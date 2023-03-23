Data Sapience разработала ПО для управления рисками

Российский разработчик программного обеспечения Data Sapience создал новую платформу по управлению рисками – альтернативу технологическим продуктам ушедших из России вендоров. Компания предлагает ПО, основанное на Open Source-решениях, и благодаря партнерству с интегратором GlowByte предоставляет услуги внедрения и сопровождения как самого продукта, так и реализованных стратегий.

Платформа называется Talys.SDE, она предназначена для автоматизации принятия решения в различных областях бизнеса: в банках и микрофинансовых организациях (розница, малый и средний бизнес), страховых компаниях, маркетплейсах (b2c-процесс), производственных компаниях (b2b-процесс).

С помощью аналитических моделей технологическое решение за доли секунды обрабатывает и рассчитывает данные, полученные от внешних сервисов, из внутренних источников и баз данных. В системе предусмотрена пакетная обработка заявок (источником может быть не только единичная заявка, но и таблица с данными в БД). Это позволяет автоматизировать процесс предодобренных предложений и упростить регресс-тестирование.

Работа в стриминговом режиме дает возможность Talys.SDE подписываться на различные финансовые и нефинансовые события, что позволяет применять инструмент для выявления мошенничества.

«Talys.SDE – новейшая система принятия решения, построенная на лучших практиках внедрения продуктов зарубежных вендоров. Первая релизная версия вышла в августе 2022 г. Продукт разработан на открытом программном обеспечении. Ядром ПО является движок на основе Apache Flink. Благодаря нему система способна обрабатывать тысячи запросов в секунду. Решение развертывается в кластерах Kubernetes, что обеспечивает высокую отказоустойчивость и гибкое управление внутренней инфраструктурой. Эти технологические особенности имеют большое значение для конечной цели – быстро получать качественный, точный результат при анализе данных, и всё это за считанные доли секунды», – сказала Дарья Соловьева, Product Owner Data Sapience.

«Разработка компании Data Sapience – новое слово в сфере управления рисками, – отметил Евгений Иванов, исполнительный директор практики Risk Management & Compliance GlowByte. – Мы уверены, что продукт найдет широкое применение в различных индустриях. Например, в банках и микрофинансовых организациях Talys.SDE поможет автоматизировать кредитный конвейер, в страховых компаниях – предстраховые проверки договора страхования. При предоставлении рассрочки для маркетплейсов и производственных компаний система оптимизирует скоринг контрагента. Также Talys.SDE предназначена для автоматизации процессов выявления транзакционного, заявочного и внутреннего мошенничества в банках и других финансовых организациях, то есть призвана выполнять функции антифрод-системы».

Продукт может заменить следующие решения покинувших российский рынок вендоров: SAS RTDM и ID, Experian Power Curve, IBM ODM, FICO Blaze Advisor и другое ПО того же класса, утверждают в GlowByte.

В настоящее GlowByte внедряет Talys.SDE в нескольких банках и финансовых организациях. Data Sapience планирует активное развитие продукта, бэклог новых возможностей расписан на два года вперед.

Программное обеспечение включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, таким образом, может рассматриваться как решение в рамках программы импортозамещения.