Как системы принятия решений меняют бизнес-процессы От оборонной промышленности к коммерческим банкам Как и многие технологии, СПР (системы принятия решений) в первую очередь создавались для оборонной промышленности еще в 1960-е годы. Но именно финансы стали первым полем коммерческого применения: жесткая регуляция, высокая

«Диасофт» поможет автоматизировать процессы принятия решений по любым заявкам Компания «Диасофт» продолжает улучшать функциональные возможности программного продукта «Система принятия решений», входящего в состав единой цифровой платформы Digital Q.UP. Продукт

Axenix представила «Smartax СППР» для банков и страховых компаний Система поддержки принятия решений «Smartax СППР», разработанная Axenix, поможет финансовым организациям принимать решения на основе дета

«Диасофт» реализовал продукт «Система принятия решений» в микросервисной архитектуре Компания «Диасофт» завершила перевод продукта «Система принятия решений» на микросервисную архитектуру. Продукт входит в состав платформы ра

Новое решение от Western Digital ускоряет принятие решений на оконечных устройствах Edge, с помощью которых становится возможным переместить вычислительные операции ближе к точкам генерирования данных, что, в свою очередь, позволит ускорить их обработку, снизить задержку и упростить принятие решений в реальном времени даже при отсутствии подключения к сети. В современных условиях все более широкого использования 5G, интернета вещей (IoT) и облачных технологий компании и ча

«Ренеcсанс страхование» внедрило систему принятия решений на базе технологий SAS енный рост рентабельности, а в будущем позволит нам предлагать еще более привлекательные условия страхования для клиентов. Во-вторых, за счет SAS Real-Time Decision Manager нам удалось централизовать принятие решений на предстраховых проверках – сделать так, чтобы ключевые фронты и партнерские сервисы "ходили" за тарифами в одну точку. За счет этого мы теперь вносим изменения в стратегии ан

Новое ПО IBM ускоряет принятие решений в эру «Больших данных» щего и будущего, избавляя от необходимости создания дорогостоящих дополнений к коду программ. В ходе тестирования обработка запросов к системе хранения данных производилась до 10 раз быстрее, ускоряя принятие решений, сообщили в IBM. С использованием нового ПО удавалось увеличить объем свободного пространства в хранилище данных до 90%, а также переносить информацию из дорогостоящей базы дан