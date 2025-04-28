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SAS RTDM SAS Real-Time Decision Manager
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 38, упоминаний - 74
SAS RTDM и организации, системы, технологии, персоны:
|FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
|Панкратов Валерий 34 5
|Иванов Евгений 46 3
|Благирев Вячеслав 15 3
|Ванин Степан 7 2
|Степанова Ольга 6 2
|Гаманюк Павел 3 2
|Тулубьев Павел 25 2
|Тверитинов Евгений 3 2
|Гольдберг Юлий 27 2
|Чуричев Александр 2 2
|Катчан Илья 8 2
|Александров Михаил 7 2
|Дмитриев Алексей 85 1
|Фролов Александр 40 1
|Волков Александр 27 1
|Кордичев Алексей 8 1
|Мартьянов Алексей 2 1
|Рыбинцев Андрей 45 1
|Цуканов Максим 6 1
|Воробьев Валерий 14 1
|Кулагин Дмитрий 14 1
|Пешнев-Подольский Дмитрий 3 1
|Моргун Олег 13 1
|Зотов Сергей 4 1
|Кузякин Дмитрий 27 1
|Лучинец Наталья 1 1
|Карташов Станислав 26 1
|Земсков Борис 2 1
|Сентябрев Евгений 13 1
|Сократов Кирилл 1 1
|Поляков Александр 54 1
|Косенко Александра 1 1
|Попова Наталья 15 1
|Федорченко Сергей 7 1
|Дубровский Юрий 9 1
|Мосеев Виталий 16 1
|Исаев Сергей 9 1
|Костюкевич Виталий 4 1
|Демидов Игорь 4 1
|Усачев Сергей 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.