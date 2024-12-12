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Индексная книга (каталог) CNews*
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GlowByte Data Sapience Talys.SDE Talys.AML Talys.Ocean



12.12.2024 Data Sapience и Orion soft подтвердили совместимость продуктов 1
13.06.2024 GlowByte разработала для «Узбекинвеста» автоматизированную систему обработки заявок входящего перестрахования 1
ИТ-тренды 2023: главные тенденции и самые востребованные в России технологии 2
14.07.2023 «Узбекинвест» при поддержке GlowByte разработал стратегию цифровой трансформации 1
19.04.2023 GlowByte внедрит в «Узбекинвесте» инновационную систему принятия решений для предстраховых проверок 1
23.03.2023 Data Sapience разработала ПО для управления рисками 1
16.03.2023 Владимир Носиков, Павел Снурницын, Дарья Соловьева, Елена Куприянова -

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса

 4

Публикаций - 7, упоминаний - 11

GlowByte и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 16 6
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 5
SAP SE 5279 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
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LeverX Group - ЛэвэрЭкс Интернешнл - Техфорвард 5 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 3
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Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 2
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 278 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 49 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1700 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
DevOps - Development и Operations 865 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
GlowByte - Data Sapience - CM Ocean - CM Ocean.умная ДЗ 6 2
GlowByte - Data Sapience - Kolmogorov AI - Kolmogorov Axiom - Kolmogorov Continuity - Kolmogorov Predicate 5 2
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance 5 2
Apache Flink 7 2
GlowByte Risk Management & Compliance 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
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SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 1
FICO Blaze Advisor 7 1
Узбекинвест КЭИС - Uzbekinvest Reinsurance Automation Platform 1 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 30 1
Orion soft - Nova Container Platform 35 1
Соловьева Дарья 4 3
Куприянова Елена 3 2
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Носиков Владимир 3 2
Чернобуров Евгений 6 2
Азимов Рустам 3 2
Андреев Владимир 97 1
Шилов Сергей 91 1
Рундасов Алексей 6 1
Колмогоров Андрей 3 1
Иванов Евгений 42 1
Халиков Рустам 1 1
Гаманюк Павел 3 1
Кофанов Сергей 3 1
Бровко Александр 10 1
Крупнов Андрей 5 1
Выдрич Алеся 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 6
Узбекистан - Республика 1726 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17028 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51011 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
СРО - саморегулируемые организации 95 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18460 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 115 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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