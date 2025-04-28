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SAS RTDM SAS Real-Time Decision Manager

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.04.2025 Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы 1
13.12.2024 Опубликовано первое в России исследование отечественного рынка аналитических CRM 1
03.08.2023 Команда из SAS присоединилась к Axenix 1
23.03.2023 Data Sapience разработала ПО для управления рисками 1
07.12.2022 «Полиматика» выпустила интеллектуальную систему поддержки принятия решений 1
13.09.2022 OneFactor запустила в коммерческую эксплуатацию платформу машинного обучения для обработки больших массивов данных 1
23.06.2022 «Инфосистемы джет» заместит популярные продукты SAS системами собственной разработки на базе платформы Jet Galatea 3
06.06.2022 ФлексСофт обеспечит банкам импортозамещение систем управления рисками 2
27.04.2022 Решения покинувшей российский рынок SAS можно портировать на российскую платформу за 3 месяца 2
28.03.2022 «ФлексСофт» предоставит банкам быстрое и надежное решение для комплексного импортозамещения продуктов зарубежных вендоров 2
08.11.2021 Глава «Хоум кредит» в интервью CNews: В банке минимум 50% людей должны быть связаны с ИТ 1
03.06.2021 Газпромбанк завершил свой первый онлайн-хакатон GPB Hack 1
28.04.2021 Газпромбанк объявил о старте своего первого онлайн-хакатона GPB Hack 1
02.10.2020 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte и SAS внедрил кредитный конвейер 4
16.10.2019 Сергей Щербинин, директор по развитию ИТ УБРиР в интервью CNews — о роли CDTO в банке 1
29.08.2019 Сбербанк внедрил Real-Time Decision Manager в корпоративном сегменте 3
28.08.2019 ВСК увеличивает рентабельность розничного страхования с помощью SAS 1
26.08.2019 «Ренеcсанс страхование» внедрило систему принятия решений на базе технологий SAS 4
27.06.2019 Банк «Восточный» внедрил платформу интерактивного маркетинга в режиме реального времени 3
08.04.2019 Газпромбанк выстроил процессы RTO на технологиях SAS 3
02.10.2018 Банк «Санкт-Петербург» внедрил SAS 1
25.09.2018 «Банк СОЮЗ» внедрил модуль управления стратегиями от компании SAS 1
13.06.2018 Росевробанк внедрил «кредитный конвейер» на базе SAP CRM и SAS RTDM 2
07.05.2018 Почему CRM превращается в спам-машину 1
06.07.2017 Почему QIWI создала высокотехнологичный банк для одного продукта 2
05.04.2017 Росбанк подвел итоги развития ИТ в 2016 году 1
10.11.2016 «Почта Банк» начал формировать индивидуальные предодобренные предложения для клиентов в реальном времени 2
15.12.2014 «Восточный Экспресс банк» принимает решения о кредитовании клиентов с помощью SAS Real-Time Decision Manager 3
04.12.2014 «Меткомбанк» ускорил процессы андеррайтинга с помощью решения SAS 3
31.03.2014 Риск-менеджмент в банках России: быстрое развитие 2
29.11.2013 «Лето Банк» внедрил единую систему управления кредитными рисками и целевым маркетингом на базе решений SAS 3
28.10.2013 Банк «Открытие»: ИТ-система по оценке рисков должна сама предлагать решения 1
04.09.2013 Банк «Открытие» сократил сроки рассмотрения кредитных заявок с помощью решения SAS 4
27.06.2013 «Лето Банк» автоматизировал процесс принятия решений по кредитным заявкам 3
04.04.2012 Общий доход SAS в 2011 г. увеличился на 12% 1
21.06.2011 «Промсвязьбанк» внедрил новую систему принятия решений о выдаче кредитов на базе решения SAS 4
04.07.2008 SAS делится опытом реализации клиентоориентированной стратегии 1

