 2
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 181 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 1
Утечка мозгов - brain drain 54 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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