Публикаций - 38, упоминаний - 74

SAS RTDM и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 1082 28
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 13
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 10
Oracle Siebel Systems 519 4
SAP SE 5601 3
Oracle Corporation 7074 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 41 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 2
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 55 2
Microsoft Corporation 25775 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Accenture plc 719 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
Neoflex - Неофлекс 257 2
TietoEVRY - Tieto 145 1
OpenText 238 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 1
Mindbox - Майндбокс 34 1
Инверсия - Инверсия НПФ 156 1
Revolut 17 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 1
Altcraft - Альткрафт 4 1
Т1 Иннотех - Дататех 101 1
Rubbles - Раблз 37 1
Т1 НОТА 73 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 43 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 1
Colvir Software Solutions 6 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Финтех 29 1
CUBESOL - Cube Solutions - Куб Солюшенс 1 1
МегаФон 10742 1
Yandex - Яндекс 9216 1
HP Inc. 5883 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 1
Block - Square 203 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Tesco 84 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Автобанк-НИКойл АКБ 18 1
Яндекс Банк - Акрополь КБ 24 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 318 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 9
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 8
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 7
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
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FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 3
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества - QAOps - Quality Assurance Operations - Методология тестирования ПО 148 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 3
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SAS Enterprise Miner - SAS Data Miner 17 3
SAS Campaign Management 6 3
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Oracle EDW - Oracle Enterprise Data Warehouse - Oracle Data Warehouse - Oracle DWH - Oracle Data Warehouse 7 2
SAS Model Manager 4 2
FlexSoft - FXL Платформа 67 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 2
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 2
Microsoft 365 Copilot 248 2
Experian Powercurve 5 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 2
Calypso 25 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
Stack Group - Automate 21 1
SAS Visual Analytics 16 1
SAS Event Stream Processing 9 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 1
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SAS Visual Statistics 4 1
SAS Customer Intelligence 360 - SAS CI 360 Customer Insight Service - SAS CDP - SAS Customer Data Platform - SAS Solution for Customer Relationship Management - SAS CRM 20 1
SAS MO - SAS Marketing Optimization 5 1
SAS ID - SAS Intelligent Decisioning 5 1
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 10 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
Инфосистемы Джет - Jet Galatea - интеллектуальная система поддержки принятия решений 5 1
CSBI - WF Core 1 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 48 1
TietoEVRY - Tieto Finance Services - Tieto Card Suite Fraud Management System - Tieto Card Suite ATM Management - Tieto Card Suite Interbank Clearing & Settlement 19 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 1
Salesforce CRM Cloud 38 1
Experian Power Curve Originations 2 1
Terrasoft CRM 26 1
Сбер - Сбербанк - Кредитная фабрика 29 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
МегаФон - oneFactor ML-платформа 3 1
Панкратов Валерий 34 5
Иванов Евгений 46 3
Благирев Вячеслав 15 3
Ванин Степан 7 2
Степанова Ольга 6 2
Гаманюк Павел 3 2
Тулубьев Павел 25 2
Тверитинов Евгений 3 2
Гольдберг Юлий 27 2
Чуричев Александр 2 2
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Александров Михаил 7 2
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Фролов Александр 40 1
Волков Александр 27 1
Кордичев Алексей 8 1
Мартьянов Алексей 2 1
Рыбинцев Андрей 45 1
Цуканов Максим 6 1
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Кулагин Дмитрий 14 1
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Моргун Олег 13 1
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Кузякин Дмитрий 27 1
Лучинец Наталья 1 1
Карташов Станислав 26 1
Земсков Борис 2 1
Сентябрев Евгений 13 1
Сократов Кирилл 1 1
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Косенко Александра 1 1
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Федорченко Сергей 7 1
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Мосеев Виталий 16 1
Исаев Сергей 9 1
Костюкевич Виталий 4 1
Демидов Игорь 4 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Америка - Американский регион 2206 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Украина 7928 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 35
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
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Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 321 1
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FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 1
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